"Masque obligatoire en France : la liste complète des lieux concernés et les sanctions"

MASQUE CORONAVIRUS. A partir de ce lundi, le masque est obligatoire dans les lieux publics clos français. Quels sont les espaces concernés ? Que risquez-vous en cas de non-respect de la mesure ?

[Mis à jour le 20 juillet 2020 à 17h] Afin d'éviter un "rebond épidémique" en France, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos, depuis ce lundi 20 juillet 2020, pour tous les individus de plus de 11 ans. Le ministère de la Santé a indiqué que cette mesure faisait suite à une "détérioration légère" des indicateurs que sont "le R effectif, le taux d'incidence hebdomadaire, le nombre et le taux de tests positifs effectués et l'état des capacités d'accueil de malades graves en réanimation". Autrement dit, le port du masque obligatoire a été décidé suite à l'accélération de l'apparition de nouveaux foyers de contaminations, faisant craindre une deuxième vague épidémique dès cet été.

"Nous constatons qu'il y a des signes inquiétants de reprise épidémique sur le territoire national", a confirmé Olivier Véran ce lundi matin sur Franceinfo. Par ailleurs, "l'objectif est d'éviter un reconfinement général", a expliqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal dans une interview accordée à La Provence. Et d'ajouter : "On l'a fait en mars parce qu'on ne connaissait pas ce virus et ses conséquences. Cette fois, notre action est plus ciblée, à travers notamment des campagnes de dépistage massif et la maîtrise des clusters". Le ministère de la Santé a énuméré les lieux concernés par le décret. Il est précisé que "pour les établissements ne figurant pas dans cette liste, le responsable de l'établissement" peut rendre le masque obligatoire.

Etablissements sportifs couverts. Pour les salles de sport, le ministère des Sports a précisé que les adhérents pourront ôter leur masque uniquement "au moment de faire du sport" et devront le porter "le reste du temps."

Loisir et culture. Pour les établissements culturels et de loisir sont concernés : les salles de spectacle et les cinémas ; les salles de jeux ; les musées ; les bibliothèques et les centres de documentation ; les établissements de plein air.

Villégiature. En ce qui concerne les lieux de villégiature, sont concernés par le port du masque obligatoire les hôtels et pensions de famille ; les refuges de montagne et les hôtels d'altitude.

Transports. Le port du masque demeure obligatoire dans les gares routières et maritimes ainsi que dans les aéroports.

Enfance et éducation. Dans les secteurs de l'enfance et de l'éducation, le port du masque obligatoire concerne les établissements d'éveil, d'enseignement et de formation ; les centres de vacances ; les centres de loisirs sans hébergement.

Restauration. Comme depuis le déconfinement, le port du masque est obligatoire dans les restaurants, débits de boissons et restaurants d'altitude. Les clients peuvent l'ôter seulement lorsqu'ils sont assis à leur table.

Professionnel. Les salles d'auditions, de conférences et de réunions sont concernées par le port du masque obligatoire.

Religion. Le masque est obligatoire dans les établissements de culte (églises, mosquées, synagogues...)

Edifices. Le port du masque est obligatoire dans les chapiteaux, tentes, structures et établissement flottants.

Administratif. L'obligation concerne également les administrations et banques.

Commerces. Les magasins de vente, les centres commerciaux et marchés couverts sont concernés par le port du masque obligatoire.

L'amende en vigueur en cas de non-respect du port du masque obligatoire, elle est de 135 euros, comme l'a fait savoir le gouvernement ce dimanche. "Le non-respect de cette mesure pourrait être susceptible, comme c'est le cas dans les autres lieux où le port du masque est obligatoire, notamment les transports, d'une contravention de 4e classe" définie par une amende forfaitaire de 135 euros, a précisé la direction générale de la santé dans un texte transmis à l'AFP.

Les entreprises ne sont pas directement soumises au port du masque obligatoire. Seules les sociétés relevant des catégories ci-dessus sont concernées. Pour les autres, le protocole national de déconfinement pour les entreprises indique la réglementation en vigueur. En l'espèce, le masque est obligatoire dans la mesure où le télétravail et les gestes barrières ne peuvent être appliqués. Le ministère a précisé qu'en "cas de rebond effectif de l'épidémie, le gouvernement n'exclut pas de les renforcer " les restrictions en vigueur " pour garantir la santé et la sécurité des salariés."