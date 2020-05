Se couper les cheveux : comment se lancer ? Les tutos, conseils et guide d'achat

Déjà un mois de confinement et vous avez perdu tout espoir sur l'avenir de votre coupe de cheveux ces prochains jours ? Tout n'est pas perdu. Et si vous lui donniez un bon coup de jeune en vous coupant les cheveux vous-même ? Voici nos conseils, quelques idées de matériel et des tutos pour vous aider. Peut-être impressionnerez-vous votre coiffeur quand il sera enfin temps de retrouver son salon !

La question peut paraître bien superficielle à l'heure où l'épidémie de Covid-19 se répand et endeuille déjà de nombreuses familles mais elle entre peu à peu dans les foyers. A mesure que le confinement se prolonge, les coupes de cheveux deviennent l'objet de quelques moqueries dans les foyers. Avec la fermeture de l'ensemble des salons de coiffure en France, il devient difficile d'entretenir longs cheveux, racines et colorations ou boucles et permanentes. Vous n'avez pas envie de paniquer à chaque réunion en visio avec vos collègues ? Dur, dur d'envisager un long confinement avec des pointes abîmées, une coupe de cheveux qui a perdu ses formes ou encore une coloration qui fait triste mine ? Avec quelques conseils et matériels c'est possible de conjurer le sort !