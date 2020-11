Confinement en France : nouvelles règles, interdictions... Nos réponses à vos questions

RECONFINEMENT. Avec le retour du confinement, les Français sont une fois de plus invités à réduire leurs déplacements et interactions sociales. On décortique pour vous tout ce qui est interdit et autorisé dans notre foire aux questions.

Quels TGV roulent pendant le confinement ? Après un trafic normal durant le week-end de la Toussaint, permettant aux vacanciers de regagner leur domicile pour le confinement, la SNCF a annoncé qu'elle allait supprimer jusqu'à 70% des TGV circulant en France, voire 80% sur certaines dessertes, en raison de la chute de la fréquentation de ses lignes. En fonction de l'évolution de la situation, "des adaptations supplémentaires pourraient être mises en oeuvre dans le courant de la semaine prochaine", a précisé la compagnie, rappelant que 93% des TGV avaient été supprimés lors du premier confinement au printemps. Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? Au total, ce mardi 3 novembre, 854 décès ont été enregistrés sur le territoire français, un des pires décomptes depuis le rebond de l’épidémie. Selon les données communiquées hier soir par Santé publique France dans son dernier bilan, 26 265 personnes sont actuellement hospitalisées, soit 1 122 nouvelles admissions en 24 heures. Peut-on passer son permis pendant le confinement ? Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a affirmé sur RTL lundi matin que des "discussions" étaient en cours "entre les auto-écoles et le gouvernement", afin de permettre aux élèves de passer leur code "à distance" et leur permis de conduire. "Il faut que les personnes qui veulent passer leur permis de conduire aient des cours de conduite (...) Le mieux serait que l'on parvienne à un accord sur un protocole sanitaire dans les cours de conduite qui permettent de les reprendre", explique Bruno Le Maire. Les kinés continuent-ils de pratiquer ? Les professionnels de santé insistent sur la nécessité de poursuivre les soins prescrits, notamment de kinésithérapie, y compris durant le confinement. "Les exercices sont fondamentaux et on progresse au fil des semaines, il y a des paliers à respecter", souligne Pascale Mathieu, présidente du Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, auprès de franceinfo. Des "protocoles très stricts" sont mis en place pour respecter les gestes barrières, précise-t-elle : "On ne multiplie pas le nombre de personnes dans la salle d'attente, chaque pièce de soin est ventilée entre chaque patient et tout est nettoyé y compris les poignées de porte, il y a également le port du masque, le lavage des mains." Les auto-écoles sont-elles ouvertes pendant le confinement ? La réponse est non. Avec la remise en place des mesures de confinement, les auto-écoles ont dû fermer leurs portes comme de nombreuses structures accueillant du public. Une décision qui agace la profession, les écoles de conduite avaient déjà dû renoncer à travailler pendant plus de deux mois. Comment calculer un kilomètre autour de chez moi ? Comme au confinement du printemps, les déplacements pour des motifs de balade ou de promenade de son animal sont limité à un rayon d'un kilomètre autour de son domicile. Et comme en mars, plusieurs sites proposent de mesurer cette distance. C'est par exemple le cas du site gouvernemental bilancoronavirus qui vous propose de voir cette zone, ou de géoportail. Plus d'infos dans notre article consacré. Le retour d'un couvre-feu à Paris ? C'est le dernier couac gouvernemental en date. Invité de BFMTV-RMC mardi matin, Gabriel Attal a annoncé de nouvelles restrictions en région parisienne : "Nous allons réinstaurer un couvre-feu sur Paris et peut-être en Île-de-France", en plus du confinement, probablement à 21 heures. "Un arrêté va sortir dans la journée", a poursuivi le porte-parole du gouvernement. Les préfets "d'autres territoires" pourront aussi imposer le retour de cette mesure. Une annonce démentie dans la minute par Matignon, qui évoque une "décision qui n'est absolument pas actée à ce stade".

Toutes les règles du confinement