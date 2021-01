Confinement en France : le covid contenu jusqu'à mars, avant un reconfinement ?

RECONFINEMENT. Avec le couvre-feu instauré à 18h, le gouvernement espère pouvoir contenir le virus et son variant sans passer par la case reconfinement, un espoir valable quelques semaines avant un nouveau reconfinement ?

[Mis à jour le 18 janvier 2021 à 10h50] Une chose est certaine, il va falloir attendre quelques jours pour observer les effets du couvre-feu national à 18h sur l'épidémie de coronavirus. Néanmoins, le nombre de cas et la tension hospitalière sont surveillés comme le lait sur le feu et à la moindre flambée, Jean Castex a prévenu, il y aura un reconfinement. "Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation forte de la situation sanitaire, nous déciderons sans délai un nouveau confinement". Un terme qui n'est plus tabou dans la bouche du gouvernement puisque Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et Gabriel Attal, porte parole du gouvernement ont également soutenu cette idée.

Pour Arnaud Fontanet, épidémiologiste et invité sur LCI ce dimanche, le confinement n'est pas encore d'actualité. Cependant, la France pourrait connaître une aggravation de la situation au mois de mars à cause des différents variants. Un an après (17 mars 2020, date du 1er confinement), le pays pourrait être donc de nouveau sous cloche. "Les scénarios montrent qu'on devrait arriver à tenir jusqu'au mois de mars. Malheureusement, par rapport aux variants, qui sont vraiment un changement dans la donne de cette épidémie, je n'ai pas d'argument rationnel pour vous dire qu'on ne va pas subir une progression de l'épidémie qui pourrait commencer en mars-avril"

Au fond, si le reconfinement total est pour l'heure écarté, une question perdure : la France peut-elle vraiment échapper à un troisième confinement en début d'année 2021 ? Le Premier ministre a dit les choses tout aussi clairement devant les parlementaires lundi 11 janvier, assurant qu'il n'était pas exclu, mais considéré comme un dernier recours. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a martelé le même message à longueur d'interventions : "À ce stade, pas de reconfinement prévu." "Un troisième confinement ne peut pas être exclu par principe mais c'est une hypothèse de dernier recours", renchérissait-on du côté de Matignon, dans des propos relayés par Le Monde. "Nous restons cohérents avec notre stratégie de réponse graduée et mesurée", a indiqué Jean Castex lors de la conférence de presse du 14 janvier. "Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation de l'épidémie forte, nous serons contraint à un confinement."

Le confinement aurait par ailleurs l'aval de l'opinion en France. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les Français semblent bien mesurer la nécessité de restreindre leurs libertés de déplacement pour contenir les effets de l'épidémie et préfèrent être reconfinés plutôt que de rester sous un régime de couvre-feu. Selon un sondage Elabe effectué pour BFMTV et paru mercredi 13 janvier, 75% des sondés sont favorables à reconfinement "dans les régions les plus touchées par l'épidémie", 65% sont favorables à un couvre-feu à partir de 18h dans les zones où le virus circulent le plus. Mais 52% des Français sont aussi favorables à un nouveau confinement national. 44% des Français sont par ailleurs favorables à un couvre-feu national à 18h accompagné d'un confinement national le week-end.

Si un nouveau confinement était décidé, sa forme pourrait en effet évoluer. Entre le confinement de mars-avril 2020 et celui de novembre-décembre, des évolutions avaient déjà été décidées, notamment le maintien des écoles ouvertes. Cette fois, à la mi-janvier, plusieurs échos faisaient état d'un possible reconfinement le samedi et dimanche seulement. "L'objectif serait ainsi d'assortir un couvre-feu national à 18h d'un reconfinement total le samedi et le dimanche", indiquait Le Figaro avant la conférence de presse du 14 janvier, estimant que cette piste était bien "sur la table". Elle demeure d'ailleurs une éventualité pour un futur plus ou moins proche même si elle n'a finalement pas été annoncée mi-janvier par le gouvernement.

Le confinement le week-end réduirait de manière considérable les déplacements et interactions sociales selon ses défenseurs et devrait ainsi permettre de limiter la transmission du virus sur le territoire. Et l'idée ne sort pas de nulle part. Cette mesure "hybride" avait déjà été évoquée avant le deuxième confinement en novembre dernier. Elle a même déjà été mise en place en France, en Guyane. Le couvre-feu avait été imposé l'été dernier de 17h à 5h du matin, assorti d'un confinement le week-end entre 13h et 5h.

L'exécutif le sait très bien, tout comme les autorités sanitaires, l'épidémie de coronavirus ne va sans doute pas se résorber d'elle-même et la vaccination ne produira des effets sur la circulation du Covid-19 en France que dans quelques mois, comme l'ont indiqué de concert Jean Castex et Olivier Véran le 14 janvier. Sans restrictions supplémentaires, le virus se renforcera. Les épidémiologistes sont majoritairement d'accord pour signifier que le variant anglais du virus, plus contagieux, va s'étendre et imposer un durcissement des interdictions de déplacement. "Nous tenons, plusieurs fois par semaine, des réunions. Nous prenons des décisions. Elles sont importantes", a rappelé Emmanuel Macron en marge d'un déplacement dans l'Eure, jugeant impératifs "des changements" de stratégie "d'une semaine à l'autre", face à un "virus qui évolue comme évolue le vivant".

Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique qui formule régulièrement des recommandations à Emmanuel Macron, a jugé sur France Info mercredi 13 janvier que s'il nous n'étions pas encore "dans l'urgence", il fallait déjà se préparer à durcir les restrictions. "Plus vite on prend les décisions, plus elles seront efficaces et éviteront des décisions plus difficiles, plus tardivement", a-t-il prévenu. Certains professionnels de santé, des médecins et membres de l'association PandémIA , estiment qu'un reconfinement rapide est inévitable, dans une tribune publiée dans Le Monde le lundi 11 janvier, intitulée "Covid-19 : 'Il est à craindre que l'aggravation de l'actuelle vague impose mi-janvier un nouveau confinement'". Dans une volonté de soulager le système de santé, ces médecins jugent que "le confinement strict et précoce est la meilleure arme contre la propagation virale, même s'il est de plus en plus mal vécu par la population". Sur BFMTV le même jour, le professeur Gilles Pialoux a estimé qu'un nouveau confinement était "inévitable sur le plan sanitaire". Et d'ajouter : "Ce qu'il faudra discuter, c'est son intensité en matière territoriale et la date de décision".

Tout laisse donc penser que l'annonce d'un nouveau reconfinement n'est qu'une question de temps. Dans ce contexte, la prochaine conférence de presse hebdomadaire, dans la semaine du 18 janvier, sera déterminante. Elle pourrait avoir lieu le mercredi 20 janvier. Cette date correspond à l'échéance initialement prévue par l'exécutif pour boucler la phase de déconfinement entamée fin novembre. Elle pourrait être finalement être la date d'un retour en arrière...

Si aucune date de reconfinement ne peut sérieusement être avancée, la vitesse de sa mise en place est en tout cas réclamée. De nombreuses voix s'élèvent en effet pour une solution radicale, à savoir un confinement court, mais très strict, le plus rapidement possible. Alexandre Mignon, anesthésiste-réanimateur à l'hôpital Bichat à Paris, a plaidé sur BFMTV pour un "confinement vite, fort et dur". "Le confinement est la stratégie qui a été choisie par tous les pays, (...) on reconfine en Chine, on a confiné en Allemagne, on a confiné en Angleterre. C'est la meilleure solution pour arrêter la transmission du virus", a-t-il jugé, estimant que le deuxième confinement, celui de novembre lors duquel les restrictions étaient moindres, ne s'est pas avéré efficace.

Côté politique, certains encouragent également le gouvernement à taper du poing sur la table en prenant des mesures vite et fort. "Je souhaite qu'en fonction des données qui viendront dans les prochains jours, on puisse (...) avoir les mesures les plus fermes possibles, (...) un confinement partiel ou total", a par exemple déclaré Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, toujours sur BFMTV, quand de l'autre côté de l'échiquier politique, le député LR Eric Ciotti insiste pour "des décisions plus lourdes". Au centre, on se veut pragmatique et surtout, on se résout à l'inévitable. "Il faut se préparer au confinement et à cette troisième vague qui va venir du variant", prédit le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), Jean-Christophe Lagarde, cité par Le Monde, jugeant que "la responsabilité du gouvernement, c'est d'anticiper la fermeture des écoles en préparant des cours en distanciel".