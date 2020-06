Attestation employeur : c'est fini ! Jusqu'à quand est-elle obligatoire ?

ATTESTATION EMPLOYEUR CORONAVIRUS. L'attestation employeur, obligatoire pour prendre les transports en Ile de France la semaine, ne le sera bientôt plus ! A quelle date pourrez-vous vous en passer ?

[Mis à jour le 15 juin 2020 à 14h10] Après l'attestation dérogatoire, déjà disparue avec la fin du confinement, l'attestation employeur va prochainement disparaître. Pour rappel, celle-ci est aujourd'hui indispensable pour emprunter les transports en commun d'Ile de France lors des heures de pointe. De 6h30 à 9h30 et de 16h à 19h, il est obligatoire d'être en possession d'une attestation justifiant que vous vous déplacez pour un motif impérieux, fournie par votre employeur.

Si la présidente de la région Ile de France Valérie Pécresse avait demandé dans la matinée ce lundi 15 juin la suppression de l'attestation, la date du 22 juin revenant ensuite, le préfet de la région Ile de France a finalement annoncé que l'attestation dans les transports en commun d'Ile de France ne sera plus nécessaire à partir du mardi 16 juin. Le port du masque reste en revanche obligatoire dans les métros, RER et trains de banlieue. Contrevenir à cette règle vous expose à une amende de 135 euros. Il convient donc de s'en munir pour vos déplacements. Règles, renseignements à indiquer, document à télécharger, on vous dit tout ci-dessous.

Votre emploi ne peut s'exercer en télétravail et vous devez impérativement vous rendre sur votre lieu de travail ? Vous faites partie des salariés contraints d'avoir cette attestation. jusqu'au mardi 16 juin. "L'objectif n'est pas la verbalisation, mais de donner priorité à ceux qui ont absolument besoin des transports en commun, ceux qui vont travailler", avait défendu la présidente de région Valérie Pécresse au micro de France 2.

La présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, l'a fait savoir dans une série de tweets publiés fin mai : "Les attestations employeurs seront contrôlées du lundi au vendredi aux heures de pointe de 6h30 à 9h30 et de 16h à 19h, en dehors de ces plages l'utilisation des transports sera libre, dans les limites autorisées par la distanciation sociale". Les contrôles seront menés "dans les grandes gares" mais "en dehors de ces plages horaires, les transports qui ne seront pas saturés sont évidemment ouverts à tous", a-t-elle confirmé au micro de France 2.

La préfecture de la région Île-de-France le reprécise bien sur son site Internet : l'attestation employeur doit vous être fournie et rempli par votre employeur. Voici les informations que ce document doit contenir :

Nom et prénom de votre employeur Ses fonctions Votre heure d'arrivée sur votre lieu de travail : "entre 6h30 et 7h30, entre 7h30 et 8h30, entre 8h30 et 9h30, après 9h30". Votre heure de départ de votre lieu de travail : "avant 16h, entre 16h et 17h, entre 17h et 18h, entre 18h et 19h, après 19h". Votre nom, prénom, date de naissance, l'adresse de votre domicile, la nature et le lieu de votre activité professionnelle, la date de fin de validité. Le cachet et le nom de l'employeur.

Le document devra impérativement être daté. "La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l'employeur", explique-t-on sur le modèle fourni par la préfecture d'Île-de-France. "Il n'est donc pas obligatoire de le renouveler chaque jour. Cette durée doit tenir compte de l'organisation du travail mise en place par l'employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de congé ou de repos".

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Vous ne savez pas où vous procurer ce document ? Un modèle d'attestation employeur est disponible sur le site de la préfecture d'Île-de-France. Linternaute.com propose de vous simplifier ces démarches en mettant ce document à votre disposition, cliquez sur le bouton ci-dessous :