Confinement en France : bientôt des mesures plus strictes ? Nos réponses à vos questions

RECONFINEMENT. Le gouvernement, qui a imposé le retour du confinement en France pour faire reculer la pandémie de coronavirus, pourrait prendre de nouvelles mesures dans les prochaines heures. On vous explique tout dans notre foire aux questions.

Les universités sont-elles ouvertes pendant le confinement ? Si les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts (pour l'instant) pendant le confinement, ce n'est pas le cas des universités. Les facultés et établissements d’enseignement supérieur doivent assurer leurs cours à distance, sauf les travaux pratiques et enseignements professionnels ne pouvant être tenus à distance. Le port du masque reste toujours obligatoire et le brassage entre les différents niveaux devra être évité au maximum.

Quelles sont les deux attestations permanentes ? Avec le retour du confinement, celui de l'attestation. Ou plutôt, des attestations : contrairement au printemps, trois documents pour justifier vos déplacements ont été développées par le gouvernement. Des attestations permanentes sont en ligne pour les déplacements domicile travail et pour amener les enfants à l’école. Pour les autres motifs les attestations individuelles seront à remplir à chaque déplacement. Toutes les infos sur les attestations dans notre article consacré. Pour savoir comment remplir une attestation de déplacement scolaire, c'est par ici.

Quelles conditions pour les enfants qui se déplacent seuls ? Le président de la fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE), Rodrigo Arenas, a rappelé que le "cahier de liaison" suffit pour justifier le déplacement d’un enfant de son domicile à son école. "L'emploi du temps de l'élève, qui figure dans le cahier de liaison, permet de justifier qu'il est dans le cadre du trajet école/domicile", a-t-il expliqué.

Les bibliothèques universitaires sont-elles ouvertes ? La réponse est non, pas vraiment. Comme l'indique le site service-public.fr, il a été décidé que les bibliothèques universitaires resteront ouvertes pendant le confinement. Cependant, elles ne seront pas autant accessibles qu'en temps normal. Ouverture "sur rendez-vous et dans le respect d'une jauge", est-il précisé.

Quels sont les magasins ouverts pendant le confinement ? Après l'annonce des mesures de confinement par Emmanuel Macron il y a maintenant une semaine, mercredi dernier, de nombreux commerces jugés "non-essentiels" ont dû baisser le rideau. Toutefois, le gouvernement a publié au Journal Officiel la liste des magasins pouvant continuer leur activité : Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;

Commerce d'équipements automobiles ;

Commerce et réparation de motocycles et cycles ;

Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;

Commerce de détail de produits surgelés ;

Commerce d'alimentation générale ;

Supérettes ;

Supermarchés ;

Magasins multi-commerces ;

Hypermarchés ;

Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;

Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;

Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;

Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;

Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;

Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;

Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;

Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;

Commerces de détail d'optique ;

Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;

Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38 ;

Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;

Location et location-bail de véhicules automobiles ;

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;

Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;

Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;

Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;

Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;

Réparation d'équipements de communication ;

Blanchisserie-teinturerie ;

Blanchisserie-teinturerie de gros ;

Blanchisserie-teinturerie de détail ;

Activités financières et d'assurance ;

Commerce de gros.

La FNAIM poursuit-elle ses activités pendant le confinement ? C'est une question qui se pose par beaucoup d'internautes concernant le reconfinement et ses impacts sur leurs démarches immobilières : la FNAIM poursuit-elle ses activités après les annonces du gouvernement ? La réponse est oui, mais. "Les agence immobilières fermeront leurs portes au public", précise-t-on sur le site de la Fédération nationale de l’immobilier, qui réunit les syndicats professionnels du secteur. "Les agences immobilières sont au travail" et "maintiendront leurs services en activité", est-il ajouté dans un communiqué de presse. La FNAIM réclame le droit de poursuivre les visites de logement, interdites par les mesures de confinement. Les discussions sont en cours avec le gouvernement.

Pourquoi la chasse est-elle autorisée ? Pendant le confinement, certaines "occupations" pourront bénéficier de dérogation. C'est le cas de la chasse, qui pourra être organisée sous le contrôle des préfet pour "éviter un accroissement des dégâts faits aux cultures, aux forêts et aux biens par une prolifération des populations de grand gibier", peut-on lire dans un communiqué publié le 1er décembre par Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de la biodiversité et précisant les modalités de la chasse pendant le confinement. Le but de ces dérogations ? Contrôler les espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts aux cultures et aux forêts, et dont la population doit être régulée", peut-on lire dans le communiqué, à savoir les sangliers et les chevreuils.

A quand un vaccin contre le coronavirus ? C'est l'un des espoirs de sortir de la pandémie de coronavirus : un vaccin. De nombreux pays d'Europe et du monde planchent sur le sujet, mais les espoirs de voir un tel remède opérationnel avant la fin de l'année sont minces. La virologue Marie-Paule Kieny, directrice de recherche à l'Inserm et présidente du comité Vaccin Covid-19, qui a pour objectif d'"élaborer la stratégie vaccinale la plus adaptée à la situation française", se dit "raisonnablement confiante pour une disponibilité d'un vaccin début 2021, en faibles quantités pour commencer", dans un entretien au site The Conversation, mardi 20 octobre.

Peut-on faire du vélo en confinement ? Face aux question des Français et après la polémique du précédent confinement, le ministère des Sports a apporté quelques précisions sur son compte Twitter, notamment pour la pratique du vélo durant cette période de restrictions. "La situation est critique, il est impossible de prendre des mesures individualisées en fonction des disciplines. En revanche, vous pouvez prendre le vélo pour aller au travail (si vous ne télétravaillez pas) ou pour une balade dans la limite 1km/1h", peut-on lire sur le compte officiel du ministère.

Les cimetières sont-ils encore ouverts ? Lors du week-end de la Toussaint, le premier après l'entrée en vigueur du confinement, le gouvernement a permis aux Français de fleurir les tombes de leurs proches en autorisant l’ouverture des cimetières. Cette tolérance ne s’appliquait cependant qu’à ce week-end bien précis. Depuis lundi, donc, il n’est plus possible de se rendre dans un cimetière s'il se situe à plus d'un kilomètre de son domicile, "sauf si le cimetière se situe vraiment à proximité immédiate" de chez soi, comme l’a précisé la porte-parole du ministère de l’Intérieur, Camille Chaize, au micro de BFMTV.

Quels sont les produits "non-essentiels" supprimés des supermarchés ? La question se pose autant qu'elle fait débat depuis la mise en application, mardi, de la fermeture des rayons jugés "non-essentiels" dans les grandes surfaces. Selon la mesure, inscrite au Journal Officiel mardi, les supermarchés doivent ainsi fermer leurs rayons textiles, culture (livre, CD, etc.), jouets, meubles et fleurs.

Peut-on sortir plusieurs fois par jour ? Le confinement ne vous empêche pas de sortir de chez vous plusieurs fois par jour à condition d'avoir de bonnes raisons de le faire. Il n’y a en effet aucune limite fixée pour le nombre d’attestations de déplacement que l’on peut remplir dans la même journée. Les sorties restent toutefois limitées à une heure. Rappelons également que le confinement a pour but de limiter au maximum ses sorties et ses interactions sociales.

Peut-on faire appel à un coiffeur à domicile ? Votre frange trop longue ou vos racines apparentes devront attendre la fin du confinement. En effet, il n’est pas autorisé de faire venir un coiffeur à votre domicile pour prendre soin de votre coupe depuis l’entrée en vigueur du reconfinement.

Qu'a dit Olivier Véran sur un Noël confiné ? Questionné sur le sujet par le Journal du dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran a expliqué la stratégie actuelle du gouvernement : "Nous cherchons à créer les conditions pour vivre un Noël le moins contraignant possible." Dans la suite du discours tenu ces dernières semaines sur les fêtes de fin d'année par le gouvernement, le ministre n'a pas caché les difficultés auxquelles les Français sont confrontées, préparant une fois de plus la population au pire : "Hélas, comme ailleurs dans le monde, ce ne sera pas une fête normale." Et de terminer sur une note un peu plus positive : "Mais notre but est que la pression épidémique retombe pour qu'on puisse faire des courses à temps, se préparer dans la joie, pour que soient créées les conditions permettant aux familles de se retrouver."

Que faire en cas de symptômes du coronavirus ? Depuis l'apparition du coronavirus, la liste des symptômes de la maladie sont nombreux : fièvre, toux sèche, fatigue ou encore maux de gorge et de tête, courbatures, ou encore conjonctivite. Aussi, il est important d'adopter les bons gestes en cas de doute, comme il est détaillé sur le site du gouvernement : Je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation ;

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j'appelle le SAMU (15) ou j'envoie un message au numéro d’urgence pour les sourds et malentendants (114).

Quelle est la situation en prison ? Le virus progresse aussi dans les prisons françaises. Un total de 182 détenus et 451 agents pénitentiaires sont actuellement positifs au Covid-19, selon un bilan hebdomadaire communiqué mardi par la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP) et relayé par l'AFP. Le nombre de détenus - sur un total de plus de 61 100 - est en faible augmentation par rapport au précédent bilan, qui faisait état de 171 contaminations le semaine dernière et 117 quinze jours plus tôt.

Jusqu'à quand va durer l'état d'urgence sanitaire ? Cette nuit à l'Assemblée nationale, les députés ont voté deux amendements qui remettent en cause les dates voulues par le gouvernement pour la fin de l'état d'urgence sanitaire et du confinement. Le premier fixe la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire au 14 décembre 2020, au lieu du 16 février 2021, date prévue par l'exécutif. Le second amendement prévoit qu'une éventuelle prolongation du confinement au-delà du 30 novembre ne pourra se faire "qu'après accord du Parlement".

Peut-on changer de région pour aller voir un proche à risques ? La réponse est oui : il est possible de changer de région ou même de traverser la France pour se rendre aux côtés d'un proche à risques ou vulnérable. Il convient alors de cocher la case "déplacement pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables" sur votre attestation de déplacement dérogatoire. Et de venir en aide à cette personne bien sur, dans le respect des gestes barrières et des consignes sanitaires.

A-t-on le droit de déménager pendant le confinement ? La réponse est oui, mais. Sur le site du gouvernement, il est indiqué que "les déménageurs professionnels pourront continuer à travailler. Un déménagement fait par des particuliers sera possible sur justificatif (motif professionnel, motif familial impérieux), mais il ne pourra être fait appel à des amis ou de la famille pour organiser le déplacement."

Peut-on visiter un nouveau logement ? Vous envisagez de déménager prochainement ? En raison du confinement, il ne vous sera pas possible de visiter une maison ou un appartement, sauf visite virtuelle ou par visio. De même, il n’est pas autorisé de se rendre dans un logement que vous êtes en train de rénover pour poursuivre vos travaux.

Quels TGV roulent pendant le confinement ? Après un trafic normal durant le week-end de la Toussaint, permettant aux vacanciers de regagner leur domicile pour le confinement, la SNCF a annoncé qu'elle allait supprimer jusqu'à 70% des TGV circulant en France, voire 80% sur certaines dessertes, en raison de la chute de la fréquentation de ses lignes. En fonction de l'évolution de la situation, "des adaptations supplémentaires pourraient être mises en oeuvre dans le courant de la semaine prochaine", a précisé la compagnie, rappelant que 93% des TGV avaient été supprimés lors du premier confinement au printemps.

Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? Au total, ce mardi 3 novembre, 854 décès ont été enregistrés sur le territoire français, un des pires décomptes depuis le rebond de l’épidémie. Selon les données communiquées hier soir par Santé publique France dans son dernier bilan, 26 265 personnes sont actuellement hospitalisées, soit 1 122 nouvelles admissions en 24 heures.

Peut-on passer son permis pendant le confinement ? Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a affirmé sur RTL lundi matin que des "discussions" étaient en cours "entre les auto-écoles et le gouvernement", afin de permettre aux élèves de passer leur code "à distance" et leur permis de conduire. "Il faut que les personnes qui veulent passer leur permis de conduire aient des cours de conduite (...) Le mieux serait que l'on parvienne à un accord sur un protocole sanitaire dans les cours de conduite qui permettent de les reprendre", explique Bruno Le Maire.

Les kinés continuent-ils de pratiquer ? Les professionnels de santé insistent sur la nécessité de poursuivre les soins prescrits, notamment de kinésithérapie, y compris durant le confinement. "Les exercices sont fondamentaux et on progresse au fil des semaines, il y a des paliers à respecter", souligne Pascale Mathieu, présidente du Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, auprès de franceinfo. Des "protocoles très stricts" sont mis en place pour respecter les gestes barrières, précise-t-elle : "On ne multiplie pas le nombre de personnes dans la salle d'attente, chaque pièce de soin est ventilée entre chaque patient et tout est nettoyé y compris les poignées de porte, il y a également le port du masque, le lavage des mains."