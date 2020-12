"Confinement : rebelote en janvier 2021 ? Pourquoi c'est un scénario sur la table"

CONFINEMENT. Face au "haut-plateau" que traverse la France, un 3e confinement n'est pas encore envisagé et ne doit pas l'être selon Gabriel Attal, mais la progression de l'épidémie inquiète.

[Mis à jour le 21 décembre 2020 à 18h41] Une exception en Europe, ou presque. Alors que plusieurs pays décident de reconfiner une partie ou l'intégralité de son territoire, la France n'a pas prise cette décision et va vivre des fêtes de fin d'année assez "normales" avec notamment un 24 décembre qui se déroulera sans couvre-feu. Mais depuis quelques jours et après une phase de plateau, Santé publique France alerte sur la situation "préoccupante" que traverse le pays avec un nombre de cas qui explose, laissant craindre un 3e confinement dès janvier. Pourquoi est-ce possible ? Tout d'abord lorsqu'on regarde le dernier bilan daté du 20 décembre, les chiffres dans les hôpitaux repartent à la hausse avec un solde positif de 27 patients en réanimation et de 142 au total à l'hôpital. Les fêtes, malgré toutes les précautions, risquent de provoquer une circulation accrue du virus avec de nombreuses personnes qui se retrouvent dans les magasins et dans la sphère familiale, surtout si la mutation du coronavirus, présente au Royaume-Uni, se propage en France et se montre plus contagieuse. Mais pour le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, présent sur l'antenne de BFM TV il y a quelques jours "notre avenir et celui d'une troisième vague qui pourrait survenir en janvier, c'est nous qui le construirons ou pas dans les jours qui viennent".

L'arrivée des vaccins donne un espoir considérable de tourner la page du virus et d'éviter ce nouveau confinement. Mais un espoir limité par le temps. Les 27 pays de l'UE devraient "commencer le même jour" leurs campagnes de vaccination anti-Covid après l'approbation du vaccin développé par Pfizer-BioNTech, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen le 16 décembre. Sous la pression de Berlin, l'Agence européenne des médicaments a annoncé dans le même temps qu'elle se pencherait dès le 21 décembre sur le sort du vaccin de la firme américaine, soit une semaine plus tôt que prévu. En France, la campagne de vaccination débutera donc "dès la dernière semaine de décembre", "si les conditions sont réunies", c'est-à-dire après l'avis des autorités sanitaires européennes, et françaises, a enchaîné le Premier ministre Jean Castex. Mais le processus de vaccination sera long. Les populations non prioritaires attendront au minimum jusqu'à "la fin du printemps". Par conséquent, le vaccin ne permettra pas de juguler une éventuelle 3e vague et donc un 3e confinement.

Invité ce 21 décembre sur RTL, Gabriel Attal a appelé les Français à "ne pas se mettre dans l'optique" d'un troisième confinement". "Si nous faisons attention", "nous pouvons (l')éviter", a-t-il ajouté. "Les efforts des Français payent." "On est aujourd'hui sur un plateau haut" mais "nous pouvons continuer à avancer avec les règles qui ont été fixées au 15 décembre", un couvre-feu. "Nous pouvons avancer avec cette stratégie explique-t'il.

La crainte d'une troisième vague épidémique est clairement redoutée par les autorités sanitaires et par de nombreux virologues. Les brassages de population générées par les fêtes de fin d'année vont mécaniquement créer des conditions propices à la propagation du Covid-19 en France. Les autorités publiques ont déjà fait savoir qu'elles s'attendaient à un rebond pour le début de l'année 2021, en espérant qu'il puisse être contenu. Même avec la mise en place d'une campagne de vaccination, il est très probable que les indicateurs épidémiques enregistrent des hausses significatives. "Ce rebond pourrait-il survenir à la mi-janvier ou plus tard ? La réponse est oui, le modèle n'a pas changé, le virus va continuer de circuler au fil de l'hiver", anticipe Jean-François Delfraissy.

Le scénario d'une troisième vague si importante qu'elle nécessite de nouvelles mesures de confinement n'est pas totalement exclu. L'exécutif s'est fixé comme objectif de tout faire pour l'éviter, mais tout dépendra de la situation sanitaire en début d'année 2021. "Ne préjugeons pas de ce qui va se passer, mais préparons la rentrée. Il faut regarder de près l'évolution de l'épidémie pour que les autorités puissent prendre, si elles sont nécessaires, des décisions rapides. Avec le Covid, plus les mesures sont prises vite et sont fortes, plus elles sont efficaces. Tirons les leçons du mois de septembre", martèle le président du Conseil scientifique dans les colonnes du Parisien. Preuve que le gouvernement n'écarte aucune piste, le ministre de l'Economie et le Premier ministre ont fait savoir qu'ils ne pouvaient garantir que les bars et restaurants pourraient bien rouvrir le 20 janvier.

L'exécutif a d'ailleurs mis en garde contre tout relâchement des gestes barrières durant les fêtes de fin d'année. Plusieurs épidémiologistes appellent par ailleurs à la responsabilité, le Conseil scientifique recommande même quelques jours d'auto-confinement avant de se rassembler en famille pour Noël. De son côté, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé mercredi 16 décembre le port du masque lors des réunions familiales, mettant en garde contre un "risque élevé" de reprise de l'épidémie début 2021 en Europe.

Pour rappel, le confinement, décidé par le gouvernement pour endiguer la propagation exponentielle du Covid-19, a été instauré pour la deuxième fois le 29 octobre 2020. Un déconfinement très progressif a été décidé, en trois étapes. Celui-ci devrait arriver à son terme, dans le meilleur des cas, le 20 janvier. Voici le plan du gouvernement, réajusté le 10 décembre 2020.