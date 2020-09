Coronavirus : le dernier bilan, samedi 5 septembre 2020

CORONAVIRUS EN CHIFFRES. Santé publique France rapporte plus de 8500 nouvelles contaminations au Covid-19 dans les dernières 24 heures. Le bilan s'alourdit de 12 morts ce samedi...

Le bilan du coronavirus en France s'est alourdi de 12 décès supplémentaires dans les hôpitaux ce samedi 5 septembre 2020, portant le nombre de morts à près de 30 700 depuis le début de l'épidémie en début d'année. Santé publique France rapporte par ailleurs plus de 8500 nouveaux cas dans son dernier point sur le virus. Ce samedi, les données hospitalières quotidiennes n'ont pas été communiquées, le tableau de bord de Santé publique France indiquant 1661 nouvelles hospitalisations sur les 7 derniers jours dont 285 en réanimation. De nombreuses données sont donc manquantes dans nos graphiques.

Nouveaux chiffres. Depuis le début du mois de septembre, en plus des données nationales et des cartes de l'épidémie de coronavirus en France, nous présentons dans cette page les principaux chiffres sur l'épidémie par région et par département (taux d'incidence, hospitalisations, réanimations, décès). Toutes ces données à jour sont disponibles dans un tableau en bas de page.

Voici les dernières données officielles disponibles sur le Covid-19 en France selon les bilans quotidiens de Santé publique France et du ministère de la Santé, basés sur les données des tests SI-DEP, les données hospitalières et les remontées des établissements médico-sociaux, dont les Ehpad. De nombreuses précisions sont nécessaires pour bien appréhender ces chiffres. Elles sont détaillées sous le tableau :

Voici le nombre de cas de Covid-19, de décès, hospitalisations, de réanimations et de guérisons observés en plus ou en moins par rapport au précédent bilan (généralement la veille). Dernières données disponibles en France selon les bilans quotidiens de Santé publique France et du ministère de la Santé :

A partir de ces données quotidiennes sur le coronavirus en France, nous avons élaboré plusieurs courbes qui permettent d'observer l'évolution du virus selon le nombre de cas confirmés (par test PCR, autrement dit nasopharyngé), le nombre d'hospitalisations et de patients en réanimation, le nombre de décès en milieu hospitalier et de décès totaux et le nombre de retours à domicile, assimilés à des guérisons.

Précision importante sur le nombre de cas : le gouvernement et Santé publique France ont changé leur méthode de recueil des données concernant les résultats des tests à la mi-mai, avec le projet SI-DEP. Si le nombre de cas détectés semble aussi élevé à la fin août qu'à la fin mars, les chiffres ne sont donc pas complètement comparables. La quantité comme la nature des tests effectués ont très largement évolué depuis le déconfinement. De quelques milliers de tests, la France est passée à plus de 700 000 tests chaque semaine aujourd'hui, impactant immanquablement les chiffres. Par ailleurs, au plus fort de la crise en mars/avril, les tests concernaient principalement les personnes gravement malades, admises à l'hôpital, mettant de côté tous les malades pas ou peu symptomatiques. Dans un point daté du 9 juillet, Santé publique France estimait par extrapolation que pour la semaine 11 (du 9 au 15 mars), le nombre de personnes infectées par le SARS-CoV-2 aurait pu s'élever à 720 000 cas contre moins de 6400 réellement recensés en cumul à l'époque. Des centaines de milliers de cas seraient ainsi passés hors des radars jusqu'en mai, qui sont partiellement comptabilisés aujourd'hui avec la généralisation des tests, y compris chez les asymptomatiques.

NB : Des erreurs et des corrections de données ont été signalées à plusieurs reprises par Santé publique France, aboutissant parfois à des surestimations suivies généralement d'évolutions négatives du nombre de cas et de morts. Il faut aussi bien distinguer ici l'évolution du nombre total de patients hospitalisés à un instant T et les nouvelles hospitalisations, autrement dit les nouvelles admissions chaque jour à l'hôpital (brut). Dans un cas, il s'agit d'un solde, qui tient compte des entrées, mais aussi des sorties de l'hôpital (guérisons ou décès). Dans l'autre, on parle uniquement des nouvelles entrées à l'hôpital ou en réanimation pour Covid sur une journée. Pour chaque graphique, la courbe représente le cumul (ex : total des cas, des hospitalisations en cours) tandis que les barres correspondent aux évolutions quotidiennes (soldes des hospitalisations chaque jour, nouveaux décès, etc.).

Le ministère de la Santé calcule également, à partir des données brutes, une série de statistiques sur la progression du Covid-19 dans le pays. Quatre indicateurs particulièrement importants sont présentés ci-dessous : le taux d'incidence, le nombre de reproduction effectif, le taux d'occupation des lits en réanimation et le taux de positivité des tests RT-PCR. Si les deux derniers sont aisément compréhensibles (pourcentage de lits de réanimation occupés et pourcentage de tests positifs sur le nombre de tests total effectués), les deux premiers méritent une définition.

Le taux d'incidence, représenté par la première courbe, est considéré comme un indicateur clé sur la virulence du virus. Il s'agit du nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR survenus sur les 7 derniers jours. Ce chiffre est rapporté au nombre d'habitants, soit un taux exprimé pour 100 000 habitants. Le nombre de reproduction (R) correspond quant à lui au nombre moyen de personnes contaminées par un malade. Si ce chiffre est supérieur à 1, cela signifie qu'une personne atteinte de Covid-19 contamine plus d'une autre personne en moyenne actuellement et donc que la maladie progresse.

Sur le portail Géodes, Santé publique France met à disposition plusieurs cartes donnant un aperçu à un instant T de la circulation du coronavirus sur le territoire. Peuvent être consultées des cartes départementales et régionales sur le taux de positivité des tests (pourcentage de tests Covid positifs sur le nombre total de tests réalisés) ou sur le taux d'incidence évoqué ci-dessus. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants :

Les autres cartes sur la circulation du Covid :

Taux de positivité des tests PCR par département : voir la carte

R effectif (taux de reproduction du virus) par région : voir la carte

Les cartes liées à la positivité des tests, à l'incidence ou encore au taux de reproduction du virus (ci-dessus) sont de premiers indicateurs de la circulation du coronavirus au niveau territorial. Les cartes portant sur les actes de SOS Médecins ou les passages aux urgences sont des indicateurs pertinents dans un deuxième temps, quand la progression de l'épidémie commence à se traduire par le recours à des services médicaux. En bout de course, c'est l'évolution du nombre d'hospitalisations ou de cas en réanimation qui confirmera ou non que le coronavirus circule (ou rebondit) effectivement sur un territoire donné. Cette carte présente le nombre total de personnes actuellement hospitalisées pour Covid-19 par département :

Les autres cartes sur les interventions médicales et les hôpitaux :

Dans le tableau ci-dessous, nous regroupons les derniers chiffres clés rendus disponibles par Santé publique France et Géodes pour les départements et les régions de France (ces dernières étant précédées d'une étoile*). Le classement se fait en fonction du taux d'incidence (nombre de tests positifs pour 100 000 habitants sur une semaine glissante, généralement communiqué avec quatre jours de décalage). Les hospitalisations et des réanimations correspondent aux patients "en cours" de soins à la date indiquée, les décès au cumul depuis le début de l'épidémie.

De nombreux autres graphiques ainsi que des cartes sont élaborés par les scientifiques et par des revues reconnues pour tenter d'observer le plus finement possible la trajectoire de l'épidémie et pour comparer l'évolution du Covid-19 dans les différents pays touchés. Parmi ces courbes, celles élaborées à partir des données de l'Université John Hopkins aux Etats-Unis, sont parmi les plus complètes. Ces données sont notamment reproduites par le Financial Times, Google Studio et bien d'autres avec des mises à jour au quotidien. Nous nous basons depuis la mi-avril sur les données et graphiques présentés par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab. Ces courbes et cette carte présentent le nombre de cas et de décès ramenés à la population, soit pour 1 million d'habitants.

Courbe du nombre de cas de coronavirus par million :

Carte du nombre de décès de coronavirus par million :

Se focaliser sur le nombre total de décès "brut" dans chaque pays est en effet sujet à caution, à l'heure ou la gestion de la pandémie par les gouvernements et leurs résultats provoquent de nombreuses comparaisons ainsi que de vifs débats. Ramener le nombre de morts à la population est censé gommer le poids démographique de chaque pays, mais il ne gomme pas en revanche la pyramide des âges qui présente parfois des écarts très importants d'un pays à l'autre.

L'autre intérêt des courbes et des cartes du projet Our World in Data, est qu'elles tiennent compte du décalage dans l'émergence de l'épidémie d'un pays à l'autre. Selon les graphiques, le décompte débute à partir du premier cas ou du 100e cas détecté sur le territoire, ou encore, pour les décès, du jour à partir duquel 5 morts ont été recensés dans le pays (jour 0 en abscisses).