Confinement en France en 2022 ? Ce qu'en dit Emmanuel Macron en coulisses

CONFINEMENT. Alors que les vacances de Noël ont marqué un boom de l'épidémie de Covid-19 en France, un nouveau Conseil de défense sanitaire est organisé mercredi 5 janvier 2022. Un confinement pourrait-il être envisagé ? En privé, Emmanuel Macron a donné son avis sur le sujet. Et il est tranché.

[Mis à jour le 03 janvier 2022, à 11h05] Le spectre d'un nouveau confinement hante les esprits de nombreux Français et divise, entre les défenseurs d'une mesure radicale pour ralentir une épidémie de Covid-19 dont les chiffres n'ont jamais été aussi élevés, et les pourfendeurs d'un dispositif jugé liberticide. A l'orée d'un nouveau Conseil de défense sanitaire, organisé mercredi 5 janvier 2022, une telle décision semble pour l'heure écartée par le gouvernement. C'était en tout cas le souhait qu'aurait exprimé par Emmanuel Macron en préambule du dernier Conseil de défense sanitaire organisé le 27 décembre. Comme s'en est fait l'écho le Canard enchaîné, le chef de l'État aurait rappelé qu'il "faut composer avec l'esprit français", notant que "les Français sont épuisés. Les jeunes ne veulent pas être cloîtrés". Le président de la République aurait même fustigé l'attitude des défenseurs du confinement : "les 'enfermistes' nous somment, à coups de tribunes et de déclarations, de tout arrêter : les liens sociaux, le travail, les loisirs, l'économie. Il n'en est pas question".

Alors que la situation sera rééxaminée le 5 janvier, l'idée d'un nouveau confinement ne devrait, selon toute vraisemblance, ne pas aller au bout. En effet, depuis plusieurs mois, le gouvernement mise sur la vaccination et a accentué, ces dernières semaines, la pression sur les non-vaccinés. En ce sens, un changement de cap n'est pas privilégié par Emmanuel Macron. "Dès lors que nous prenons des mesures qui touchent les vaccinés, nous nous éloignons de notre stratégie et de la ligne qu'on suit depuis le début : faire peser les contraintes sur les non-vaccinés reste notre boussole absolue". De son côté, dans sa prise de parole du 27 décembre, Jean Castex n'avait pas évoqué un quelconque confinement, préférant des mesures liées aux gestes barrières et à la vaccination telles que la réduction de la durée avant l'accès à la dose de rappel ou sur le port du masque et la consommation dans les lieux recevant du public.

Avant de recourir à un possible reconfinement, le gouvernement mise sur des mesures de restrictions : fermeture des boîtes de nuit, interdiction de consommation d'alcool et de se rassembler sur la voie publique le 31 décembre, annulation de tous les événements publics le soir du Réveillon et désormais port du masque étendu, jauges dans les rassemblements et restrictions dans les bars et restaurants (découvrez les annonces de Jean Castex ce lundi 27 décembre). Malgré l'action du gouvernement, les résultats peinent à se répercuter sur la vague de contaminations qui continue de déferler dans les hôpitaux et sur les chiffres du Covid.

Un nouveau confinement en France est-il encore possible ?

Si le gouvernement doit imposer un nouveau confinement en France, en 2022, il le fera sur des bases scientifiques, avec la certitude qu'aucune alternative ne sera suffisante pour protéger les Français. L'exécutif s'appuie donc sur ces critères objectifs, à commencer par les indicateurs permettant de suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus à l'hôpital. Emmanuel Macron et Jean Castex ont fait savoir, à plusieurs reprises, que les restrictions de liberté devaient avant tout être prises à l'aune des capacités de fonctionnement de notre système de soin. Et les soignants sont déjà très sollicités et en état de fatigue importante.

Maintenir les hôpitaux à l'abri dépendra en grande partie de l'évolution du nombre de contaminations, même si la vaccination est censée éviter un maximum de formes graves. Et sur ces deux terrains, le variant Omicron semble bien changer la donne. Les dernières études ont confirmé le caractère extrêmement contagieux de cette souche du coronavirus, il se transmet de manière nettement plus significative que les précédents variants (trois fois plus selon Olivier Véran dans la conférence de presse du 27 décembre). Et hélas, le variant Omicron échappe en partie à la protection conférée par le vaccin selon une étude récente : elle ne serait que de 30% sur un individu ayant bénéficié d'une vaccination à deux doses et de l'ordre de 70% pour un triple vacciné. Il est donc vraisemblable que le nombre des hospitalisations et des cas graves atteigne un niveau alarmant nécessitant des mesures nouvelles de freinage.

Il faut bien avoir en tête, malgré tout, qu'un confinement serait le point d'orgue d'un scénario catastrophe. Avant tout confinement, considéré comme un ultime recours, le gouvernement, comme il l'a fait par le passé, optera très vraisemblablement par pour des mesures de restrictions moins radicales, comme un couvre-feu ou de nouvelles fermetures ciblées de commerces et d'activités jugées non "essentielles". Des leviers qu'il n'a pas encore activés. Il est probable que le gouvernement procède par étape avec en tête un principe de réalité et de juste proportion : s'il s'agit de casser la dynamique épidémique, il faut faire en sorte de réduire les interactions sociales et empêcher les gens de se réunir en nombre dans les lieux clos où le port du masque est par nature difficile, comme les restaurants.

Si confinement il y a, il se décidera donc en janvier, selon l'état des hôpitaux et notamment du remplissage des réanimations. Le Conseil scientifique a déjà alerté l'opinion publique dans ce sens dans un avis, publié le 16 décembre, avec un esquisse du calendrier. "L'hôpital qui va vivre des moments très difficiles à partir de Noël et durant le mois de janvier 2022. [...] La 6ème vague due au variant Omicron va s'installer rapidement et poursuivre sans vrai répit la 5ème vague liée au variant Delta. Cette situation pourrait mettre en grande tension le système de soins à partir de la mi-janvier pour une période de plusieurs semaines", ont écrit les sages, ajoutant qu'il était nécessaire d'être plus coercitif.

"Au regard de l'accélération de l'épidémie, et des risques liés aux activités festives de fin d'années, des mesures de restriction significatives doivent pouvoir être prises par les autorités à l'occasion du réveillon (y compris le cas échéant sous la forme de limitation d'activités collectives ou de couvre-feux), avec la possibilité d'une déclinaison territoriale", peut-on lire. Les limitations annoncées par Jean Castex et Olivier Véran le 27 décembre n'iront pas jusque-là. Mais en annonçant un nouveau Conseil de défense pour réexaminer la situation le 5 janvier, le Premier ministre n'a-t-il pas lui-même fixé la prochaine étape dans cette riposte graduée ?

De son côté, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy a estimé dès début décembre que le confinement restait dans "la boîte à outils" pour enrayer la 5e et 6e vague en début d'année. Au micro de RMC, il avait précisé sa pensée : "Ça reste l'outil terminal, un peu barbare qu'on a été obligé d'utiliser au début." Et d'ajouter : "Tout est fait au niveau de l'ensemble des autorités et de la part des scientifiques également, pour éviter un confinement".

Peut-on confiner les non-vaccinés en France ?

Selon les chiffres, les nouvelles contaminations et les hospitalisations touchent principalement les plus de 60 ans et les personnes non vaccinées. Cette tranche d'âge représente plus de 75 % des personnes hospitalisées après avoir contracté le Covid-19 et plus de la moitié des malades pris en charge en soins critiques. C'est ce qui a poussé Emmanuel Macron à rendre obligatoire la troisième dose de vaccin sous peine de perdre le pass sanitaire, dans un délai de six mois et cinq semaines après son obtention. Avec le pass vaccinal qui entrera en vigueur (sous réserve de son adoption par le Parlement) dès le début de l'année, le message est passé : les non vaccinés vont porter "tout le poids" des restrictions à partir de 2022.

Mais l'instauration en France d'un confinement aux seuls non vaccinés se heurterait à divers obstacles juridiques. D'abord, le pays n'est plus sous le régime de l'état d'urgence sanitaire, condition première pour mettre en place un confinement ou un couvre-feu. Ainsi, il faudrait au préalable qu'Emmanuel Macron décrète un retour à l'état d'urgence sanitaire et que le Parlement le valide. Par ailleurs, quand bien même ce statut serait à nouveau instauré, il n'octroie pas tous les droits. Spécialiste du droit constitutionnel, Jean-Philippe Derosier avait précisé auprès de BFM TV en novembre : "Je ne pense pas que l'on puisse prendre des mesures différenciées en fonction du statut vaccinal, car la seule différenciation que permet l'état d'urgence sanitaire est territoriale." C'est pour cette raison qu'un confinement des personnes âgées n'a jamais été instauré.

Même si François Saint-Bonnet, professeur à l'Université Panthéon-Assas et spécialiste en droit des libertés fondamentales, a estimé dans Le Figaro que "si des données épidémiologiques précises et objectives sont fournies, je ne vois pas ce qui pourrait y faire obstacle" et que "dès lors que des recommandations médicales auront parfaitement identifié que les non vaccinés posent davantage de risque au niveau collectif que les autres, rien n'empêchera la conformité à la Constitution", le confinement des personnes non-vaccinées en France ne devrait donc pas être mis en place. D'autant plus à quelques mois de la présidentielle, dans un contexte d'importantes crispations que connaît déjà le pays.