"Confinement en France : attestation, interdictions... Les règles pour avril 2021"

14:12 - Quelles conditions pour pratiquer une activité physique ?

Le ministère de l'Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports a publié ce samedi 3 avril les nouvelles règles officielles encadrant la pratique partout en France, durant le confinement, comme le rapporte France Bleu. Pour les personnes "lambda", il est autorisé de faire du sport en individuel (jogging, vélo, etc.) entre 6 heures et 19 heures en extérieur et dans l'espace public ou dans des équipements sportifs de plein air (stades, terrains de basket, aires de musculation…). Le tout dans un périmètre de 10km, avec justificatif de domicile. Les sports collectifs sont interdits. De leur côté, les publics prioritaires (sportifs de haut niveau, sportifs professionnels, publics en formation professionnelle, personnes en situation de handicap ou bénéficiant d'une prescription d'activité physique adaptée) sont autorisés à utiliser l'ensemble des équipements sportifs, qu'ils soient clos ou non. Concernant les enfants, France Bleu indique que les mineurs pourront uniquement faire du sport en extérieur et dans le respect de la distanciation. Comme pour les personnes majeures, le respect du couvre-feu et de la limite des 10 km autour du domicile est de mise, précise le média. Enfin, les éducateurs sportifs conservent l’autorisation de déroger au couvre-feu, uniquement au titre de leur activité professionnelle. Les coachs privés peuvent poursuivre leur activité professionnelle à l’extérieur uniquement dans le respect des horaires de couvre-feu.