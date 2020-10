"Reconfinement en France : des spécialistes le demandent, quid du gouvernement ?"

CONFINEMENT FRANCE. Alors que le couvre-feu va s'étendre, deux spécialistes ont jugé ce jeudi que cette mesure était insuffisante et ont plaidé pour un reconfinement. Qu'en pense le gouvernement ?

[Mis à jour du 22 octobre 2020 à 16h11] Les prochains jours risquent d'être décisifs. Ce jeudi, Jean Castex fait de nouvelles annonces avec l'ajout de nouvelles zones sujettes au couvre-feu, conséquence d'une nouvelle dégradation des indicateurs du Covid-19 en France. Alors que sont attendus dans une semaine les premiers effets de cette mesure déjà contraignante, l'étape d'après, le reconfinement donc, est déjà sur la table. Ce jeudi, deux spécialistes l'ont chacun réclamé, assurant que le couvre-feu n'était pas suffisant pour endiguer la deuxième vague du coronavirus. Le médiatique épidémiologiste Martin Blaschier a affirmé sur Franceinfo que la question du "couvre-feu devient presque désuète". "Aujourd'hui, il faut aller jusqu'à des scénarios de reconfinement. Il y a une telle accélération. On s'attend du coup à ce qu'il y ait vraiment une dynamique hospitalière qui va augmenter de façon considérable", a-t-il prédit.

Martin Blaschier aurait, selon ses dires, élaboré différents scénarios de reconfinement. Il estime par exemple que reconfiner les Français suffisamment tôt, autrement dit dans les prochains jours, pourrait suffire à ne faire durer le reconfinement que deux semaines. Deuxième possibilité, toujours selon Martin Blaschier : mettre en quarantaine les personnes à risque, à l'image de la population âgée. "Un reconfinement de deux semaines de la population vulnérable s'avère aussi efficace en termes de réanimation et de mortalité qu'un confinement général", a-t-il expliqué. Le son de cloche est très similaire lorsque l'on écoute Djillali Annane, chef du service réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré, dans les Hauts-de-Seine. "Plus tôt on va reconfiner, moins longtemps ce reconfinement durera", a-t-il tranché sur LCI, jugeant désormais inévitable un reconfinement.

L'état d'urgence prolongé jusqu'en février 2021

Une position qui n'est pas celle publiquement soutenue par le gouvernement, pour l'instant en tout cas. Invité sur LCI ce jeudi matin, Gabriel Attal a assuré qu'"à ce stade, il n'y a pas de reconfinement prévu du pays", même si, preuve que les signaux ne sont pas bons, l'état d'urgence sanitaire permettant l'instauration d'une telle mesure va être prolongé jusqu'en février 2021.

Si dans d'autres pays le reconfinement est validé par les autorités, en France, même si toutes les hypothèses sont sur la table, l'entourage d'Emmanuel Macron indique que le chef de l'Etat ne veut pas entendre parler d'un renconfinement général, qui serait catastrophique pour l'économie. Pourtant, à l'approche de Noël, l'Irlande ou encore le pays de Galles franchissent le pas pour éviter un reconfinement lors des périodes de fin d'année. L'Organisation Mondiale de la Santé, par l'intermédiaire de son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, émet des signaux d'alerte depuis plusieurs semaines en expliquant qu'il a conscience que "les gens en ont assez, mais ce virus a montré que si nous baissons la garde, il peut ressurgir à toute vitesse et menacer les hôpitaux et les systèmes de santé ".

Le Conseil scientifique avait, dès le mois d'août, sommé les vingt plus grandes métropoles de France de préparer "des protocoles" afin de prévoir un potentiel reconfinement territorial. "Un confinement local plus ou moins important en fonction de l'épidémie doit faire l'objet d'une préparation dans les métropoles, zones de forte densité de population dans lesquelles les risques de propagation sont importants", avait précisé le Conseil scientifique. Dans l'un de leurs derniers avis, publié le 22 septembre, les scientifiques en charge de conseiller le gouvernement sur l'épidémie semblaient a première vue encore écarter cette hypothèse, mais soulignaient dans un des pires scénarios (le scénario 4) "l'intérêt d'un confinement territorial, que les métropoles doivent se tenir prêtes à mettre en oeuvre en cas de nécessité". Le Conseil nuançait même en dernier recours sa position sur un confinement généralisé : ce dernier était alors jugé "pas souhaitable" mais il était encore mentionné en cas d'"échec de la maîtrise de l'épidémie".

À l'heure actuelle, neuf grandes villes françaises ont franchi le seuil d'alerte maximale. Paris, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Lille, Toulouse, Montpellier et Aix-Marseille. Avec Rouen et le reste de l'Ile-de-France, elles correspondent aux zones où le couvre feu est en vigueur. Et ce sont elles aussi qui seront reconfinées en cas d'aggravation.

Pour l'heure, un reconfinement de la ville de Paris n'est pas envisagé. Des mesures ont déjà été prises, à l'image du masque obligatoire partout, de la fermeture des bars, du couvre-feu, et d'autres pourraient suivre, avant d'en arriver au reconfinement, si la situation se dégradait davantage. Selon BFMTV, une fermeture des musées parisiens fait partie des options qui figurent sur le plan de préfecture de police de Paris remis au Premier ministre Jean Castex, durant le mois d'août. Une chose est sûre concernant le reconfinement, la mairie de Paris tout comme le gouvernement souhaite l'éviter, mais s'il est mis en place, il sera alors appliqué à l'ensemble de la ville. Un confinement par quartier ou arrondissement serait trop délicat à mettre en œuvre, selon l'Hôtel de ville.

Un nouveau confinement dans la cité phocéenne ne semble pas tolérable pour les élus de Marseille à l'heure actuelle. La deuxième adjointe à la mairie de la commune des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali, avait indiqué au micro de franceinfo que ce n'était pas "entendable" le 14 septembre 2020. "À l'heure où je vous parle, je crois qu'il ne s'agit plus de reconfinement, mais tout simplement de faire en sorte que l'épidémie soit maîtrisée et maîtrisable, plutôt que de se dire on va reconfiner et bloquer la ville, ce qui n'est pas entendable" avait-elle insisté. La maire de Marseille, Michèle Rubirola, ne disait pas autre chose, le 27 août dernier, à l'AFP. Le reconfinement "a été évoqué, si la situation continuait à se dégrader [...] Mais c'est inenvisageable".

Lille est passée en alerte maximale le 10 octobre. Pour Martine Aubry, la maire de la commune, le passage à la catégorie supérieure de la métropole est "totalement justifié", avait-elle déclaré au micro de BFMTV le 8 octobre. "Cette semaine il y a eu une dégradation extrêmement importante" a-t-elle reconnu, avant d'ajouter : "J'espère que le passage à des mesures plus drastiques amènera les jeunes à réfléchir". Le confinement du printemps avait eu des effets dévastateurs sur la sécurité dans la ville. Le 27 septembre, la maire socialiste avait précisé que "pendant la période de confinement, il y a eu l'arrivée de beaucoup de dealers […] de la même manière que nous avons vu arriver beaucoup de sans domicile fixe. Et tous restent là". Martine Aubry a par la suite insisté sur le fait qu'il ne fallait "pas mélanger les deux". Si un nouveau confinement est imposé dans la commune du Nord, tout laisse penser que l'insécurité sera plus grande. Ce domaine était l'un des points soulignés par la politicienne lors de sa campagne électorale pour les municipales 2020.