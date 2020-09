Sport à la maison : haltère, tapis, vélo d'appartement... Le top pour garder la forme chez soi !

Tapis de sol mais aussi haltère, stepper, vélo d'appartement ou banc de musculation pour ceux qui disposent d'espace... Faire du sport à la maison demande un peu de matériel mais est tout à fait possible. Voici une petite liste des produits indispensables pour soigner sa condition physique et garder la forme !

Et si on gardait la forme cet automne malgré la fermeture annoncée des salles de sport dans le cadre de la lutte sanitaire contre le Covid-19 ? Avec les températures qui baissent, les jours qui raccourcissent et la petite baisse de tonus automnale, la saison n'est pas forcément la plus adaptée pour se mettre au jogging ou doubler vos exercices pour compenser la fermeture de votre salle de sport préférée. Si la fin du confinement et les vacances ont au contraire été synonyme d'arrêt des activités sportives, pas de panique ! La reprise d'une activité sportive, même quelques minutes par jour, peut vous aider. Il est également facile de s'adonner à de petits exercices à la maison. Assouplissement, gainage, musculation ou cardio, pas besoin de grands espaces pour s'exercer et se dépenser chez soi. Pour cela, encore faut-il disposer d'un minimum d'équipement, ne serait-ce qu'une tenue de sport pour pouvoir pratiquer ces activités en toute sécurité et confort. On vous a justement préparé une petite sélection des indispensables. Tapis de sol, haltères, ballon de fitness ou encore stepper sont des objets peu encombrants que l'on peut facilement ranger dans un intérieur, même petit. Pour les plus motivés ou ceux qui disposent de plus d'espaces (et de budget), les tapis de course ou encore vélos d'appartement sont évidemment tout trouvés. Voici quelques idées de matériel à acheter sur le web.