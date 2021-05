"Déconfinement : quels changements le 9 juin ?"

Etape 1 3 mai Fin de la règle des 10 km et des restrictions de déplacements entre régions.

Fin de l'attestation de déplacement en journée.

Réouverture des collèges et lycées (demi-jauge à partir de la 4e).

Maintien du couvre-feu à 19h.

Etape 2 19 mai Décalage du couvre-feu à 21h.

Réouverture des commerces et des terrasses des bars et restaurants avec des tables ne dépassant pas les 6 personnes et 50% de leur capacité d'acceuil.

Réouverture des musées, cinémas et théâtres avec public assis, tout comme les salles de sport (dans la limite de 800 spectateurs en intérieur, et 1 000 à l'extérieur) avec une jauge de 8m2.

Interdiction des rassemblements de 10 personnes.

Tous les magasins peuvent rouvrir. Ceux de moins de 8m² ne peuvent recevoir qu'un seul client, les autres doivent faire en sorte de réserver 8m² pour chaque personne.

Pour les marchés, le nombre de clients doit être limité à 8 m² pour chacun d'entre eux dans les marchés ouverts, et 4m² par personne en extérieur.

Pour l'enseignement supérieur, reprise avec une jauge de 50 % des effectifs, avec protocole sanitaire renforcé. Les examens universitaires qui étaient prévus jusqu'au 2 mai inclus ont été reportés. Les concours nationaux et les examens en santé sont maintenus dans le cadre du protocole actuel.

Pour les organismes de formation, ces derniers peuvent reprendre en présentiel chaque fois que le distanciel n'est pas possible. Les examens se déroulent en présentiel avec protocole adapté.

Les concerts restent interdits

Pour les festivals de plein air assis, la jauge est fixée à 35 % avec 1 000 personnes maximum accueillies.

Dans les bibliothèques, la jauge de 8m² par personne est maintenue, de même qu'il faut laisser un siège sur deux vide en configuration assise.

Pour les cérémonies religieuses, seul un siège sur trois peut être occupé et il faut se positionner en quinconce entre chaque rangée.

Pour les casinos, seules les activités de casino dites " sans contact ", à savoir les machines à sous par exemple, pourront reprendre leur activité, en respectant une jauge de 35 % de la capacité d'accueil maximale.

Les stations thermales pourront rouvrir avec une jauge limitée à 50 % alors que les Thalassothérapies ne rouvriront pas.

Pour les zoos, pas plus de 50 % de sa capacité d'accueil maximale.

Reprise avec une jauge de 50 % pour les remontées mécaniques, sauf pour les groupes familiaux. Cette jauge ne s'applique pas pour les remontées installées en urbain et en interurbain.

Pour les auberges et campings, seuls les hébergements individuels et familiaux peuvent rouvrir.

Pour les établissements sportifs de plein air, l'activité reprend sans restriction pour les seuls pratiquants prioritaires. Pour les non-prioritaires, seuls les sports sans contact peuvent redémarrer. Côté spectateurs, une jauge de 35 % du public s'applique, ainsi qu'un plafond de 1 000 personnes maximum.

Pour les établissements couverts, les établissements rouvrent uniquement pour les pratiquants prioritaires, notamment pour les mineurs en milieu scolaire, en périscolaire et pour les activités extrascolaires. Côté public, la jauge est fixée à 35 %, avec un plafond de 800 spectateurs.

Etape 3 9 juin Décalage du couvre-feu à 23h

Les terrasses peuvent ouvrir à 100 % de leur capacité, mais toujours avec des tablées de six. L'intérieur ouvre, avec une jauge de 50 % et là encore, des tablées de six personnes maximum. Même chose pour les bars.

Pour les discothèques, pas d'ouverture prévue, mais la situation sera étudiée fin juin.

La jauge des magasins passe à 4m² par client.

Pour les marchés, la limite passe à 4m² par client en intérieur et elle est levée en extérieur.

Les salons et foires peuvent rouvrir à condition de n'accueillir que 50 % de leur capacité initiale au maximum. Un passe sanitaire est demandé pour ceux accueillant plus de 1 000 personnes.

Pour les musées, la jauge est abaissée à 4m² par personne.

Pour les cinémas, salles de spectacle etc... La jauge autorisée monte à 65 % de la capacité initiale, avec un plafond à 5 000 spectateurs. Un passe sanitaire est en vigueur au-delà de 1 000 personnes. Les concerts sont toujours interdits.

Pour l'enseignement supérieur, la jauge de 50 % continue de s'appliquer jusqu'à la rentrée prochaine. Les établissements d'enseignement supérieur ont la possibilité d'organiser leurs examens en présentiel ou en distanciel.

Les organismes de formation peuvent rouvrir en conditions normales

Pour les festivals de plein air assis, la jauge passe à 65 % et le plafond sera de 5 000 personnes maximum accueillies. Si la capacité d'accueil n'est pas possible à définir, la jauge sera fixée également à 5 000 personnes, avec règles de distanciation et protocole hôtel-restaurant-café. Un passe sanitaire exigé au-delà de au-delà de 1 000 personnes.

La jauge est abaissée à 4m² dans les bibliothèques.

Pour les cérémonies religieuses et mariages, la règle passe à un siège sur deux utilisé. Pour les cérémonies funéraires, 75 personnes sont autorisées.

L'ensemble des activités de casino, avec ou sans contact, peuvent reprendre dans le respect d'une jauge de 50 % de la capacité d'accueil maximale et d'un protocole sanitaire adapté. Le passe sanitaire sera nécessaire pour l'accueil de plus de 1 000 personnes.

Escape game, salle de jeux... Réouverture dans le respect d'une jauge de 50 % de la capacité d'accueil et dans le respect d'un protocole sanitaire adapté. Le passe sanitaire sera nécessaire pour l'accueil de plus de 1 000 personnes.

Ouverture avec 35 % de la jauge et un protocole sanitaire adapté pour les Thalassothérapies, 100% pour les Thermes

Conservatoire, salles de danses... Les majeurs non-professionnels peuvent retrouver les salles de danse, à condition qu'il n'y ait pas de contact, et dans le respect d'une jauge de 35 % de la classe. Les règles ne changent pas pour les arts lyriques. Pour les spectateurs, s'applique une jauge de 65 % de la capacité d'accueil, avec un plafond de 5 000 personnes. Le recours au passe sanitaire est nécessaire au-delà de 1 000 personnes.

La jauge d'accueil passe à 65 % pour les remontées mécaniques

La jauge autorisée monte à 65 % de la capacité initiale dans les zoos.

Les sports sans contact reprennent pour tout le monde. Pour le public, la jauge passe à 65 % et le plafond maximal de public à 5 000 personnes. Recours au passe sanitaire dès que le seuil de 1 000 personnes est franchi.

Les sports avec contact sont autorisés pour les pratiquants non-prioritaires, dans le respect d'une jauge d'accueil de 50 %. Côté spectateurs, la jauge passe à 65 % avec un plafond fixé à 5 000 personnes. Le recours au passe sanitaire est indispensable au-delà de 1 000 spectateurs.

Pour les pratiques sportives en extérieures, le nombre de personnes autorisées passe à 25 et les sports de contacts sont à nouveau autorisés.

Ouverture des frontières aux touristes étrangers sous réserve du pass sanitaire.

Assouplissement du télétravail.

Autorisation des rassemblements de moins de 1000 personnes.