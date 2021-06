"Déconfinement du 9 juin : couvre-feu, port du masque... Ce qui change (ou pas) en France"

9 JUIN. Nous y sommes, la France a franchi une nouvelle étape dans le déconfinement du pays. Désormais, de nouvelles règles s'appliquent pour les restaurants, les lieux de culture, de sport, etc. Le point.

[Mis à jour le 8 juin 202 jui1 à 14h45] Les Français retrouvent encore davantage de libertés publiques ce mercredi 9 juin, avec l'évolution de la réglementation mise en place par le gouvernement pour endiguer l'épidémie de coronavirus en France. Les données quotidiennes sur l'épidémie montrent bien que la circulation du virus s'est nettement réduite ces dernières semaines, le gouvernement et les autorités sanitaires déploient donc le dispositif de phase 3 du déconfinement en France.

Le couvre-feu débute à 23h à partir de ce mercredi 9 juin, date de la troisième étape du déconfinement et se terminera à 6h du matin. Il sera totalement supprimé à partir du 30 juin si la situation sanitaire le permet.

Les consignes, obligations et recommandations sur le port du masque ne changent pas le 9 juin. Le ministre de la Santé a laissé entendre que les restrictions en la matière devraient être assouplies cet été, mais rien ne changera avant la fin du mois de juin.

Les restaurants ont bien rouvert le 19 mai et connaissent une nouvelle étape ce mercredi 9 juin. Les terrasses des restaurants et bars peuvent désormais rouvrir avec des tables ne dépassant pas 6 personnes mais cette fois à 100% de leur capacité d'accueil. L'intérieur est ouvert aux clients désormais, avec une jauge de 50% et là encore, avec des tablées de six personnes maximum.

Changement de jauge dans le secteur de la culture. Pour les musées, la jauge a été abaissée à 4m² par personne alors que pour les cinémas, salles de spectacle etc... La jauge autorisée est désormais de 65 % de la capacité initiale, avec un plafond à 5 000 spectateurs. Un passe sanitaire est en vigueur au-delà de 1 000 personnes. Les concerts sont toujours interdits.

Les établissements sportifs couverts (salles de sport, piscines d'intérieur, gymnases…) sont désormais ouverts. Dans les salles de sport, les sportifs doivent respecter une distance de deux mètres entre eux. Pour ceux qui font du sport en extérieur, les groupes passent de 10 à 25 personnes, et les sports de contact peuvent reprendre.

Pour le télétravail, le changement est progressif avec une légère évolution depuis ce 9 juin. La ministre du Travail, ELizabeth Borne, a donné des consignes formelles dans Le Parisien, le 27 mai. Dès le mercredi 9 juin, les "contraintes du 100% télétravail sont levées", a indiqué la ministre, qui a ajouté : "Nous redonnons la main aux employeurs et aux salariés pour qu'ils déterminent le nombre de jours adaptés (de présence par semaine), mais il ne s'agit pas d'abandonner le télétravail ! Cette pratique reste recommandée pour lutter efficacement contre la pandémie". La ministre a bien fait savoir qu'un retour sur site à 100 % à compter de ce 9 juin "enfreindrait le protocole". "À titre de repère, le nombre de jours de télétravail va passer à trois jours dans la fonction publique. Ce doit être le point de départ d'une impulsion pour trouver le bon équilibre entre présentiel et distanciel, et mettre en place de nouvelles pratiques", a-t-elle encore précisé.

Oui. La troisième étape du déconfinement est également associée au lancement du pass sanitaire. L'application Tous Anti Covid est désoermais dotée s'un cahier de rappel numérique. Les gérants des commerces où le pass sanitaire est obligatoire doivent mettre à l'entrée de leur établissement une affiche avec un QR code que les clients devront scanner avec leur smartphone via l'application TousAntiCovid. La date et l'heure de leur passage sont alors enregistrées sur le téléphone. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un cahier de rappel classique ou numérique en terrasse ou au cinéma.

Concrètement, le pass sanitaire doit être présenté soit sous format papier, soit sur smartphone via l'application TousAntiCovid. Dans le détail, pour obtenir ce pass sanitaire, trois conditions sont possibles : présenter un test PCR négatif, présenter un justificatif de vaccination (obtenu via un QR code, dix jours après la deuxième injection, ou la première dans le cas du vaccin monodose Johnson & Johnson), ou encore présenter un test PCR positif datant de plus de deux semaines et de moins de six mois (lequel atteste que vous avez contracté le virus et développé des anticorps contre ce dernier).

Voici la liste des lieux pour lesquels il faudra être munis d'un pass sanitaire pour assister à un événement d'au moins 1 000 personnes, selon le décret du 7 juin :

- Les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,

- Les chapiteaux, tentes et structures,

- Les établissements d'enseignement artistique, lorsqu'ils accueillent des spectateurs,

- Les salles de jeux,

- Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire,

- Les établissements sportifs de plein air autres que les parcs zoologiques, d'attractions et à thème,

- Les établissements sportifs couverts,

- Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes.