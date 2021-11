"Masque à l'école primaire : obligatoire partout en France, jusqu'à quand ?"

MASQUE OBLIGATOIRE ECOLE. Compte tenu de la recrudescence épidémique en France, les autorités ont décidé de réimposer le port du masque dans toutes les écoles primaires de France. Jusqu'à quelle date ?

Le ministère de l'Education nationale avait choisi un protocole glissant et adaptable, pour que le port du masque soit rendu obligatoire selon une évaluation sanitaire précise ; c'est désormais terminé : l'exécutif a tranché : dès le 15 novembre 2021, le port du masque est de nouveau obligatoire dans toutes les écoles primaires de France, quel que soit le taux d'incidence de l'épidémie de coronavirus du département. L'annonce a été faite quelques heures après le discours d'Emmanuel Macron, le 9 novembre 2021, par le gouvernement auprès de l'AFP. "A partir de lundi prochain, tous les départements passent au niveau 2 du protocole sanitaire", a précisé le ministère de l'Education nationale".

Le chef de l'Etat a alerté l'opinion sur le fait que la circulation du Covid-19 était en nette augmentation en France, bien que contenue, et que l'Europe était entrée dans une phase de nouvelle vague épidémique. Le retour à la normale et le retrait des masques sont conditionnés à l'évolution sanitaire : il faut tout d'abord attendre une inversion de la courbe des nouveaux cas de contamination en France, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines. Il faut ensuite que le taux d'incidence redescende en dessous d'un certain seuil et durablement, sur une tendance à la baisse, probablement sous les 50 cas pour 100 000 habitants.

À l'école, le masque doit être obligatoirement porté à partir de 6 ans. En dehors de ces établissements, c'est seulement à partir de 11 ans et plus que les enfants doivent arborer un masque, dans les espaces clos publics où il est exigé. Les professeurs doivent également, porter le masque en classe.