DIRECT. Confinement : des mesures renouvelées pour 15 jours, et après ?

RECONFINEMENT. Lors d'une conférence de presse ayant pour but de faire un premier bilan du confinement, Jean Castex a annoncé le renouvellement des mesures pour 15 jours supplémentaires laissant entrevoir une simple réouverture des commerces le 1er décembre prochain.

Satu quo ! Lors de son point presse, le Premier ministre Jean Castex, accompagné des ministres de la Santé, de l'Economie, de l'Education et du Travail, a indiqué que les mesures seraient prolongées pour 15 jours "au moins". Si cette annonce était attendue, le chef du gouvernement a déjà donné des tendances pour la suite des événements en indiquant qu'il pourrait y avoir des aménagements sur l'ouverture des commerces le 1er décembre tout en assurant que les attestations seraient encore obligatoires. Un confinement prolongé donc ? À l'heure actuelle il est encore trop tôt pour le dire mais les contrôles seront renforcés pour le faire respecter au maximum jusqu'au 1er décembre. "Il y a eu 100 000 verbalisations depuis le début du 2e confinement dont 12.000 dans les dernières 24 heures. Si chacun respecte les règles sanitaires alors on sortira le plus vite de cet état" a rappelé Gerald Darmanin au micro de France Info ce 13 novembre. Découvrez les annonces clés du discours de Jean Castex, mais aussi les déclarations des ministres qui étaient à ses côtés, au sujet du confinement qui reste en vigueur en France :

11:59 - "Je demande au gouvernement de sauver Noël" demande Valérie Pécresse Lors d'un rassemblement d'écrivains et d'éditeurs, la présidente du conseil régional d’île-de-France Valérie Pécresse a déclaré : "Je demande au gouvernement de sauver Noël", d'après l'AFP dont Le Figaro se fait l'écho. Et d'ajouter : "Ça veut dire de faire en sorte que nos petits commerces, nos commerces de proximité puissent rouvrir pour Noël. Que les Français puissent aller acheter pour Noël leurs livres dans leur librairie de proximité." Selon elle, "les auteurs et les éditeurs, qui souffriront peut-être un peu moins de la crise, eux, parce qu'on continuera de vendre leurs livres sur des plateformes, se mobilisent pour leurs libraires parce qu'ils les aiment, et qu'ils savent que ce relais des libraires indépendants est précieux".

11:45 - Seuls les commerces fermés pourront rouvrir après le 1er décembre si la situation le permet "Concernant les déplacements pour Noël nous espérons pouvoir donner des indications au Français rapidement, d'ici fin novembre, pour qu'ils puissent s'organiser. La seule chose qui pourrait changer après le 1er décembre si les conditions sanitaires se confirment, si les protocoles sanitaires sont au point, c'est que les commerces que nous avons fermé pourraient rouvrir" a encore insisté le Premier ministre.

11:33 - "Le gouvernement défile en grande pompe pour dire que rien ne changera" La député La France Insoumise Caroline Fiat a également réagi aux annonces de Jean Castex, ce jeudi. "La France souffre de la seconde vague et le gouvernement défile en grande pompe pour dire que rien ne changera. Soignants, profs, personnes vulnérables manquent de réponses dans cette crise. Rien sur l'avenir économique, social et sur l'avenir de la culture", a-t-elle écrit sur Twitter.

11:23 - "On va fêter Noël mais différemment" Le président de la mission d’évaluation sur la gestion de crise du coronavirus Didier Pittel a indiqué sur l'antenne de BFM que nous allons "fêter Noël car c’est important mais nous allons le faire différemment. Il faut éviter les grandes réunions, il faut éviter les transmissions croisées en limitant le nombre de personnes. Ce sera différent."

11:10 - "Nous sommes très déçus" explique le président de la Fédération du jouet Cité par Le Figaro, le président de la Fédération du jouet (FCJPE), Philippe Geydon, montre sa colère après le maintien des annonces. "Nous sommes très déçus et nous ne comprenons pas pourquoi on nous force à fermer alors qu'il a été démontré que le virus ne se diffuse pas dans nos commerces."

10:59 - "On peut espérer rouvrir à partir du 1er décembre" Cité par Le Figaro, François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), a lui aussi réagi aux annonces de Jean Castex. "Le décor est planté, on peut espérer rouvrir à partir du 1er décembre. La belle surprise sera de pouvoir rouvrir le week-end du 27 novembre", a-t-il déclaré. Quant au président du Conseil du commerce de France (CDCF), William Koeberlé, il a confié à nos confrères : "Nous regrettons cette décision qui empêche les commerçants de travailler, alors que certains sont dans une situation catastrophique."

10:46 - Le chef Philippe Etchebest "dégoûté" Avec l'annonce des prolongations des mesures, les restaurants sont encore les perdants. Le chef Philippe Etchebest s'est dit "dégoûté". "Il va arriver à un moment donné où ça va être des faillites en masse et des licenciements en masse, prédit le chef. Plus de 30% des entreprises vont faire faillite et on va être à hauteur de plus de 250 000 employés qui seront au chômage. C'est une évidence aujourd'hui et ça risque d'être pire" explique-t-il sur France Info.

10:33 - "Le gouvernement n'avait pas d'autre choix de maintenir les mesures" "Je pense que le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de maintenir les mesures de confinement en vigueur", a expliqué vendredi 13 novembre sur franceinfo le professeur Alain Fischer, pédiatre et immunologiste. "il y a encore une circulation virale trop importante : le nombre de cas diagnostiqués chaque jour, le nombre de malades hospitalisés, le nombre de malades en réanimation et malheureusement aussi, les décès, et ceci à travers toute la France, même s'il y a une certaine hétérogénéité."

10:25 - Des contrôles autour des lieux de culte ? Si des aménagements pourraient se mettre en place dans les jours à venir, le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il était prêt à verbaliser des personnes autour des offices religieux si l'action était répétée. "Je ne souhaite pas envoyer des policiers verbaliser des croyants devant une église, mais s'il s'agit d'un acte répété, je le ferai dès ce week-end. Il n'y aura plus de week-end de mansuétude".

10:18 - 12 000 verbalisations dans les dernières 24h "Il y a eu 100 000 verbalisations depuis le début du 2e confinement dont 12.000 dans les dernières 24 heures. Si chacun respecte les règles sanitaires alors on sortira le plus vite de cet état" indique le ministre de l'Intérieur sur l'antenne de France Info.

10:15 - Darmanin : "Il convient de faire respecter un peu plus ce confinement" Invité de France Info, le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il fallait "faire respecter un peu plus encore ce confinement" après les annonces de Jean Castex. "Il convient de faire respecter un peu plus encore ce confinement", affirme Gérald Darmanin. "Il est différent du premier mais il doit être plus respecté", poursuit le ministre de l'Intérieur qui affirme qu'il y a eu 100 000 verbalisations depuis le début du 2e confinement pic.twitter.com/6gzjD1wAFM — franceinfo (@franceinfo) November 13, 2020

12/11/20 - 23:47 - Comment calculer un kilomètre autour de chez moi ? Comme lors du confinement du printemps, les déplacements pour des motifs de balade ou de promenade de son animal sont limités à un rayon d'un kilomètre autour de son domicile. Et comme en mars, plusieurs sites proposent de mesurer cette distance. C'est par exemple le cas du site gouvernemental bilancoronavirus qui vous propose de voir cette zone, ou de géoportail. Plus d'infos dans notre article consacré.

12/11/20 - 23:28 - Gérald Darmanin a demandé un renforcement des contrôles D'après les informations d'Europe 1, Gérald Darmanin a envoyé un télégramme à l'ensemble des préfets le lundi 9 novembre, pour demander un renforcement des contrôles. "Je vous demande une particulière fermeté pour faire respecter, sur le terrain […] les rassemblements privés, les rassemblements de voie publique et la fermeture des établissements recevant du public, mais également les déplacements individuels n’entrant pas dans le champ des exceptions autorisées", a écrit le ministre de l'Intérieur. Et de poursuivre avec fermeté : "Toute personne ne disposant pas de motif légitime devra être verbalisée."

12/11/20 - 22:39 - Risque-t-on une amende si l'on prend plus d'une heure pour faire ses courses ? Non. Et pour cause, la seule limite d'une heure de déplacement concerne la sortie quotidienne pour prendre l'air, faire du sport en extérieur... Pour faire les courses, pas de limite de temps. Il faut dire que si vous devez vous rendre à plusieurs kilomètres de chez vous pour aller au marché ou dans une grande surface, ou que sur place les files d'attente sont particulièrement longues, vous en serez totalement dépendant et personne n'y pourra rien. Difficile dans ces conditions d'imposer un laps de temps universel.

12/11/20 - 22:18 - Les mesures inchangées pour les 15 prochains jours "au moins" C'était attendu et c'est désormais officiel, les mesures seront inchangées pour les quinze prochains jours du confinement. Les commerces resteront donc fermés sans allégement.

12/11/20 - 21:44 - Des supermarchés détournent le click & collect Si les articles dits "non-essentiels" sont interdits à la vente dans les supermarchés - sauf en click & collect - certains magasins en Rhône-Alpes vont à l'encontre de cette mesure, indique franceinfo. "Je vous fais un bon et vous récupérez votre jeu dans 5 à 10 minutes. C’est du click and collect sauf que vous ne cliquez pas sur moi", a lancé un vendeur en caméra cachée, à nos confrères. Cette pratique suscite la colère dans d'autres enseignes. Alain Landais, PDG de Leclerc de Bourg-en-Bresse, où le règlement est parfaitement respecté, a ainsi réagi : "Il y a des règles qui ont été définies. On est d’accord ou pas, ce n’est pas le sujet. Les règles sont faites pour être appliquées."

12/11/20 - 21:29 - Les commerçants en colère Après la conférence de presse du gouvernement, les commerçants ont manifesté leur colère, d'après les informations de l'AFP relayées par Le Figaro. "On ne peut pas être rassuré sans visibilité", a déclaré Laurent Rigaud, président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. Quant à Clément Chevalier, directeur de "My Presqu'île", une association qui rassemble 700 commerçants de Lyon, il a déploré un moral "à zéro pour tout le monde". Et d'ajouter que les professionnels ont compris "que nous sommes dans le pic sanitaire, surtout dans notre région", mais "il faut que le gouvernement fasse quelque chose, parce que là on est au point de rupture". Les professionnels réclament une ouverture de leurs commerces le week-end précédant le 1er décembre, afin d'"étaler au maximum les courses pour les Français", a précisé Jacques Creyssel.

12/11/20 - 20:56 - "Des conséquences mortifères (..) mais on continue" Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, a réagi sur Twitter à la conférence de presse de ce jeudi. "Rien de neuf dans le confinement 'léger' du gouvernement. Les hôpitaux flambent, les reports de soins continuent, avec des conséquences mortifères, les salariés au travail resteront aussi nombreux, les 'petits' continueront de souffrir... mais on continue", a-t-il fulminé.

12/11/20 - 20:06 - "Autorisons les commerces à rouvrir progressivement" Interrogé sur BFMTV, le directeur de King Jouet, Philippe Gueydon, a réagi à la conférence de presse de Jean Castex : "On a une telle saisonnalité qu'on n'arrivera pas à rattraper sur ce mois de décembre ce qu'on va perdre en novembre", a-t-il déclaré avant de réclamer une ouverture progressive des commerces. ???? "Dans le jouet, c'est ouvrir ou mourir"



➡ Le directeur de King Jouet appelle le Premier ministre à "rouvrir les commerces progressivement" pic.twitter.com/MiIf3BANn8 — BFMTV (@BFMTV) November 12, 2020

12/11/20 - 19:35 - Les contrôles du confinement renforcés notamment en Ile-de-France Depuis le 30 octobre, les forces de police et de gendarmerie ont procédé à près de 581 000 contrôles, qui ont donné lieu à 88.455 verbalisations, dont environ 300 concernent l'ouverture irrégulière d'établissements recevant du public", a affirmé le Premier ministre demandant "d'accroître encore la mobilisation des forces de l'ordre, notamment à Paris, en Île-de-France et dans les grandes métropoles".

12/11/20 - 19:24 - Véran : "L'objectif est de retrouver la maîtrise de l'épidémie" "L'objectif central c'est de retrouver la maîtrise de l'épidémie, ça veut dire revenir à un niveau de contamination par jour qui nous permet d'avoir une stratégie de traçage. Est-ce que c'est 5000, 10 000? Nous nous organisons pour être capables de reprendre le fil des chaînes de contamination et là nous saurons que nous aurons repris le contrôle sur l'épidémie."

12/11/20 - 19:10 - L'attestation sera toujours obligatoire après le 1er décembre Même si les mesures seront peut être allégées le 1er décembre, Jean Castex a annoncé que l'attestation de déplacement sera toujours obligatoire au-delà du 1er décembre.

12/11/20 - 19:08 - Est ce qu'on peut réserver nos billets ? "Trop tôt pour savoir" selon Castex Interrogé sur les fêtes de fin d'année et l'achat des billets pour partir en vacance, Jean Castex indique qu'il est encore trop tôt pour savoir. ❓ Peut-on déjà réserver des billets de train pour les fêtes de Noël ?



Pour Jean Castex, "il est encore un peu tôt pour répondre à cette question" pic.twitter.com/Tp2bofzWXc — BFMTV (@BFMTV) November 12, 2020

12/11/20 - 19:05 - "Nous pourrions rouvrir le reste des commerces si la situation sanitaire le permet" "Compte tenu des éléments dont nous disposons et si les données sanitaires continuent à évoluer avec la même dynamique, nous pourrions rouvrir le reste des commerces puisqu'aujourd'hui ne sont ouverts que les commerces de première nécessité" indique une nouvelle fois Jean Castex.