Sport à la maison : tapis, haltère, vélo d'appartement... Le top pour garder la forme !

Tapis de sol, haltère, stepper mais aussi vélo d'appartement ou banc de musculation... Voici une petite liste des produits indispensables pour soigner sa condition physique et garder la forme !

Et si on gardait la forme après le confinement ? Vous avez su faire un peu d'activité à la maison pour conserver votre tonus ou au contraire le confinement a été une vraie période de laisser-aller au point que vous faites partie des Français qui ont vu quelques kilos les rejoindre durant ces deux mois d'inactivité physique ? Pas de panique, la reprise d'une activité sportive, même quelques minutes par jour, peut vous aider. Si les parcs peuvent encore être fermés dans certaines zones, il est également facile de s'adonner à de petits exercices à la maison. Assouplissement, gainage, musculation ou cardio, pas besoin de grands espaces pour s'exercer et se dépenser chez soi. Cela peut être bénéfique, notamment pour évacuer la tension nerveuse que peut engendrer un sentiment d'enfermement voire d'oppression. Pour cela, encore faut-il disposer d'un minimum d'équipement, ne serait-ce qu'une tenue de sport pour pouvoir pratiquer ces activités en toute sécurité et confort. On vous a justement préparé une petite sélection des indispensables.