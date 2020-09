Test au Covid : formulaire de dépistage, rendez-vous... Ce qu'il faut faire pour se tester

TEST COVID - Pour faciliter les tests dans les laboratoires, le ministère de la Santé a lancé un formulaire pour se faire tester au Covid. Comment télécharger le formulaire ? Quel test choisir ? En pharmacie ou laboratoire ? Les réponses ci-dessous.

[Mis à jour le 2 septembre 2020 à 14h16] Dans sa conférence de presse hebdomadaire, le ministre de la Santé Olivier Véran et la Direction Générale de la Santé ont lancé un formulaire pour se faire tester dans le but de "fluidifier les dépistages". Cette dernière demande aux personnes qui souhaitent se faire tester de remplir un "formulaire de dépistage" avant de se rendre en laboratoire. Selon les derniers chiffres communiqués, la France se rapproche du million de tests puisque sur les sept derniers jours, 976 812 dépistages ont été réalisés.

Pour essayer d'y parvenir, de nouveaux tests pourraient apparaître. Le groupe pharmaceutique suisse Roche a annoncé mardi 1er septembre, le lancement fin septembre d'un test de dépistage qui donnera les résultats en 15 minutes. Le groupe explique que ce test sera d'abord disponible dans les pays reconnaissant "le marquage CE", un label obligatoire pour les produits qui vont être commercialisés dans l'Union européenne. "Lors du lancement, 40 millions de tests rapides SARS-CoV-2 seront disponibles chaque mois. Cette capacité sera plus que doublée à la fin de cette année pour répondre à la demande de tests des systèmes de santé dans le monde entier" a indiqué Roche.

Pour faciliter l'accès aux tests, le ministère des Solidarités et de la Santé a décidé de lancer un formulaire de dépistage pour ceux qui veulent venir se faire tester dans des laboratoires. Ce dernier n'est pas obligatoire. Vous pouvez télécharger le document juste en-dessous !

Depuis le 25 juillet, l'ensemble des personnes ne présentant pas de symptômes du Covid-19 peuvent avoir recours à un test par PCR.

Si vous avez été identifiés comme cas contact , vous serez contacté par les services de l'Assurance Maladie qui vous demanderont de rester en " quatorzaine préventive " et vous indiqueront quand réaliser votre test (immédiatement si vous vivez dans le même foyer que la personne contaminée, ou en observant un délai de 7 jours après votre dernier contact avec cette personne, si vous ne vivez pas avec elle). Vous devrez alors prendre rendez-vous dans un lieu d'examen médical. Aucune prescription médicale ne vous sera demandé.

, vous serez contacté par les services de l'Assurance Maladie qui vous demanderont de rester en " quatorzaine préventive " et vous indiqueront quand réaliser votre test (immédiatement si vous vivez dans le même foyer que la personne contaminée, ou en observant un délai de 7 jours après votre dernier contact avec cette personne, si vous ne vivez pas avec elle). Vous devrez alors prendre rendez-vous dans un lieu d'examen médical. Aucune prescription médicale ne vous sera demandé. Pour les tests sérologiques, selon la Haute Autorité de Santé, il faut qu'il soit fait pour ces différentes raisons : un diagnostic initial de patients symptomatiques sans signes de gravité suivis en ville, et de patients symptomatiques graves hospitalisés, en cas de discordance entre le tableau clinique et le résultat du test virologique (par RT-PCR) ; Diagnostic de rattrapage de patients symptomatiques, graves et hospitalisés ou sans signe de gravité et suivis en ville n'ayant pas pu faire l'objet d'un test virologique dans le délai de sept jours durant lequel il est sensible ; Diagnostic étiologique à distance chez des patients symptomatiques sans signe de gravité diagnostiqués cliniquement mais n'ayant pas fait l'objet d'un test virologique ; Détection d'anticorps chez les professionnels soignants et personnels d'hébergement collectif (EHPAD, prisons etc.) non symptomatiques, lors de dépistage et détection de personnes contact par amplification génique selon les recommandations en vigueur après un test virologique négatif et uniquement à titre individuel.

Certains publics dans le cadre de campagnes spécifiques de dépistage. Ces campagnes de tests ciblées sont à destination des personnes fragiles, des résidents de structures d'hébergement collectif et des personnels exerçant dans ces structures en cas de premier cas confirmé au sein de la structure, des territoires identifiés comme vulnérables en raison de leur densité ou de l'éloignement de l'accès aux soins.

Ces campagnes de tests ciblées sont à destination des personnes fragiles, des résidents de structures d'hébergement collectif et des personnels exerçant dans ces structures en cas de premier cas confirmé au sein de la structure, des territoires identifiés comme vulnérables en raison de leur densité ou de l'éloignement de l'accès aux soins. Les individus éligibles à une campagne de tests de "grande ampleur" coordonnée par les ARS. Pour ce faire, il suffit de présenter un bon de l'Assurance maladie. Olivier Véran a expliqué dans Le Monde qu'il s'agit "d'identifier les éventuels clusters dormants, c'est-à-dire des foyers invisibles de personnes asymptomatiques."

Les patients hospitalisés ou présentant des signes de gravité sont testés dans des établissements hospitaliers. Pour les autres, les prélèvements sont pratiqués dans des laboratoires de ville, des drives, à domicile si nécessaire ou dans les sites de prélèvements des ARS. Par ailleurs, par un décret du 11 juillet 2020, les laborantins d'analyses médicales, les médecins et les pharmaciens sont habilités à réaliser des tests sérologiques. Retrouvez les centres de dépistage à proximité de votre domicile sur la carte interactive mise en ligne par l'application essence.

Si vous êtes sur Paris et que vous voulez vous faire dépister au coronavirus, plusieurs lieux de dépistage sont disponibles. Une nouvelle politique va être mise en place à partir du 7 septembre avec un centre de dépistage devant toutes les mairies d'arrondissement de la capitale. En lien avec l'Agence Régionale de Santé, cette stratégie devrait permettre de réaliser 1 500 tests par jour, et de couvrir sept arrondissements au quotidien. Pour venir se faire tester, la ville de Paris a publié sur son site une plateforme pour savoir où et quand les Franciliens peuvent se faire tester.

Plus généralement en Île-de-France, une plateforme téléphonique de prise de rendez-vous a été lancée le lundi 17 août pour accélérer les délais de dépistage qui sont de plus en plus long. Ouvert 7j/7 de 9h à 20h, ce dispositif permet à tout patient qui "ne peut obtenir de rendez-vous pour un dépistage dans les 24 heures" d'être orienté "immédiatement vers un laboratoire qui le prendra en charge dans des délais garantis".

À Marseille, plusieurs centres de dépistage sont présents et sont pour la plupart du temps gratuits. Face à la recrudescence du virus, plusieurs zones de la ville sont concernées. La ville de Marseille, sur le site de la mairie, actualise et indique tous les lieux dans lesquels vous pouvez vous faire tester au coronavirus.

Depuis quelques semaines, les cas se multiplient dans la région lyonnaise et particulièrement dans la ville de Lyon. Une campagne de dépistage a été lancée ce lundi à la sortie des métros, une opération dirigée par la Métropole de Lyon et l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes. Si cette opération est "provisoire" vous trouverez toutes les informations pour vous faire tester à Lyon sur le site de la mairie de la ville.

La ville rose n'est pas épargnée par l'épidémie du Covid-19 en France, plusieurs centres de dépistage sont installés dans toute la ville. Quatre "drive" de dépistage du coronavirus sont notamment ouverts à Toulouse, gratuits, en plein-air et jusqu'au 30 septembre indique la mairie. Plus d'informations sur tous les lieux de dépistage sur le site de la ville.

À Bordeaux, un second centre de dépistage gratuit a été ouvert après le "succès" du premier qui est proche de la saturation avec une file d'attente qui s'allonge. La ville a donc décidé d'ouvrir un second centre gratuit sur la place Saint-Projet. Il sera accessible du lundi au vendredi durant tout le mois de septembre entre 16 et 20 heures. Plus généralement, voici la liste des lieux de dépistage en Gironde.

À Strasbourg et dans le Grand Est de façon plus générale, le Covid-19 a provoqué une importante vague de cas et d'hospitalisations. Comme dans l'ensemble des villes, plusieurs campagnes de dépistage sont lancées notamment pour inciter les jeunes à se faire dépister. Pour plus d'informations sur les lieux ou vous pouvez vous faire dépister, suivez ce lien.

Dans le Nord, le coronavirus circule un peu moins, mais l'objectif des autorités est toujours de faire tester massivement la population dès qu'un symptôme apparaît et même sans ces derniers. Si vous souhaitez venir vous faire tester, la ville de Lille recense les lieux de dépistage sur son site internet.

Oui, il est possible d'obtenir un test au coronavirus dans une pharmacie. Il est même possible de se faire tester même si vous ne présentez aucun symptômes du Covid-19. Votre pharmacien vous pratiquera un test appelé TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostique). Ce dernier vous coûtera tout de même un prix non négligeable de 10 à 15 euros et ne sera pas remboursé.

La réponse est également oui. Dans la plupart des lieux de dépistage qui sont proposé par les mairies et les Agences Régionales de Santé, vous pouvez vous y rendre sans prendre de rendez-vous au préalable. Néanmoins, l'attente risque d'être plus longue que lors d'une prise de rendez-vous dans un laboratoire car vous ne serez certainement pas la seule personne à vous rendre dans un lieu de dépistage itinérant.

Oui et non, tout dépend si le dépistage est gratuit ou si vous voulez vous faire rembourser. Lors du grand dépistage en Il-de-France, de nombreux franciliens ont reçu des bons de l'ARS pour venir se faire tester dans un laboratoire. Ce test était gratuit, pas besoin donc de faire d'avance au laboratoire, et sans ordonnance. Les tests PCR peuvent également se réaliser sans ordonnance depuis le 25 juillet. En revanche, le ministère de la Santé indique que ce dernier "ne répondra alors à aucune indication médicale et sa signification ne sera pas explicitée par un médecin" et qu'il ne sera pas remboursé par la Sécurité sociale.

Jean Castex a annoncé, vendredi 24 juillet 2020, des tests obligatoires pour les voyageurs en provenance de "16 pays dans le monde où la circulation virale est particulièrement forte", notamment les Etats-Unis, l'Algérie ou encore le Brésil. Les individus concernés devront être en mesure de présenter "un test attestant qu'ils ne sont pas porteurs du virus". Toutefois, le Premier ministre a précisé : "Nous savons que dans un certain nombre de ces pays, il n'existe pas de stratégie de dépistage et que l'accès aux tests est difficile, en conséquence de quoi nous avons décidé de généraliser les tests à l'arrivée." Les cas positifs seront placés en quatorzaine.

Les pays concernés sont les suivants :

Etats-Unis

Emirats arabes unis

Bahreïn

Panama

Afrique du Sud

Koweït

Qatar

Israël

Brésil

Pérou

Serbie

Algérie

Turquie

Madagascar

Inde

Oman

Les tests virologiques (PCR) permettent de déterminer si une personne est porteuse du Covid-19 au moment du dépistage. Le test est pratiqué par des laborantins, infirmiers, médecins au moyen d'un prélèvement par voie nasale ou salivaire. Ce test au coronavirus n'est pas le plus plaisant pour les patients puisque la personne habilitée va insérer un écouvillon, une sorte de long coton-tige, dans le nez afin d'y prélever des cellules nasales. Attention, ce test permet seulement de savoir si vous êtes porteur du Covid-19 au moment du test.

Les tests sérologiques permettent de rechercher si une personne a développé une réaction immunitaire après avoir été en contact avec le virus. Ces tests sont pratiqués au moyen de prises de sang traditionnelles ou de kits de prélèvements rapides. La liste des dispositifs jugés "fiables" est disponible sur le site du ministère de la Santé. Ils sont remboursés par la sécurité sociale lorsqu'ils entrent dans le cadre des indications définies par la Haute Autorité de Santé. Il existe deux façons de réaliser ce test, par prise de sang ou par simple prélèvement d'une goutte de sang. Le premier nommé est un test ELISA et ne sera pas remboursé s'il n'est pas prescrit sur ordonnance, le résultat du test devra également attendre quelques heures. Le second s'appelle le test TROD. Ce dernier est réalisable dans votre pharmacie avec un prix non négligeable de 10 à 15 euros (pas remboursé). "C'est un test immunologique qui permet de détecter la réaction du corps à l'infection virale (...) S'il y a présence d'anticorps, ça va apparaître sur la plaque, il y aura un petit trait horizontal" qui confirmera la contamination, a expliqué à l'AFP le pharmacien Pierre Fritz installé à Strasbourg.

Il pourrait également y avoir une autre forme de test dans les semaines ou mois à venir avec les tests salivaires. Grâce au prélèvement de quelques gouttes de salive, mélangées à un réactif, vous pouvez savoir si vous êtes positif au Covid-19. Pour l'heure cette forme de dépistage est toujours en cours d'étude mais Olivier Véran s'est montré optimiste ce jeudi 27 août lors d'un long point presse. "Si l'intérêt actuel se porte beaucoup sur l'élaboration d'un médicament ou vaccin contre le coronavirus, "l'innovation concerne aussi la biologie médicale de manière à faciliter les tests. Je pense notamment aux tests salivaires qui pourraient être demain des tests rapides, faciles. Mais ces tests salivaires doivent être encore validés sur le plan scientifique pour être fiabilisés", prévient Olivier Véran. "Des études sont en cours à Paris mais également en Guyane et dans d'autres endroits en France pour répondre à une question: trouve-t-on autant de virus dans la salive qu'au fond des fosses nasales?" Egalement interrogé sur les tests salivaires, Gabriel Attal, porte parole du gouvernement, a estimé que "c'est un enjeu de recherche qui est très fort ", parce qu'il faut s'assurer de leur fiabilité." Le président de la République, dans le dernier Conseil de défense, a demandé qu'on aille beaucoup plus vite et qu'on intensifie la recherche sur ces sujets-là.

Un essai baptisé "Covisal" a démarré fin juillet en Guyane afin de valider le fait que la salive soit un bon échantillon pour réaliser un test au Covid. Il consiste à prélever deux fois en prélevant du mucus dans le nez et en recueillant de la salive les personnes symptomatiques se présentant aux urgences du CHU de Cayenne pour suspicion de Covid-19.

Un second essai baptisé de son côté " Salicov " doit bientôt être lancé à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) avec pour objectif d'évaluer l'intérêt des prélèvements salivaires dans le cadre d'un dépistage. C'est dans ce protocole que des tests salivaires déjà autorisés aux Etats-Unis et ceux développés par d'autres chercheurs non homologués pourraient avoir une validation en France.

Enfin, un troisième essai "EasyCov" est également en cours d'investigation. Il s'agit d'un test salivaire rapide qui est développé par le CNRS et le CHU de Montpellier. Des résultats intermédiaires devraient être communiqués à la fin du mois de septembre. La technique de ce test salivaire consiste à chauffer le tube contenant la salive et des réactifs à 65 °C pour rendre lisible la signature génétique du virus. Il suffit d'une heure pour obtenir le résultat, contre plusieurs heures pour la RT-PCR : si c'est jaune c'est positif, si c'est orange c'est négatif. Le coût sera autour de 30 à 35 euros.

Pour l'heure, la France interdit toujours ce qu'on appelle l’auto test. Une entreprise alsacienne espère pourtant bientôt commercialiser, au grand public, des auto tests rapides de diagnostic du Covid-19. Le principe de ce test au coronavirus est simple et ressemble comme deux gouttes d'eau au TROD : il faut se piquer le bout du doigt, prélever une goutte de sang, la déposer sur un petit test, et ajouter deux gouttes de diluant. L'auto test est toujours en cours d'homologation.