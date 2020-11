Confinement en France : bientôt plus strict ? Quelles sont les règles ?

Les magasins IKEA sont-ils ouverts pendant le confinement ?

D'un côté les commerces "essentiels" qui restent ouverts, de l'autre, les "non-essentiels" qui baissent le rideau. Dans quelle catégorie sont les magasins IKEA ? Et bien pour tous les adeptes du géant suédois, il va falloir patienter : les portes jaunes et bleues sont fermées. Toutefois, les produits sont disponibles en livraison et en "retrait-commande" (ou click & collect).