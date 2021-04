"Déconfinement : la date du 3 mai confirmée, ce que l'on sait de l'étape suivante prévue mi-mai"

DECONFINEMENT. Jean Castex l'a confirmé ce jeudi 22 avril en conférence de presse : la levée des contraintes de déplacement en journée aura bien lieu à partir du 3 mai. Quid des magasins, théâtres, cinéma, restaurants ? On fait le point sur les dernières informations.

[Mis à jour le 22 avril 2021 à 18h52] C'est désormais officiel ! Jean Castex a confirmé jeudi 22 avril en soirée que les contraintes de déplacement en journée vont être levées à partir du 3 mai. Toutefois, la prudence reste de mise. Après la levée des restrictions des déplacements en journée, une nouvelle étape du déconfinement pourra avoir lieu selon le Premier ministre "autour de la mi-mai". La réouverture des "commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses" sera alors envisagée, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire et avec bien entendu, un certain nombre de "conditions" qui pourraient être "territorialisées".

Prudence et progressivité semblent être les maîtres-mots du déconfinement. À noter que peu d'autres informations concernant cette nouvelle étape du déconfinement n'ont fuité. Mi-mai signifie-t-il avant ou après le pont de l'Ascension ? Toutes les terrasses, y compris dans les zones les plus impactées par le coronavirus pourront-elles ouvrir ou seuls les bons élèves auront-ils le feu vert ? Une nouvelle prise de parole fin avril/début mai du président Emmanuel Macron se dessine et pourrait venir mettre fin aux questions qui restent nombreuses à ce jour.

La date du déconfinement est-elle fixée au 3 mai ?

La réponse est oui. Jean Castex a confirmé la date jeudi 22 avril. Mais dès mercredi 21 avril, en conférence de presse post-Conseil des ministres, Gabriel Attal l'avait déjà plus ou moins officialisée. "C'est bien ce qui est prévu", a déclaré le porte-parole du gouvernement depuis l'Elysée, confirmant ainsi les prévisions d'Emmanuel Macron lors de son allocution du 31 mars dernier, lors de laquelle le chef de l'Etat avait proclamé la mise en place d'un confinement national pour un mois. Cette troisième mise sous cloche ne devrait donc pas, comme les deux premières, se poursuivre au-delà de la date de fin prévue. Ainsi, il est donc prévu que "les restrictions de déplacement et donc les déplacements régionaux soient levées" au 3 mai prochain, a poursuivi M. Attal. Attention cependant, il ne s'agira que de la première étape d'un retour progressif à la normale. La réouverture des restaurants et des lieux de culture, au moins partielle, ne devrait pas intervenir avant la mi-mai.

Il s'agit officiellement d'une possibilité évoquée par le gouvernement. "La territorialisation est une option sur la table", a expliqué Gabriel Attal ce mercredi 21 avril en sortie de Conseil des ministres, assurant toutefois qu'il n'y avait "pas de décision sur le sujet". "Mais c'est évidemment une option sur la table parmi d'autres", a ajouté le porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal n'a pas précisé si la date du 3 mai, officiellement définie comme début du déconfinement, pourrait concerner certains territoires et si d'autres, davantage touchés par le Covid-19, pourraient patienter jusqu'à une autre date.

Quoi qu'il en soit, cette piste semble trouver un écho favorable au sein de l'exécutif. Olivier Véran se disait, le 19 avril dernier, "ouvert" à l'idée de déconfiner le pays "territoire par territoire", dans une interview accordée au Télégramme. "Lorsqu'on envisage de lever un certain nombre de contraintes, il faut regarder la situation épidémique dans chaque territoire, la situation hospitalière et, de façon générale, le niveau de saturation des hôpitaux en France", avait expliqué le ministre de la Santé au quotidien breton. Puis, deux jours plus tard, Julien Denormandie estimait qu'une approche territorialisée du déconfinement était "pleine de bon sens". "On voit bien que sur nos territoires, l'épidémie n'a pas la même vitesse, n'a pas la même dynamique. Ces approches pragmatiques, qu'on essaye d'avoir depuis le début de la gestion de crise me paraissent être de bon sens", confiait le ministre de l'Agriculture à BFMTV.

Première phase dès la mi-mai : les terrasses, les musées et lieux culturels seraient les premiers concernés par la réouverture au public. "Dès la première phase de réouverture, la culture sera là. Si au bout de deux ou trois semaines ça se passe bien, on pourra passer à la phase 2 et ainsi de suite ", a précisé Emmanuel Macron.

Au début du mois de juin, les deuxième et troisième phases concerneraient la réouverture des restaurants avec l'installation de jauges. Mais aucune date n'est pour le moment communiquée sur la réouverture de ces lieux, sauf pour les restaurants avec terrasse qui pourront envisager d'accueillir les Français les plus gourmands dès la mi-mai.

Une quatrième phase jusqu'à la mi-juillet : vers une réouverture complète des lieux ouverts au public ? Cette phase s'adresse par exemple aux salles de spectacle qui devront suivre un protocole strict.

Les enfants retrouveront bel et bien les bancs des écoles maternelles et primaires dès le 26 avril, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution du 31 mars 2021. Cette date concernera également les crèches. Quant aux collèges et les lycées, le retour des élèves se fera une semaine plus tard, le 3 mai. "Pour certains, le retour en classe pourrait se faire par demi-groupe. Nous augmenterons le nombre de tests salivaires dans les écoles, dans les régions les plus frappées par l'épidémie notamment. Des autotests pourront aussi y être proposés", a déclaré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, auprès des Échos.

À ce jour, aucune date officielle n'a été communiquée quant à une prochaine réouverture des restaurants et bars. Néanmoins, les lieux avec des terrasses pourraient tabler sur une réouverture dès la mi-mai, date espérée par l'exécutif. Selon BFM TV, cette réouverture se ferait donc par pallier, le midi dans un premier temps, puis le soir, pour finalement adapter les salles intérieures à des jauges. "Nous allons bâtir, entre la mi-mai et le début de l'été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport de loisirs, l'événementiel, nos cafés et restaurants ", avait expliqué Emmanuel Macron lors de l'allocution du 31 mars.

Cinémas, théâtres et musées…Les lieux culturels pourraient également rouvrir dès la mi-mai. "Les Français ont hâte de retrouver le chemin de leurs musées et restaurants. Le président a donné un cap : certains lieux culturels et certaines terrasses rouvriront à la mi-mai", a affirmé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement auprès de nos confrères des Échos jeudi 15 avril.

Si le gouvernement espère atteindre le pic des réanimations d'ici à la fin du mois d'avril, pour ainsi entamer un certain déclin dans cette troisième vague de l'épidémie, il compte aussi et surtout sur la vaccination. En déplacement à Valenciennes le 23 mars dernier, le président de la République avait ainsi appelé à vacciner "matin, midi et soir", quel que soit le jour de la semaine. La campagne de vaccination a bel et bien connu ce coup d'accélérateur, attendu depuis plusieurs semaines, avec le cap des 10 millions de premières doses administrées franchie le vendredi 9 avril. Les efforts se multiplient pour vacciner plus et plus vite, l'ouverture de grands centres de vaccination dans chaque départements va dans ce sens mais, la reste campagne reste tributaire des livraisons de doses. Le laboratoire AstraZeneca accuse déjà beaucoup de retards, ajouté à la méfiance des Français vis-à-vis du produit anglo-suédois, cela pourrait freiner le rythme de la campagne. Le gouvernement reste optimiste notamment avec l'arrivée du quatrième vaccin, le mono-dose de Janssen, qui pourra être administré par les médecins et les pharmaciens dès la semaine prochaine. Le calendrier vaccinal s'adapte lui aussi et a ouvert la vaccination aux plus de 55 ans, sans condition, le 12 avril, il prévoit 20 millions de vaccinés le 15 mai.

La mi-mai a été avancée pour la "réouverture du pays", de ses lieux de culture, ses salles de sports, ses restaurants et bars. Le retour à la "vie d'avant" ne peut se faire du jour au lendemain et des mesures sanitaires doivent être décidées pour conditionner l'accès à ces lieux. Si le protocole est encore en discussion, il semble certain que la vaccination ne sera pas une obligation pour se rendre dans les établissements accueillant du public. Le 24 novembre, un mois avant le début de la campagne vaccinale, Emmanuel Macron a assuré ne pas rendre la vaccination obligatoire mais plutôt encourager les citoyens à se protéger contre le Covid-19 dans l'optique d'un "rapport de confiance". Le gouvernement dispose d'un autre moyen pour sécuriser le retour à la vie sociale des citoyens : le pass sanitaire. Le dispositif prendrait en compte plusieurs critères permettant d'attester de la situation médicale de chacun : date de vaccination, date du dernier test négatif ou attestation de non-symptômes. Une façon de montrer patte blanche et d'éviter le risque de contamination avant d'entrer dans un établissement. Pour être efficace le pass sanitaire, s'il est décidé, pourrait éventuellement devenir obligatoire.

La tenue prochain événement de la vie politique pourrait être un indicateur du retour à la "vie d'avant". Les scrutins des élections régionales et départementales sont censés avoir lieu les 13 et 20 juin. Reportées une première fois de mars à juin en raison de la crise sanitaire, les dates sont à nouveaux sujettes à modification en fonction de l'évolution de l'épidémie. Selon les dernières hypothèses, le vote des citoyens pourrait être décalé d'une semaine, soit aux 20 et 27 juin, c'est en tout cas ce que compte proposer Jean Castex aux parlementaires. Si les élections se tiennent aux dates prévues, à une semaine près, cela pourrait signifier que l'épidémie se résorbe, ou du moins que le plus dur de la crise sanitaire est passé.