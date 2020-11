"Coronavirus dans le monde : les pays les plus touchés, le point sur les chiffres et l'avancée du vaccin"

Le monde fait face à la pandémie de Covid-19. Confinement, couvre-feu, certains pays d'Europe comme le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique ou la Grèce ont pris des mesures restrictives pour tenter d'enrayer cette crise sanitaire. On fait le point sur le vaccin, les chiffres du coronavirus et la situation pays par pays.

[Mis à jour le 12 novembre 2020 à 11h10] L'Europe est la région du monde où le nouveau coronavirus se propage le plus vite. De nombreux pays européens, où plus de 13 millions de cas ont été enregistrés, sont ainsi soumis à divers niveaux de confinement ou de couvre-feu. Le Portugal, en état d'urgence sanitaire depuis lundi, a instauré un couvre-feu dans la majeure partie du pays, tout comme en Roumanie et en Hongrie où celui-ci est étendu. Hors d'Europe, le Liban a annoncé un confinement "total" du 14 au 30 novembre, assorti d'"exceptions" pour "le secteur de la santé et d'autres secteurs vitaux".

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1,2 million de morts dans le monde, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 238 251 décès pour 10 millions de cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Nous vous proposons de consulter notre carte simplifiée du coronavirus dans le monde qui contient les chiffres du nombre de cas, de nouveaux cas, du nombre de décès et de nouveaux décès dans les 40 pays les plus touchés par le coronavirus. Retrouvez ensuite la situation en Europe et dans le monde.

L'annonce d'un vaccin à 90% efficace contre le Covid-19, développé par l'Américain Pfizer et l'Allemand BioNTtech, continue de susciter un immense espoir. L'OMS salue "une innovation et une collaboration scientifique sans précédent". Les Américains qui ont précommandé 100 millions de doses, affirment que les vaccinations pourraient commencer avant la fin de l'année et les Européens, qui ont préacheté 200 millions de doses et signeront "dans les prochains jours" pour 100 millions de doses supplémentaires, espèrent pouvoir en disposer début 2021. Il y a actuellement 259 candidats vaccins à l'étude, selon la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus au 11 novembre 2020 au soir (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès 1 États-Unis 10,708,728 +142,906 247,398 +1,479 2 Inde 8,684,039 +48,285 128,165 +550 3 Brésil 5,749,007 +47,724 163,406 +564 4 France 1,865,538 +35,879 42,535 +328 5 Russie 1,836,960 +19,851 31,593 +432 6 Espagne 1,463,093 +19,096 40,105 +349 7 Argentine 1,273,356 +10,880 34,531 +348 8 Royaume-Uni 1,256,725 +22,950 50,365 +595 9 Colombie 1,165,326 +8,651 33,312 +164 10 Italie 1,028,424 +32,961 42,953 +623 11 Mexique 978,531 +5,746 95,842 +617 12 Pérou 928,006 +2,575 35,031 +39 13 Afrique du Sud 742,394 +2,140 20,011 +60 14 Allemagne 726,176 +20,536 12,082 +222 15 Iran 715,068 +11,780 39,664 +462 16 Pologne 618,813 +25,221 8,805 +430 17 Chili 524,804 +897 14,633 +22 18 Irak 508,508 +3,198 11,482 +50 19 Belgique 507,475 +4,293 13,561 +345 20 Ukraine 489,808 +10,611 8,947 +191 21 Indonésie 448,118 +3,770 14,836 +75 22 République tchèque 438,805 +8,925 5,570 +247 23 Bangladesh 425,353 +1,733 6,127 +19 24 Pays-Bas 424,819 +5,407 8,215 +74 25 Turquie 402,053 +2,693 11,145 +86 26 Philippines 401,413 +1,669 7,710 +49 27 Arabie Saoudite 351,849 +394 5,590 +14 28 Pakistan 348,184 +1,708 7,021 +21 29 Roumanie 324,094 +9,799 8,389 +203 30 Israël 321,326 +665 2,700 +16 31 Canada 277,061 +4,024 10,685 +53 32 Maroc 270,626 +5,461 4,506 +81 33 Suisse 243,472 +8,270 3,113 +100 34 Népal 202,329 +2,569 1,174 +26 35 Portugal 192,172 +4,935 3,103 +82 36 Equateur 176,630 +919 12,920 +71 37 Autriche 172,380 +7,514 1,564 +65 38 Suisse 166,707 6,082 +10 39 Emirats arabes unis 145,599 +1,214 520 +2 40 Bolivie 142,664 +103 8,808 +6

Europe

En Allemagne, Angela Merkel a averti que les fêtes de fin d'année, notamment Noël, seraient réduites à des réunions familiales limitées. L'Allemagne "affronte des mois difficiles", a observé la chancelière, assimilant la pandémie à "un événement qui n'intervient qu'une fois par siècle". Les restaurants, bars, cafés mais aussi toutes les institutions culturelles et sportives ont dû fermer leurs portes lundi pour les quatre prochaines semaines, suscitant un certain mécontentement dans la population.

Un "confinement limité" a été mis en place en Allemagne par la chancelière Angela Merkel, pour une durée d'un mois. Cette annonce a été faite le mercredi 28 novembre. Dès le lundi 2 novembre, toutes les compétitions professionnelles sportives auront lieu à huis clos. Afin de soutenir les entreprises affectées par les fermetures, le gouvernement allemand a annoncé l'arrivée d'un programme d'aides d'urgence pouvant aller jusqu'à dix milliards d'euros.

La Belgique, pays au monde où le coronavirus circule le plus, est aussi entrée lundi dans un deuxième confinement de six semaines. En vigueur dès le 2 novembre et jusqu'au 13 décembre, au moins, ce nouveau confinement laisse place à de nouvelles règles avec notamment un report de la rentrée scolaire et l'obligation du télétravail quand cela est possible. Le télétravail est obligatoire partout où il est possible et les magasins non essentiels sont fermés. Cependant, fleuristes et libraires ont été autorisés à ouvrir.

Les députés espagnols ont voté en faveur de la prolongation pour six mois de l'état d'urgence en Espagne, jeudi 29 octobre. Le gouvernement de Pedro Sanchez a recueilli 194 voix sur 350. Le gouvernement espagnol a dans le même temps annoncé l'instauration d'un couvre-feu nocturne de 23 heures à 6 heures du matin sur l'ensemble du territoire à l'exception des îles Canaries, avec la possibilité pour les 17 régions du pays d'avancer ou de retarder d'une heure son début et sa fin, en fonction des caractéristiques locales.

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans, dans les transports publics, dans les espaces publics ou dans les lieux recevant du public, y compris les hôtels et les commerces, lorsqu'une distance d'un mètre cinquante ne peut être respectée entre deux personnes. Tout passager souhaitant se rendre en Espagne par avion devra compléter un formulaire personnel et non transférable : une fois ce formulaire complété et signé, le voyageur recevra un QR code associé à son voyage qu'il devra conserver sur son téléphone portable ou imprimer afin de pouvoir passer le contrôle sanitaire aéroportuaire.

En Italie, un couvre-feu national de 22h00 à 05h00 entre en vigueur vendredi jusqu'au 3 décembre. Les lycées passent à l'enseignement à distance, et les musées sont fermés, de même que les centres commerciaux durant le weekend. Par ailleurs, de nouvelles "zones rouges" - Lombardie, Piémont, Val d'Aoste et Calabre - ont été déclarées "à haut risque" et 16 millions d'Italiens renouent avec le confinement, cependant plus léger que celui du printemps dernier.

Trois municipalités du nord du pays sont reconfinés depuis le 23 octobre. Cette décision a été annoncée le jeudi 22 octobre par le gouvernement. Cette mesure, qui concerne 150 000 habitants, constitue "un devoir civique de confinement à domicile". Ces derniers résident à Felgueiras, Paços de Ferreira et Lousada. Pourtant, ce "lockdown" local n'est pas entièrement restrictif. Les habitants peuvent aller travailler, à l'école, acheter des médicaments et faire leurs courses. Le télétravail devient obligatoire dans la mesure du possible. Quelques mesures strictes concernent également tout le pays : les rassemblements restent limités à 10 personnes, la consommation d'alcool est interdite dans l'espace public, le confinement est obligatoire pour les personnes testées positives ou sous vigilance active.

Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 47 000 morts, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé un confinement de l'Angleterre et de ses 56 millions d'habitants dès ce jeudi 5 novembre. Les commerces jugés non essentiels devront fermer, tandis que les restaurants, pubs et cafés ne pourront proposer que livraisons ou vente à emporter. En revanche, les écoles resteront ouvertes. Pour apaiser les inquiétudes, le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis que ce reconfinement se terminerait le 2 décembre. "J'espère vivement que nous pourrons alors remettre ce pays de nouveau en marche, rouvrir les entreprises, les magasins à l'approche de Noël". A Liverpool, les autorités ont lancé vendredi un programme de dépistage massif, voyant dans cet essai pilote une porte de sortie possible au confinement.

Dans l'espoir de "célébrer Noël correctement", l'Irlande et le Pays de Galles sont devenus les premiers territoires à reconfiner leurs populations en Europe, frappée par la deuxième vague et obligée de multiplier les restrictions pour contrer le Covid-19. En Irlande, la population est reconfinée depuis le 29 octobre pour six semaines, mais les écoles resteront ouvertes. "Si nous unissons nos efforts pendant les six prochaines semaines, nous aurons l'occasion de célébrer Noël correctement", a lancé le Premier ministre irlandais Michael Martin. Le Pays de Galles (3 millions d'habitants) est quant à lui confiné pour deux semaines, mesure la plus dure instaurée au Royaume-Uni depuis la première vague de Covid-19 du printemps. En Irlande comme au Pays de Galles, les commerces non essentiels devront fermer.

Afin de faire face au coronavirus et à une potentielle deuxième vague, Boris Johnson a lancé la "règle des six". Les réunions de plus de six personnes à l'intérieur et à l'extérieur seront interdites. Par contre, les mariages, les enterrements, les restaurants, les pubs et les écoles sont exemptées de cette future loi. En cas de non-respect de cette mesure, les contrevenants devront payer 100 livres sterling, ce qui équivaut à 110 euros. S'il y a récidive, ces derniers seront tenus de régler jusqu'à 3200 livres, soit 3500 euros.

Amérique

Le président américain élu Joe Biden a annoncé la mise en place dès lundi d'une cellule de crise sur le coronavirus. Dans son premier discours après l'annonce des résultats de la présidentielle américaine, le démocrate Joe Biden a déclaré que cette future cellule de crise, composée de scientifiques et d'experts, serait chargée de bâtir un "plan qui entrera en vigueur dès le 20 janvier 2021", jour de son investiture. Il prend ainsi le contrepied de son rival Donald Trump, qui a toujours minimisé la pandémie. Le pays, déjà le plus touché au monde, fait face à une nette recrudescence de l'épidémie, avec des nombres records de nouvelles contaminations depuis plusieurs jours. Les Etats-Unis ont enregistré ces dernières 24 heures plus de 122 000 nouveaux cas positifs et 991 décès, portant le bilan total à plus de 237 000 morts. Espoir mondial face au virus, le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé lundi que son candidat vaccin était efficace "à 90%" contre le Covid-19. La protection des patients a été obtenue sept jours après la deuxième des deux doses et 28 jours après la première, selon les résultats préliminaires. "Plus de huit mois après le début de la pire pandémie en plus d'un siècle, nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid-19", a déclaré le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla.

ASie

Les Français, les Britanniques, les Belges, les Philippins et les Indiens ne sont plus, sauf exception, autorisés à se rendre en Chine. A quelques heures d'intervalle, les 4 et 5 novembre, les sites Internet des ambassades de Chine à Londres, Bruxelles puis Paris ont publié un message similaire : "En raison de l'épidémie Covid-19, la Chine a décidé de suspendre temporairement l'entrée en Chine de ressortissants étrangers titulaires de visas ou de permis de séjour (…) en République française encore valable au moment de cette annonce." Si le coronavirus a été repéré pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan en décembre 2019, la Chine semble maîtriser l'épidémie. Selon un dernier pointage, la Chine n'a recensé que 36 nouveaux cas dans les dernières 24 heures dont 30 personnes qui étaient arrivées de l'étranger.