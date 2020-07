"Masque obligatoire : supermarchés, commerces, entreprises... Dans quels lieux publics faudra-t-il le porter ?"

MASQUE CORONAVIRUS. Dans son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron a indiqué que le masque deviendrait bientôt obligatoire dans les lieux publics clos. Mais quels lieux sont concernés et quelles seront les règles pour chacun ? La réponse ne sera pas connue tout de suite...

Le masque obligatoire dans les espaces clos était réclamé par une partie du monde médical et scientifique pour éviter un rebond du coronavirus en France. Il va devenir réalité. Dans son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron a repris à son compte la proposition de rendre obligatoire le port du masque dans les "lieux publics clos". Des lieux où le risque de contamination serait beaucoup plus élevé qu'en extérieur, selon l'observation de plus en plus fine de la propagation du virus. "On le fait dans les transports, ça marche très bien, mais c'est un peu erratique dans les lieux publics clos (...) ça veut dire qu'il faut que les choses s'organisent", a indiqué le chef de l'Etat. Plus de 230 scientifiques du monde entier ont notamment signé la semaine dernière une tribune dans le Clinical Infectious Diseases d'Oxford, dans laquelle ils s'inquiètent du "potentiel de transmission aérienne du Covid-19", en particulier dans les espaces fermés. Outre la nécessité de "mieux ventiler les espaces de travail, les écoles, les hôpitaux et maisons de retraite, et d'installer des outils de lutte contre les infections tels que des filtres à air sophistiqués et des rayons ultraviolets spéciaux qui tuent les microbes dans les conduits d'aération", les experts ont exhorté l'OMS et les autorités sanitaires à mettre en place le port du masque obligatoire quand de telles mesures s'avéraient impossibles.

Emmanuel Macron a indiqué que le masque pourrait devenir obligatoire à partir du 1er août, le temps de la publication d'un décret détaillé sur les lieux concernés, mais aussi pour permettre à certains établissements publics de se préparer à cette obligation. Reste donc à savoir quels seront les espaces concernés et quelles règles seront spécifiques à chaque établissement, le port du masque ne pouvant concrètement pas être le même dans un bar ou un restaurant, que dans d'autres lieux recevant du public. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué mardi soir sur BFMTV qu'un "travail assez rapide de définition de quels lieux publics on parle, de comment l'obligation s'applique" va être effectué, même s'il appelle les Français à être responsables "dès maintenant". La chaîne d'info en continu rappelle par ailleurs que le site service-public.fr affiche d'ores et déjà une liste officielle des lieux considérés comme des "établissements recevant du public" (ERP).

Une liste de lieux et des exceptions à venir

Le port du masque obligatoire pourrait être modulé en fonction de cette liste, établie en marge du décret du 31 mai sur le déconfinement, lui même abrogé depuis la sortie de l'état d'urgence le 11 juillet. Y sont évoqués des "bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises", de manière payante ou gratuite, qu'elles y soient invitées ou non. La page liste un grand nombre de ces lieux : des structures d'accueil pour personnes âgées aux refuges de montagne en passant par les gares, bibliothèques, musées, salles d'exposition ou de spectacle, hôtels, restaurants, magasins de vente et centres commerciaux, établissement sportif clos, crèches, écoles, lieux de cultes...

Dans le décret à venir sur le port du masque obligatoire, une liberté pourrait être laissée aux entreprises qui sont considérées comme des lieux ouverts seulement au personnel. Pour certains établissements, des exceptions pourraient aussi être listées : il y a les cas des bars et restaurants cités précédemment où l'accès à la bouche doit être pris en compte, mais aussi les crèches, écoles maternelles et les jardins d'enfants où le port du masque sera plus difficile à imposer. Aujourd'hui celui-ci n'est n'est obligatoire dans les établissements scolaires que pour les enfants âgés de 11 ans et plus.