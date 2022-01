"Contagion du Covid : comment il se transmet, comment se protéger"

CONTAGION COVID. L'épidémie de Covid-19 qui s'est répandue en France suscite de nombreuses interrogations. Alors que plusieurs centaines de milliers de nouvelles contaminations au coronavirus sont détectées chaque jour, quels sont les endroits à éviter afin de réduire un maximum le risque d'infection ?

[Mis à jour le 7 janvier 2021, à 13h22] Plusieurs centaines de milliers de nouveaux cas positifs au Covid-19 sont détectés chaque jour en France et le risque d'être testé positif au coronavirus augmente. Alors, face aux variants Delta et Omicron de plus en plus contagieux, comment peut-on encore échapper à une contamination au Covid-19 ? Quels sont les lieux à éviter pour réduire les risques ? L'étude Comcor de l'Institut Pasteur, parue dans le Lancet Regional Health Europe, a dressé la liste des endroits où le risque d'être infecté par le coronavirus était à risque – autrement dit, la liste des espaces à éviter pour réduire les risques d'infection. Menée entre le 23 mai et le 13 août 2021, cette étude englobe la réouverture des terrasses et lieux culturels (19 mai dernier), celle des restaurants en intérieur et des salles de sport (9 juin) et celle des boîtes de nuit (9 juillet). Ce sont plus de 12 000 cas positifs qui ont été suivis afin de la réaliser, et plus de 5 000 individus témoins, qui ont tous rempli un questionnaire les interrogeant sur où ils avaient été exposés au coronavirus.

Selon les résultats de l'étude, c'est lors des soirées privées ou en discothèque que le surrisque est le plus élevé : +340% de surrisque chez les moins de 40 ans par rapport à une personne n'ayant pas fréquenté ces lieux. Un résultat qui explique la décision de l'exécutif de fermer, pour quatre semaines, les boîtes de nuit et pistes de danse des bars.

Quel surrisque de transmission dans boites de nuit, discothèques et soirées privées ? C'est là où le surrisque (le risque supplémentaire par rapport à une personne n'ayant pas fréquenté ce lieu) est le plus élevé. Les moins de 40 ans fréquentant ces lieux voient leur risque d'être contaminé augmenter de 340% ; celles de plus de 40 ans de 150%. Dans le détail, de mi-juin à mi-juillet (soit, pendant l'Euro de football, événement sportif ayant occasionné plusieurs rassemblements de supporters), c'est chez les hommes de moins de 40 ans que le risque était maximal en soirée. Ceci explique la flambée des contaminations en juillet chez les jeunes adultes. En conclusion, le pass sanitaire est une mesure insuffisante en discothèque, puisqu'elle n'empêche pas les contaminations dans cet espace. Un constat attendu par les épidémiologistes : le professeur de santé publique et d'épidémiologie à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Mahmoud Zureik pointait ainsi que "ce sont des milieux fermés, avec des gestes barrière totalement absents, et je pense que l'alcool peut jouer un rôle de désinhibiteur". Fabienne El-Khoury, docteure en santé publique, confirmait, à cet égard : "C'est complètement cohérent avec ce qu'on sait de la transmission du virus par aérosol, des particules très fines qui peuvent rester en l'air pendant des heures en lieu clos et mal aéré".

Les bars sont également un haut lieu de transmission du Covid-19, note l'étude de l'Institut Pasteur, puisque qu'ils présentent un surrisque de contamination de +90% chez les moins de 40 ans. Quel surrisque de contamination dans les transports en commun ? Sur ce sujet, petite surprise : contrairement à l'étude précédente sur la même question, menée à l'automne 2020, le métro représente un surrisque de +20%, le train longue distance de +30%, la voiture entre proches ou entre amis de +30% et l'avion de +70% - ce dernier résultat doit cependant être interprété avec prudence, car "il est possible que les personnes positives aient en réalité été contaminées à l'étranger lors d'un voyage", avant même d'embarquer, note l'étude. Un surrisque accru de contamination dans les transports en commun ressort donc de cette enquête.

Sur ce sujet, petite surprise : contrairement à l'étude précédente sur la même question, menée à l'automne 2020, le métro représente un surrisque de +20%, le train longue distance de +30%, la voiture entre proches ou entre amis de +30% et l'avion de +70% - ce dernier résultat doit cependant être interprété avec prudence, car "il est possible que les personnes positives aient en réalité été contaminées à l'étranger lors d'un voyage", avant même d'embarquer, note l'étude. Un surrisque accru de contamination dans les transports en commun ressort donc de cette enquête. Autre son de cloche pour le covoiturage , où aucun surrisque n'est identifié par l'étude : l'épidémiologiste à l'Institut Pasteur Antoine Fontanet pointe, comme possible explication, le fait que "les gens portent plus volontiers le masque quand ils ne connaissent pas ceux avec qui ils voyagent ou que des consignes ont été données". Ce qui n'est pas le cas lors de road-trips entre amis.

Quel surrisque de transmission du Covid-19 dans les commerces, cinémas, théâtres, terrasses des restaurants, salons de coiffure, etc. ? Commerces de proximité mis à part, les lieux culturels, commerces et salons de coiffure n'observent aucun surrisque démontré en leur sein. "Sans doute car on n'y reste pas forcément très longtemps, ou qu'on y respecte bien les gestes barrière. Dans les supermarchés, vous avez souvent beaucoup de hauteur sous le plafond et c'est bien aéré", note, à cet égard, Mahmoud Zureik. Les terrasses et salles de restaurants n'observaient pas non plus, au moment de l'étude, de surrisque de contamination, du fait du nombre limité de clients cet été et de la ventilation efficace alors - éléments ayant aujourd'hui changé.

Commerces de proximité mis à part, les lieux culturels, commerces et salons de coiffure n'observent aucun surrisque démontré en leur sein. "Sans doute car on n'y reste pas forcément très longtemps, ou qu'on y respecte bien les gestes barrière. Dans les supermarchés, vous avez souvent beaucoup de hauteur sous le plafond et c'est bien aéré", note, à cet égard, Mahmoud Zureik. Les terrasses et salles de restaurants n'observaient pas non plus, au moment de l'étude, de surrisque de contamination, du fait du nombre limité de clients cet été et de la ventilation efficace alors - éléments ayant aujourd'hui changé. Avoir des enfants augmente le risque d'être contaminé. L'étude pointe enfin le surrisque entrainé par le fait, pour les plus de 40 ans, de vivre avec des collégiens et des enfants encore moins âgés : selon l'Institut Pasteur, un adulte de moins de 40 ans est 30% plus exposé au risque de contracter le Covid-19 s'il vit avec des 11-14 ans - 90% si les enfants ont moins de trois ans. En cause ? La non-vaccination des moins de 12 ans, qui fait d'eux des vecteurs de transmission du virus.

L'étude note appelle ainsi au respect des gestes barrières et à l'aération des pièces : "Ces résultats soulignent l'importance du respect des gestes barrières, et notamment du port du masque et de l'aération en lieux clos."

Une première précision doit être donnée ici, comme un préalable : la contamination au coronavirus se fait essentiellement via l'inhalation, par une personne saine, de gouttelettes contaminées, selon les différentes sites officiels (Organisation mondiale de la Santé, gouvernement ou ministère de la Santé, Haute autorité de Santé, Conseil scientifique, Ordre des médecins, revues scientifiques et médicales...). Cette contamination n'est possible, selon la majorité des études connues à ce jour, que par contact physique direct (accolade, bise, conversation à proximité...), suivi d'une inhalation immédiate des gouttelettes, ou d'une inhalation a posteriori, quand la personne saine porte ses mains à la bouche (après une poignée de main par exemple). D'autres formes indirectes de contamination sont aussi évoquées : celles d'une inhalation après un contact avec des objets ou surfaces contaminées par une personne porteuse et d'une inhalation de microgouttelettes "flottant" dans l'air, essentiellement dans un espace étroit, confiné et mal ventilé.

On peut contracter le coronavirus "lorsque le virus entre dans la bouche, le nez ou les yeux, une situation plus probable lorsque les personnes sont en contact direct ou étroit (moins d'un mètre de distance) avec une personne infectée", résume l'OMS. Les informations disponibles sur le site du gouvernement français vont dans le même sens : le Covid-19 "se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles lors d'une discussion, d'éternuements ou de la toux)", indiquent les communications officielles. Un contact étroit avec un malade est nécessaire pour transmettre la maladie, il est notamment évoqué "le même lieu de vie, un contact direct à moins d'un mètre lors d'une discussion, une toux, un éternuement ou l'absence de mesures de protection". Ces différents mode de contamination soulèvent néanmoins de nombreuses questions.

Les modes de transmission de la maladie continuent d'être étudiés par la communauté scientifique, depuis plusieurs mois. Par l'air, les animaux, les gouttelettes... Rien n'est laissé au hasard. Un autre aspect est toutefois examiné par les chercheurs : la durée de contagion d'une personne infectée par le coronavirus.

Une méta-analyse a été publiée sur ce sujet dans la revue The Lancet Microbe. 79 études ont été analysées par les scientifiques sur le SARS-CoV-2, qui représentent au total 5340 individus. Les auteurs de cette grande étude ont indiqué que la charge virale du Covid-19 dans les voies respiratoires supérieures semble culminer lors de la première semaine d'infection. Aucune étude n'a découvert de virus vivant au-delà du neuvième jour, bien que les charges virales soient toujours élevées. Les chercheurs ont donc précisé que "le dépistage et l'isolement précoces des cas, ainsi que l'éducation de la population sur le spectre de la maladie et la période d'infectiosité sont essentiels pour contenir efficacement le SARS-CoV-2".

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, les personnes infectées peuvent transmettre le Covid "juste avant qu'elles développent des symptômes (à savoir deux jours avant l'apparition de symptômes) et au tout début de la maladie". C'est à ce moment là qu'elles sont les plus contagieuses. Selon la forme de la maladie, cette période de contagion peut être plus ou moins longue. L'OMS précise ainsi que "les personnes qui développent une forme grave de la maladie peuvent être contagieuses plus longtemps". Le cas des asymptomatiques est aussi clairement abordé par l'organisation qui assure que "quelqu'un qui ne développe jamais de symptômes peut transmettre le virus à autrui", même si les connaissances sont encore limitées et que "des recherches plus approfondies sont nécessaires dans ce domaine".

Le gouvernement français, pour sa part, indique que "le délai d'incubation", autrement dit "la période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes" est de 3 à 5 jours en général. "Il peut toutefois s'étendre jusqu'à 14 jours", écrit encore le ministère de la Santé. Et c'est bien pendant cette période de 3 à 14 jours qu'un malade peut être contagieux. C'est la raison pour laquelle une quatorzaine a été adoptée à travers le monde dans divers cas : en prévention dans certains pays pour toute entrée sur le territoire, face à une suspicion de Covid ou, dans la plupart des cas, après la détection de la maladie, à la suite d'un test positif. En France, cette quatorzaine a été ramenée à une "septaine" (7 jours) le 11 septembre 2020, après l'avis favorable du Conseil scientifique. "On est davantage contagieux dans les cinq premiers jours qui suivent les symptômes ou la positivité d'un test. Ensuite, cette contagiosité diminue de façon très importante, et au-delà d'une semaine, elle demeure, mais est très faible", a alors expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran. Selon lui, "au-delà de 10 jours, on est à moins de 5% de personnes contagieuses, et faiblement contagieuses". Cette réduction à la septaine a pourtant fait débat dans le monde scientifique, certains spécialistes jugeant le risque trop élevé. Des exceptions ont été relevées dans des revus scientifiques, comme le cas d'une femme âgée asymptomatique pendant 70 jours, mais tout de même contagieuse, mentionnée dans la revue Cell. Un cas à part néanmoins.

Avec le déferlement de la 5e vague sur la France et l'Europe, de nombreuses figures antivax et d'extrême-droite ont pointé une inefficacité du vaccin à empêcher la transmission du Covid-19. L'étude Comcor de l'Institut Pasteur note, à ce sujet, que "la protection conférée par deux doses d'ARNm[essager] contre les formes symptomatiques du variant Delta est [...] estimée à 67%, [ce qui correspond] à une baisse de l'efficacité vaccinale à distance de la deuxième dose. La protection est du même ordre de grandeur (61%), pour les personnes ayant été vaccinées par un vaccin à vecteur adénovirus (Astra-Zeneca) en première dose, et ayant reçu un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) en deuxième dose. A noter que l'étude ComCor ne permet pas d'estimer la protection vaccinale contre les formes sévères de la maladie, qui reste supérieure à 90% selon d'autres études."

A ce sujet, Jean-Michel Constantin, anesthésiste-réanimateur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris), insiste auprès de Franceinfo : "Nous avons aujourd'hui en France une vague de contaminations, nous n'avons pas une vague de malades". "Pour l'instant, il n'y a pas de réelle augmentation, ni dans les services de réanimation, ni dans les services de maladies infectieuses. Les malades qui arrivent ne sont en tout cas pas corrélés avec le nombre de nouveaux cas par jour et ça, c'est rassurant", a-t-il notamment expliqué, qualifiant la 5e vague en France de celle "des contaminations mais pas des malades". Anne Sénéquier, co-directrice de l'Observatoire de la Santé mondiale à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), confirmait encore : "Cette cinquième vague, c'est majoritairement une épidémie de non-vaccinés. Aujourd'hui, plus de 80% des personnes qui sont en réanimation sont des gens non vaccinés."

Arnaud Fontanet, épidémiologiste, confirme également que le vaccin diminue tout de même le risque d'être infecté, même contre le variant Delta. "Il y a des données qui suggèrent qu'avant l'arrivée du variant Delta, les vaccins réduisaient la transmission d'environ 60%, avec Delta cela a chuté à 40%", soulignait ce 24 novembre Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cependant, la perte d'efficacité du vaccin après plusieurs mois est à noter - d'où l'accent mis par l'exécutif sur le rappel vaccinal.

Arnaud Fontanet insistait ainsi sur la "charge virale plus élevée [du variant Delta] que ses prédécesseurs" et sur le fait que "six mois après la deuxième dose, vous avez une protection [contre les formes sévères de la maladie] qui est de l'ordre de 50% alors qu'elle était à 90% juste après l'injection." Baisse d'efficacité pouvant être contrée par le rappel, qui "booste vraiment votre immunité", soutient l'épidémiologiste : le rappel "divise par 10 votre risque d'infection, par 20 votre risque d'hospitalisation par rapport à des gens qui ont eu une deuxième dose mais pas de rappel", martelait-il sur Franceinfo.

Le Covid-19 est donc plus enclin à se propager dans les milieux clos. Cependant, à l'approche des fêtes de fin d'année, il y a de grandes chances que vous empruntiez votre voiture pour vous rendre chez les membres de votre famille et/ou vos amis, et que ces derniers soient parfois avec vous dans le véhicule. Des chercheurs de l'Université du Massachusetts ont trouvé le moyen d'éviter de se contaminer lors d'un trajet en voiture. Cette étude a été publiée dans la revue Science Advances le 4 décembre 2020. Les scientifiques ont utilisé une Toyota Prius roulant à 80 km/h pour les besoins de cette recherche. Les chercheurs ont immédiatement exclu l'utilisation du mode "recirculation de l'air" de la voiture. Ce qui est le plus adapté, c'est l'ouverture des fenêtres. Il est préférable de toutes les ouvrir lors du trajet. Cependant, lorsqu'il fait froid ou qu'il pleut, cela semble compliqué de les maintenir ouvertes. Dans ces scénarios, les chercheurs ont expliqué que le conducteur à gauche devait ouvrir la fenêtre à sa droite. Le passager doit quant à lui être assis en diagonale derrière le conducteur du véhicule, puis ouvrir la fenêtre à sa gauche. L'air peut ainsi continuer de traverser la voiture ! "A notre grande surprise, les simulations ont montré un courant d'air qui agit comme une barrière entre le conducteur et le passager ", ont précisé les scientifiques.

La page consacrée au Covid-19 sur le site du ministère de la Santé est catégorique : "Non", le coronavirus "ne peut pas vivre dans l'air tout seul". "Le virus est transporté par les gouttelettes, il ne circule pas dans l'air tout seul, mais peut atteindre une personne à proximité (<1 mètre) ou se fixer sur une surface souillée par les gouttelettes, comme les mains ou les mouchoirs", peut-on toujours lire, en novembre 2020, sur cette source officielle. L'Organisation mondiale de la Santé, elle, est plus nuancée. Elle précise sur son site que "le virus peut se propager lorsque de petites particules liquides sont expulsées par la bouche ou par le nez quand une personne infectée tousse, éternue, parle, chante ou respire profondément". Et d'ajouter : "ces particules liquides sont de différentes tailles, allant de grosses 'gouttelettes respiratoires' à des 'aérosols' plus petits".

A la suite d'une alerte lancée au début du mois de juillet 2020 dans la revue Clinical Infectious Diseases d'Oxford par 239 scientifiques, l'OMS a reconnu que des preuves émergeaient sur la transmission par l'air du coronavirus. "Nous reconnaissons que des preuves émergent dans ce domaine et par conséquent nous devons être ouverts à cette possibilité et comprendre ses implications", a déclaré Benedetta Allegranzi, une responsable de l'OMS, lors d'une conférence de presse virtuelle le mardi 7 juillet 2020. "La possibilité d'une transmission par voie aérienne dans les lieux publics, particulièrement bondés, ne peut pas être exclue. Les preuves doivent toutefois être rassemblées et interprétées", a-t-elle poursuivi, recommandant le respect des distanciations et une ventilation efficace dans les lieux fermés.

Une vidéo qui montre les possibilités de contamination par l'air

C'est bien la taille des gouttelettes inhalées qui est ici en question. Selon plusieurs études, les plus petites seraient moins dangereuses car moins chargées en virus. Mais, plus légères, elles pourraient néanmoins rester en suspension dans l'air, tandis que les plus grosses gouttelettes tomberaient au sol en quelques instants. Selon leur concentration dans l'air, ces microgouttelettes pourraient donc présenter un danger, malgré une charge virale unitaire théoriquement plus faible. Les espaces confinés et mal aérés reviennent ici sur le devant de la scène : dans ces espaces, la stagnation et donc la concentration des microgouttelettes serait accrue. Le niveau d'humidité jouerait aussi un rôle. En octobre 2020, des chercheurs de l'institut de recherche Riken et de l'université de Kobe, au Japon, ont modélisé l'émission de particules virales dans différentes situations et divers milieux intérieurs grâce à un supercalculateur. Outre la conclusion que l'humidité réduirait la contamination par aérosol, leurs travaux, relayés notamment par l'agence Reuters, sont particulièrement éloquents. La vidéo présentée ci-dessous montre comment les gouttelettes peuvent se propager, selon leurs tailles (grande en rouge, moyenne en jaune et petite en bleu) et selon l'environnement.

D'autres études, comme une analyse récente menée aux Pays-Bas, une étude de la revue américaine JAMA Internal Medicine basée sur l'expérience d'un bus chinois en janvier 2020, ou les travaux de l'Université du Nebraska (États-Unis) prépubliés — sans relecture pas un comité scientifique — sur le site MedRxiv.org en juillet 2020, arrivent à des conclusions si ce n'est semblables du moins compatibles : la contamination par aérosols est théoriquement possible, dans des environnements propices, même si elle semble présenter un danger moins important que la transmission par contact direct. "Il y a du virus infectieux dans l'air. Reste à savoir quelle quantité il faut respirer pour être infecté", a résumé pendant l'été 2020 Linsey Marr, spécialiste de la transmission aérienne des virus sur son compte Twitter.

Une transmission à plus de deux mètres possible

Dans un avis du 5 octobre, les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), l'agence fédérale américaine se santé, ont donc ajouté la voie aérienne comme un mode de propagation du Covid (contrairement à la transmission du coronavirus par les objets qui n'est "pas considérée comme une forme commune de propagation du Covid-19" outre-Atlantique). Le cas emblématique d'un cluster détecté au sein d'une chorale dans l'Etat de Washington, en mars 2020, malgré les distances, a pu influencer cette décision. Dans leur note, les autorités sanitaires américaines indiquent notamment que la transmission du Covid peut se faire à plus de deux mètres, une hypothèse souvent négligée. "Certaines infections peuvent être transmises par une exposition au virus dans de petites gouttelettes et particules qui peuvent rester suspendues dans l'air pendant des minutes ou des heures. Ces virus pourraient être capables d'infecter des gens qui se trouvent à plus de six pieds (deux mètres environ) de la personne infectée, ou après le départ de cette personne", écrivent les CDC.

Alors qu'en France c'est la distance d'un mètre qui a été retenue, une étude montpelliéraine soutient que cette distance de deux mètres est nécessaire, notamment lors de la prononciation de certains mots. Par exemple, les syllabes qui commencent par le son "p" "envoient des jets d'air qui atteignent un mètre en une seconde". Néanmoins, pour Simon Mendez, chercheur au CNRS qui s'est confié à France 3, "il ne suffit pas de respirer le virus une fois pour être malade. La distance n'est pas pertinente si on ne prend pas en compte le temps et la circulation de l'air dans l'espace".

Le quotidien espagnol El Pais a aussi marqué les esprits à la mi-novembre 2020 avec un simulateur développé par l'équipe du professeur José Luis Jiménez, qui officie à l'université du Colorado, encore aux Etats-Unis. Ce dernier souhaitait montrer l'importance de certains facteurs qui entravent la transmission du virus. Il a démontré que la ventilation, qu'elle soit naturelle ou mécanique, permettait de faire partir les aérosols et d'éviter qu'ils ne se condensent dans une pièce. La ventilation des espaces clos a été ajoutée à la liste officielle des gestes barrières, en France, comme dans plusieurs autres pays à l'automne.

La climatisation influe-t-elle sur la propagation du virus ?

Les scientifiques s'interrogent toujours sur les modes de transmission du coronavirus. Certains milieux ont été notés comme étant particulièrement propices à la propagation de la maladie infectieuse. C'est notamment le cas des lieux clos mal ventilés, où les nombreux protagonistes ne portent pas de masques. Une étude coréenne, publiée dans le Journal of Korean Medical Science, s'est intéressée au cas d'un patient positif dans un restaurant sans fenêtres, ni système de ventilation, mais qui disposait d'une climatisation. La personne n'était pas encore au courant qu'elle était positive au Covid-19 lors de sa sortie au restaurant.

L'individu a contaminé deux personnes dans ce lieu, alors que les clients en question étaient assis à 5 et 6,5 mètres, images de vidéosurveillance à l'appui. De plus, ces derniers ne sont restés que très peu de temps dans la même pièce que le porteur : 21 minutes pour l'un, 5 minutes pour l'autre. Les chercheurs de cette étude en ont conclu que "la transmission du Covid-19 par des gouttelettes d'un porteur du virus peut se produire sur une distance supérieure à deux mètres avec une courte période d'exposition lorsqu'il est combiné à un flux d'air [de climatisation, ndlr.]". À la suite de ces conclusions, les scientifiques ont donné quelques recommandations : espacer les tables d'au moins un à deux mètres, porter un masque dès que c'est possible entre deux plats, et arborer cet accessoire hygiénique lors des discussions. Les chercheurs ont aussi précisé qu'"à long terme, l'installation de pièces séparées ou de cloisons pour les environnements intérieurs devrait être envisagée pour prévenir la transmission de maladies infectieuses en suspension dans l'air et de gouttelettes".

L'Organisation mondiale de la Santé écrit que "les personnes porteuses du virus peuvent laisser des gouttelettes infectieuses lorsqu'elles éternuent, toussent ou touchent des objets ou des surfaces, comme les tables, les poignées de porte et les rampes". Si la transmission par voie cutanée est totalement exclue, on peut néanmoins être infecté par le virus en se touchant les yeux, le nez ou la bouche après avoir touché ces surfaces contaminées et avant de s'être lavé les mains, selon l'OMS. Selon le gouvernement français, le virus pourrait, "dans certaines conditions, rester infectieux jusqu'à quelques heures sur une surface contaminée" ou même "survivre, sous forme de traces, plusieurs jours". "Toutefois, ce n'est pas parce qu'un peu de virus survit que cela est suffisant pour contaminer une personne qui toucherait cette surface", est-il précisé. Selon la page gouvernementale dédiée au coronavirus, "au bout de quelques heures, la grande majorité du virus meurt et n'est probablement plus contagieux". La charge virale du virus "se réduit considérablement, jusqu'à 1000 fois ", a confirmé sur Twitter Angela Rasmussen, docteur en virologie au sein de l'Université de Columbia à New York.

La question de la contamination par les objets a été posée dès le début de la crise sanitaire. Dans le New England Journal of medecine, à la mi-mars 2020, des chercheurs ont démontré que le Covid-19 perdurait quatre heures sur le cuivre et le métal, 24 heures sur du carton, trois jours sur du plastique, quatre jours sur le bois et l'acier, cinq jours sur du verre. De facto, les poignées de portes, les plans de travail et autres livres peuvent donc présenter des traces du virus. "Ces surfaces, ce sont les 'fomites' : tous les objets potentiellement porteurs de germes et qui peuvent poser des problèmes en matière d'hygiène dans la gestion du coronavirus", expliquait dernièrement à 20Minutes Jocelyn Raude, enseignant-chercheur en psychologie sociale de la santé et des maladies infectieuses à l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP).

Cependant, ces conclusions sont aussi à nuancer. La majorité de ces études se basent sur la projection de gouttelettes d'eau, fortement chargées de virus SARS-CoV-2, sur différentes surfaces avec l'aide d'un aérosol. De fait, la charge virale est bien inférieure hors expérience en laboratoire. Selon un article publié dans le Journal of Hospital Infection "en dessous de 10 000 particules, le virus résiste moins de 5 minutes, quelle que soit la surface".

"Au vu des informations disponibles à ce jour, le passage de la Covid-19 de l'être humain vers une autre espèce animale semble peu probable, et l'éventuelle contamination des denrées alimentaires d'origine animale à partir d'un animal infecté par la Covid-19 est exclue", indique le gouvernement sur son site dédié au coronavirus, alors que la question de la transmission de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme est posée. L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) s'est prononcée assez tôt en tout cas sur la question de l'alimentation. Selon l'agence, "la possibilité de transmission directe du virus par un aliment issu d'un animal contaminé a été exclue par les experts". En revanche, "une personne infectée peut contaminer les aliments en les préparant ou en les manipulant". Aussi, l'agence conseille de cuire la nourriture, a minima, pendant quatre minutes à 63°C et de continuer à respecter les règles d'hygiène habituelles lors de la manipulation et de la préparation des denrées alimentaires.

Concernant une contamination par l'eau, le Centre d'information sur l'eau a certifié que "les différentes étapes de traitement protègent l'eau des virus, dont le coronavirus". Plusieurs méthodes de désinfection "comme la chloration, l'ozonation, ou encore la désinfection par ultraviolets permettent d'éliminer tous les virus, dont le coronavirus". Il est précisé que le "risque lié au Covid-19 en lui-même ne justifie pas de surchlorer". Une étude espagnole a également rassuré les plus inquiets à ce sujet. Le CISC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), principal conseil de recherches du pays, a écarté la possibilité que le virus se développe dans l'eau de mer, mais également dans celle des piscines grâce à la présence de produits désinfectants comme le chlore. L'étude attire malgré tout l'attention sur le fait que la baignade dans des eaux douces naturelles, comme des lacs ou rivières, s'avère plus à risque.

Dans les deux cas, se pose la question de la transmission du coronavirus par voie digestive. Mais celle-ci a été jugée peu probable par les experts. Il semble admis que l'ACE2, une enzyme présente dans plusieurs organes de notre corps, est le récepteur du virus, autrement dit offre une port d'entrée au SARS-CoV-2 pour nous contaminer. Cette enzyme est présente dans les poumons, mais aussi dans les cellules de l'œsophage supérieur et des cellules de l'intestin grêle. Théoriquement donc, le coronavirus peut être "capté" dans ces organes. Pourtant, selon le consensus scientifique, le coronavirus semble être une maladie "à tropisme respiratoire primaire", autrement dit exclusivement transmissible par voie respiratoire. Les troubles gastro-intestinaux, régulièrement constatés chez les malades, seraient des symptômes secondaires, plutôt que la manifestation d'une entrée directe par voie digestive. "Au vu de ces éléments, la voie de transmission du SARS-CoV-2 par voie digestive directe a été écartée" par les experts d'un GECU, un "Groupe d'expertise collective d'urgence" réuni par l'Anses dès mars 2020 sur le sujet. L'infection par voie respiratoire lors de la mastication serait en revanche "théoriquement possible".

Des doutes ont été émis sur une possible transmission du coronavirus par voie sexuelle et plus précisément par le sperme. Une étude chinoise, parue début mai dans le Journal of American Medical Association, évoque cette possibilité. L'expérimentation a été réalisée sur 38 sujets Covid+. Chez 16% des patients le sperme s'est révélé positif au virus. L'équipe de recherche a admis que "s'il pouvait être prouvé que le SRAS-CoV-2 peut être sexuellement transmissible, il pourrait s'agir d'un élément essentiel dans la prévention du virus". Les chercheurs ont estimé que "l'abstinence ou l'utilisation du préservatif peuvent être des moyens préventifs" pour les patients positifs. Les auteurs ont recommandé la tenue d'autres études cliniques. A ce stade, il est néanmoins important de rappeler que seule la voie respiratoire est reconnue comme moyen de transmission du coronavirus et qu'aucune autre étude n'a confirmé une transmission par voie sexuelle.

Une étude française, publiée dans la revue scientifique Nature Communications en juillet 2020, a confirmé la contamination intra-utérine au Covid-19. Pour ce faire, l'équipe de recherche de l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine), a analysé le cas d'un bébé, de sexe masculin, né en France en mars et souffrant de symptômes neurologiques associés à la maladie. "Nous avons montré que la transmission de la mère au fœtus est possible via le placenta dans les dernières semaines de grossesse", a expliqué à l'AFP le docteur Daniele De Luca, auteur principal de l'étude. Après une batterie d'examens, il s'est avéré que la charge virale la plus importante a été trouvée dans le placenta. "Il est passé de là, à travers le cordon ombilical, vers le bébé, où il s'est développé", a développé le docteur De Luca. La spécialiste a rappelé : "Le principal message pour les femmes enceintes reste d'éviter l'infection, par le lavage des mains et la distanciation sociale".

Afin d'éviter de possibles contagions, il faut respecter les gestes barrières en plus des règles d'hygiène traditionnelles. Le masque, désormais obligatoire dans de nombreuses situations, en entreprise ou dans les lieux publics, accompagne désormais les Français au quotidien. Le port de la visière est également pratiqué. Mais il convient de faire attention : si cet objet en plastique permet peut-être de mieux respirer qu'un masque chirurgical ou en tissu, sa protection est limitée. Le gouvernement a d'ailleurs indiqué que l'usage de ces "écrans faciaux" pouvait être possible uniquement "en complément du port d'un masque". L'experte en risque biologique à l'INRS Myriam Bouslama précise qu'"il faut savoir que des études sur les visières montrent une efficacité uniquement lors de contacts très rapprochés".

La distance d'un mètre est aussi préconisée depuis le début de l'épidémie pour éviter d'inhaler les gouttelettes éventuellement projetées par un malade. Il en va de même du lavage de mains régulier, pour éviter les contaminations indirectes, par inhalation de particules au moment où on se touche le visage, la bouche, le nez ou les yeux. Il est aussi recommandé de se saluer sans se toucher ou se serrer la main, de se moucher dans un mouchoir à usage unique et, en cas de toux ou d'éternuement, de se couvrir le nez et la bouche avec le pli du coude.

Le gouvernement français a ajouté de nouvelles recommandations à cette liste à l'automne. Il conseille aussi depuis le mois d'octobre 2020 de limiter au maximum les contacts sociaux (6 minimum) et, depuis le mois de novembre, de ventiler au maximum les pièces fermées, a minima 10 minutes trois fois par jour.

Le Covid-19 peut-il être transmis par les animaux ?

La transmission du Covid-19 est toujours étudiée par les scientifiques. Le mode de contagion le plus commun est celui par les gouttelettes mais d'autres questions demeurent en suspens : est-ce que les animaux jouent un rôle dans la transmission de la maladie infectieuse ? La réponse est non selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Dans un avis publié le 16 octobre 2020, le Groupe d'expertise collective d'urgence (GECU) de l'Anses "considère qu'à la lumière des éléments scientifiques actuellement disponibles (épidémiologie de la COVID-19, études expérimentales et naturelles), les animaux domestiques et sauvages ne jouent pas, à ce jour, un rôle épidémiologique dans le maintien et la propagation du SARS-CoV-2 au niveau national, voire mondial". Le GECU a ajouté que "cette diffusion est, à ce jour, le résultat d'une transmission interhumaine efficace par voie respiratoire".

L'Anses rappelle toutefois dans son rapport que certaines espèces animales sont réceptives à la maladie infectieuse. Afin d'éviter "un risque éventuel de constitution d'un réservoir animal autre que l'humain", la GECU recommande la plus grande vigilance dans certaines situations. Il faut par exemple faire attention lors des contacts avec les animaux, en particulier dans des lieux confinés, clos. Cette exhortation est aussi valable pour "des contacts entre l'Homme et les espèces réceptives, dans des conditions de densité importante d'animaux". C'est notamment arrivé aux Pays-Bas et au Danemark, dans des élevages de visons. Une mutation du virus a été découverte chez ces petites bêtes, avant qu'elles ne le transmettent à l'homme.

Si une personne est positive au virus, l'Anses a indiqué dans son avis qu'il faut qu'elle évite tout contact étroit avec des animaux. Si cela ne peut être évité, comme par exemple pour des soins, le malade doit porter un masque. Il faut aussi qu'il se lave les mains avant et après avoir touché l'animal. Ces mesures de prudence doivent être d'autant plus suivies si la bête est une espèce réceptive, ce qui est notamment le cas du chat.

Additionner les barrières

Le port du masque, qui est évidemment bénéfique, n'est pourtant pas à lui seul une garantie contre une contamination. Il peut ne pas suffire si les autres conditions ne sont pas remplies. Le "modèle emmental" a été évoqué par plusieurs experts, dont la Haute autorité de santé (HAS). Cette théorie, inspirée du modèle élaboré en 1990 par James Reason, professeur de l'université de Manchester, pour expliquer les accidents, est assez parlante : chaque barrière (masque, distance, ventilation etc.) pourrait être représentée par une tranche de fromage. Chacune de ces tranches présentant des trous, elle ne peut être efficace à 100% si elle est prise seule. Il est donc indispensable de les superposer pour éviter la contamination. Les gestes barrières sont donc à respecter. Il en va de même pour le port du masque, qui permet de se protéger face au Covid-19

Précisions sur le nettoyage des surfaces

Au-delà de ces gestes de base, il a pu être recommandé, "par mesure de précaution, de nettoyer les surfaces fréquemment et récemment touchées par des mains potentiellement contaminées" en ayant à l'esprit que le virus se dégrade après quelques heures sur une surface et n'est donc plus dangereux. Il n'est donc "pas utile de désinfecter le sol, les murs ou le courrier car ce sont des surfaces qui passent peu de main en main", précise le gouvernement, qui préfère attirer l'attention sur "certaines surfaces fréquemment manipulées par d'autres (boutons de porte ou d'ascenseur, caddies de supermarché)". "Interrupteurs d'éclairage, poignées de toilettes, comptoirs, mains courantes, surfaces d'écran tactile et claviers" ont aussi un temps été listés sur le site dédié au coronavirus. Ces surfaces nécessitent de se laver ou se désinfecter les mains au préalable, d'éviter de se toucher le visage pendant et de bien se laver ou se désinfecter les mains après utilisation.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) indique également qu'il faut nettoyer les surfaces suspectes "avec un désinfectant ordinaire pour tuer le virus". Le dosage de solvant recommandé est de quatre cuillères à café pour un litre d'eau. Il est conseillé de laver les draps et vêtements souillés à 60°C. Dans une page consacrée à la lutte contre les idées reçues sur le Covid-19, l'OMS indique par ailleurs que les "désinfectants à base d'eau de Javel ou de chlore, de solvants, d'éthanol à 75%, d'acide péracétique et de chloroforme" sont efficaces contre le virus.