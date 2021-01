"Confinement : les 3 scénarios du gouvernement, le reconfinement "comme en mars" envisagé"

RECONFINEMENT. La semaine s'annonce décisive : le gouvernement se retrouve ce mercredi en Conseil de défense pour trancher sur le retour du confinement. Pour l'heure, trois scénarios sont sur la table.

[Mis à jour le 25 janvier 2021 à 10h29] En ce début de semaine, le gouvernement se retrouve à l'aube de l'une des décisions les plus délicates qu'il ait eu à prendre depuis le début de la crise du Covid-19. Le confinement, mesure ultime en matière de lutte contre le virus, a déjà été instauré deux fois. En mars et en novembre, il s'agissait pour l'exécutif de réagir. En réalité, au vu des chiffres de circulation du coronavirus à l'époque de ces première et seconde vagues, le confinement n'apparaissait plus comme une option mais comme une nécessité absolue face à l'engorgement des hôpitaux et à la frénésie contaminatrice du Covid-19 au sein de la population.

En cette fin janvier 2021, le contexte est tout autre puisque pour la première fois, le gouvernement semble avoir le choix et fait face à des Français las, déjà touchés psychologiquement et qui ne pardonneront pas le moindre égarement, alors que l'expérience issue des deux premiers confinements semble davantage être un fardeau qu'une sinécure pour Emmanuel Macron et ses ministres. Sans compter, une nouvelle fois, le poids économique d'un reconfinement. En résumé, il s'agit désormais d'anticiper, et non de réagir, ce qui paraît être une manoeuvre politique bien plus ardue. L'épidémie est à peu près maîtrisée à ce jour, avec des chiffres loin de l'automne et du printemps 2020, alors comment faire accepter aux Français l'idée d'une troisième mise sous cloche ?

Delfraissy plaide pour un reconfinement

"Aujourd'hui, les chiffres ne montrent pas de flambée, notamment grâce aux effets du couvre-feu", abonde-t-on anonymement au ministère de la Santé, selon un propos cité par Le Monde. Reste que la pression est là : plusieurs de nos voisins n'ont pas hésité à dégainer l'arme du confinement, confrontés, il est vrai, à une poussée épidémique plus conséquente - on pense évidemment au Royaume-Uni. Scientifiques et professionnels de santé n'y vont pas de main morte non plus dans les médias et nombre d'entre eux réclament un reconfinement depuis plusieurs jours déjà.

C'était encore le cas ce dimanche et la requête n'est pas venue de n'importe qui. Jean-François Delfraissy, sur BFMTV, a estimé qu'on ne pouvait "pas rester comme on est maintenant". Le président du Conseil scientifique s'est inquiété tout particulièrement, comme beaucoup, des variants du Covid-19, assurant que "les mesures intermédiaires n'ont pas suffisamment marché" et plaidant pour un "confinement", cet outil certes "très barbare", mais qui possède un réel impact "sur la circulation du virus en général, et sur la circulation du variant en particulier". Se pose alors une question, selon M. Delfraissy : "il faudra probablement aller vers un confinement, mais de quel type ?".

Vers un confinement strict ou plus souple ?

Pour répondre à celui qui souffle ses recommandations à l'oreille d'Emmanuel Macron depuis le début de la crise, voici les trois scénarios mis sur la table par le gouvernement, qui répétait encore ce lundi qu'aucune décision n'a été prise, se référant au prochain Conseil de défense prévu ce mercredi. Le premier serait le statu quo. Les remontées statistiques du couvre-feu avancé à 18 heures vont arriver sur le bureau du chef de l'Etat, qui devrait agir en conséquence. Si les effets de cette mesure sont patents, alors le confinement pourrait être une nouvelle fois écarté. Les deux autres options sont moins reluisantes, à l'image de la possibilité d'un confinement "comme en mars", à savoir strict et total.

Quand bien même cela est envisagé, le gouvernement plancherait davantage sur un reconfinement plus souple, comparable à ce qu'ont vécu les Français à l'automne, avec le maintien des écoles ouvertes. Plus que jamais, on y revient, l'exécutif ne semble pas avoir le droit à l'erreur. "Le gouvernement doit prendre la mesure d'un confinement au moment où l'opinion peut l'accepter. Pas avant. S'il y a une flambée, on est légitime pour protéger le pays ; s'il n'y a pas de flambée, le risque est grand que les gens ne l'acceptent pas", glisse lucidement un membre de l'entourage d'Olivier Véran au Monde, quand un proche du chef de l'Etat s'inquiète d'une population "à bout de nerfs".

Le gouvernement a bien en tête toutes les données de l'équation. Un reconfinement pourrait être terrible pour l'économie française, durement affectée par cette crise sanitaire. Sans restrictions supplémentaires, le virus se renforcera. La question en suspens est : faut-il attendre et jusqu'à quand ?

Faut-il un reconfinement dès la fin du mois de janvier 2021 ? "Il vaut mieux prévenir une crise que de la gérer", a répondu sur France Info Mircea Sofonea, maître de conférences en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l'université de Montpellier. "Le variant est présent, il est plus contagieux, si on espère une nouvelle fois que ce qui arrive chez nos voisins n'arrivera pas chez nous, on risque de devoir se confiner à nouveau pendant de longues semaines et avec une forte incertitude", analyse-t-il, considérant que qu'un reconfinement "fait tôt" pourrait permettre aux Français d'être plus sereins à l'arrivée des beaux jours."Si le confinement est efficace, si le relais derrière est suffisamment efficace, on peut se projeter sur une fin de printemps ou un été relativement au calme".

D'autres voix s'élèvent pour que soient mises en place sans tarder de nouvelles mesures de restrictions. Ce lundi 21 janvier, l'épidémiologiste Renaud Piarroux a considéré sur France Info qu'il était urgent d'instaurer un nouveau confinement. "Je dis au gouvernement, faites-le maintenant, faites-le moins longtemps, mais faites-le. [...] On n'est pas sur une baisse ou une stabilisation, mais une augmentation du nombre de cas de contaminations. [...] On va avoir ce que les Anglais ont pu voir, une remontée de l'épidémie. En ce moment en Grande-Bretagne, je me suis aperçu qu'en même pas trois semaines, on est déjà à 20 000 morts", s'est inquiété le médecin.

Le constat est partagé par l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, pour qui les mesures ne doivent pas tarder, le "couvre-feu à 18h étant la dernière chance avant le confinement" selon ses mots sur BFMTV. Martin Hirsch, directeur de l'AP-HP de Paris, a quant à lui estimé le 20 janvier qu'il faudrait probablement aller "au-delà" du couvre feu même s'il est encore trop tôt pour y voir ses effets selon lui.

Le 11 janvier, déjà, des médecins et membres de l'association PandémIA , estimaient qu'un reconfinement rapide était inévitable, dans une tribune publiée dans Le Monde le lundi 11 janvier, intitulée "Covid-19 : 'Il est à craindre que l'aggravation de l'actuelle vague impose mi-janvier un nouveau confinement'". Dans une volonté de soulager le système de santé, ces médecins jugaient que "le confinement strict et précoce est la meilleure arme contre la propagation virale, même s'il est de plus en plus mal vécu par la population".

Le reconfinement peut-il attendre fin février ou le mois de mars ? Une récente étude conjointe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l'Institut Pasteur, publiée lundi 19 janvier mais datée d'il y a déjà quelques jours, présente plusieurs modélisations concernant l'évolution de la crise sanitaire en France. L'Inserm y a intégré l'impact du variant britannique du coronavirus (VOC-202012/01), estimant que ce dernier serait dominant en France entre fin février et mi-mars. Selon l'organisme, un nouveau pic d'hospitalisations est donc à prévoir. Selon le rapport, "en l'absence d'interventions" (ce qui est purement théorique), "les nouvelles hospitalisations hebdomadaires devraient atteindre le niveau du pic de la première vague (environ 25 000 hospitalisations) entre mi-février et début avril". La vaccination pourrait permettre de réduire de 20 à 40% ce potentiel pic d'hospitalisation, mais ses effets mettront plusieurs semaines avant d'être réellement visibles. Des éléments suffisamment solides pour pousser le gouvernement à reconfiner seulement au printemps ?

Si un nouveau confinement était décidé, sa forme pourrait en effet évoluer. Entre le confinement de mars-avril 2020 et celui de novembre-décembre, des évolutions avaient déjà été décidées, notamment le maintien des écoles ouvertes. Cette fois, à la mi-janvier, plusieurs échos faisaient état d'un possible reconfinement le samedi et dimanche seulement. "L'objectif serait ainsi d'assortir un couvre-feu national à 18h d'un reconfinement total le samedi et le dimanche", indiquait Le Figaro avant la conférence de presse du 14 janvier, estimant que cette piste était bien "sur la table". Elle demeure d'ailleurs une éventualité pour un futur plus ou moins proche même si elle n'a finalement pas été annoncée mi-janvier par le gouvernement.

Le confinement le week-end réduirait de manière considérable les déplacements et interactions sociales selon ses défenseurs et devrait ainsi permettre de limiter la transmission du virus sur le territoire. Et l'idée ne sort pas de nulle part. Cette mesure "hybride" avait déjà été évoquée avant le deuxième confinement en novembre dernier. Elle a même déjà été mise en place en France, en Guyane. Le couvre-feu avait été imposé l'été dernier de 17h à 5h du matin, assorti d'un confinement le week-end entre 13h et 5h.