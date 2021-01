Confinement : pas de reconfinement pour le moment, janvier sous haute surveillance

CONFINEMENT. L'idée d'un troisième confinement est pour l'heure écartée par le gouvernement. Mais l'exécutif affirme qu'il prendra "les décisions qui s'imposent", si la situation sanitaire venait à nouveau à se dégrader.

[Mis à jour le 2 janvier 2021 à 19h33] C'est une nouvelle étape dans la stratégie du gouvernement. À compter de ce samedi 2 janvier 2021, 6 millions de Français dans 15 départements de l'est de la France font face à un couvre-feu étendu, de 18 heures à 6 heures du matin, contre 20 heures à 6 heures du matin pour le reste du territoire. Pour l'heure, l'objectif de l'exécutif est bien d'éviter un reconfinement mais ce dernier n'est pas exclu. Sur TF1, vendredi 1er janvier, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a indiqué que "si la situation était amenée à se dégrader davantage dans certains territoires, on prendrait les décisions qui s'imposent". Au lendemain des fêtes de fin d'année, les autorités sanitaires surveillent avec attention les chiffres de l'épidémie en France. À commencer par le nombre de contaminations qui évolue à un niveau inquiétant, on en dénombrait notamment 19 348 pour la journée du 1er janvier.

Pour éviter un troisième confinement, certaines mesures en vigueur seront maintenues au-delà du 7 janvier. Il ne sera "pas possible" par exemple, de rouvrir les établissements culturels, a expliqué Gabriel Attal, en évoquant une "réévaluation de la situation dans une semaine". Face à ces mesures, certains élus veulent plus. Ainsi, le président de la région Grand Est, Jean Rottner, réclame un "nouveau confinement, peut-être localisé" depuis plusieurs jours. Quant au professeur Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital parisien Georges-Pompidou, il a déclaré sur le plateau de CNews mercredi qu'un reconfinement finirait par être mis en place. "Je pense qu'on ne va pas y couper puisque l'épidémie progresse", a-t-il estimé avant de poursuivre : "Plus on va attendre, plus [ce confinement] va être difficile."

Si la situation ne s'améliore pas dans les prochains jours, le gouvernement s'appuiera sur les indicateurs de l'épidémie pour décréter s'il y a lieu - ou non - d'appliquer un potentiel reconfinement. Au lendemain du Nouvel An et après deux semaines durant lesquelles les Français se sont réunis en famille ou entre amis, les autorités craignent une flambée du nombre de contaminations, et de fait une hausse du nombre d'hospitalisations liées au Covid-19. En attendant, le couvre-feu actuel reste en vigueur sur l'ensemble du territoire.

Lors de sa prise de parole sur France 2, Olivier Véran a mis l'accent sur le nombre de contaminations encore trop important, "15 000 par jour en moyenne", alors que le gouvernement s'était fixé l'objectif de 5 000 contaminations quotidiennes. Ces propos font écho à un nouvel avis du Conseil scientifique daté du 22 décembre 2020 et dévoilé lui aussi ce mardi 29 décembre. Y sont mentionnés une "évolution préoccupante des principaux indicateurs" du coronavirus, la "tendance à la hausse du nombre de cas incidents" et la "stagnation à un niveau élevé du nombre hebdomadaire de nouvelles hospitalisations et de nouvelles admissions en réanimation depuis la semaine 49" (semaine du 30 novembre au 6 décembre).

"Au total, la circulation du SARS-CoV-2 sur le territoire ne faiblit pas", concluent les experts chargés de conseiller le gouvernement. "Dans ce contexte, et alors que depuis le 15 décembre le dispositif de santé publique a été allégé avec un couvre-feu de 20h à 6h du matin, il est possible qu'un surcroît de contaminations intervienne en fin d'année, notamment à l'occasion des fêtes, propices à des rassemblements familiaux et amicaux", souligne le rapport. Le gouvernement et les experts ont aussi plusieurs fois indiqué que la mise en place de la campagne de vaccination lancée fin décembre n'aura pas d'effet immédiat sur l'épidémie.

Le mois de janvier est donc bel et bien dans le viseur. Le Conseil scientifique juge in fine "probable qu'un tel surcroît de contaminations provoque à horizon de quelques semaines une reprise incontrôlée de l'épidémie, une forte augmentation des hospitalisations, des placements en réanimation et des décès". Il évoque en conséquence "de nouvelles mesures de restriction de circulation et de rassemblements de personnes plus strictes, selon trois options possibles", avec trois degrés d'anticipation. Dans chacun de ces trois scénarios, l'idée d'un reconfinement est évoquée. Si un "confinement strict de la population à partir du 28 décembre 2020" a bel et bien été suggéré mais n'a pas été décidé, les experts évoquent, à plus long terme, "des mesures de restriction accrues, pouvant aller jusqu'à un confinement prolongé".

Ce rapport vient confirmer ce que les autorités publiques ont déjà plusieurs fois fait savoir avant les fêtes, à savoir qu'elles s'attendaient à un rebond de l'épidémie de coronavirus pour le début de l'année 2021, en espérant qu'il puisse être contenu. "Ce rebond pourrait-il survenir à la mi-janvier ou plus tard ? La réponse est oui, le modèle n'a pas changé, le virus va continuer de circuler au fil de l'hiver", avait anticipé Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien le 16 décembre.

Le confinement fait débat au sein du gouvernement

Le scénario d'une troisième vague si importante qu'elle nécessite de nouvelles mesures restrictives n'est donc pas exclu. L'exécutif s'est fixé comme objectif de tout faire pour l'éviter, mais tout dépendra de la situation sanitaire en début d'année 2021. Preuve que le gouvernement n'écarte aucune piste, le ministre de l'Economie et le Premier ministre ont fait savoir qu'ils ne pouvaient garantir que les bars et restaurants pourraient bien rouvrir le 20 janvier.

La question d'un troisième confinement est en tout cas très débattue, y compris dans l'exécutif. Signe des différentes approches qui peuvent avoir cours aujourd'hui au sein du gouvernement, le ministère de l'Économie serait pour sa part favorable à l'ouverture des commerces chaque dimanche du mois de janvier d'après les informations de franceinfo. Une mesure pas vraiment compatible avec un confinement. Le Conseil du commerce de France avait exprimé cette volonté auprès de plusieurs médias ce mardi 29 décembre, dans la matinée. "On souhaite pouvoir ouvrir sur l'ensemble du mois de janvier pour réaliser du chiffre d'affaires, pour refaire de la trésorerie", avait indiqué William Koeberlé, président du Conseil du commerce de France. Cette décision permettrait de rattraper le chiffre d'affaires perdu par les commerces dits "non essentiels", lors des fermetures durant le deuxième confinement.

Un maintien des gestes barrière pour éviter le reconfinement

L'espoir d'éviter le reconfinement en janvier semble donc encore présent, en tout cas en façade. Pour le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, présent sur l'antenne de BFM TV il y a quelques jours, "notre avenir et celui d'une troisième vague qui pourrait survenir en janvier, c'est nous qui le construirons ou pas dans les jours qui viennent". Invité le 21 décembre sur RTL, Gabriel Attal a lui aussi appelé les Français à "ne pas se mettre dans l'optique" d'un troisième confinement". "Si nous faisons attention", "nous pouvons (l')éviter", a-t-il ajouté. "Les efforts des Français payent [...]. On est aujourd'hui sur un plateau haut", mais "nous pouvons continuer à avancer avec les règles qui ont été fixées au 15 décembre", un couvre-feu. "Nous pouvons avancer avec cette stratégie explique-t'il.

L'exécutif a d'ailleurs mis en garde contre tout relâchement des gestes barrières durant les fêtes de fin d'année. Plusieurs épidémiologistes appellent par ailleurs à la responsabilité, le Conseil scientifique avait même recommandé quelques jours d'auto-confinement avant de se rassembler en famille pour Noël. De son côté, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé mercredi 16 décembre le port du masque lors des réunions familiales, mettant en garde contre un "risque élevé" de reprise de l'épidémie début 2021 en Europe.

Pour rappel, le confinement, décidé par le gouvernement pour endiguer la propagation exponentielle du Covid-19, a été instauré pour la deuxième fois le 29 octobre 2020. Un déconfinement très progressif a été décidé, en trois étapes. Celui-ci devrait arriver à son terme, dans le meilleur des cas, le 20 janvier. Voici le plan du gouvernement, réajusté le 10 décembre 2020.