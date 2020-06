Déconfinement, phase 2 : carte, déplacements, commerces... Autorisations et interdits

DECONFINEMENT - Les Français sont entrés dans la nouvelle phase du déconfinement ce mardi 2 juin. Quelles interdictions subsistent ? Comment se déroule le retour, progressif, à la vie normale ?

Une nouvelle phase du déconfinement a été entamée ce mardi en France, mettant fin à bon nombre de restrictions mises en place pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Ainsi, la nouvelle carte du déconfinement et de nouvelles autorisations sont en vigueur. Mais il reste des interdits :

Après plusieurs semaines de fermeture, les restaurants, bars et cafés ont rouvert dans tout le pays, avec une restriction de taille pour l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane - en orange sur la carte -, puisque seules les terrasses peuvent être exploitées. Des restrictions sanitaires strictes restent en vigueur malgré tout pour l'ensemble des établissements : dix personnes maximum par table, un mètre au moins entre chaque groupe, consommation debout interdite dans les bars...

L'accès aux plages est également autorisé sur l'ensemble du littoral français. Les parcs et jardin, eux, ont déjà rouvert dans plusieurs villes.

La limite de déplacements à plus de 100 km du domicile est levée. En revanche, l'attestation pour prendre les transports en commun aux heures de pointe en Ile-de-France demeure obligatoire au moins jusqu'au 22 juin.

Collèges, lycées et petites salles de spectacle ont aussi rouvert dans la majeure partie du pays, en zone verte.

Cette levée d'un grand nombre de restrictions ne signifie pas pour autant un retour à la normale. L'application de traçage StopCovid, destinée à repérer la propagation du coronavirus, est désormais disponible.

Le Premier ministre Edouard Philippe et plusieurs membres de son gouvernement ont pris la parole le 28 mai pour présenter la nouvelle étape du déconfinement qui a débuté le 2 juin. "Les résultats sont bons sur le plan sanitaire, même si nous restons prudents", a indiqué le Premier ministre. "Nous sommes là où nous l'espérions à la fin mai. C'est même un peu mieux que cela", a-t-il poursuivi, appelant toujours à la plus grande prudence. "Au cours de cette phase 2, la liberté va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception", a-t-il néanmoins ajouté. Voici les principales mesures annoncées par le gouvernement :

Une phase 2 a débuté le 2 juin. Comme annoncé dès le 11 mai dernier, une 2e phase du déconfinement a débuté ce mardi 2 juin, à l'issue du long week-end et du lundi de Pentecôte. Une autre date a été annoncée : celle du lundi 22 juin qui correspondra à l'entrée dans une 3e phase du déconfinement. De nouvelles annonces devraient alors être faites.

Une phase 2 a débuté le 2 juin. Comme annoncé dès le 11 mai dernier, une 2e phase du déconfinement a débuté ce mardi 2 juin, à l'issue du long week-end et du lundi de Pentecôte. Une autre date a été annoncée : celle du lundi 22 juin qui correspondra à l'entrée dans une 3e phase du déconfinement. De nouvelles annonces devraient alors être faites. Déplacements à plus de 100 km . "L'interdiction des déplacements de plus de 100 km est abrogée à compter du 2 juin", a indiqué Edouard Philippe. "La mesure d'interdiction de déplacement à plus de 100 km a été très utile pour limiter propagation du virus, [mais] cette mesure n'a plus de justification". "La fin de cette interdiction ne doit pas signifier un relâchement. Moins on circule, moins le virus se propage. J'en appelle à la vigilance de chacun. Si vous pouvez différer un déplacement lointain, c'est probablement plus raisonnable", a prévenu le chef du gouvernement qui appelle également à "continuer de veiller aux personnes vulnérables".

Carte du déconfinement. "Toutes les régions sont au vert, à l'exception notable de deux départements, le Val-d'Oise et Mayotte", a indiqué Edouard Philippe. "Paris et l'Ile-de-France ne sont plus considérés comme étant en zone rouge", a-t-il plus globalement ajouté. Edouard Philippe a présenté une nouvelle "carte de vigilance" partagée entre régions vertes et oranges et détaillée ensuite par Olivier Véran, le ministre de la Santé. "Dans les départements orange, le déconfinement sera un peu plus prudent", a-t-il indiqué. Cette carte de vigilance est élaborée selon quatre critères désormais, comme l'a expliqué Olivier Véran. Pour en savoir plus sur la carte et ses composantes, consultez notre article dédié.

Attestations. L'attestation nécessaire pour les déplacements de plus de 100 km a été supprimée ce mardi 2 juin. En revanche, l'attestation dite "employeur", pour prendre les transports en commun en Ile-de-France aux heures de pointe est à ce stade maintenue. "Nous allons voir avec les sociétés organisatrices de transports si nous pouvons retirer ces autorisations", a indiqué Edouard Philippe, précisant avoir pris contact avec la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse sur cette question. Le recours au télétravail reste encouragé. Dimanche 31 mai, Jean Baptiste Djebbari a indiqué que cette attestation restait en vigueur jusqu'au 22 juin minimum.

Tests. "Nous avons la capacité de dépister chaque personne symptomatique et tous les contacts", à indiqué Olivier Véran lors de la conférence de presse. "Plus de 80% des tests PCR sont rendus en moins de 36 heures", a-t-il assuré, appelant les Français à consulter leurs médecins à "la moindre hésitation".

Masques. Le masque reste obligatoire dans les transports et dans certains lieux mentionnés ci-dessous, il est "largement recommandé" de manière générale. Edouard Philippe a été interrogé sur l'absence de communication du gouvernement la façon de le porter. "Porter un masque chirurgical dans des conditions maximales de sécurité sanitaire ce n'est pas complètement simple, [...] un gros effort de communication a été fait, mais aussi de la part de médecins, d'intervenants". "Je pense qu'au fond nos concitoyens savent comment porter le masque", a-t-il éludé, même s'il a souligné des observations parfois contraires dans les rues.

StopCovid. L'application StopCovid a été lancée elle aussi le 2 juin, comme l'avait annoncé Edouard Philippe. Celle-ci permet d'être alerté sur son smartphone si on a croisé une personne testée positive dans les 15 derniers jours. "J'invite tous ceux qui nous regardent et nos concitoyens à utiliser cette application", a demandé le Premier ministre. Tout savoir sur StopCovid.

Ecoles, collèges, lycées. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a pris la parole lui aussi lors de la conférence de presse du 28 mai et indiqué que "toutes les écoles rouvriront progressivement dès le 2 juin" et notamment que "les collèges pourront accueillir les élèves de la 6e à la 3e en zone verte". "En zone orange nous accueillerons en priorité les élèves de 6e et 5e", a-t-il précisé. "Concernant les lycées, la priorité ira aux lycées professionnels [...] où le décrochage est le plus important", a ensuite indiqué Jean-Michel Blanquer. "En zone verte, les lycées généraux, technologiques et professionnels vont rouvrir [...] au moins sur un premier niveau pour commencer [...]. En zone orange, nous serons plus prudents. Les lycées professionnels ouvrent aussi mais d'abord avec les élèves de terminale et de CAP", a-t-il poursuivi. "Les élèves de lycées généraux et technologiques seront accueillis pour des entretiens en petits groupes. L'objectif est que tous les élèves aient eu un entretien d'ici la fin de l'année".

Bac de Français. "L'épreuve du bac de français sera validée par le contrôle continu", a aussi annoncé Jean-Michel Blanquer, officialisant donc l'annulation des oraux habituellement passés par les élèves de première. "Nous allons prendre en compte les notes des deux premiers trimestres", a précisé le ministre.

Cafés et restaurants. "Les cafés, bars et restaurants pourront ouvrir à partir du 2 juin en zone verte. Seules les terrasses pourront rouvrir en zone orange", a indiqué Edouard Philippe le 28 mai. Un protocole strict est dès lors mis en place dans les cafés et restaurants ouverts : "port du masque obligatoire pour le personnel et les clients lors des déplacements", "tables de 10 personnes maximum", "distance d'au moins un mètre entre chaque table", "interdiction de consommer debout à l'intérieur des établissements" ouverts en zone verte...

Parcs et jardins . "Notre vie sociale, culturelle et notre vie sportive va pouvoir reprendre plus largement. Dès ce week-end, les parcs et jardins vont rouvrir sur tout le territoire. Le port du masque pourra être imposé dans de nombreux espaces. À la demande des maires, les préfets pourront imposer le port du masque dans l'espace public", a ajouté Edouard Philippe. Ainsi, les parcs et jardins de la plupart des villes françaises sont rouverts depuis le week-end de la Pentecôte.

Les plages, lacs et points d'eau ont également été rouverts à partir du 2 juin selon les mêmes conditions que les parcs et jardins.

Hôtels et campings. "Les hébergements touristiques pourront ouvrir dans tous les départements verts à partir du 2 juin", a indiqué Edouard Philippe le 28 mai. La réouverture est reportée au 22 juin en zone orange, soit lors de la troisième phase de déconfinement.

Cinémas et salles de spectacle. "Dans les zones vertes, les salles de spectacle et de théâtre pourront rouvrir à partir du 2 juin. Le port du masque sera obligatoire", a tranché le Premier ministre. "Les salles de cinéma rouvriront à partir du 22 juin."

Piscines et salles de sport . "Les activités physiques pourront reprendre avec la réouverture des gymnases, des salles de sport et des piscines", a annoncé Edouard Philippe. Les sports collectifs et de contact restent interdits.

Parcs d'attraction. "Les parcs de loisirs seront ouverts pour les activités permettant la distanciation physique et une zone maximale de 5000 personnes". Les discothèques et salles de jeux restent en revanche fermées, ainsi que les stades et hippodromes.

Evénements et rassemblements. Les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits jusqu'au 21 juin. "Notre plus grand adversaire, ce sont les très grands rassemblements", estime Edouard Philippe. Encore plus "dans un milieu confiné et sans organisation spécifique". Une jauge maximale de 5000 personnes sera fixée pour les événements en plein air.

Mariages et enterrements . "Pendant une longue période, les mariages ont été retardés. Heureusement, cette période est révolue : on va pouvoir enfin recommencer à célébrer des mariages", a annoncé le Premier ministre. Il prévient néanmoins que "le moment de relâcher totalement la tension sur les cérémonies religieuses ou les cérémonies civiles n'est pas venu" et qu'"il faudra donc qu'on soit très attentifs à la distanciation physique et à la densité, qui correspondent aux protocoles qui ont été acceptés et mis en oeuvre".

. "Pendant une longue période, les mariages ont été retardés. Heureusement, cette période est révolue : on va pouvoir enfin recommencer à célébrer des mariages", a annoncé le Premier ministre. Il prévient néanmoins que "le moment de relâcher totalement la tension sur les cérémonies religieuses ou les cérémonies civiles n’est pas venu" et qu'"il faudra donc qu’on soit très attentifs à la distanciation physique et à la densité, qui correspondent aux protocoles qui ont été acceptés et mis en oeuvre". Vacances d'été. "Les déplacements en Europe seront, je l'espère (bientôt) autorisés. Nous allons nous harmoniser avec nos voisins", a indiqué Edouard Philippe indiquant que jusqu'au 15 juin, les restrictions sont maintenues sur l'entrée sur le territoire français. "Nous nous prenons les décisions à notre rythme et nous avons considéré que le bon moment pour accéder au territoire national était le 15 juin. Nous ouvrirons nos frontières sans quatorzaine." Les frontières extérieures à l'Europe seront sans doute rouvertes plus tardivement, en attente d'une "position commune européenne". "Les enfants pourront être inscrits en camps de vacances en plein air", a par ailleurs détaillé le ministre.

