Coronavirus dans le monde : plus de 890,000 morts, l'Inde devant le Brésil en nombre de cas

CORONAVIRUS MONDE. Plus de 27 millions de personnes ont été contaminées à travers le monde par le virus. Quatre millions d'entre elles viennent d'Inde, nation qui est devenue la deuxième plus touchée de la planète. Voici le dernier bilan pays par pays.

[Mis à jour le 07 septembre 2020 à 12h12] Les chiffres continuent leur progression inquiétante. Près de 27,3 millions de personnes ont été infectées par le coronavirus dans le monde. Le nombre de morts, quant à lui, approche dangereusement des 900 000. 21,68% des victimes sont à déplorer aux États-Unis, ce qui fait du pays la nation la plus meurtrie de la planète. Outre-Atlantique, c'est le Royaume-Uni qui compte le plus de décès en Europe. 41 551 personnes y ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie. En Asie, l'Inde est devenu le deuxième pays avec le plus de cas sur le globe, dépassant ainsi le Brésil.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus au 3 septembre 2020 (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès Etats-Unis 6,460,421 +171 193,253 +3 Inde 4,208,645 +6,083 71,711 +24 Brésil 4,137,606 126,686 Russie 1,030,690 +5,185 17,871 +51 Pérou 689,977 29,838 Colombie 666,521 21,412 Afrique du Sud 638,517 14,889 Mexique 634,023 +4,614 67,558 +232 Espagne 517,133 29,418 Argentine 478,792 9,859 Chili 422,510 11,592 Iran 386,658 22,293 Royaume-Uni 347,152 41,551 Bangladesh 325,157 4,479 France 324,777 30,724 Arabie Saoudite 320,688 4,081 Pakistan 298,903 +394 6,345 +3 Turquie 279,806 6,673 Italie 277,634 35,541 Irak 260,370 7,512 Allemagne 251,724 9,401 Philippines 237,365 3,875 Indonésie 194,109 8,025 Ukraine 138,068 +2,174 2,877 +31 Canada 131,895 9,145 Israel 131,641 +997 1,019 Bolivie 120,769 +528 5,398 Qatar 120,095 203 Equateur 118,045 6,724 Kazakhstan 106,361 +60 1,588 Egypte 99,863 5,530 République Dominicaine 99,333 1,845 Panama 97,043 2,086 Roumanie 95,014 3,893 Koweit 89,582 544 Belgique 88,367 +542 9,907 +1 Oman 87,702 728 Chine 85,134 +12 4,634 Suède 84,985 5,835 Guatemala 77,683 2,852

Alors que les États-Unis souffrent grandement du Covid-19 depuis plusieurs mois, avec plus de 193,000 décès et 6,4 millions d'infections, l'opération "Warp Speed" est en marche. Les autorités sanitaires américaines souhaitent passer à la vitesse supérieure pour pouvoir répandre un vaccin contre la maladie, à grande échelle. Les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) "demandent urgemment" à ce que les États soient prêts à distribuer ce précieux sésame, d'ici le 1er novembre 2020. La date ne semble pas si anodine, puisque les élections présidentielles américaines approchent à grands pas.

Lors du week-end du 30 août, Donald Trump a relayé depuis son compte Twitter de fausses informations sur le nombre de morts dus au coronavirus, minimisant considérablement les chiffres. Le président du pays de l'Oncle Sam a partagé sur son profil Twitter deux messages qui indiquent que le nombre de victimes dues au virus a drastiquement chuté, passant ainsi à 9210, soit une baisse de 94% au moment de la publication. Ces données provenaient à tort des CDC. Le partage de Donald Trump de ces informations erronées a été retweeté par des milliers d'internautes. Twitter a immédiatement supprimé les messages en question pour violation des règles du réseau social.

Troisième pays le plus touché au monde, le Brésil compte déjà 126,686 morts selon le dernier bilan de Worldometers pour 4,1 millions de cas. Le président Jair Bolsonaro a fait de sa propre contamination (il est désormais guéri) un moyen de communication, usant de la provocation. Sa popularité a grimpé en août selon plusieurs sondages dont l'un publié par le journal Floha de Sao Paulo alors que l'allocation promise à de nombreux Brésiliens (une aide de 600 réais minimum par mois) pour atténuer les effets de la crise économique consécutive à l'épidémie a fini par être versée. La pandémie continue néanmoins de s'étendre sur tout le territoire brésilien, y compris parmi les communautés amérindiennes et de nombreux experts estiment que le bilan, qui serait largement sous-estimé, devrait considérablement s'alourdir. Le cacique Raoni a lui-même été atteint du Covid-19 à la fin du mois d'août, avant sa guérison. La crise s'accompagne de difficultés économiques, pointées par la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) en août, qui note que la pandémie pourrait pousser dans la pauvreté 45 millions de personnes sur le continent. "Je me retrouve au chômage à cause de cette pandémie. Il y a des jours où nous ne mangeons pas parce que la situation est difficile", témoigne ainsi à l'AFP une Brésilienne de 35 ans, résidente d'une favela de Sao Paulo.

L'Inde est désormais au cœur de la crise sanitaire et les chiffres sont alarmants. Le pays a dépassé le Brésil au niveau du nombre de cas, avec 4,2 millions d'infectés. Le pays comptabilise aussi 71,711 décès. Selon nos confrères du Monde, l'État a franchi la barre des trois millions de contaminés il y a seulement treize jours. Malgré le fait que ces données soient inquiétantes, les métros ont recommencé à fonctionner lundi 7 septembre, notamment à Delhi et Bombay. Un deuxième confinement après celui de mars à juin semble difficile à mettre en place. Ces quatre mois d'inactivité économique ont provoqué une chute du PIB sans précédent pour l'un des membres des BRICS, à hauteur de 23,9%. Une première depuis la création des statistiques de croissance en 1996.

Une nouvelle information sur la transmission du Covid-19 a émergé de Chine. Le 19 janvier, un passager atteint du virus et asymptomatique a contaminé le tier des passagers de l'autocar qu'il empruntait, soit 23 personnes sur 68. Aucun des usagers ne portait de masque. Le véhicule était mal ventilé durant le trajet de moins d'une heure du passager infecté, mais aussi pendant le retour. Cet élément permet de penser que le virus est transmissible par voie aérienne.

Le parquet national a annoncé l'arrestation de 5800 personnes entre janvier et fin août, accusées notamment de vente d'équipements médicaux défectueux, d'avoir frappé à mort un client d'un supermarché lui demandant le port d'un masque, ou d'avoir tué un agent chargé d'un contrôle de température. Le port du masque a été imposé dans les lieux clos mais la Chine n'a fait état d'aucun nouveau cas (hors cas importés) ces derniers jours.

La situation en Espagne inquiète le gouvernement avec un taux d'incidence (nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants) le plus élevé de l'Union Européenne sur les deux dernières semaines. Depuis le vendredi 4 septembre à 16h, le pays entier est passé en zone rouge, ce qui signifie que tous les voyages non essentiels, notamment touristiques, ne sont plus autorisés. Cette interdiction reste moins stricte que dans la ville de Santona. Commune de 11 000 habitants, cette dernière va être remise en quarantaine selon le quotidien El Pais. Personne ne peut entrer ou sortir de la commune pendant quatorze jours, en raison de la hausse du nombre de cas. 526 infectés ont été recensés pour 100 000 habitants, contre 193 pour 100 000 en moyenne dans le reste de la Cantabrie. Les rassemblements de plus de dix personnes sont également proscrits.

Un essai clinique concernant un futur vaccin a été conduit et implique 200 volontaires espagnols sur les 750 y participant en Europe. "C'est une recherche qui se fait au niveau européen. L'Espagne y participe pour être sûre d'avoir accès au futur vaccin", a souligné le ministre de la Santé Salvador Illa lors d'un point presse. Le gouvernement avait par ailleurs annoncé jeudi 27 août l'obligation du port du masque à l'école dès l'âge de six ans. L'inquiétude sur l'émergence d'une deuxième vague grimpe dans le pays malgré la succession de nouvelles restrictions dont une, inédite dans le monde : il est désormais interdit de fumer dans les rues et sur les terrasses de café dans la province de Galice et dans l'archipel des Canaries. Cette consigne s'applique si la distanciation sociale est impossible, à savoir respecter une distance de sécurité d'au moins deux mètres.

L'entreprise italienne Costa Croisières a repris la mer dimanche 6 septembre, après cinq mois de pause dûs au virus. Elles sont pour l'heure uniquement réservées aux Italiens. Le Costa Delicioza vogue sur les flots pendant sept jours, de la mer Adriatique à la Méditérranée, et ne s'arrête que dans les ports italiens. Une nouvelle figure politique a été touchée par le Covid-19. L'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, âgé de 83 ans, est asymptomatique selon son médecin. Sa contamination a été révélée dans les médias italiens mercredi 2 septembre. L'Italie subit aussi une nouvelle vague de coronavirus, notamment en Sardaigne, région très fréquentée durant l'été. L'Italie déplore plus de 35 000 morts depuis le début de l'épidémie pour plus de 270 000 cas recensés. Les autorités tirent le signal d'alarme. Après avoir prolongé mercredi 29 juillet l'état d'urgence en vigueur jusqu'au 15 octobre, elles ont pris de nouvelles mesures, entérinant la fermeture des discothèques en plein air. Le ministère de la Santé a également annoncé l'obligation du port du masque pour tous à partir du lundi 17 août le soir entre 18h et 6h dans tous les lieux publics où peuvent être formés des groupes. "Malheureusement, nous devons tenir compte d'un fait : l'âge moyen des personnes infectées ces dernières semaines a chuté de façon spectaculaire, nous sommes autour de 39 ans", a souligné le ministre de la Santé, Roberto Speranza, dans une interview publiée lundi 17 août par le journal La Repubblica. "D'où la nécessité de donner un signal".

Le Royaume-Uni est le pays européen le plus touché au niveau des victimes, avec 41,551 morts selon le dernier bilan publié le 7 septembre. Le pays enregistre plus de 347,000 contaminés depuis l'apparition du virus, dont 2988 nouveaux cas dimanche 6 septembre. Le ministre britannique de la Santé, Matthew Hancock, a déclaré sur Sky News que la majorité des nouveaux infectés étaient des jeunes. Il a également appelé à la vigilance. Le ministre avait aussi annoncé le jeudi 3 septembre que 500 millions de livres sterling allaient être débloqués. Cette enveloppe servira à accélérer les tests de dépistage dans le pays.

Le Royaume-Uni craint une rentrée difficile sur le plan économique et a multiplié les annonces ces derniers jours, à commencer par le retour soudain de mesures de quarantaines pour les voyageurs en provenance de France, de Monaco mais aussi des Pays-Bas et de Malte, contraignant de nombreux Britanniques à un voyage retour en urgence. Le Portugal est aussi concerné désormais, mais uniquement en Ecosse et au Pays de Galles. L'absence de la quarantaine en Angleterre et en Irlande du Nord suscite des interrogations. Des reconfinements localisés ont également été décidés dans plusieurs comtés du nord du Royaume-Uni où les rencontres entre personnes de foyers différents sont proscrites.

Début août, la publication d'une étude réalisée par des chercheurs de l'University College London et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a également été reprise. Elle était particulièrement alarmiste sur le sort du pays. La Grande-Bretagne pourrait, selon elle, faire face à une deuxième vague deux fois plus virulente que la première en septembre. En cause ? La rentrée scolaire. Un drame qui surviendrait néanmoins dans le cas où aucun système efficace permettant de suivre et de tester les malades ne serait mis en place d'ici là. "Sans un système suffisamment important de tests, traçage et isolement, la réouverture des écoles conjuguée à celle de l'économie pourrait, quel que soit le scénario, entraîner une deuxième vague de Covid-19", affirment ainsi les auteurs de l'étude publiée dans la revue The Lancet Child and Adolescent Health.

Le ministre de l'Economie, Peter Altmaier, a estimé que la récession en Allemagne serait moins pire que prévue. Le PIB devait connaitre une baisse de 6,3% selon les premières estimations du gouvernement. Ce ne serait finalement "que" de 5,8%. Le ministre allemand a précisé ceci : "Nous avons atteint le fond du creux. Depuis mai, on constate une nette convalescence de l'économie, que ce soit dans les services, le commerce ou l'industrie." Les chiffres transmis par Worldometers le lundi 7 septembre font état de 251,724 cas de coronavirus dans le pays depuis l'apparition du virus. Le pays déplore également 9,401 décès.

Le mois d'août avait été marqué par plusieurs messages d'alerte des autorités concernant la circulation du virus en Allemagne. La chancelière Angela Merkel a prévenu ses concitoyens : "Beaucoup de mobilité a été possible pendant l'été, mais nous devons maintenant être vigilants". Berlin s'inquiète de l'arrivée de nouveaux cas, coïncidant avec les retours de vacances. Les amendes pour non-port de masques vont ainsi être rehaussées de 50 euros alors que les contrôles s'assurant du respect des périodes de quarantaine imposées aux cas suspects et avérés seront renforcées. L'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes en plein air va également été prolongée. Seuls les matchs de football, dans un pays qui affiche habituellement d'excellents taux d'affluence dans les stades, pourraient bénéficier d'une dérogation.

Le pays recense au total le 7 septembre 60,258 cas pour 1,840 morts depuis le début de l'épidémie. Mardi 1er septembre, le gouvernement a lancé son application de traçage du Covid-19, permettant de savoir si l'on a croisé récemment une personne positive au virus pendant plus de quinze minutes. Appelée "stayaway covid", c'est "une aide précieuse" pour les autorités sanitaires selon la ministre de la Santé Marta Temido. Cela a pour objectif de préparer au mieux la rentrée des écoles publiques, qui aura lieu le 14 septembre prochain au Portugal.

Les mesures de restrictions de circulation dans certains quartiers de Lisbonne et sa périphérie ont été maintenues jusqu'à la fin du mois d'août, avaient annoncé jeudi 13 août les autorités. L'apparition de foyers de contaminations à Lisbonne au début de l'été avait entraîné l'apparition de nouvelles mesures sanitaires. Dans les quartiers concernés, les locaux ne peuvent sortir de leur domicile que pour l'achat de nourriture ou de médicaments. Les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits. La région de la capitale regroupe plus de la moitié des cas découverts au Portugal.

Depuis le 1er juillet, le Portugal est ainsi découpé en trois zones. Dans celle où les règles sont les moins strictes, le port du masque reste obligatoire dans les transports et lieux fermés mais les rassemblements sont autorisés jusqu'à vingt personnes. Dans la deuxième zone, qui concerne Lisbonne et ses environs, on parle d'état de "contingence". Les regroupements sont limités à dix personnes et les commerces ferment dès 20h, à l'exception des restaurants. Enfin, dans la troisième zone qui concerne les quartiers les plus touchés de Lisbonne, le confinement est en vigueur et les regroupements limités à cinq personnes maximum.

Légère remontée des infections constatées en Belgique avec un total de 88,367 infections depuis l'apparition du virus. La nation déplore 9,907 décès depuis le début de l'épidémie. Pour faire face à la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place des mesures drastiques. Bruxelles a listé des départements en "zone rouge" en France, à savoir :

La ville de Paris

La Seine-Saint-Denis

Les Hauts-de-Seine

Le Val-de-Marne

Le Val-d'Oise

La Sarthe

Le Loiret

La Gironde

L'Hérault

Le Rhône

Le Var

Les Alpes-Maritimes

Les Bouches-du-Rhône

La Guyane française

Mayotte

Guadeloupe

Les voyageurs en provenance de ces départements, et qui souhaitent rester plus de 48 heures en Belgique, auront l'obligation de remplir un formulaire en ligne. Ils devront par la suite se faire dépister et s'isoler à leur arrivée pendant au moins sept jours. D'autres mesures ont vu le jour. On trouve notamment la diminution conséquente de ce que l'on appelle la "bulle de contact", à savoir le cercle de personnes avec qui les mesures de distanciation ne doivent pas être impérativement respectées. Alors qu'elle était de quinze personnes, elle a été ramenée à... cinq personnes par foyer. Déjà obligatoire depuis le 11 juillet dans les magasins, les salles de cinéma, les lieux de culte, les musées ou encore les bibliothèques, le port du masque est également devenu obligatoire fin juillet dans "tout endroit à forte fréquentation".