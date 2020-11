Test Covid : sans rendez-vous, en pharmacie... Où se faire tester ? La carte

TEST COVID. Des tests PCR en laboratoire aux tests antigéniques gratuits en pharmacie, voici la carte qui explique où se faire tester pour le coronavirus en France.

[Mis à jour le 3 novembre 2020 à 10h56] Même en période de confinement, les tests restent nécessaires pour freiner l'épidémie du coronavirus. Emmanuel Macron a rappelé lors de son allocution du 28 octobre qu'il était indispensable de se faire tester dès l'apparition des premiers symptômes. Les pharmacies proposent désormais des tests antigéniques rapides, gratuits et sans ordonnances aux personnes de moins de 65 ans, tandis que les personnes vulnérables doivent continuer à effectuer des tests PCR, plus fiables, en laboratoire. En théorie, alors qu'il y a quelques semaines l'accès aux résultats pouvait prendre plusieurs jours et même plus d'une semaine, ces derniers sont désormais communiqués majoritairement dans les 24 à 48h. Pour savoir où vous pouvez vous faire tester, le gouvernement a mis en place une carte interactive pour trouver les lieux de tests Covid dans toute la France.

Où se faire tester au Covid en France ?

Si vous présentez des symptômes du Covid et même si vous n'avez aucun de symptômes, vous allez probablement chercher à vous faire tester. Pour pouvoir le faire, le ministère des Solidarités et de la Santé a mis en place une carte interactive permettant d'identifier un lieu de dépistage sur le site sante.fr.

Si vous êtes sur Paris et que vous voulez vous faire dépister au coronavirus, plusieurs lieux de dépistage sont disponibles. Aurélien Rousseau, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), a annoncé dimanche 21 septembre l'ouverture de 20 nouveaux Centres de dépistage et de diagnostic covid en Île-de-France. Il y en aura deux par département et 6 à Paris. L'objectif est de pouvoir faire tester les personnes prioritaires. "Notre but c'est de continuer à assurer ces tests massivement mais d'assumer que quand vous n'avez aucun symptôme, quand vous n'avez pas été en contact avec une personne malade, vous pouvez attendre 5 ou 6 jours avant d'avoir un test. On va être capable de donner les résultats en 24h pour les personnes prioritaires." Pour venir se faire tester, la ville de Paris a publié sur son site une plateforme pour savoir où et quand les Franciliens peuvent se faire tester.

Plus généralement en Île-de-France, une plateforme téléphonique de prise de rendez-vous a été lancée le 17 août pour accélérer les délais de dépistage qui sont de plus en plus long. Ouvert 7j/7 de 9h à 20h, ce dispositif permet à tout patient qui "ne peut obtenir de rendez-vous pour un dépistage dans les 24 heures" d'être orienté "immédiatement vers un laboratoire qui le prendra en charge dans des délais garantis".

Depuis le 29 octobre, un centre de dépistage Covid-19 utilisant des tests antigéniques a été mis en place grâce à la mairie du 7e arrondissement. Ces tests rapides permettent d'avoir un résultat en quinze minutes et ont pour but de désengorger les longues files d'attente. Point positif, "si vous êtes négatif, vous êtes vraiment négatif", explique Jean Lassucq, conseiller de Paris du 7e arrondissement cité par BFM TV. "Vous pouvez retourner travailler sans aucun risque pour vos collègues et vous pouvez également reprendre toutes les activités que vous pouvez exercer pendant le confinement."

À Marseille, plusieurs centres de dépistage sont présents et sont pour la plupart du temps gratuits. Face à la recrudescence du virus, plusieurs zones de la ville sont concernées. La ville de Marseille, sur le site de la mairie, actualise et indique tous les lieux dans lesquels vous pouvez vous faire tester au coronavirus. Voici les lieux pour cette semaine :

Lundi 02 novembre de 11h à 15h : parking Métro Dromel (9e)

parking Métro Dromel (9e) Mardi 03 novembre de 11h à 15h : MIN des Arnavaux (14e)

MIN des Arnavaux (14e) Mercredi 04 novembre de 11h à 15h : Mairie de secteur du 13/14ème - Rue Paul Coxe (14e)

Mairie de secteur du 13/14ème - Rue Paul Coxe (14e) Jeudi 04 novembre de 11h à 15h : Établissement Haribo - 9 Boulevard Gay Lussac (14e)

Établissement Haribo - 9 Boulevard Gay Lussac (14e) Vendredi 05 novembre de 11h à 15h : Ensemble immobilier La Rouvière - 83 Bd du Redon (9e)

Où se faire tester au Covid à Lyon ?

Les cas se multiplient dans la région lyonnaise et particulièrement dans la ville de Lyon. Une campagne de dépistage a été lancée à la sortie des métros, une opération dirigée par la Métropole de Lyon et l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes. Si cette opération est "provisoire" vous trouverez toutes les informations pour vous faire tester à Lyon sur le site de la mairie de la ville.

Depuis le 24 septembre, un centre, installé au Palais des sports de Gerland (350 Avenue Jean Jaurès, Lyon 7e), est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30. À Villeurbanne, un centre, installé salle des Gratte-Ciel est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h.

La ville rose n'est pas épargnée par l'épidémie du Covid-19 en France, plusieurs centres de dépistage sont installés dans toute la ville. Des "drive" et centres de dépistage du coronavirus sont notamment ouverts à Toulouse, indique la mairie. Plus d'informations sur tous les lieux de dépistage sur le site de la ville.

Zénith - parking - esplanade Johnny-Hallyday. L'accueil se fait dans des bungalows à partir de lundi 26 octobre du lundi au vendredi de 8h45 à 12h

du lundi au vendredi de 8h45 à 12h Parking du stade de la base verte des Argoulets (35 rue Dinetard). Prélèvements du lundi au vendredi de 8h45 à 12h

Esplanade Alain Savary, entre les allées Frédéric Mistral et Serge Ravanel, à proximité du Monument à la gloire de la Résistance. Prélèvements du lundi au dimanche de 8h45 à 12h

Université Paul Sabatier, route de Narbonne sortie métro - gare de bus. Prélèvements du lundi au vendredi, de 8h à 12h

Centre de dépistage CHU de Purpan, dans le bâtiment U2000. Les prélèvements se font sans rendez-vous, mais avec une pièce d'identité du lundi au vendredi, de 13h à 17h / samedi et dimanche de 13h à 16h

Centre de dépistage CHU de Purpan, sur rendez-vous - Retrouvez toutes les informations pour la prise de rendez-vous sur le site du CHU : du lundi au vendredi, de 7h à 20h et samedi et dimanche de 8h à 18h

À Bordeaux, un second centre de dépistage gratuit avait été ouvert en septembre après le "succès" du premier qui est proche de la saturation avec une file d'attente qui s'allonge. Plus généralement, voici la liste des lieux de dépistage en Gironde.

Une tente de dépistage est accessible gratuitement place des Quinconces, du lundi au vendredi de 13h à 17h.

Son accès est possible uniquement : sur prescription (les malades ou symptomathiques Covid-19) ou sur présentation d'un bon CPAM (cas contacts).

À Strasbourg et dans le Grand Est de façon plus générale, le Covid-19 a provoqué une importante vague de cas et d'hospitalisations. Comme dans l'ensemble des villes, plusieurs campagnes de dépistage sont lancées notamment pour inciter les jeunes à se faire tester. Pour plus d'informations sur les lieux ou vous pouvez vous faire dépister, suivez ce lien.

Dans le Nord, le coronavirus, l'objectif des autorités est toujours de faire tester massivement la population dès qu'un symptôme apparaît et même sans ces derniers. Si vous souhaitez venir vous faire tester, la ville de Lille recense les lieux de dépistage sur son site internet.

Dans la Côte d'Azur, la ville de Nice est particulièrement touchée par l'épidémie du coronavirus. Le maire a pris de nombreuses dispositions dans sa ville en imposant notamment très rapidement le port du masque obligatoire. Si vous souhaitez vous faire tester, les tests mobiles ne sont actuellement plus possible, vous trouverez la liste des dispositifs médicaux pour un dépistage sur le site de la ville.

Plusieurs lieux de dépistage sont présents à Montpellier pour éviter une trop grosse file d'attente dans les centres de tests du Covid. Pour savoir où se faire tester, vous trouverez toutes les informations sur le site de la ville.

En Bretagne, les tests restent la politique en vigueur dans la ville de Rennes et dans le reste de la région avec plusieurs lieux de dépistage. Pour vous faire tester, vous trouverez toutes les informations sur le site de l'ARS Bretagne qui recense chaque semaine les lieux pour vous faire tester.

La participation au dépistage à Nantes, dans une logique préventive, permet d'évaluer la circulation du virus sur le territoire, de déclencher la recherche de personnes de contacts, d'identifier et " de casser les chaînes de transmission du virus" indiquait l'ARS en septembre dernier. Plus d'informations sur ou se faire tester au Covid sur le site de l'ARS Pays de la Loire.

Si vous souhaitez vous faire dépister du côté de Reims, il vous faudra prendre rendez-vous du côté du CHU et uniquement sur rendez-vous. Le dispositif est ouvert 7/7 et de 9h-12h30 et 13h30-17h.

Comment se faire tester au Covid-19 ?

Depuis le 25 juillet, tout le monde peut se faire tester, même sans aucuns symptômes et sans aucune prescription médicale. Ce test est intégralement remboursé par l'assurance, y compris pour ceux qui n'en n'ont pas.

Si vous êtes un cas contact (une personne autour de vous a été testée positive au Covid), rien à faire, l'Assurance Maladie vous contactera et vous demandera de rester à l'isolement avant de vous faire tester. Ce test interviendra immédiatement si vous vivez avec le cas contact, avec un délai de 7 jours si vous avez juste croisé cette personne.

Enfin, pour les personnes fragiles, habitants d'une zone ou d'un département où le virus circule plus activement, vous pouvez être la cible d'une grande campagne de dépistage à la suite d'un cas confirmé notamment si vous ne pouvez pas vous rendre dans un laboratoire.

Faut-il se faire dépister si vous avez rencontré une personne positive ? La réponse est oui. En tant que "cas contact", il est nécessaire de faire un test par prélèvement nasal pour déceler si la maladie est présente ou non. Ce dernier est remboursé à 100% par l'Assurance Maladie. L'ordonnance n'est pas non plus obligatoire pour se faire tester. Le test doit par la suite être fait à un moment précis. Par exemple, si la personne infectée vit au même endroit que vous, vous devez vous faire dépister dès que possible. Par contre, s'il s'agit d'un individu avec lequel vous ne vivez pas, vous devez patienter au moins sept jours après avoir été en contact avec la personne contaminée. Il est important d'attendre pendant ce laps de temps, puisque le test peut indiquer que vous êtes négatif s'il est effectué trop tôt.

Le site du gouvernement préconise de vous isoler jusqu'à ce que les résultats de votre test soit connu. Vous ne devez surtout pas vous rendre sur votre lieu de travail pendant cette période. Si votre enfant est un "cas contact", vous avez aussi la possibilité de vous faire prescrire un arrêt de travail. L'isolement est aussi de mise si vous êtes asymptomatique. En effet, si vous êtes positif sans signes apparents de la maladie, il est possible que vous soyez contagieux 48 heures avant que des symptômes apparaissent.

Si le résultat du test de dépistage est positif, vous devez vous mettre en quarantaine jusqu'à votre guérison. Le site officiel de l'administration public affirme que l'Assurance Maladie vous contactera pour avoir connaissance des personnes que vous avez rencontré récemment. La branche de la sécurité sociale vous expliquera également les démarches à suivre en cas de besoin, et pourra vous délivrer un arrêt de travail qui couvrira la période d'isolement.

Si le résultat est négatif, d'autres conditions doivent être suivies. "Si vous vivez sous le même toit que la personne malade : refaire un test 7 jours après la guérison du malade. S'il est à nouveau négatif et que vous ne présentez aucun signe de la maladie, vous restez isolé encore 7 jours" précise le site du gouvernement. Il ajoute que vous n'êtes probablement pas contaminé si vous ne vivez pas avec le malade. "Vous restez isolé jusqu'au 14e jour après le dernier contact avec la personne malade", même si ce délai devrait être reconsidéré lors du prochain Conseil de défense. Enfin, si des symptômes apparaissent, il est nécessaire de contacter votre médecin traitant. Il sera le plus à même de vous donner des consignes.

Dans la plupart des lieux de dépistage qui sont proposé par les mairies et les Agences Régionales de Santé, vous pouvez vous y rendre sans prendre de rendez-vous au préalable. Néanmoins, l'attente risque d'être plus longue que lors d'une prise de rendez-vous dans un laboratoire car vous ne serez certainement pas la seule personne à vous rendre dans un lieu de dépistage itinérant.

Oui et non, tout dépend si le dépistage est gratuit ou si vous voulez vous faire rembourser. Lors du grand dépistage en Ile-de-France, de nombreux franciliens ont reçu des bons de l'ARS pour venir se faire tester dans un laboratoire. Ce test était gratuit, pas besoin donc de faire d'avance au laboratoire, et sans ordonnance. Les tests PCR peuvent également se réaliser sans ordonnance depuis le 25 juillet. En revanche, le ministère de la Santé indique que ce dernier "ne répondra alors à aucune indication médicale et sa signification ne sera pas explicitée par un médecin" et qu'il ne sera pas remboursé par la Sécurité sociale.

Il est désormais possible de se faire tester au coronavirus en pharmacie gratuitement et sans ordonnance. Les pharmaciens, les infirmiers libéraux mais aussi les médecins de ville peuvent réaliser des tests Covid dit antigéniques, ce qui va permettre d'être testé beaucoup plus rapidement qu'avant. Les résultats sont accessibles en moins de 30 minutes. Pour rappel, en laboratoire, il faut compter entre 24 et 48 heures pour les meilleurs délais. Le test antigénique réalisé en pharmacie est facturé directement à l'Assurance maladie, si bien qu'il n'y a besoin ni d'ordonnance ni d'avance de frais. Toutefois, ce test s'adresse en priorité aux personnes symptomatiques de moins de 65 ans sans facteurs de risques.

Toutefois, tous les pharmaciens n'ont pas encore les tests antigéniques dans leurs officines et ne sont pas forcément encore prêts à tester le public (cela nécessite d'être formé au geste, des équipements, un espace de prélèvement,...). Certaines pharmacies prennent sur rendez-vous, quand d'autres invitent à se présenter spontanément. Il convient donc de se renseigner au préalable auprès de son officine la plus proche. A noter également que le test antigénique est moins fiable que le test PCR. Les personnes plus vulnérables doivent privilégier un test en laboratoire.

Pour faciliter l'accès aux tests, le ministère des Solidarités et de la Santé a décidé de lancer un formulaire de dépistage pour ceux qui veulent venir se faire tester dans les laboratoires. Il vous faudra notamment préciser les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous faire dépister. Vous pouvez télécharger le document juste en-dessous !

Les entreprises peuvent-elles imposer des tests Covid ? Non, le dépistage dans les entreprises est à l'heure actuelle proposé et non imposé. Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, l'avait notamment indiqué dans une interview pour France Info. "Il est interdit de faire des campagnes généralisées de dépistage en entreprise. il n'est "pas du rôle des entreprises d'organiser des campagnes de dépistage virologique pour leurs salariés", car cela relève d'une "décision des autorités sanitaires".

La ministre en charge de la Transition écologique Barbara Pompili a annoncé que des tests "obligatoires et rapides" seront déployés dans les aéroports français pour les passagers arrivant de l'étranger, à l'exception de ceux venant d'Etats européens. Cette mesure entre en vigueur le 7 novembre 2020. "Les voyageurs seront testés à l'arrivée et auront leur résultat quelques dizaines de minutes après, sauf à ce qu'ils disposent préalablement à leur départ d'un test PCR de moins de 72 heures", a déclaré la ministre.