Covid-19 : chiffres, cartes... Le point sur l'épidémie de coronavirus en France

COVID. Nombre de cas, décès, courbe de progression du coronavirus, carte des départements les plus touchés... Découvrez chaque jour tous les chiffres et les statistiques clés sur l'évolution du Covid-19 en France.

L'épidémie de Covid-19 en France continue son inquiétant rebond avec, dans le dernier bilan daté du 26 août 2020, un nombre de cas répertoriés en 24 heures qui n'avait plus été constaté depuis la mi avril. 5 429 cas supplémentaires de coronavirus sont venus s'ajouter aux quelques 255 000 enregistrés dans le pays depuis le début de l'épidémie. Le Premier ministre Jean Castex a assuré qu'il n'y avait "pas de quoi s'affoler, on n'est pas revenu à la situation (...) du mois d'avril ou du mois de mai", "mais malgré tout, il y avait encore il y a quelques semaines 1.000 cas par jour qui étaient diagnostiqués". "Vous voyez bien quand même qu'il y a quelque chose qui se passe", a-t-il ajouté, en précisant que les admissions en réanimation "progressent, mais extrêmement légèrement".

"Nous sommes incontestablement dans une phase de recrudescence de l'épidémie", a complété Jean Castex lors d'une conférence de presse ce jeudi . "L'épidémie regagne du terrain, et c'est maintenant qu'il faut intervenir", a prévenu le Premier ministre, entouré du ministre de la Santé Olivier Véran et celui de l'Education, Jean-Michel Blanquer. Les admissions à l'hôpital et en réanimation "commencent, doucement mais sûrement à remonter", a aussi souligné Jean Castex qui a annoncé 19 nouveaux départements en "rouge". "Nous devons nous doter de tous les moyens pour stopper cette progression et pour nous protéger", a martelé le Premier ministre.

IMPORTANT - Au moment de communiquer son bilan quotidien sur le coronavirus en France ce mercredi 26 août dans la soirée, Santé publique France a indiqué que "suite à une panne informatique, les données de mortalité et le nombre de patients hospitalisés ne sont pas disponibles au 26/08". De nombreux chiffres sont donc manquants dans le dernier point communiqué par l'établissement public et donc dans nos graphiques ci-dessous.

Voici les dernières données officielles disponibles sur le Covid-19 en France selon les bilans quotidiens de Santé publique France et du ministère de la Santé, basés sur les données hospitalières et les remontées des établissements médico-sociaux, dont les Ehpad. De nombreuses précisions sont nécessaires pour bien appréhender ces chiffres. Elles sont détaillées sous le tableau. Voici les derniers chiffres :

Voici le nombre de cas de Covid-19, de décès, hospitalisations, de réanimations et de guérisons observés en plus ou en moins par rapport au précédent bilan (généralement la veille). Dernières données disponibles en France selon les bilans quotidiens de Santé publique France et du ministère de la Santé :

Lire aussi

A partir de ces données quotidiennes sur le coronavirus en France, nous avons élaboré plusieurs courbes qui permettent d'observer l'évolution du virus selon le nombre de cas confirmés (par test PCR, autrement dit nasopharyngé), le nombre d'hospitalisations et de patients en réanimation, le nombre de décès en milieu hospitalier et de décès totaux et le nombre de retours à domicile, assimilés à des guérisons. Il faut distinguer ici l'évolution du nombre total de patients hospitalisés à un instant T et les nouvelles hospitalisations, autrement dit les nouvelles admissions chaque jour à l'hôpital (brut). Dans un cas, il s'agit d'un solde, qui tient compte des entrées, mais aussi des sorties de l'hôpital (guérisons ou décès). Dans l'autre, on parle uniquement des nouvelles entrées à l'hôpital ou en réanimation pour Covid sur une journée. Pour chaque graphique, la courbe représente le cumul (ex : total des cas, des hospitalisations en cours) tandis que les barres correspondent aux évolutions quotidiennes (soldes des hospitalisations chaque jour, nouveaux décès, etc.) :

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

NB : Des erreurs et des corrections de données ont été signalées à plusieurs reprises par Santé publique France, aboutissant parfois à des surestimations suivies généralement d'évolutions négatives du nombre de cas et de morts.

Le ministère de la Santé propose par ailleurs une série de statistiques sur la progression du Covid-19 dans le pays avec notamment trois indicateurs importants : l'évolution du taux d'incidence, l'évolution du nombre de reproduction effectif, le taux d'occupation des lits en réanimation et le taux de positivité des tests RT-PCR. Le taux d'incidence, représenté par la première courbe, est considéré comme un indicateur clé sur la virulence du virus. Il s'agit du nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR survenus sur les 7 derniers jours. Ce chiffre est rapporté au nombre d'habitants, soit un taux exprimé pour 100 000 habitants.

Sur le portail Géodes, Santé publique France met à disposition plusieurs cartes donnant un aperçu à un instant T de la circulation du coronavirus sur le territoire. Peuvent être consultées des cartes départementales et régionales sur le taux de positivité des tests (pourcentage de tests Covid positifs sur le nombre total de tests réalisés) ou sur le taux d'incidence évoqué ci-dessus. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants :

Les autres cartes sur la circulation du Covid :

Taux de positivité des tests PCR par département : voir la carte

R effectif (taux de reproduction du virus) par région : voir la carte

Les cartes liées à la positivité des tests, à l'incidence ou encore au taux de reproduction du virus (ci-dessus) sont de premiers indicateurs de la circulation du coronavirus au niveau territorial. Les cartes portant sur les actes de SOS Médecins ou les passages aux urgences sont des indicateurs pertinents dans un deuxième temps, quand la progression de l'épidémie commence à se traduire par le recours à des services médicaux. En bout de course, c'est l'évolution du nombre d'hospitalisations ou de cas en réanimation qui confirmera ou non que le coronavirus circule (ou rebondit) effectivement sur un territoire donné. Cette carte présente le nombre total de personnes actuellement hospitalisées pour Covid-19 par département :

Les autres cartes sur les interventions médicales et les hôpitaux :

De nombreux autres graphiques ainsi que des cartes sont élaborés par les scientifiques et par des revues reconnues pour tenter d'observer le plus finement possible la trajectoire de l'épidémie et pour comparer l'évolution du Covid-19 dans les différents pays touchés. Parmi ces courbes, celles élaborées à partir des données de l'Université John Hopkins aux Etats-Unis, sont les plus complètes. Ces données sont notamment reproduites par le Financial Times, Google Studio et bien d'autres avec des mises à jour au quotidien. Nous nous basons depuis la mi-avril sur les données et graphiques présentés par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab. Ces courbes et cette carte présentent le nombre de cas et de décès ramenés à la population, soit pour 1 million d'habitants.

Courbe du nombre de cas de coronavirus par million :

Carte du nombre de décès de coronavirus par million :

Se focaliser sur le nombre total de décès "brut" dans chaque pays est en effet sujet à caution, à l'heure ou la gestion de la pandémie par les gouvernements et leurs résultats provoquent de nombreuses comparaisons ainsi que de vifs débats. Ramener le nombre de morts à la population est censé gommer le poids démographique de chaque pays, mais il ne gomme pas en revanche la pyramide des âges qui présente parfois des écarts très importants d'un pays à l'autre.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'autre intérêt des courbes et des cartes du projet Our World in Data, est qu'elles tiennent compte du décalage dans l'émergence de l'épidémie d'un pays à l'autre. Selon les graphiques, le décompte débute à partir du premier cas ou du 100e cas détecté sur le territoire, ou encore, pour les décès, du jour à partir duquel 5 morts ont été recensés dans le pays (jour 0 en abscisses).