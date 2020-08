Test au Covid-19 : comment se faire tester au coronavirus ? PCR, sérologique... Les dépistages

TEST COVID - Face au rebond épidémique du Covid-19 en France, les tests s'accélèrent provoquant une moyenne de 3000 cas par jour depuis quelques semaines. Quels tests ? Comment se faire dépister et à quel prix, le point.

[Mis à jour le 27 août 2020 à 10h39] Il y a quelques mois lors de la première vague du Covid-19 en France, les tests n'étaient pas répandus, provoquant cette vague et cet effet de "surprise" pour les hôpitaux. Après l'orage, la politique de tests du gouvernement a évolué et les dépistages du coronavirus se sont accélérés. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé a d'ailleurs indiqué dans un long entretien au JDD que la France avait enfin atteint et même dépassé les 700 000 tests par jour, objectif fixé il y a 3 mois. "Nous venons de dépasser notre objectif de 700 000 tests réalisés chaque semaine, précisément 725 000, ce qui représente plus de 1% de la population française". Conséquence, le nombre de cas au Covid-19 explose tous les jours avec près de 5500 cas en une journée ce mercredi 26 août. Le taux de positivité augmente également et est passé au-dessus des 3% début août et atteint désormais 3,7% alors qu'il était de 1% à la fin du confinement. Alors que la rentrée approche, de nombreuses ARS lancent des dépistages massifs, gratuits, sans ordonnance. Si certains laboratoires sont saturés comme à Marseille ou la file d'attente s'agrandit tous les jours, Santé publique France pousse les Français à venir se faire tester massivement notamment après le retour des vacances.

Depuis le 25 juillet, l'ensemble des personnes ne présentant pas de symptômes du Covid-19 peuvent avoir recours à un test par PCR.

Les personnes identifiées comme "contacts". En l'espèce, les personnes concernées sont contactées par les services de l'Assurance maladie qui leur indiquent quand réaliser le test (immédiatement en cas de cohabitation avec le malade ou après sept jours dans les autres situations). Lors du dépistage, aucune prescription médicale n'est nécessaire.

Certains publics dans le cadre de campagnes spécifiques de dépistage. Ces campagnes de tests ciblées sont à destination des personnes fragiles, des résidents de structures d'hébergement collectif et des personnels exerçant dans ces structures en cas de premier cas confirmé au sein de la structure, des territoires identifiés comme vulnérables en raison de leur densité ou de l'éloignement de l'accès aux soins.

Les individus éligibles à une campagne de tests de "grande ampleur" coordonnée par les ARS. Pour ce faire, il suffit de présenter un bon de l'Assurance maladie. Olivier Véran a expliqué dans Le Monde qu'il s'agit "d'identifier les éventuels clusters dormants, c'est-à-dire des foyers invisibles de personnes asymptomatiques."

Les patients hospitalisés ou présentant des signes de gravité sont testés dans des établissements hospitaliers. Pour les autres, les prélèvements sont pratiqués dans des laboratoires de ville, des drives, à domicile si nécessaire ou dans les sites de prélèvements des ARS. Par ailleurs, par un décret du 11 juillet 2020, les laborantins d'analyses médicales, les médecins et les pharmaciens sont habilités à réaliser des tests sérologiques. Retrouvez les centres de dépistage à proximité de votre domicile sur le site Internet sante.fr ou sur l'application Essence&Co.

Jean Castex a annoncé, vendredi 24 juillet 2020, des tests obligatoires pour les voyageurs en provenance de "16 pays dans le monde où la circulation virale est particulièrement forte", notamment les Etats-Unis, l'Algérie ou encore le Brésil. Les individus concernés devront être en mesure de présenter "un test attestant qu'ils ne sont pas porteurs du virus". Toutefois, le Premier ministre a précisé : "Nous savons que dans un certain nombre de ces pays, il n'existe pas de stratégie de dépistage et que l'accès aux tests est difficile, en conséquence de quoi nous avons décidé de généraliser les tests à l'arrivée." Les cas positifs seront placés en quatorzaine.

Les pays concernés sont les suivants :

Etats-Unis

Emirats arabes unis

Bahreïn

Panama

Afrique du Sud

Koweït

Qatar

Israël

Brésil

Pérou

Serbie

Algérie

Turquie

Madagascar

Inde

Oman

Les tests virologiques (PCR) permettent de déterminer si une personne est porteuse du Covid-19 au moment du dépistage. Le test est pratiqué par des laborantins, infirmiers, médecins au moyen d'un prélèvement par voie nasale ou salivaire. Ce test au coronavirus n'est pas le plus plaisant pour les patients puisque la personne habilitée va insérer un écouvillon, une sorte de long coton-tige, dans le nez afin d'y prélever des cellules nasales. Attention, ce test permet seulement de savoir si vous êtes porteur du Covid-19 au moment du test.

Les tests sérologiques permettent de rechercher si une personne a développé une réaction immunitaire après avoir été en contact avec le virus. Ces tests sont pratiqués au moyen de prises de sang traditionnelles ou de kits de prélèvements rapides. La liste des dispositifs jugés "fiables" est disponible sur le site du ministère de la Santé. Ils sont remboursés par la sécurité sociale lorsqu'ils entrent dans le cadre des indications définies par la Haute Autorité de Santé. Il existe deux façons de réaliser ce test, par prise de sang ou par simple prélèvement d'une goutte de sang. Le premier nommé est un test ELISA et ne sera pas remboursé s'il n'est pas prescrit sur ordonnance, le résultat du test devra également attendre quelques heures. Le second s'appelle le test TROD. Ce dernier est réalisable dans votre pharmacie avec un prix non négligeable de 10 à 15 euros (pas remboursé). Cependant, si le résultat est fourni plus rapidement, le test est moins précis.

Il pourrait également y avoir une autre forme de test dans les semaines ou mois à venir avec les tests salivaires. Grâce au prélèvement de quelques gouttes de salive, mélangées à un réactif, vous pouvez savoir si vous êtes positif au Covid-19. Pour l'heure cette forme de dépistage est toujours en cours d'étude.