"Confinement en France : après le 1er décembre, ça continue ! Jusqu'à Noël ?"

RECONFINEMENT. C'est désormais une certitude : les attestations de déplacement ne seront pas supprimées le 1er décembre, le gouvernement entend conserver d'importantes mesures de privation de liberté après cette date.

Des assouplissements rapidement ? Vendredi 13 novembre, 45 députés LR ont adressé un courrier à la ministre des Sports Roxanna Maracineanu, pour demander la suspension de la règle 1 h/1 km pour l'activité physique individuelle quotidienne. Ils demandent aussi la permission pour les collectivités de rouvrir leurs équipements sportifs aux associations. Une réponse du gouvernement est attendu rapidement. Les commerces souhaitent aussi pouvoir rouvrir leurs portes très vite, alors que les Français préparent déjà Noël. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a fait savoir qu'il était disposé à répondre favorablement à leurs requête si la situation sanitaire s'améliore. La date du 27 novembre, celle du Black Friday 2020 , est de plus en plus évoquée.

Le Premier ministre a en revanche déjà prévenu : il ne sera "pas raisonnable d'espérer organiser de grandes fêtes à plusieurs dizaine de personnes". "Grâce à nos efforts collectifs, grâce aux perspectives qu'ouvrent l'arrivée du vaccin, je suis sûr que nous surmonterons cette épreuve douloureuse et inédite. J'espère que nous pourrons passer des fêtes de fin d'année dans la sérénité", a-t-il ajouté. Jean Castex a aussi précisé que des précisions seraient encore apportées ultérieurement pour les fêtes, notamment sur la question des trains et des transports, toujours cruciale en cette période de l'année : "Concernant les déplacements pour Noël nous espérons pouvoir donner des indications au Français rapidement, d'ici fin novembre, pour qu'ils puissent s'organiser".

Selon le ministre de la Santé, la situation sanitaire s'améliore doucement en France. "Nous reprenons le contrôle sur l'épidémie, c'est une bonne nouvelle. Mais nous n'avons pas encore vaincu le virus", a déclaré Olivier Véran dans l'Est républicain lundi 16 novembre. Le ministre appelle toutefois à la prudence: "Chaque jour, des milliers de Français sont hospitalisés pour des formes graves. Clairement, il est trop tôt pour crier victoire et relâcher nos efforts" a-t-il ajouté. Le 12 novembre, Jean Castex a indiqué clairement que l'objectif des restrictions actuelles est de permettre aux Français de "passer des fêtes en famille", mais la décision d'un assouplissement n'est pas encore prise et dépendra de la tendance des prochaines semaines.

14:25 - L'espoir du vaccin Moderna La course au vaccin est plus que jamais lancée. Après Pfizer, le laboratoire américain Moderna a annoncé ce lundi que son vaccin contre le Covid-19 est efficace à 94,5%. Une homologation du produit est espéré pour la fin de l'année.

14:13 - Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? Le dernier bilan des autorités sanitaires publié lundi 16 novembre fait état de plus de 500 décès supplémentaires en 24 heures. La France passe la barre des 45 000 décès liés au coronavirus. Les chiffres en détail : 1 991 233 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 9 406 de plus

45 054 décès au total (Ehpad compris), soit 506 de plus

31 315 décès à l'hôpital, soit 506 de plus

33 497 hospitalisations en cours, soit 447 de plus

4 919 personnes actuellement en réanimation, soit 39 de plus

2 064 nouveaux admis à l'hôpital (+490) et 366 en réanimation (+96)

140 880 personnes sorties de l'hôpital, soit 1101 de plus

Taux de positivité des tests : 16,4%, soit -0,5 point de moins

14:05 - "Le sport est à bout de souffle" Ce mardi, Emmanuel Macron et Jean Castex recevront les représentants du sport amateur et professionnel. Quelques heures avant cette réunion, Bernard Laporte estime sur France Inter que "le sport est à bout de souffle. Quand on nous annonce qu'il y a deux milliards d'euros pour la culture et 120 millions pour le sport, on a l'impression de ne pas exister." Avec le confinement, les sportifs professionnels peuvent continuer leurs activités, contrairement aux amateurs. Ce qui a pour conséquence de lourdes pertes pour les clubs.

13:54 - Un nouveau Conseil de défense mercredi C'est devenu un rituel pour le gouvernement durant cette période de crise sanitaire : un nouveau Conseil de défense consacré à la pandémie de coronavirus se tiendra mercredi matin à l'Elysée, avant le Conseil des ministres, a appris BFMTV de sources concordantes.

13:42 - Des députés pour un assouplissement des règles Vendredi 13 novembre, 45 députés LR ont adressé un courrier à la ministre des Sports Roxanna Maracineanu, pour demander la suspension de la règle 1h/1km pour l'activité physique individuelle quotidienne. Ils demandent aussi la permission pour les collectivités de rouvrir leurs équipements sportifs aux associations. Le gouvernement devra trancher sur ces questions.

13:33 - La vente de sapins de Noël pourra commencer vendredi Il y aura bien des sapins dans les foyers français. Après l'inquiétude des producteurs d'écouler leurs arbres de Noël, le gouvernement a annoncé que les points de vente pourraient ouvrir. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, annonce ce matin sur RMC que la vente pourra démarrer dès ce vendredi 20 novembre. "La filière s'organise, l'ensemble des producteurs sont à pied d'œuvre", a-t-il commenté.

13:21 - Olivier Véran pour "commencer à vacciner à partir de janvier" Olivier Véran espère un vaccin efficace dans trois semaines. Ce matin sur BFMTV, le ministre des Solidarités et de la Santé explique : "On sera en mesure, si j'ai toutes les autorisations requises", de commencer à vacciner à partir de janvier.

13:11 - Comment calculer un kilomètre autour de chez moi ? Comme lors du confinement du printemps, les déplacements pour des motifs de balade ou de promenade de son animal sont limités à un rayon d'un kilomètre autour de son domicile. Et comme en mars, plusieurs sites proposent de mesurer cette distance. C'est par exemple le cas du site gouvernemental bilancoronavirus qui vous propose de voir cette zone, ou de géoportail. Plus d'infos dans notre article consacré.

12:59 - Moins de transports en commun en Ile-de-France Avec le confinement, chacun est encouragé à rester chez soi. Aussi, les transports en commun sont par conséquent moins fréquentés en Ile-de-France. Leur fréquence va donc être réduite dès ce mercredi sur de nombreuses lignes : Île-de-France Mobilités prévoit de conserver 100% de l'offre actuelle de 5h30 à 10 heures, et de 16 à 21 heures. La fréquence des rames sera cependant réduite jusqu'à 50% dans la journée de 10 heures à 16 heures, ainsi que le week-end. Les lignes 1, 13 et 14 ne sont pas concernées.

12:48 - "100% des trains" circuleront à Noël "Je leur ai demandé d'être prêt à compter de la mi-décembre et jusqu'au 4 janvier pour faire circuler 100% de leurs trains et je leur ai demandé d'ouvrir à la réservation tout de suite de manière à donner de la présivibilité", a expliqué le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, invité sur BFMTV ce midi. "Dès aujourd'hui 100% des trains sont ouverts à la réservation, évidemment ils sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier jour", a-t-il poursuivi.

12:40 - Le semi-marathon et marathon de Paris décalés ASO (Amaury Sport Organisation), l'organisateur du semi-marathon et du marathon de Paris annonce ce mardi que le semi-marathon et le marathon de Paris, annulés cette année à cause de la situation sanitaire, auront lieu les 5 septembre et 17 octobre 2021. Si ces deux célèbres épreuves sont d'habitude programmées au printemps, les deux courses ont été déplacées pour pouvoir se tenir sans risque d'annulation.

12:28 - Jusqu'à quand va durer le confinement ? Ce mardi 17 novembre, Olivier Véran a fait savoir sur BFMTV- RMC qu'il n'était pas en mesure de donner une date de fin au confinement actuel, ni d'assurer que les fêtes de fin d'année pourront se faire en famille. "Si j'avais la réponse cette question, bien qu'elle soit parfaitement légitime, ça voudrait dire que je serais doté de capacités de voir dans l'avenir. Or je crois que toutes celle et ceux qui se sont succédé sur votre plateau prétendant être capables de voir dans l'avenir, se sont plantés", a lancé le ministre de la Santé.

12:16 - Une pétition pour un "Noël sans Amazon" Avec le confinement et la fermeture des commerces jugés "non-essentiels", la crainte de la concurrence d'Amazon en cette période d'achats de Noël, si cruciale pour ceux qui ont du fermer boutique. Des élus de gauche et écologistes, des personnalités du monde de la culture et des associations ont ainsi lancé une pétition pour "l'engagement d'un #NoëlSansAmazon". Dans le texte, il est demandé aux Français de privilégier le recours aux commerces de proximité ou à l'économie circulaire lors de l'achat des cadeaux.

12:05 - "Nous avons commencé la décroissance de l'épidémie", dit Véran Ce mardi soir, à 19 heures, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, tiendra un point de situation sur l'épidémie de coronavirus en France. "Nous avons commencé la décroissance de l'épidémie", a souligné ce matin le ministre de la Santé Olivier Véran sur BFMTV, avant de nuancer : "Cela ne veut pas dire que nous avons vaincu le virus ou que l'épidémie serait terminée."