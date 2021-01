"Confinement en France : variant anglais, conséquences des fêtes... un reconfinement possible ?"

CONFINEMENT. Les autorités sanitaires restent très vigilantes face à "un niveau de circulation élevé du virus dans le pays, comme le décrit Olivier Véran. Un couvre-feu avancé à 18 heures est mis en place dans huit nouveaux départements, dimanche. Va-t-on vers un reconfinement ?

[Mis à jour le 10 janvier 2021 à 12h30] Depuis plusieurs jours, les chiffres de l'épidémie en France montrent une propagation importante du Covid-19. Environ 20 000 nouveaux cas sont enregistrés quotidiennement depuis plusieurs jours. "La pression sanitaire est forte, plus de 1.000 hospitalisions par jour. Le nombre de malades en réanimation ne baisse plus", décrit le ministre de la Santé sur Europe 1, dimanche 10 janvier. Certains territoires connaissent une progression encore plus rapide du coronavirus. Huit départements appliquent dès dimanche le couvre-feu avancé à 18 heures, déjà mis en place dans 15 autres zones. Par ailleurs, la présence du variant britannique, plus contagieux, sur le sol français inquiète. Alors, la France se dirige-t-elle vers un nouveau confinement ? Pas pour l'instant, selon le gouvernement.

"Nous prendrons des mesures supplémentaires si nous constatons que le virus reprend une course folle, sous la forme d'une vague, ce qui n'est pas le cas actuellement", affirme Olivier Véran sur Europe 1, dimanche. Même si la situation sanitaire paraît préoccupante, un confinement national ne semble donc pas être prévu dans l'immédiat. Cependant, le ministre de la Santé affirme que le gouvernement "ne s'interdit rien". Face à une "croissance épidémique forte avec une pression sanitaire", le reconfinement pourrait donc être envisagé. "Nous ne rejetons à l'avance aucune solution", précise Jean-Michel Blanquer sur LCI. Pour ce qui est des écoles en tout cas, la fermeture n'est pas du tout à l'ordre du jour.

Pour plusieurs experts, l'issue d'un reconfinement semble de plus en plus envisageable. "Au milieu de la semaine prochaine, ça sera le moment peut-être de discuter de mesures plus lourdes pour éviter une expansion de l'épidémie", expliquait, sur France 2, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, mercredi. Pour le généticien Axel Kahn, le reconfinement "n'est pas certain, mais il est loin d'être improbable". Par ailleurs, la circulation de la variante britannique du coronavirus, plus contagieuse, est également source d'inquiétudes. À Bagneux, une animatrice qui a travaillé dans deux écoles a contracté cette mutation du Covid-19. Un dépistage massif a lieu du vendredi au mardi. À Marseille, un cluster a été détecté au sein d'une famille. 24 personnes ont été testées positives, dont une infectée par la variante britannique. Les Bouches-du-Rhône ont annoncé dans la foulée une avancée du couvre-feu à 18 heures. "Si on est dans l'hypothèse où ce virus a déjà commencé à circuler, malheureusement ça veut dire que l'on se dirige vers un confinement plus strict", a expliqué l'épidémiologiste Anne-Claude Crémieux à Europe 1, samedi 9 janvier.

En attendant, la crise sanitaire continue de peser sur le monde culturel. Les Français ne sont toujours pas autorisés à se rendre au cinéma, au théâtre, ou au musée, ni même de profiter des équipements sportifs ou de loisirs. Ces espaces ne rouvriront pas leurs portes avant fin janvier. Quant aux bars et restaurants, ils resteront clos jusqu'à mi-février.

Le gouvernement a la lourde tâche de trancher sur l'agenda et la nature des mesures à mettre en place. Pour mettre en place son plan d'action, l'exécutif poursuit les consultations et les recommandations du Conseil scientifique sont toujours écoutées. Mardi, son président a fait savoir dans les colonnes de L'Express que les autorités sanitaires scrutaient avec une vigilance accrue les indicateurs donnant la tendance pour les jours à venir. "Si ces marqueurs augmentent, il faudra alors mettre sur la table les options possibles : extension du couvre-feu, mesures nationales... À l'inverse, si les indicateurs restent stables, on pourra envisager certaines réouvertures", a-t-il estimé. Jean-François Delfraissy prévenait ainsi que les autorités sanitaires considéraient avec une attention permanente "la courbe des hospitalisations" et le nombre de contaminations des personnes de plus de 65 ans. Et les chiffres sur l'épidémie de Covid-19 révèlent des situations diverses selon les régions, mais préoccupantes.

Si l'exécutif ne souhaite pas précipiter les mesures trop restrictives, des voix s'élèvent pour demander des dispositifs radicaux. Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, réclame un "nouveau confinement, peut-être localisé" depuis plusieurs jours. Le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, interrogé sur BFMTV le 5 janvier s'est dit inquiet. "On sait très bien que mi-janvier, on aura la sanction de ce confinement light. C'est mécanique. On est évidemment très préoccupé par l'arrivée d'une 3e vague sur un plateau qui est à niveau élevé".

Le Pr Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière, a considéré quant à lui mardi 5 janvier sur BFMTV que "pour l'instant, c'est trop tôt pour recommander un confinement, général en tout cas". Et d'ajouter : "On saura dans quelques jours s'il va falloir reconfiner ou pas, mais il n'est pas inenvisageable qu'il faille reconfiner. Ça dépend si l'épidémie nous échappe. Pour ne pas se retrouver dans la situation de l'Angleterre, on ne peut pas se permettre d'assouplir les mesures déjà prises, il faut être très très clair là-dessus. Si on assouplit les mesures déjà prises, alors que nous sommes sur une ligne de crête, le R0 va passer au-dessus de 1 et on va avoir une situation complexe".

Au sortir des fêtes de fin d'année, partout en Europe, les restrictions se durcissent. En Angleterre, si la vaccination bat son plein, le Premier ministre Boris Johnson a d'ores et déjà annoncé un reconfinement total à partir de mercredi et jusqu'au mois de mars. Il faut dire que sur place, le variant britannique du coronavirus fait des siennes. L'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles ont également mis en place un nouveau confinement, depuis lundi pour la première et au lendemain de Noël pour les deux autres.

En Allemagne, la situation n'est guère plus idyllique. Ce mardi, Angela Merkel a annoncé un durcissement du confinement, accompagné d'un prolongement jusqu'au 31 janvier. En Autriche, le troisième confinement a débuté dès le 26 décembre et doit se poursuivre jusqu'au 24 janvier, avec un allègement possible à partir du 18 janvier. Au Danemark et en Grèce, les confinements mis en place ont été prolongés, et même pour le Danemark étendu à l'ensemble du pays, respectivement jusqu'au 17 et au 10 janvier. Des confinements partiels sont en vigueur au Portugal et au Pays-Bas. Enfin, en Slovaquie et en Espagne, un couvre-feu est en place, de même que des confinements locaux, dans certaines régions. Outre les restaurants, bars et lieux de culture, les commerces non-essentiels sont souvent fermés et les déplacements très restreints.

Pour rappel, le confinement, décidé par le gouvernement pour endiguer la propagation exponentielle du Covid-19, a été instauré pour la deuxième fois le 29 octobre 2020. Un déconfinement très progressif a été décidé, en trois étapes. Celui-ci devrait arriver à son terme, dans le meilleur des cas, le 20 janvier. Voici le plan du gouvernement, réajusté le 10 décembre 2020.