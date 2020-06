"Retour à l'école et au collège le 22 juin : quel protocole sanitaire pour la reprise des cours ?"

La reprise des cours du 22 juin marque le retour obligatoire à l'école et aux collège des élèves français. Voici les mesures envisagées pour assouplir le protocole sanitaire, qui doivent être officialisées ce mercredi.

[Mis à jour le 17 juin 2020 à 15h11] Que sait-on sur l'assouplissement du protocole sanitaire qui doit être officialisé ce mercredi 17 juin, afin d'encadrer le retour à l'école obligatoire du 22 juin dans les écoles et les collèges ? Contacté par Franceinfo ce mercredi, le ministère a précisé "que certains éléments pourraient changer d'ici quelques heures" et que la version provisoire du nouveau protocole qui circule dans les établissements était à prendre avec des pincettes. Bien qu'il faille, par conséquent, attendre la version définitive du document pour les confirmer, plusieurs points semblent d'ores et déjà très probables :

Distanciation physique : au moins dans les écoles et collèges (et pas forcément en maternelle), la distanciation de 4m² entre élèves mise en place depuis mi-mai devrait se voir réduite à "un mètre latéral entre chaque élève". Selon le ministre de l'Education, cet "allègement des conditions de distanciation physique" est la mesure clé du nouveau protocole

Quel "retour à la normale" pour la reprise des cours obligatoire du 22 juin ?

Un retour à la normale en terme d'effectif d'élèves dans les écoles et collèges a été annoncé le 14 juin par Emmanuel Macron. Comme l'a indiqué le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, l'objectif est "d'avoir le retour de tous les enfants à l'école et au collège et aussi d'ouvrir davantage les lycées de France" grâce à un nouveau protocole allégé. Version assouplie du protocole précédent, qui prévaut depuis les réouvertures scolaires du 11 mai, il a été mis au point "avec les organisations représentatives et en lien avec le ministre de la Santé", a précisé le ministre.

Dans les crèches, écoles et collèges, la reprise des cours en classe pour les élèves est donc obligatoire à partir du lundi 22 juin, comme l'a annoncé Emmanuel Macron dans son discours du 14 juin dernier. Pour les lycées en revanche, le protocole sanitaire est maintenu tel quel et le contrôle continu reste de mise pour le baccalauréat car "il y a beaucoup plus de brassage dans ces établissements", ont déclaré les services du ministère de l'Education nationale. Depuis début juin, plusieurs collectifs de parents d'élèves appelaient à un retour des enfants plus large en classe. Certains d'entre eux, comme à Aubervilliers, sont allées jusqu'à déposer un recours devant le tribunal administratif pour réclamer la réouverture de "l'ensemble" des écoles primaires et un accueil des enfants plus régulier (voir ici).

Dans quelles conditions se fera le retour à l'école le 22 juin ? Le chef de l'Etat laisse au ministère de l'Education nationale le soin d'organiser ce retour en classe. Lundi 15 juin, Jean-Michel Blanquer a donné rendez-vous aux principaux syndicats du secteur, pour que le nouveau protocole soit expliqué, précisé et les modalités de mise en oeuvre discutées et ajustées. Le ministre a d'ores et déjà indiqué sur Europe 1 que les règles sur la distanciation physique à l'école allaient être allégées pour faciliter ce retour en classe des élèves. "Deux semaines c'est très important, chaque jour compte. Les enfants ont besoin d'aller à l'école", a rappelé le ministre. En conséquence, "oui, le protocole va être allégé", avec une nouvelle version présentée dès mardi, a-t-il précisé. Le principal changement sera "celui de la distanciation physique, qui contraignait à faire des petits groupes de 15 élèves. Désormais, il y a toujours une distanciation physique mais beaucoup moins contraignante, avec 1 mètre latéral entre les élèves", a détaillé Jean-Michel Blanquer au micro de la radio.

"On passe ainsi de 4m² autour de chaque élève à un système plus souple. Ceci nous permet d'accueillir tous les élèves" et donc de mettre fin à la limitation de 15 élèves par classe en primaire. Compte tenu du caractère obligatoire du retour en classe, il fallait en effet s'attendre à ce que le protocole sanitaire très strict mis en place depuis le 11 mai soit allégé. Et les nouvelles règles, avec protocole plus souple, ne rentreront en vigueur que lundi 22 juin. Reste que pour ne pas baisser la garde, les autorités publiques vont insister pour que certaines règles demeurent : port du masque, distance entre personnel et élèves dans les cours d'école et de collège, nettoyage renforcées de tous les locaux des établissements scolaires... Jean-Michel Blanquer a déjà confirmé que les mesures d'hygiène (gestes barrière, lavage des mains et gel hydroalcoolique), sont maintenues.

Un mètre entre les élèves

Dans un décret publié lundi 15 juin au journal officiel, le dispositif est déjà présenté dans ses grandes lignes. "Dans les écoles élémentaires et les collèges, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face. L'accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger", indique le document officiel.

Il est toutefois probable que dans certaines communes et toutes petites écoles, le protocole nécessaire empêche le retour à l'école. "Il restera probablement quelques endroits où tous les élèves ne pourront pas tenir" dans la classe en raison de l'exiguïté des locaux, a fait savoir l'entourage de Jean-Michel Blanquer à l'AFP.

Le Snes-FSU, syndicat national des enseignants du second degré, estime que ces annonces représentent "une bonne nouvelle parce qu'on n'avait pas compris pourquoi l'école, à un moment, était devenue facultative pour certains jeunes", a indiqué sa secrétaire nationale et porte-parole Frédérique Rolet, sur franceinfo. "Il faut travailler les groupes pour permettre justement de rattraper les décrocheurs. Toutes ces questions-là sont des questions urgentes. Ces quelques jours vont peut-être quand même permettre avec certains, de faire le point sur ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait pendant la période de confinement", a-t-elle ajouté.

De son côté, le syndicat Sud-Education s'est montré plus sceptique. "De nombreuses questions restent en suspens : maintien ou non du protocole sanitaire, retour ou non des personnels à risques notamment ?" explique Sud-Education dans un communiqué publié dimanche 14 juin. Le syndicat pointe "le caractère abrupt des annonces" qui ne favorise pas "une organisation des équipes permettant un retour en classe dans les meilleures conditions".

Le premier syndicat du primaire, le Snuipp-FSU, a déploré le 16 juin : "L'architecture des écoles, la superficie des salles de classe, leur mobilier et les effectifs de classe resteront des contraintes indépassables". Le syndicat estime par conséquent que "Tous les élèves ne pourront pas revenir à l'école en même temps".

Pour Francette Popineau, porte-parole du Snuipp-FSU, "tout dépendra de deux choses" : les effectifs par classe et la surface des salles de classe dans l'établissement. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'attendre à ce que cette rentrée du 22 juin soit possible partout. Croire le contraire serait illusoire", a-t-elle déclaré sur CNEWS. Sur le terrain, le directeur d'une école près de Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes), Gabriel Heinz, confirme. Il a expliqué sur France 2 qu'il lui était impossible d'accueillir ses 450 élèves en même temps : "Si un élève est assis à une table et que l'on considère qu'il doit y avoir un mètre de distance entre les deux, l'autre élève ne peut occuper la table", estime-t-il.

A la conférence de presse du 28 mai présentant la phase 2 du déconfinement en France, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer avait fait des annonces clés sur la suite de la reprise des cours en France. Il avait notamment évoqué la rentrée de septembre et le protocole sanitaire... Voici ce qu'il faut retenir et qui demeure d'actualité :

Réouverture des lycées : En zones vertes, les lycées ont commencé à rouvrir à partir du mardi 2 juin. Les établissements généraux et technologiques n'accueillent des élèves que pour "des entretiens individuels et pédagogiques", notamment pour "faire le point sur les projets d'orientation ou le suivi de Parcoursup". En zones orange (région Ile-de-France, la Guyane et Mayotte jusqu'au 15 juin), seuls les lycées professionnels avaient rouvert.

Le nouveau protocole sanitaire doit être publié mercredi 17 juin 2020.

L'annonce, mi-juin, du retour de tous les élèves dans les écoles a semblé acter un message très clair : la crise sanitaire, ou en tout cas sa séquence la plus dramatique, s'est achevée, et l'épidémie de coronavirus n'est plus une véritable menace, même s'il faut rester très prudents et respecter des règles de précaution. "Il faudra continuer d'éviter au maximum les rassemblements, car nous savons qu'ils sont les principales occasions de propagation du virus. Ils resteront donc très encadrés", a d'ailleurs insisté Emmanuel Macron dans son discours du 14 juin.

Le 1er mai, le gouvernement a communiqué une version du protocole sanitaire national qui fait jusque-là office de référence pour les établissements scolaires. Des consignes y sont détaillées pour l'accueil du matin, la récréation, la restauration ou encore l'aménagement des classes. Destinées aux académies, aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école et aux collectivités locales "ainsi qu'à l'ensemble de la communauté scolaire", ces règles sanitaires s'inspirent largement de la note sur la réouverture des écoles mise en ligne le 25 avril par le conseil scientifique pour s'adapter à l'impact du Covid-19. Le protocole a également été mis en place avec l'appui de la société de certification Bureau Veritas. Ce protocole sera maintenu, mais adapté en vue de la reprise des cours pour tous les élèves le 22 juin.

Les "cinq fondamentaux" du protocole sanitaire national :

La distanciation physique

L'application des gestes barrière

La limitation du brassage des élèves

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels

La formation, l'information et la communication

Les éléments clés du protocole :

Le rôle des parents : "Ils s'engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au collège ou au lycée en cas d'apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l'élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l'établissement . En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l'enfant ne doit pas se rendre à l'établissement".

Pour les élèves : "pour ceux des écoles maternelles , le port de masque est à proscrire. Pour les élèves des écoles élémentaires , le port du masque n'est pas recommandé mais les enfants peuvent en être équipés s'ils le souhaitent et s'ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage. L'avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque pour les élèves présentant des pathologies. Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront accessibles aisément à l'ensemble de la population. Dans l'attente, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse dote chaque école en masques, de même qualité que ceux mis à la disposition des enseignants (masques 'grand public' de catégorie 1) afin qu'ils puissent être fournis aux élèves qui le souhaitent ou doivent en être équipés et qui peuvent l'utiliser à bon escient".

"Dans les collèges et lycées , le port du masque grand public est obligatoire dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation risque de ne pas être respecté. L'avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque pour les élèves présentant des pathologies. Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront accessibles aisément à l'ensemble de la population. Dans l'attente, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse dote chaque collège et lycée en masques de même qualité que ceux mis à la disposition des enseignants (masques grand public de catégorie 1) afin qu'ils puissent être fournis aux élèves qui le souhaitent ou doivent en être équipés et qui peuvent l'utiliser à bon escient".

Le respect des mesures physiques de distanciation s'applique dans tous les contextes et tous les espaces : les temps de passage, la circulation, la distribution des repas. La gestion des matériels collectifs (plateaux, couverts, brocs d'eau…) est adaptée pour limiter les contacts."

"En cas d'impossibilité de restauration dans les lieux habituels dans le respect des prescriptions précédentes, la restauration pourra avoir lieu en salle de classe, sous la surveillance d'un adulte et sous forme de plateaux ou de paniers repas, dans le respect des règles d'hygiène et du respect de la chaîne du froid". Des mesures d'hygiène strictes sont alors préconisées, parmi lesquelles : "Adapter la distribution d'eau, des repas et des couverts pour limiter les contacts" ; "En cas d'assistance aux élèves pour la prise des repas, veiller à ce que les personnels portent un masque et se lavent les mains entre chaque contact" ; ou encore "Proscrire l'utilisation de micro-ondes collectifs".

Parmi les autres consignes données pour la récréation, on trouve la possibilité de les organiser en intérieur, et la nécessité d'organiser un lavage des mains spécifique : "En cas de conditions climatiques inadaptées, et sans possibilité d'avoir un espace extérieur abrité permettant la distanciation physique, organiser les récréations en intérieur en favorisant un autre espace que celui de la classe (ex : salle de motricité,...). Dans ce cas, ventiler l'espace dédié préalablement et après la récréation" ; "Organiser le lavage des mains (eau et savon avec séchage soigneux de préférence avec une serviette en papier jetable sinon à l'air libre). L'utilisation d'une solution hydroalcoolique, sous le contrôle étroit d'un adulte, peut être envisagée".

: "Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons, etc. doivent être évités ou accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation. Le transfert d'objets ou de matériel entre le domicile et l'école doit être limité au strict nécessaire. Ventilation des classes et autres locaux en maternelle et en primaire : "L'aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois. Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l'arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. Pour les locaux équipés d'une ventilation mécanique, son bon fonctionnement est contrôlé".

: "L'aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois. Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l'arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. Pour les locaux équipés d'une ventilation mécanique, son bon fonctionnement est contrôlé". En salles de classes de collège et de lycée : "avant l'arrivée des élèves, assurer l'aération par une ouverture des fenêtres pendant 15 minutes (pour les bâtiments avec une ventilation naturelle), durant les récréations, pendant la pause repas et en fin de journée". " Veiller à l'absence d'échange d'objets personnels ; et à ce que les matériels pédagogiques aient été préalablement désinfectés ou isolés à l'air libre plusieurs jours".

: "avant l'arrivée des élèves, assurer l'aération par une ouverture des fenêtres pendant 15 minutes (pour les bâtiments avec une ventilation naturelle), durant les récréations, pendant la pause repas et en fin de journée". " Veiller à l'absence d'échange d'objets personnels ; et à ce que les matériels pédagogiques aient été préalablement désinfectés ou isolés à l'air libre plusieurs jours". En complément du protocole de nettoyage quotidien , "lorsque des groupes d'élèves différents se succèdent dans les salles d'enseignements spécifiques, un nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves est réalisé entre chaque groupe, si possible à l'aide de lingettes désinfectantes".

, "lorsque des groupes d'élèves différents se succèdent dans les salles d'enseignements spécifiques, un nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves est réalisé entre chaque groupe, si possible à l'aide de lingettes désinfectantes". Limitation du brassage des élèves : "La stabilité des classes et des groupes d'élèves contribue à la limitation du brassage. (...) L'objectif est de limiter les croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents. (...) L'arrivée et le départ de l'école peuvent être étalés dans le temps, en fonction du nombre d'élèves accueillis par salle et des personnels présents. Ce fonctionnement est conditionné à une étude préalable des possibilités d'adaptation du transport scolaire, y compris celui des élèves en situation de handicap ; les intercours et la circulation hors temps de classe dans les bâtiments : les déplacements des élèves devront être limités au strict nécessaire, organisés et encadrés. Il est recommandé également de privilégier le déplacement des professeurs plutôt que celui des élèves et donc d'attribuer une salle à une classe (en dehors des salles spécialisées) ; en cas de difficulté d'organisation, les récréations peuvent être remplacées par des temps de pause en classe à la fin du cours".

: "La stabilité des classes et des groupes d'élèves contribue à la limitation du brassage. (...) L'objectif est de limiter les croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents. (...) peuvent être étalés dans le temps, en fonction du nombre d'élèves accueillis par salle et des personnels présents. Ce fonctionnement est conditionné à une étude préalable des possibilités d'adaptation du transport scolaire, y compris celui des élèves en situation de handicap ; : les déplacements des élèves devront être limités au strict nécessaire, organisés et encadrés. Il est recommandé également de privilégier le déplacement des professeurs plutôt que celui des élèves et donc d'attribuer une salle à une classe (en dehors des salles spécialisées) ; en cas de difficulté d'organisation, peuvent être remplacées par des temps de pause en classe à la fin du cours". Information des élèves : "Le jour de la rentrée, les élèves bénéficient d'une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrière dont l'hygiène des mains. Celle-ci est adaptée à l'âge des élèves (création graphique, vidéo explicative, représentation de la distance d'un mètre, etc.). Cette sensibilisation est répétée autant que nécessaire, pour que la mise en œuvre de ces prescriptions devienne un rituel. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse fournit des kits de communication adaptés à cet effet. Le personnel médical de l'éducation nationale apporte également son appui à ces actions de sensibilisation".

: "Le jour de la rentrée, les élèves bénéficient d'une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrière dont l'hygiène des mains. Celle-ci est adaptée à l'âge des élèves (création graphique, vidéo explicative, représentation de la distance d'un mètre, etc.). Cette sensibilisation est répétée autant que nécessaire, pour que la mise en œuvre de ces prescriptions devienne un rituel. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse fournit des kits de communication adaptés à cet effet. Le personnel médical de l'éducation nationale apporte également son appui à ces actions de sensibilisation". Cas suspects de Covid-19 : "Identifier la pièce dédiée à l'accueil des cas suspects de Covid-19 et la munir de masques et d'un point de lavage des mains" ; "En cas de survenue d'un ou plusieurs symptômes chez un élève (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc) : 1/Isolement immédiat de l'élève avec un masque (s'il est assez grand pour en porter un) à l'infirmerie ou dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l'attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l'éducation nationale. 2/Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu'ils viennent chercher l'élève en respectant les gestes barrière. 3/Rappel par le responsable de l'établissement de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l'opportunité et des modalités de dépistage de l'élève le cas échéant. Un appui du médecin ou de l'infirmier de l'éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge. 4/Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne, après un temps de latence de quelques heures.

Que se passe-t-il quand un cas suspect est détecté ?

Les cas suspects détectés sont pris en charge de la manière suivante : l'enfant ou l'adulte doit être isolé immédiatement, comme indiqué par le protocole sanitaire. Le port du masque est ensuite obligatoire pour les adultes s'il ne peuvent pas regagner leur domicile dans la foulée. Après le départ de la personne, adulte ou enfant, de l'établissement scolaire, elle est invitée à consulter son médecin traitant le plus tôt possible. Le praticien évaluera l'intérêt de réaliser ou non le fameux test PCR, celui qui permet de confirmer la présence du virus ou non dans l'organisme.

En cas de test positif :

le malade est isolé chez lui, si son état ne nécessite pas de l'hospitaliser. Objectif : limiter les contacts au maximum.

Les autorités sanitaires sont également informées de cette détection d'un cas positif et recherchent l'ensemble des cas contacts, y compris dans l'établissement lui-même.

Dans l'école, après un laps de temps de quelques heures suivant le départ de la personne chez qui on suspecte une contamination, les pièces dans lesquelles cette dernière est passée doivent être nettoyées avec soin.

Si le test revient négatif :

Les décisions de réouvrir ou non l'école fermée par précaution se prennent, là encore, au cas par cas. Au Mans, où le maire socialiste Stéphane Le Foll avait fait fermer deux établissements après l'apparition de deux cas suspects, les tests se sont révélés négatifs et les établissements ont tous deux rouvert leurs portes dès le lundi 18 mai au matin. Le maire a expliqué dans les médias : "Je partage la nécessité de déconfiner le pays. Je fais confiance aux autorités sanitaires, qui nous disent que les risques de diffusion du virus sont infimes dès lors que toutes les mesures de précaution sont respectées".

La rentrée scolaire post-confinement se déroule en plusieurs phases et a débuté lundi 11 mai. D'après le Premier ministre, ce retour à l'école des élèves français est un "impératif pédagogique et de justice sociale".

La reprise a d'abord concerné les crèches, les maternelles et les écoles élémentaires à partir du 11 mai, et par petits groupes d'élèves (pas plus de 10 petits dans la même salle en crèche ; pas plus de 15 enfants dans la même classe en maternelle et à l'école primaire). A dater du lundi 22 juin, tous les enfants doivent être accueillis en crèche, maternelle et école primaire, dans la mesure du possible.

La réouverture des collèges a suivi, à compter du lundi 18 mai, mais en ne commençant que par les classes de 6e et de 5e, et uniquement dans les départements où la circulation du virus est suffisamment maîtrisée, autrement dit dans les départements affichés en vert sur la carte nationale élaborée par le gouvernement. Le retour en classe des élèves de 4e et de 3e a au lieu début juin en zones vertes. Tous les collèges accueillent les élèves dès le 22 juin.

Pour les lycées la réouverture progressive a débuté en juin, "en commençant par les lycées professionnels", dans les autres établissements, les élèves sont reçus pour des séances pédagogiques. Pas de retour obligatoire, donc, avant la rentrée de septembre.

Les étudiants doivent pour leur part reprendre les cours à partir de septembre.

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a par ailleurs annoncé que les collégiens comme les lycéens devraient absolument, à leur retour, suivre les cours jusqu'à la date du vendredi 3 juillet. Il s'agira d'une des conditions à remplir, a-t-il précisé, pour obtenir le diplôme du bac ou du brevet.

Point de situation en chiffres :

depuis la réouverture des écoles, 60% des enseignants font classe en présentiel , selon le ministère de l'Education.

, selon le ministère de l'Education. 1,8 million d'écoliers (sur un total de 6,7 millions d'élèves recensés) ont repris le chemin des classes, mais rarement à temps complet

Au collège, 600 000 élèves sur 3,3 millions ont repris les cours

Après le retour à l'école de cette fin d'année scolaire, les Français auront-ils la possibilité de partir en vacances ? Le 29 mai, le Premier ministre Edouard Philippe a confirmé qu'il serait possible de se déplacer, au moins en France, où la limite de 100km a pris fin avec le démarrage de la deuxième phase de déconfinement, le 2 juin.

Comment rattraper les semaines de confinement perdues pour un certain nombre d'élèves qui n'ont pas pu suivre correctement les cours à la maison voire qui ont complètement décroché ? Dans un entretien au Parisien, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer avait déclaré que "le but n'est pas de toucher aux vacances" d'été qui débuteront donc bien le 4 juillet. Mais pour pallier de possibles inégalités, Jean-Michel Blanquer, qui a déjà proposé du soutien scolaire aux élèves qui pouvaient en avoir besoin pendant les vacances de Pâques, a réitéré sa volonté de proposer "des modules de soutien scolaire aux élèves [en difficulté]" à la fin du mois d'août.

Dans un communiqué publié le 24 mars 2020, le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé le report de tous les concours d'écoles de commerce, d'ingénieurs post-prépa et la seconde partie des épreuves du concours PACES que doivent passer les étudiants en première année de médecine. Le ministère a précisé : "Les épreuves des examens et des concours nationaux qui n'ont pas pu se tenir ou qui doivent se tenir dans les prochaines semaines seront reprogrammées à une date ultérieure. Au regard de la complexité de l'organisation de ces épreuves, en tout état de cause, elles ne pourront avoir lieu avant la toute fin du mois de mai."

Le ministère de l'Enseignement supérieur a également précisé : "La réorganisation des concours nationaux sera mise en œuvre dans un cadre collectif associant les établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des ministères concernés" via la création d'un comité opérationnel de pilotage. Le ministère informait également à cette occasion que les établissements "pourront réviser le format des concours, qu'il s'agisse du nombre d'épreuves, de leur format, ou de leur durée", pour garantir que les étudiants ne "soient pas pénalisés".