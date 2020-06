Phase 3 du déconfinement : la suite annoncée ce dimanche, les annonces de Macron attendues

DECONFINEMENT - Le président de la République prend la parole ce dimanche soir, pour une allocution dans laquelle il devrait annoncer la suite du déconfinement. Une phase 3 est attendue avec de nouvelles libertés...

Quelle suite donner au déconfinement, entamé en France le 11 mai et entré dans une deuxième phase, plus souple, le 2 juin ? On sait qu'une troisième phase a été formellement annoncée pour le lundi 22 juin, dont les contours ne sont pas encore connus. Emmanuel Macron devrait en dire plus lors d'une allocution prévue ce dimanche 14 juin, à 20h, à la télévision. Compte tenu de l'évolution de l'épidémie de coronavirus, de nouvelles libertés pourraient être annoncées par le chef de l'Etat. Ce dernier est pressé d'accélérer par les acteurs économiques, mais aussi par le monde culturel, les parents d'élèves ou encore les syndicats. L'exécutif est aussi sommé d'agir par l'une des principales juridictions administratives puisque le Conseil d'Etat a levé hier soir l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, imposée dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, rétablissant de fait la liberté de manifester, dans le respect des "mesures barrières".

Alors qu'une manifestation interdite contre les violences policières a réuni 15 000 personnes à Paris ce samedi, le juge des référés du Conseil d'État a estimé "que l'interdiction de manifester n'est pas justifiée par la situation sanitaire actuelle lorsque les 'mesures barrières' peuvent être respectées". Rappelant que "la liberté de manifester est une liberté fondamentale", il indique que les interdictions ne pourront être prononcées que "lorsque ces mesures barrières ne peuvent être respectées ou que l'événement risque de réunir plus de 5000 personnes". La déclaration préalable sera toujours obligatoire.

L'urgence sanitaire levée le 10 juillet

Selon plusieurs médias, dont le journal Le Monde, l'exécutif envisage d'ores et déjà de ne pas prolonger l'état d'urgence sanitaire, qui est en vigueur jusqu'au 10 juillet. Cet état d'urgence, qui avait été décidé le 23 mars, en pleine crise du coronavirus, avait été prolongé une première fois le 11 mai. Il y a donc fort à parier qu'il ne le sera pas une seconde fois.

Un projet de loi est néanmoins en préparation pour maintenir certaines mesures de restrictions au-delà du 10 juillet. Présenté ce mercredi 10 juin en Conseil des ministres, le texte doit être examiné à partir du 17 juin à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Une nouvelle période de quatre mois de déconfinement est envisagée, ce qui porterait la nouvelle échéance au 10 novembre. Parmi les restrictions : l'interdiction d'ouverture de certains établissements (salles de spectacle, restaurants, cinémas, centres de congrès ou commerciaux, etc.), la liberté de circulation restreinte ou encore le port du masque maintenu dans les transports en commun...

Prolongation d'un "état d'urgence light"

Ce projet de loi et cette nouvelle période de relâchement prévue du 10 juillet au 10 novembre sont inspirés par le Conseil scientifique, qui a indiqué dans un nouvel avis daté du 8 juin que "l'épidémie est contrôlée avec cependant un virus qui continue de circuler". Les membres de ce comité, qui conseille le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire, préviennent néanmoins qu'une reprise de l'épidémie de coronavirus en France "pourrait intervenir ces prochaines semaines ou mois", mais jugent cette possibilité à la fois "hypothétique, localisée, et probablement lente et maîtrisable".

Sans état d'urgence, il semble exclu qu'une nouvelle phase de confinement strict puisse être prononcée en cas d'aggravation de la situation sanitaire. Il faudra prononcer un nouvel état d'urgence si cette situation venait à se présenter. Un scénario que semble valider une fois encore le Conseil scientifique qui indique que la porte à "un retour à l'état d'urgence en cas de nécessité" doit rester ouverte.

Mais qu'on ne s'y trompe pas : si l'état d'urgence sanitaire vit ses dernières semaines, le gouvernement entend bien maintenir la pression dans la lutte contre le Covid-19, avec une série de mesures dérogatoires jusqu'au 10 novembre. "Plus qu'une sortie progressive de l'état d'urgence, le projet du gouvernement ressemble à une prolongation de quatre mois de celui-ci, avec quelques rares outils en moins, comme la possibilité de déclarer le confinement général du pays", analyse notamment Le Monde où il est question d'un "état d'urgence light".

Des appels à un déconfinement plus large

Le gouvernement doit en effet avancer sur une ligne de crête entre l'impératif de relancer l'activité et le risque d'une seconde vague de l'épidémie. En plus des cinq organisations (CGT, Solidaires, Fédération syndicale unitaire, Syndicat de la magistrature et Syndicat des avocats de France) qui demandaient que soit levée l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes pour permettre l'organisation de manifestations, des appels à un déconfinement plus large ont été lancés ces derniers jours par plusieurs acteurs économiques. A commencer par les organisations patronales, soucieuses de l'impact de la crise économique sur la croissance et l'emploi.

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) a notamment demandé dans un communiqué ce mardi 9 juin "une réouverture rapide des établissements situés en zone orange dont l'exploitation est à ce jour limitée aux seules terrasses". Elle estime que "cette demi-ouverture ne crée que des frustrations au sein des professionnels" qui refusent souvent de rouvrir leurs restaurants "car la limite des terrasses n'est pas rentable pour leur activité". L'UMIH appelle aussi à revoir les règles de distanciation des tables. Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a pour sa part demandé au gouvernement de "réviser les protocoles sanitaires s'appliquant en entreprise" pour accélérer le "retour à la normale". "L'exécutif doit dire aux Français : il est temps, tout en respectant les gestes barrières, de retourner travailler et consommer", exhorte-t-il dans un entretien au journal Les Echos.

Le déconfinement à l'école en question

Un déconfinement plus souple est aussi demandé par le monde de la culture. Parmi les dernières prises de parole, le comédien Philippe Torreton a demandé ce jeudi 11 juin sur France info à "ouvrir les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle". L'acteur, qui indique qu'il s'est inscrit pour la première fois à Pôle emploi durant le confinement, estime que "le secteur de la culture, en valeur absolue, c'est beaucoup plus que le secteur automobile français". "Je n'ai pas entendu Bruno Le Maire (le ministre de l'Economie - NDLR) s'ériger pour appeler à sauver le secteur culturel français", s'étonne-t-il.

Plusieurs voix s'élèvent aussi chez les particuliers et notamment chez les parents d'élèves, coincés entre leurs employeurs qui veulent mobiliser leurs équipes pour voir remonter rapidement leur chiffre d'affaire et les écoles, qui n'accueillent encore que très partiellement les élèves. Une tribune a été publiée dans Libération le 4 juin par un collectif de parents d'élèves de Paris et de Lyon. Intitulée "Moins de protocole, plus d'école !", elle appelle à un retour plus large de tous les enfants dans les classes. D'autres vont encore plus loin comme à Aubervilliers où un collectif de parents d'élèves a déposé un recours devant le tribunal administratif de Montreuil pour demander la réouverture de "l'ensemble" des écoles primaires et un accueil plus régulier des enfants.

Une nouvelle étape du déconfinement a débuté le 2 juin. "Les résultats sont bons sur le plan sanitaire, même si nous restons prudents", a indiqué le Premier ministre lors d'un discours de présentation des mesures le 28 mai. "Nous sommes là où nous l'espérions à la fin mai. C'est même un peu mieux que cela", a-t-il poursuivi, appelant toujours à la plus grande prudence. "Au cours de cette phase 2, la liberté va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception", a-t-il néanmoins ajouté. Voici les principales mesures désormais en vigueur :

