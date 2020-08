"Masque obligatoire : en entreprise, en ville, en voiture... Les nouvelles règles"

Lyon rejoint Paris, Marseille ou Strasbourg en imposant le port du masque obligatoire. Ce dernier l'est aussi dans de nombreuses circonstances en cette rentrée 2020. On fait le point pour vous aider à y voir plus clair.

L'essentiel

Dans les entreprises, le protocole du masque obligatoire se dévoile et laisse entrevoir des ajustements en fonction du fameux code couleur (rouge, orange ou vert) lié à l'évolution sanitaire du coronavirus en France. Par exemple dans une zone verte il sera possible de déroger au port du masque s'il y a une "ventilation/aération fonctionnelle et bénéficiant d'une maintenance", des "écrans de protection entre les postes de travail", la "mise à disposition des salariés de visières", et la "mise en œuvre d'une politique de prévention avec notamment la définition d'un référent Covid-19 et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques" (voir masque obligatoire au travail).

A Paris, depuis le vendredi 28 août, premier jour d'application de l'arrêté préfectoral imposant le masque dans l'espace public, celui-ci est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans. Les joggeurs et cyclistes ne sont finalement pas sommés de le mettre, a précisé la préfecture de police de Paris. En revanche, toutes les rues de la capitale sont désormais concernées, de même que les départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Plus d'infos dans notre paragraphe consacré à Paris ci-dessous ou via Masque obligatoire à Paris.

Ce lundi 31 août, la ville de Lyon, par le biais de la préfecture du Rhône, a également pris la décision d'étendre le port du masque obligatoire à l'ensemble de l'espace public pour les personnes âgées de plus de 11 ans. Cette décision a été prise à cause de l'augmentation du nombre de cas et du taux d'incidence élevé dans la région.

C'était déjà le cas à Toulouse ou à Marseille où un arrêté préfectoral étendant l'obligation du port du masque a été passé le 25 août. Vendredi, un arrêté préfectoral du même ordre a été annoncé à Strasbourg et concerne notamment sept communes de l'Eurométropole. (Voir : Masque obligatoire en ville).

Le port du masque est devenu obligatoire dans de nombreuses circonstances pour cette rentrée 2020. Le Premier ministre Jean Castex en a rappelé les enjeux lors d'une conférence de presse jeudi 27 août. "La protection passe par le port du masque, le plus possible", a-t-il expliqué. "Je vous rappelle que le masque a d'abord été rendu obligatoire dans les transports, puis dans les commerces et les lieux recevant du public, ensuite dans les espaces publics fréquentés, et dans la perspective de la rentrée, la doctrine a été étendue aux entreprises et à l'école. La règle est simple : le port du masque est désormais obligatoire dans tous les espaces fermés où se réunissent plusieurs personnes." Le 26 août, Jean Castex avait déjà annoncé la prochaine obligation du port du masque dans les cinémas et les théâtres.

Pour aider les ménages modestes et les personnes vulnérables au virus, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement a envoyé "50 millions de masques à trois millions de familles modestes et précaires". L'opération sera renouvelée en octobre "et aussi souvent que cela sera nécessaire jusqu'à la fin de l'épidémie". Les personnes vulnérables peuvent se fournir gratuitement.

Les réponses aux principales questions

Alors que la question faisait débat depuis plusieurs jours, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a fixé les règles du port du masque en entreprise mercredi 18 août, à l'issue d'une réunion organisée en visioconférence avec les partenaires sociaux. À compter de ce 1er septembre, le port du masque sera désormais obligatoire dans tous les espaces ouverts de l'entreprise, "salles de réunion, open space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés". Seuls les bureaux individuels ne sont pas concernés par la mesure. Le port du masque sera "nécessaire" pour les travailleurs exerçant en extérieur en cas de regroupement et d'incapacité à respecter la distance d'un mètre indique également le protocole. Ce dernier explique que des adaptations seront possibles en fonction de la circulation du virus dans les départements et donc en fonction de leur couleur (zone verte, orange ou rouge).

Dans les zones rouges, "La faculté de déroger au port permanent du masque ne sera possible que dans les locaux bénéficiant d'une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m2 (par exemple, moins de 25 personnes pour un espace de 100 m2 )", indique le protocole.

Dans les zones oranges, "la faculté de déroger au port permanent du masque sera limitée aux locaux de grand volume et disposant d'une extraction d'air haute"

Dans les zones vertes, il sera possible de déroger au port du masque s'il y a une "ventilation/aération fonctionnelle et bénéficiant d'une maintenance", des "écrans de protection entre les postes de travail", la "mise à disposition des salariés de visières", et la "mise en œuvre d'une politique de prévention avec notamment la définition d'un référent Covid-19 et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques".

En cas de refus, des sanctions pourront être appliquées. "Si jamais le salarié refuse de mettre le masque, l'employeur lui fera les remarques, il pourra lui donner un avertissement et cela pourra être considéré comme une faute", a précisé le ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises, Alain Griset, au micro de BFMTV. L'entrée dans l'entreprise pourra également être refusé à un salarié qui voudrait entrer sans masque, et une retenue sur salaire, équivalente à un jour de congés sans solde, pourra être décidé, a expliqué de son côté Guillaume Roland, avocat au barreau de Paris, interrogé par Capital. Enfin, la prise en charge des masques par l'employeur, qui relevait jusque-là de la simple recommandation, a également été entérinée.

Par un décret du 31 juillet 2020, les préfets sont habilités à "étendre l'obligation de port du masque aux lieux publics ouverts." Olivier Véran a indiqué que "cette décision pourra être prise localement, en fonction de l'évolution de l'épidémie dans chaque territoire." De nombreux préfets, en accord avec les métropoles ou les villes, ont passé des arrêtés durant l'été pour légiférer sur le port du masque sur différents territoires, notamment à Lyon, Marseille ou Paris.

Comme annoncé par Jean Castex lors de sa conférence de presse le jeudi 27 août au matin, le port du masque va devenir obligatoire dans l'ensemble de la capitale pour les personnes de plus de 11 ans, mais aussi dans toutes les villes de la petite couronne. L'arrêté préfectoral a été publié par la préfecture de police de Paris. Voici les conditions :

"Obligation de porter le masque dans la totalité de l'espace public à Paris et sur l'ensemble des trois départements de la petite couronne : la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne."

Cette obligation entrera en vigueur le vendredi 28 août à partir de 8h "pour les piétons circulant dans les espaces publics", "les utilisateurs de vélo, deux-roues, trottinettes et autres engins de mobilité personnels, motorisés ou non. Les usagers circulant à l'intérieur des véhicules à moteurs (voitures des particuliers, camionnettes ou poids-lourds des professionnels) seront dispensés de cette obligation." Vendredi 28 août, une correction a été apportée par la préfecture de police de Paris : " s'agissant des personnes exerçant une activité physique au titre de la course à pied ou du vélo, le port du masque ne sera pas exigé."

L'arrêté a également été publié sur le compte Twitter de la préfecture de police de Paris.

#COVID19 | À compter du vendredi 28 août 8h, généralisation de lobligation de port du masque à lensemble de lespace public sur Paris et la petite couronne par le préfet de Police et les préfets de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. pic.twitter.com/wD2RluciBY — Préfecture de Police (@prefpolice) August 27, 2020

Durant une conférence commune avec les maires de Villeurbanne et de Lyon, la préfecture du Rhône a annoncé ce lundi 31 août l'extension du port du masque obligatoire à l'ensemble des deux communes. Cette obligation sera applicable dès ce mardi 1er septembre pour les personnes de plus de 11 ans. Le masque devient également obligatoire à partir de mardi dans un rayon de 50 mètres autour des écoles, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur de tout le département, explique la préfecture. Le masque doit également être porté aux abords des gares, stations de métro, arrêts de tramways et arrêts de bus. En revanche, comme à Paris, les cyclistes et joggeurs en sont en revanche exemptés durant leur activité physique.

A compter du 1er septembre, le port du #masque sera obligatoire dans lespace public pour toute personne de 11 ans et plus sur lensemble de @villedelyon et @villeurbanne. pic.twitter.com/hhhw8eY2VG — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 31, 2020

A Marseille, le masque était déjà obligatoire dans le quartier du Vieux Port depuis le 8 août 2020, puis dans les sept premiers arrondissements depuis le 15 août 2020. Le 25 août, un arrêté préfectoral a été passé pour imposer le port du masque dans l'ensemble de la ville de Marseille à partir du 26 août 23h. Des contrôles seront réalisés, explique la préfecture qui indique que les forces de l'ordre "multiplieront les contrôles". En cas d'absence de port du masque, les contrevenants seront passibles d'une amende de 135 euros.

De nombreuses villes ont également annoncé cet été par le biais d'arrêté préfectoral l'obligation du port du masque. En voici quelques exemples :

Dans l'Hérault, le port du masque est obligatoire à proximité de tous les établissements scolaires du département (30 mètres autour) pour toutes les personnes âgées de plus de 11 ans. Cette règle est applicable dès ce lundi 31 août, entre 7 heures et 22 heures. Le port du masque est déjà obligatoire dans de nombreuses communes de la métropole de Montpellier (Baillargues, Castelnau-le-Lez, Castries mais aussi Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Vendargues...)

A Strasbourg, le port du masque en extérieur pour les personnes de plus de 11 ans sera obligatoire à partir du samedi 29 août à 8h et jusqu'au 30 septembre au moins. Un arrêté préfectoral a été passé vendredi 28 août. Sont concernées les sept communes de plus de 10 000 habitants de l'Eurométropole : Strasbourg mais aussi Bischeim, Hoenheim, llkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Ostwald et Schiltigheim, ainsi que dans six communes du département : Bischwiller, Erstein, Haguenau, Obernai, Saverne et Sélestat.

Vendredi 21 août, la préfecture du Rhône a décidé d'intensifier le port du masque, en raison d'une "augmentation rapide du nombre de cas de contamination liés au Covid-19". À compter de ce samedi 22 août, 8 heures, il sera donc obligatoire de porter le masque "dans tout rassemblement, réunion ou activité organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes", mais aussi sur tous les marchés non-couverts, les vide-greniers, les brocantes ou les fêtes foraines, précise la préfecture.

Alors que le port du masque est déjà obligatoire sur les bords de la Garonne depuis le 5 août dernier, la mairie de Toulouse et la préfecture ont annoncé ce mercredi 19 août l'extension de la mesure. Depuis le vendredi 21 août, le masque est obligatoire dans toute la ville de Toulouse, entre 7h et 3h du matin.

et la préfecture ont annoncé ce mercredi 19 août l'extension de la mesure. Depuis le vendredi 21 août, le masque est obligatoire dans toute la ville de Toulouse, entre 7h et 3h du matin. Nice a également choisi d'étendre l'obligation du port du masque à toute la ville. La protection était déjà imposée dans le centre, elle le sera désormais partout. La demande vient du maire, Christian Estrosi, qui a présenté ses mesures sanitaires liées notamment au départ du Tour de France qui aura lieu dans sa ville. "Ne pas porter le masque aujourd'hui est un signe d'égoisme, voire de mise en danger d'autrui. Le plus simple c'est qu'il soit obligatoire de partout. On ne pourra pas dire qu'on ne comprend pas", a justifié l'édile auprès de France 3.

a également choisi d'étendre l'obligation du port du masque à toute la ville. La protection était déjà imposée dans le centre, elle le sera désormais partout. La demande vient du maire, Christian Estrosi, qui a présenté ses mesures sanitaires liées notamment au départ du Tour de France qui aura lieu dans sa ville. "Ne pas porter le masque aujourd'hui est un signe d'égoisme, voire de mise en danger d'autrui. Le plus simple c'est qu'il soit obligatoire de partout. On ne pourra pas dire qu'on ne comprend pas", a justifié l'édile auprès de France 3. Du côté de Bordeaux , face à la situation sanitaire locale, les autorités ont décidé de rendre le port du masque obligatoire dès samedi 15 août dans les rues Sainte-Catherine et Porte-Dijeaux , deux axes particulièrement fréquentés.

, face à la situation sanitaire locale, les autorités ont décidé de rendre le port du masque obligatoire dès samedi 15 août , deux axes particulièrement fréquentés. Les Nantais ont été également obligés de se couvrir dans certains quartiers de la ville depuis vendredi 14 août, notamment dans l'hypercentre (la place Graslin, la place Royale jusqu'à la basilique Saint-Nicolas, ou encore toute la zone autour du carré Feydeau). Le port du masque sera également imposé sur les marchés publics extérieurs, aux bords de l'Erdre, sur les parvis nord et dans le sud de la gare.

(la place Graslin, la place Royale jusqu'à la basilique Saint-Nicolas, ou encore toute la zone autour du carré Feydeau). Le port du masque sur les marchés publics extérieurs, aux bords de l'Erdre, sur les parvis nord et dans le sud de la gare. Du côté d'Avignon, le masque a été imposé en intra-muros depuis mercredi 12 août.  Plusieurs panneaux en centre-ville précisent les lieux où cette consigne sanitaire s'impose, par arrêté préfectoral du 11 août 2020.

précisent les lieux où cette consigne sanitaire s'impose, par arrêté préfectoral du 11 août 2020. Jeudi 13 août, le préfet du Gard Didier Lauga a annoncé la même consigne sanitaire dans le centre-ville de 15 principales communes gardoises, réaction directe à la forte augmentation de cas de coronavirus recensés par l'ARS. Nîmes, le Grau-du-Roi, Aigues-Mortes, ou encore les communes d'Alès, de Bagnols-sur-Cèze, de Pont-Saint-Esprit, de Bellegarde, d'Anduze, et de Saint-Gilles sont concernées.

réaction directe à la forte augmentation de cas de coronavirus recensés par l'ARS. Nîmes, le Grau-du-Roi, Aigues-Mortes, ou encore les communes d'Alès, de Bagnols-sur-Cèze, de Pont-Saint-Esprit, de Bellegarde, d'Anduze, et de Saint-Gilles sont concernées. Face à l'évolution de l'épidémie dans la Sarthe, le port du masque va également être étendu à l'espace public "dans la communauté urbaine du Mans Métropole, dans la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, ainsi que dans les communes limitrophes de Changé, Moncé-en-Belin, Saint-Pavace, Neuville-sur-Sarthe, Saint-Mars-la-Brière et Montfort-le-Gesnois". La nouvelle règle est effective depuis le samedi 22 août, 8 heures. Petite précision et pas des moindres : les piétons ne seront pas les seuls concernés. De jour comme de nuit, les joggeurs et cyclistes devront également s'y plier.

© Ministère de la Santé

Si le port du masque y est obligatoire, il est possible de s'en défaire dans certaines conditions. Dans les restaurants, cafés et hôtels, les masques peuvent être enlever à table, si la distanciation sociale est respectée. Dans les salles de sport, le masque peut être enlevé "au moment de faire du sport", précise le ministère des Sports, là encore, si la distanciation est garantie.

Différents cas de figure se présentent à l'heure d'évoquer le port du masque en voiture. Le port du masque n'est évidemment pas imposé si vous voyagez à bord de votre véhicule personnel, que ce soit tout seul ou à plusieurs, même s'il est conseillé de le porter si vous allez faire des courses, par exemple. Cela vous évitera de toucher à plusieurs reprises votre masque, qui est potentiellement porteur de gouttelettes contaminées. En revanche, dans le cas d'un voyage à bord d'une voiture de taxi ou de VTC, le port du masque est alors obligatoire. Le conducteur est soumis à la même règle, sauf si la voiture est munie d'une paroi de protection entre la banquette avant et arrière. Dans le cadre d'un voyage en covoiturage, le port du masque est également obligatoire.

De nouvelles consignes ont été dévoilées le 26 août 2020 par le Premier ministre Jean Castex, interrogé par France Inter. Le Premier ministre a notamment annoncé que le port du masque sera "systématique" dans les cinémas et théâtres. La décision aurait été prise lors d'un conseil de défense mardi. Le port du masque était déjà obligatoire si les distances de sécurité ne pouvaient être respectées mais les spectateurs pouvaient l'enlever une fois assis à leur place si les distances avec les autres spectateurs étaient bien respectées (sièges vides entre les groupes...). "On va inverser, sauf dans les zones où il y a une forte circulation virale, où il y aura le cumul des deux obligations. Sinon ce sera surtout le port du masque qui sera obligatoire."

La réponse est claire et nette : selon le décret publié le samedi 18 juillet dernier au Journal officiel. Il prévoit que "toute personne de 11 ans et plus doit porter un masque grand public dans les lieux publics clos, en complément de l'application des gestes barrière". En dessous de cet âge, les parents sont libres d'imposer à leurs enfants de porter un masque, mais il est en revanche déconseillé pour les moins de 3 ans. Les risques d'étouffements sont avérés pour les très jeunes enfants, comme l'avait d'ailleurs expliqué Edouard Philippe, ancien Premier ministre, à l'Assemblée nationale en avril dernier. "Le port du masque est prohibé pour les enfants en maternelle", avait-il indiqué.

Le président de la République a exclu que l'Etat rende gratuit les masques pour tous les Français, considérant que le coût ne pouvait pas être "pris en charge par le contribuable". Mais certaines personnes peuvent bénéficier d'un masque gratuitement. Les personnes testées positives au coronavirus et leurs "cas-contacts" peuvent se faire prescrire 14 masques par semaine, délivrés en pharmacie. Les personnes les plus fragiles, diagnostiquées "à très haut risque médical" ont accès à 10 masques gratuits par semaine. Interrogé le 25 août sur la question du masque gratuit pour les collégiens et lycéens, le Premier ministre Jean Castex a répliqué : "Aucun pays au monde n'a généralisé la gratuité des masques", a-t-il souligné avant de poursuivre : "Ça veut dire qu'on va payer des masques à des familles qui n'en ont absolument pas besoin ? Des collégiens et lycéens, il y en a une bonne partie dans les zones urbaines, où ils prennent les transports en commun depuis longtemps. Le masque n'y est pas gratuit."

Par ailleurs, le ministre de la Santé avait fait savoir, le 21 juillet, que que "la distribution de masques gratuits" à destination de la population la plus vulnérable serait "réactivée". Le Premier ministre Jean Castex a donné plus de précisions lors d'une conférence de presse le 27 août. "Nous fournissons des masques gratuits à nos concitoyens les plus modestes", a-t-il souligné. Nous avons envoyé récemment 50 millions de masques à 3 millions de familles modestes et précaires. Nous avons décidé de renouveler cette opération en octobre et aussi souvent que cela sera nécessaire jusqu'à la fin de l'épidémie."

Sont concernées : les personnes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (ex CMU-C ou ACS). Olivier Véran, sur France 2 le 22 juillet a fait savoir que l'Etat mettait "40 millions de masques grand public lavables, utilisables 30 fois" à la disposition de "7 millions de Français qui sont au niveau du seuil de pauvreté - bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire", par la Poste, "de manière à ne leur demander aucune démarche". A noter : en Île-de-France, la région va distribuer des masques gratuits aux lycéens franciliens en septembre, mais aussi aux membres des associations partenaires de la région.

Invitée sur BFMTv, Agnès Pannier Runacher, ministre déléguée à l'Industrie, a assuré qu'il "n'y aura aucun problème de stock de masques en France." " Que ce soit en termes de circuit de distribution, en termes de capacité de production, on est très largement en capacité de servir tous les Français ", a-t-elle certifiée. Actuellement, la production hebdomadaire française s'élève à " 50 millions de masques sanitaires. " En début d'année, 3,5 millions étaient produits par semaine. Quant aux masques grand public, "on a une capacité de production — qui n'est pas activée aujourd'hui parce qu'on a trop de capacité de production en France — de 25 millions de masques textiles lavables réutilisables ", a détaillé la ministre.

Agnès Pannier-Runacher a invité les Français à préférer les masques "grand public" parce "qu'ils sont très filtrants (...), beaucoup plus écologiques et, pour l'essentiel fabriqués en France." Ces dispositifs "peuvent durer 20 semaines voire 30 semaines " et sont "nettement meilleurs pour le budget des foyers." La ministre a également démenti le budget masques de " 75 euros par personne et par mois ". Selon elle, ce débat est " parfaitement délirant ".

L'amende en vigueur en cas de non-respect du port du masque obligatoire est de 135 euros. En cas de récidive dans les 15 jours, l'amende passe à 1 500 euros.

© Ministère de la Santé

Les différents types de masque

Les masques de protection respiratoire sont des équipements de protection individuelle de type FFP 1 (filtration de 80 % des aérosols) - 2 (filtration de 94 % des aérosols) - 3 (filtration de 99 % des aérosols). Ces derniers répondent à des exigences de sécurité et de santé européenne. Ces dispositifs protègent le porteur du masque contre l'inhalation de particules en suspension dans l'air pourraient contenir des agents infectieux. Le port d'un masque FFP ne peut pas dépasser une durée maximale de quatre heures, sachant que le Code du travail prévoit une pause de 20 minutes toutes les six heures. L'équipement doit être jeté une fois souillé.

Les masques de type chirurgical sont des dispositifs médicaux. Ils répondent à des exigences de sécurité et de santé européennes. Les masques chirurgicaux évitent la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque, ce type de masque limite la contamination de l'environnement extérieur et des autres personnes. Pour le " grand public ", il existe des modèles à usage unique non stériles. Le port de ce dispositif ne peut excéder quatre heures. L'équipement doit être jeté une fois souillé.

Les masques dits " grand public " sont des dispositifs textiles, à filtration garantie, souvent lavables et réutilisables. Ces derniers ont été développés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 dans le respect des spécifications de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et en lien avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Ces masques doivent présenter des propriétés de filtration supérieures à 90% des particules de 3 µm (catégorie 1) ou supérieures à 70% de ces mêmes particules (catégorie 2). Un logo doit être apposé sur le masque ou son packaging. Ces masques "grand public" doivent être changés toutes les quatre heures. Selon un avis de l'ANSES, le lavage de l'équipement "doit être effectué en machine avec une lessive adaptée au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C. Le masque doit ensuite être séché dans son intégralité, au sèche-linge, au sèche-cheveux ou à l'air libre sur un support propre et désinfecté, puis repassé à la vapeur à la température indiquée par le fabricant (environ 120° à 130°)."

Les masques fabriqués par des professionnels du textile ou "faits maison" dans le respect de la spécification AFNOR sont des dispositifs textiles dont les garanties d'efficacités ne sont pas certifiées. Pour ces raisons, ces masques ne peuvent pas être utilisés dans un cadre de travail que ce soit par les professionnels de santé ou hors santé. Le site de l'AFNOR s'est doté d'une page, recensant différents tutoriels, pour aider chacun à confectionner son masque " barrière". Le port de ce dispositif ne peut excéder quatre heures. Conformément à l'avis de l'ANSES, " le lavage doit être effectué en machine avec une lessive adaptée au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C. Le masque doit ensuite être séché dans son intégralité, au sèche-linge, au sèche-cheveux ou à l'air libre sur un support propre et désinfecté, puis repassé à la vapeur à la température indiquée par le fabricant (environ 120° à 130°). "

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le ministère de la Santé, alerté par cette préoccupation, a donné des précisions sur ce point. Pour les autorités publiques, si "les visières sont un moyen supplémentaire de protection face aux virus transmis par les gouttelettes", "elles n'ont pas pour vocation de remplacer les masques pour le grand public". Dans les lieux publics clos concernés par l'obligation du port du masque, les personnes portant une visière et non un masque s'exposent à une amende de 135 euros.