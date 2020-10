DIRECT. Confinement en France : c'est parti pour un mois... voire plus ? Des précisions sur la mesure

RECONFINEMENT. La France est sous confinement depuis ce vendredi, pour un mois minimum, mais des indiscrétions gouvernementales évoquent d'ores et déjà un prolongement jusqu'à janvier... Toutes les infos sur le confinement.

08:56 - "Le télétravail est la règle, le reste c'est l'exception" Alors que les directives avaient pu sembler peu claires jusqu'ici, c'est désormais limpide : le télétravail est obligatoire dès lors qu'il peut être mis en place. Jean Castex a insisté sur ce point ce jeudi soir et c'est Bruno Le Maire, invité sur France Inter ce vendredi matin, qui a répété la consigne. "Le télétravail est la règle, le reste c'est l'exception", a indiqué le ministre de l'Economie. .@BrunoLeMaire : "Le télétravail est la règle, le reste c'est l'exception." #le79inter pic.twitter.com/IcBCyotVAo — France Inter (@franceinter) October 30, 2020

08:49 - "Ce confinement ne peut pas être le même que le premier" Invitée sur Franceinfo ce vendredi matin, Valérie Pécresse a semblé satisfaite du maintien d'un minimum d'activité économique sur le territoire, malgré le confinement. "La priorité c'est l'action. Ce confinement ne peut pas être le même que le premier. Il faut conserver le maximum d'activités économiques", a confié la présidente de la région Ile-de-France. Et d'ajouter : "Les Régions ont gagné la bataille des masques, je souhaite qu'on gagne la bataille des tests".

29/10/20 - 23:40 - Les tribunaux resteront ouverts durant le confinement Durant le confinement, mis en place ce jeudi à minuit, les tribunaux resteront ouverts en France et toute l'activité juridictionnelle sera maintenue, indique CNews. L'annonce a été faite par le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti.

29/10/20 - 23:30 - Les parcs et jardins resteront ouverts durant le confinement [FIN DU DIRECT] Alors qu'ils étaient fermés en mars dernier, les parcs et les jardins resteront ouverts durant ce second confinement. Le gouvernement s'épargne ainsi un nouveau débat, alors que la fermeture avait été contestée en mars dernier, rapporte Le Parisien. Les Français disposant d'un parc ou d'un jardin public dans un rayon de moins d'un kilomètre de leur domicile pourront donc en profiter, sans oublier de se munir d'une attestation correctement remplie. Les forêts et les plages seront également ouvertes.

29/10/20 - 23:10 - Conseils pour garder de bonnes habitudes alimentaires pendant le confinement Invité sur Europe 1 ce jeudi 29 octobre, le docteur Jimmy Mohamed conseille de garder des rythmes réguliers pour les repas durant le confinement, tout en prévoyant les menus à l'avance pour ne pas faire de courses superflues. Il précise néanmoins qu'il faut bien sûr garder la possibilité de se faire plaisir. Si jamais vous avez des fringales, le médecin précise que vous pouvez faire une petite cure de chrome que vous achetez à la pharmacie.

29/10/20 - 23:00 - Est-il possible de sortir prendre l'air après 21 heures ? La réponse est oui, dans une limite de temps et de distance. En effet, le confinement remplace le couvre-feu dans les 54 départements où celui-ci était en vigueur depuis samedi dernier, comme le rapporte Le Parisien. Plus précisément, le média indique qu'il ne faut pas dépasser un rayon d'un kilomètre autour de chez soi, ne pas sortir plus d'une heure et être muni de l'attestation correctement remplie.

29/10/20 - 22:30 - Quels sont les territoires exemptés de confinement ? Seuls les départements et territoires d'Outre-mer pourront bénéficier d'"adaptations" durant le confinement, comme l'a expliqué Jean Castex durant sa prise de parole, ce jeudi 29 octobre. Cela s'explique par le fait que l'épidémie y est désormais beaucoup moins importante, rapporte Le Parisien. C'est en Guyane, à Mayotte, à La Réunion et en Guadeloupe que le taux d'incidence est le plus bas, inférieur à 100 (nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur une semaine), précise le média.

29/10/20 - 22:00 - Les opérateurs Internet se préparent au confinement Alors que les connexions vont flamber avec le télétravail et le lancement de nouveaux jeux vidéo, les opérateurs Internet se préparent au confinement. Le Figaro indique que le couvre-feu, qui a engendré une forte hausse des usages, leur a servi de galop d’essai. En effet, le trafic a d'ores et déjà bondi de 60% avec sa mise en place.

29/10/20 - 21:30 - La tour Eiffel a fermé ses portes Le président de la tour Eiffel s'est exprimé dans un tweet, ce jeudi 29 octobre : "C’est avec tristesse que nous avons fermé ce soir les portes de @LaTourEiffel , nous travaillerons au mieux dans cette période de confinement pour encore mieux vous accueillir quand cela sera possible. Pensées à vous tous." C’est avec tristesse que nous avons fermé ce soir les portes de @LaTourEiffel , nous travaillerons au mieux dans cette période de confinement pour encore mieux vous accueillir quand cela sera possible. Pensées à vous tous — J-Francois Martins (@jfmartins) October 29, 2020