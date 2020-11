Livraison à domicile, course en ligne, drive : comment faire avec le confinement ?

LIVRAISON A DOMICILE - Commerces fermés oblige, la livraison à domicile a le vent en poupe pendant le confinement pour éviter les risques de contamination au Covid. Quid des plateformes de livraison de courses, de repas à domicile ou d'e-commerce ?

[Mis à jour le 3 novembre 2020 à 19h14] Les habitudes de consommation des Français changent avec le confinement. Pour éviter au maximum de sortir de chez soi pour ne pas se faire contaminer par le coronavirus ou parce que les commerces non essentiels ont fermé, nombreux sont les Français à se tourner vers l'e-commerce comme la plateforme Amazon et les services Drive des supermarchés comme Carrefour, Auchan ou Leclerc.

Les marques de la grande distribution ont dû adapter leurs pratiques au contexte de pandémie de coronavirus, et imposent à leurs livreurs et à leurs clients les mesures de sécurité indispensables à la réduction des transmissions du coronavirus. Dans les grandes villes, de nombreux restaurants qui ont physiquement fermé leurs portes ont recours à UberEats ou Deliveroo pour livrer leurs repas chez les clients. Suivez notre guide des sites de livraisons de nourriture et de courses :

Dans ce contexte pandémique inédit, le géant de la distribution a mis en place plusieurs systèmes pour pouvoir gérer l'afflux de demandes sur ses plateformes de commandes en ligne, avec de nouvelles offres et la réservation de créneaux en ligne. N'oubliez pas le Click&Collect, commandez en ligne et retirez vos courses en magasin, peut-on lire sur le site de Monoprix, qui propose également un service de livraison prioritaire aux personnel hospitalier.

En France, il est toujours possible de faire ses emplettes en livraison ou en drive sur le site de Carrefour. Toutefois, avec évidemment des précautions supplémentaires liées au contexte épidémique. En raison de l'afflux des commandes, le site réserve à ses clients des créneaux tous les jours à 12h, pour passer commande.

L'enseigne Franprix aussi, propose de vous livrer vos courses à domicile, à partir de 15 euros d'achat. Comme sur tous les sites de livraison de courses en ligne, les délais peuvent être rallongés en raison de la forte demande. Franprix a par ailleurs mis à disposition de ses clients des paniers de produits essentiels déjà préparés et un "arrondi solidaire en caisse" pour faire des dons au fonds d'urgence de la Fondation Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et du Secours Populaire Français dans le cadre de l'épidémie.

Autre grande surface où il est toujours possible de faire ses courses en ligne et se les faire livrer à domicile : E. Leclerc. Plus de 650 magasins proposent ce service partout en France. Au dernier confinement, certains produits, notamment les pâtes, ont été victimes de la crise et venaient à manquer.

Chez Auchan, le constat est le même que dans les autres distributeurs : faire ses courses en ligne demande de la patience. Sur le site d'Auchan, selon les localités, il peut être indiqué que les créneaux de livraison sont saturés. Les Auchan Drive sont aussi pris d'assaut par les Français, invités à se responsabiliser pour ne pas eux-mêmes créer des pénuries. Sur le site d'Auchan Drive, plusieurs messages sont affichés pour encourager les gens à prendre leur mal en patience : "Chers clients, devant l'affluence exceptionnelle et afin de servir un maximum de familles, nous limitons la prise de commande au delà de 3 jours. Néanmoins nous ouvrons des créneaux au jour le jour et nous vous invitons à vous connecter régulièrement. Merci de votre compréhension. Prenez soin de vous et de vos proches".

La plateforme de livraison Houra, qui achemine les courses de particuliers à domicile, est elle aussi particulièrement sollicitée depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Si les restaurants ont dû fermer leurs portes, les livreurs eux, continuent d'arpenter les rues des villes de France, en assurant prendre des mesures de distanciation pour éviter la transmission du coronavirus, dont la fameuse livraison "sans contact". Dans les grandes villes, les plateformes de livraisons de repas les plus connues sont Deliveroo, qui travaille avec près de 12 000 restaurants dans 300 villes de France. Mais il y a aussi Uber Eats et Just Eat, leaders dans le marché de la livraison de repas à domicile. Le site de livraison de repas de restaurants Frichti quant à lui est spécialisé dans la cuisine "maison" et les produits frais et de saison.

De nombreuses plateformes d'e-commerce proposent la livraison de produits d'électroménager et d'informatique, de jeux vidéo, de livres, de bandes dessinées, de CD, de DVD et de téléviseurs. Les acteurs majeurs sont Cdiscount, La Fnac et Amazon. Les promotions ne manquent pas sur leurs plateformes, qui livrent souvent gratuitement à domicile.

Rappelons que pour lutter contre la propagation du Covid-19 sur le territoire français, la population a pour ordre de limiter au maximum ses déplacements et ses interactions sociales. Seuls les déplacements jugés nécessaires sont autorisés, dont les courses alimentaires, à condition de les justifier par une attestation de déplacement dérogatoire.