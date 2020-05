Dépistage du coronavirus : quels sont les tests sérologiques jugés fiables ?

Le ministère de la Santé a publié la liste des tests sérologiques, ELISA ou rapides, jugés fiables. Qui peut se faire tester ? Ces dépistages sont-ils remboursés ?

[Mis à jour le 22 mai 2020 à 17h45] Après plusieurs semaine d'évaluations, le Centre National de Référence (CNR Institut Pasteur et CNR laboratoire associé des Hospices Civils de Lyon) a rendu au ministère de la Santé la liste des tests sérologiques jugés sûrs. "Idéalement ces tests doivent être fiables et de réalisation simple et rapide", a résumé l'Institut Pasteur. Sur les trente-deux dépistages sérologiques (ELISA et rapides) examinés vingt-trois ont été homologués. Sept tests ELISA, pratiqués à partir d'une prise de sang, ont été validés. Pour les tests rapides, réalisés à partir d'une goute de sang, seize ont été retenus.

Dans le même temps, la Haute Autorité de santé (HAS) a donné un "avis favorable à l'inscription au remboursement des tests sérologiques de dépistage du COVID-19 automatisables de type ELISA et des tests de diagnostic rapide." L'autorité publique a précisé qu'il s'agissait d'un "diagnostic de rattrapage de patients symptomatiques - graves et hospitalisés ou sans signe de gravité et suivis en ville - n'ayant pas pu faire l'objet d'un test virologique dans le délai de sept jours durant lequel il est sensible."

Devant l'Assemblée nationale, Olivier Véran a mentionné les publics concernés par ces dépistages sérologiques. Ils seront disponibles pour le personnel soignant "à l'hôpital, en Ehpad, en établissement médico-social" mais "également en ville". Cette mesure sera étendue "à tout le personnel qui travaille dans le domaine de l'hébergement d'urgence" et aux personnes qui ont des symptômes mais une PCR négative. La sérologie sera remboursée sur présentation d'une ordonnance.

Par ailleurs, mardi 19 mai 2020, Jérôme Salomon, le Directeur général de la Santé, est revenu sur l'objectif de 700 000 tests PCR par semaine. Selon lui, "le vrai objectif c'est que nous fassions des tests pour toutes les personnes qui sont symptomatiques, pour toutes les personnes qui en ont besoin, les cas contacts en particulier […] toutes les situations où on a besoin de tester, autour d'un cluster, autour de cas groupés […], toutes les situations hospitalières qui le nécessitent […] c'est ça le vrai objectif c'est de réussir notre stratégie de test et c'est ce que nous allons faire." Le haut fonctionnaire a martelé : "Il faut se faire tester au moindre doute."

À ce jour, sont concernées par ces dépistages : les personnes symptomatiques (difficultés respiratoires, fièvre, toux, fatigue inhabituelle, maux de tête, courbatures, maux de gorge, perte de goût ou d'odorat) ; les "cas contacts" ; les personnes "à risque" et le personnel des structures collectives. En fonction de votre situation il vous sera demandé une ordonnance. Une fois le prélèvement effectué, les résultats vous seront communiqués sous 24 heures en moyenne. Retrouvez les centres de dépistage à proximité de votre domicile sur le site Internet sante.fr ou sur l'application Essence&Co.