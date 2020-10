"Attestation de sortie : de retour avec un nouveau confinement ou mauvais souvenir ?"

ATTESTATION - Le confinement décrété en mars 2020 avait été accompagné par la diffusion d'un document devenu un objet de la vie quotidienne, l'attestation de déplacement dérogatoire, devenue l'attestation de déplacement de plus de 100 kilomètres dans la France du déconfinement. Peut-elle être de retour avec l'aggravation de la situation sanitaire ?

[Mis à jour le 14 octobre 2020 à 18h03] Cela restera sans nul doute l'un des objets symboles d'une année 2020 très particulière, l'attestation de déplacement dérogatoire vite devenue aux yeux des Français l'attestation de sortie. Instaurée le 17 mars avec le début du confinement consécutif à la crise sanitaire du coronavirus, elle n'est devenue caduque que le 11 mai 2020 lors de la fin du confinement. Elle avait alors été remplacée par un autre document, l'attestation de déplacement de plus de 100 kilomètres, supprimée pour sa part le 2 juin 2020, signant la fin de la limitation des déplacements, même intra-régionaux. Le formulaire numérique pour télécharger l'attestation de déplacement de plus de 100 kilomètres est d'ailleurs toujours en ligne !

Télécharger votre formulaire souvenir d'attestation de déplacement

Un document de retour en cas de reconfinement ou de couvre-feu ?

C'est donc un document d'histoire que cette attestation de sortie, même si la 2e vague enregistrée depuis la rentrée 2020 laisse poindre des rumeurs de nouveau confinement, surtout dans les grandes villes où les mesures face à la propagation du virus se sont multipliées à l'automne. Fermeture des bars, heure de fermeture anticipée des restaurants.. Les Français ont dû faire avec de nouvelles restrictions, destinée à endiguer la progression du Covid-19 en métropole mais aussi outre-Mer avec des mesures spécifiques prises notamment en Guyane.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Se dirige-t-on vers l'instauration d'un nouveau sésame indispensable à toute sortie nocturne dans les grandes villes ? L'hypothèse d'un couvre-feu nocturne serait sur la table alors que le Premier ministre Jean Castex a confirmé à l'Assemblée Nationale dans les Questions au Gouvernement ce 14 octobre la prochaine adoption de "mesures complémentaires". "Le Président aura l'occasion d'y revenir dès ce soir", a ajouté le Premier ministre. L'instauration d'un couvre-feu dans des zones urbaines pourrait signer le retour d'une attestation pour justifier ses déplacements, notamment en soirée ou la nuit. C'est notamment ce qu'annonçait Europe 1 ce mercredi en début de soirée. Emmanuel Macron doit s'exprimer à partir de 19h55 dans une interview accordée à Gilles Bouleau et Anne-Sophie Lapix et diffusée sur TF1 et France 2. Vous pourrez la suivre en direct en cliquant sur la première image ci-dessus.