StopCovid : l'application de contact tracing menacée, un vote à l'Assemblée prévu

STOP COVID. L'application de tracing que le gouvernement entend mettre en place est toujours confrontée à d'importants défis techniques et politiques, alors qu'un examen à l'Assemblée est prévu le mercredi 27 mai...

[Mis à jour le 20 mai 2020 à 19h24] La date de la grande explication est désormais connue. C'est le mercredi 27 mai que les députés seront invités à débattre, à l'Assemblée nationale, de l'application StopCovid. Cette application, volontaire et provisoire, doit permettre, une fois installée sur les smartphones, d'établir les connexions entre ses utilisateurs et donc d'alerter parmi eux les contacts de ceux qui seront testés positif au coronavirus. Une alerte qui permettra à ces derniers de consulter un médecin et de s'isoler en attendant les résultats d'un test de dépistage.

Un débat sur ce projet très discuté avait déjà été annoncé le mois dernier, le 28 avril, mais avait été repoussé in extremis par le Premier ministre Edouard Philippe, jugeant que l'appli n'était pas assez prête pour être présentée aux élus. Car l'application StopCovid est toujours dans les cartons, alors que le déconfinement est lancé depuis maintenant plusieurs jours. La raison : une série de difficultés techniques et politiques tournant toutes autour des problématiques de protection des libertés et des données personnelles.

La mise en oeuvre de cet outil de contact tracing que le gouvernement est en train de finaliser avec plusieurs partenaires européens et l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) est bien plus complexe qu'annoncé initialement. Retour sur le chemin chaotique de StopCovid et les questionnements qu'elle a exacerbés.

Le ministre de la Santé Olivier Véran et le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O avaient accordé un long entretien au Monde dès le mercredi 8 avril pour évoquer le projet de tracking, ou traçage numérique, visant à mieux contrôler l'épidémie de coronavirus et notamment empêcher les nouveaux foyers de pulluler à la fin du confinement. Ils en avaient expliqué le principe dans les grandes lignes : "développer une application qui pourrait limiter la diffusion du virus en identifiant des chaînes de transmission. L'idée serait de prévenir les personnes qui ont été en contact avec un malade testé positif, afin qu'elles se fassent tester elles-mêmes, et si besoin qu'elles soient prises en charge très tôt, ou bien qu'elles se confinent", indiquait Cédric O dans cette interview.

"Nous en sommes à une phase exploratoire, mais nous ne voulons fermer aucune porte", assuraient également les deux ministres qui ont détaillé un peu plus précisément le fonctionnement de l'application StopCovid : "lorsque deux personnes se croisent pendant une certaine durée, et à une distance rapprochée, le téléphone portable de l'un enregistre les références de l'autre dans son historique". "Si un cas positif se déclare, ceux qui auront été en contact avec cette personne sont prévenus de manière automatique", indiquait alors Cédric O. Ce dernier a notamment vanté dans Le Monde ce concept de "contact tracing", qui "a permis de remonter à des patients sources, d'identifier des chaînes de contamination et de freiner la diffusion de l'épidémie" dans certains pays.

L'enjeu de cette application, qu'a développé l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), avec plusieurs partenaires européens, est particulièrement important. Un tracking de la population pourrait éviter que le déconfinement ne soit synonyme de deuxième vague de l'épidémie. Cédric O a néanmoins précisé d'emblée que StopCovid n'est qu'une "brique – par ailleurs incertaine – d'une stratégie globale de déconfinement et un outil numérique parmi d'autres dans la lutte contre l'épidémie". Depuis le 11 mai, ce sont d'ailleurs des brigades humaines de "contact tracing" qui ont été mises en place, des personnels dédiés à la recherche des "contacts" de patients testés positifs. L'application, elle, n'a toujours pas vu le jour.

L'idée d'un traçage numérique, mais aussi de ses potentielles dérives, trotte depuis longtemps dans l'esprit de l'exécutif et de l'opposition. Emmanuel Macron a mis en place dès la mi-mars un comité d'experts, le Comité analyse recherche et expertise (Care), chargé notamment de réfléchir à une "stratégie numérique d'identification des personnes ayant été au contact de personnes infectées". Lors de son audition devant la mission d'information sur le coronavirus de l'Assemblée le 1er avril, Edouard Philippe avait évoqué un traçage "volontaire" en France. "Il faut explorer toutes les portes ouvertes, plein de technologies peuvent se révéler utiles", avançait-on déjà à Matignon. Le même jour, Cédric O avait lui aussi confirmé que le gouvernement étudiait ce genre de dispositif.

Mais cette longue préparation de l'opinion n'a pas empêché le débat d'exploser, y compris au sein de la majorité, comme l'a rapporté le Parisien dès le mardi 7 avril. Le même Parisien a publié le lendemain une interview de Stéphane Séjourné, eurodéputé LREM et ex-conseiller d'Emmanuel Macron, qui estimait que le traçage numérique revenait à "admettre que les régimes autoritaires sont mieux armés que les démocraties pour répondre à la crise". L'ancien conseiller politique à la présidence de la République n'hésitait pas à parler de "Big Brother" et exhortait le gouvernement à garder "cette philosophie, basée sur le respect des règles et la confiance dans les individus".

Plusieurs autres membres de la majorité ont depuis montré qu'ils étaient vent debout contre l'application, certains se demandant même s'ils n'allaient pas claquer la porte de LREM si l'appli venait à être adoptée. Le départ d'Aurélien Taché du groupe LREM à l'Assemblée à la mi-mai n'est sans doute pas totalement étrangère au projet d'application StopCovid, le député du Val-d'Oise ayant lui aussi fait entendre son désaccord à ce sujet depuis le début de la crise du coronavirus.

Outre les doutes dans la majorité, tous les groupes de l'opposition ont aussi manifesté leur mécontentement sur StopCovid. Parti communiste, France insoumise, Parti socialiste, Europe-Ecologie-Les Verts, UDI, Les Républicains, Rassemblement national... De l'extrême gauche à l'extrême droite, tous veulent avoir leur mot à dire sur cet outil présenté portant il y a peu par l'exécutif comme un élément essentiel de la stratégie de déconfinement française.

C'est donc à 15 heures précises, le mercredi le 27 mai, que ce débat parlementaire va finalement se tenir soit plus de deux semaines après de début du déconfinement. Et le vote pourrait s'avérer délicat. "L'exécutif anticipait une très forte abstention du côté des députés LREM, ce qui, au final, laissait augurer une courte majorité en faveur de l'application", écrivait le journal Les Echos dès le dimanche 26 avril. Depuis, La République en marche a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, notamment après le départ d'Aurélien Taché. Un neuvième groupe politique composé de 17 députés macronistes et d'anciens "marcheurs" a été créé sous le nom "Ecologie démocratie solidarité". Présenté comme "indépendant", "ni dans la majorité, ni dans l'opposition", il compte nombre d'opposants au projet StopCovid.

Avant la date du 27 mai, l'appli de tracking numérique devait initialement être abordée mardi 28 avril à l'Assemblée nationale, dans le plan de déconfinement présenté par Edouard Philippe aux députés. A l'origine, StopCovid devait même faire l'objet d'un débat et d'un vote dédiés au sein du Palais Bourbon. Elle a pourtant été totalement écartée des discussions par le Premier ministre, sans beaucoup de ménagement ce jour là. Edouard Philippe a fait savoir alors que "compte tenu des incertitudes" sur StopCovid, il était "bien en peine de dire [...] comment elle fonctionnera précisément". "Je ne doute pas que les ingénieurs travailleront d'arrache-pied et réussiront à faire fonctionner ce projet", avait encore indiqué le chef du gouvernement, promettant le cas échéant "un débat spécifique suivi d'un vote spécifique". Mais il a aussi reconnu que les nombreuses critiques que reçoit l'appli étaient "fondées.

"Il faut se garder du fantasme d'une application liberticide. Notre hypothèse est celle d'un outil installé volontairement, et qui pourrait être désinstallé à tout moment. Les données seraient anonymes et effacées au bout d'une période donnée", a répondu au Monde Cédric O aux détracteurs de StopCovid dès le 8 avril. Principale garantie affichée par les défenseurs de l'outil de contact tracing : l'application mobile sera basée sur une installation volontaire par les utilisateurs de smartphones et sur la communication Bluetooth qui permet de conserver l'anonymat. Le Bluetooth est cité depuis le début du projet comme un compromis entre efficacité de l'appli et protection des données personnelles. Cette norme de communication serait en effet plus douce qu'un traçage GPS, qui apporterait moins de garanties en terme d'anonymat, ou qu'un bornage téléphonique, faisant appel aux antennes relais des opérateurs.

Le secrétaire d'Etat au Numérique a de nouveau insisté le 11 avril dans Grand journal du soir d'Europe 1 : "L'application que nous développons en lien avec les Allemands (qui ont depuis quitté le navire - NDLR) et les Suisses est totalement respectueuse de nos valeurs, nos lois, de la vie privée, et elle ne donne aucune donnée", a-t-il affirmé. "L'installation sera volontaire, les données stockées temporairement, et l'anonymat total. Pas même l'Etat ne pourra retracer les personnes contaminées". Dans le JDD le dimanche 26 avril, il a de nouveau martelé que cette application sera "volontaire, anonyme, transparente et temporaire". "L'État n'a accès à aucune donnée identifiante et il n'y aura pas de géolocalisation". "L'installation de l'application doit relever totalement du libre consentement", insistait encore le secrétaire d'Etat. "Dans l'arbitrage entre contrainte sanitaire et libertés individuelles, nous avons poussé à fond vers les libertés individuelles", faisait-il valoir.

Pour rappel, dans son allocution lundi 13 avril, Emmanuel Macron avait aussi assorti son discours sur l'application de tracking de mises en garde. "Il ne faut négliger aucune piste, aucune innovation", avait déclaré le président de la République ajoutant immédiatement que "cette épidémie ne saurait affaiblir notre démocratie ni mordre sur quelque liberté" demandant une "application numérique dédiée [...] sur la base du volontariat et de l'anonymat". Edouard Philippe a déjà dit lui aussi qu'il était opposé à un tracking "obligatoire" et qu'il serait plus ouvert à une application installée sur la base "d'un engagement volontaire", l'idée étant de ne pas créer un "Big Brother".

Un long plaidoyer en faveur de StopCovid

Ce plan de com' s'est encore renforcé le 3 mai dernier avec la publication, par le même Cédric O, d'un long billet sur la plateforme Medium. Sur le fond, il estime que StopCovid sera très précieuse, avec d'autres outils, pour éviter un rebond de l'épidémie lors du déconfinement. Il faut selon lui "tout faire pour couper les 'départs de feu' le plus rapidement possible, y compris en utilisant des outils numériques comme 'StopCovid', dans des conditions très encadrées et proportionnées". La solution numérique serait même fortement utile selon lui "dans les centres urbains [...], les transports en communs, les lieux publics ou les commerces", où les moyens humains ne permettront pas de reconstituer les chaines de transmission aussi efficacement que le traitement de données.

Chacun pourra évidemment "refuser ces outils pour des raisons philosophiques" , mais cela reviendrait "dans ce cas" à "accepter un risque significatif de malades et de morts supplémentaires", prévient aussi Cédric O qui martèle que StopCovid "n'est pas une application de surveillance", "n'est pas une application de tracking" au sens de géolocalisation, "n'est pas une application de délation", "n'a rien d'obligatoire", "n'a rien d'une boite noire" et présenterait même de nombreuses garanties.

Par souci de transparence, le code source de l'appli a été dévoilé en partie le mardi 12 mai afin que "tous les codeurs intéressés" puissent "aller vérifier comment fonctionne l'application" et notamment si un risque de détournement à des fins de surveillance de la population est avéré a aussi indiqué Cédric O. "D'autres lignes de codes seront publiées dans les semaines à venir", a-t-il ajouté, précisant également que StopCovid est entré "en test laboratoire" avant le "test terrain". Le code source est disponible sur le Gitlab de l'Inria un site qui permet aux codeurs et développeurs de partager leurs travaux. Il y est question en particulier du protocole utilisé, baptisé "ROBERT" (pour "ROBust and privacy-presERving proximity Tracing"), qui est au coeur de l'application.

Lire aussi

Une présentation du protocole ROBERT le 18 avril sur le site de l'Inria

Un autre document de l'Inria sur le protocole ROBERT en PDF

Les détails du protocole ROBERT sur le Gitlab de l'Inria

Des chercheurs franco-allemands, qui avaient aussi publié dès la mi-avril quelques détails techniques sur l'appli StopCovid, ont confirmé que le protocole ROBERT, n'utiliserait pas des données de géolocalisation des smartphones, mais bien la technologie Bluetooth. Celle-ci permettra "le partage, par les personnes détectées positives au Covid-19, d'une liste d'identifiants anonymes correspondant aux personnes qu'elles ont croisées pendant la durée d'incubation du virus". Concrètement, un serveur générera les codes anonymes qui seront diffusés lors des interactions entre les utilisateurs pour permettre ensuite d'alerter les bonnes personnes si l'un d'eux est testé positif au coronavirus.

Le hic, c'est que ce serveur prévu par le protocole ROBERT référencera chaque utilisateur dans une base de données centrale sous la forme d'un identifiant unique. Un système jugé très (trop ?) "centralisé" par plusieurs spécialistes, qui estiment qu'il rend possible un contrôle de l'outil par son propriétaire, en l'occurrence l'Etat. Parmi les principaux opposants à ce système centralisé figure un protagoniste de taille : Apple, partisan pour sa part d'une application "décentralisée". Le géant américain serait aussi rebuté par la diffusion en tâche de fond (autrement dit quand l'utilisateur n'est pas en train de consulter l'appli) des fameux codes anonymes générés via Bluetooth. Un détail qui contrevient directement au modèle de sécurité de son système iOS, visant à protéger les données de ses utilisateurs. Pourtant, ce travail en tâche de fond semble essentiel pour faire la connexion entre les utilisateurs, même quand l'appli n'est pas ouverte ou quand le téléphone est verrouillé au fond d'une poche.

Pour régler en partie ce problème, Apple et Google ont annoncé vendredi 10 avril un partenariat "dans le but d'aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus", mais "en intégrant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs au coeur de la conception". Leur solution, "décentralisée", est donc incompatible à ce stade avec StopCovid, ce qui pourrait empêcher l'appli française d'être installée sur les iPhone. Interrogé au Sénat sur cette question mi-avril, Aymeril Hoang, ancien directeur de cabinet de Mounir Mahjoubi au Numérique et conseiller du gouvernement, a plaidé la souveraineté numérique et mis en garde contre la "solution clé en main" des deux géants. Des arguments repris mot pour mot ou presque par Cédric O qui a confirmé dès le 20 avril devant la commission des lois du Sénat que le modèle proposé par la France n'avait pas été accepté par la firme de Cupertino.

Dans le Journal du Dimanche du 26 avril, comme sur BFMTV le mardi 5 mai, le secrétaire d'Etat au Numérique a confirmé que la France était toujours "en discussion avec Apple" mais qu'elle n'entendait pas céder aux injonctions de la firme américaine, estimant que "la maîtrise du système de santé, la lutte contre le coronavirus, c'est l'affaire des Etats" et que l'option "centralisée" apportait autant de garantie de sécurité que la "décentralisée" prônée par les deux géants du numérique. "Il y a effectivement la solution proposée par Apple et Google qui pose selon nous un certain nombre de problèmes en terme de protection de la vie privée et en terme d'interconnexion avec le système de santé", a-t-il encore souligné début mai sur Medium ou encore sur BFMTV. "C'est pour ces problèmes, pas parce que Apple et Google sont des grands méchants loups, que nous avons refusé de passer par leurs solutions", a ajouté le secrétaire d'Etat.

Au-delà des discours politiques, la maîtrise des datas est au coeur du problème. L'accès aux métadonnées, c'est-à-dire des aux enregistrements anonymes effectués par StopCovid peut aussi permettre au gouvernement et à ses autorités de santé de mesurer l'évolution de l'épidémie à une échelle géographique très fine. Si les clés étaient données à Apple et Google, le gouvernement pourrait dire au revoir à ces datas et donc à cette analyse.

Un contournement possible ?

Si Google comme Apple ont interdit toute nouvelle application profitant de la crise du coronavirus depuis le début de la pandémie, on pouvait espérer qu'une application gouvernementale serait mieux accueillie par les deux géants américains. Mais jamais Apple n'a plié devant un gouvernement, fusse-t-il celui des Etats-Unis. Dimanche 26 avril, le gouvernement allemand a donc annoncé qu'il réorientait son projet d'application pour adopter une approche plus "décentralisée". Mais ce n'est pas le cas de la France qui reste arc-boutée sur sa solution. Cédric O a même promis début mai sur BFMTV "une solution qui fonctionnera de manière très satisfaisante sur l'ensemble des téléphones" et que Stop Covid "marchera très bien sur iPhone".

La solution évoquée à ce stade est celle d'un contournement. "A l'instar de ce qu'a présenté le NHS britannique, les Français espèrent pouvoir contourner en partie les restrictions des logiciels américains", a écrit le journal Les Echos qui évoque une appli abandonnant les tâches de fond en Bluetooth, mais susceptible de se "réveiller" lorsqu'un iPhone passe à proximité d'un autre. Une solution très consommatrice en batterie et imparfaite.

Pour mettre en place un tel outil, le gouvernement ne pourra pas non plus se passer de l'avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), qui encadre en France la protection des données personnelles. Celle-ci a déjà en partie dévoilé son verdict le dimanche 26 avril, dans un premier avis consultable sur son site Internet. Les membres du collège de la Cnil ont estimé que "l'application peut être déployée, conformément au règlement général de protection des données (RGPD), si son utilité pour la gestion de la crise est suffisamment avérée et si certaines garanties sont apportées". La commission appelle néanmoins le gouvernement à "une grande prudence", estimant que l'appli StopCovid risque de générer un "phénomène d'accoutumance" aux dispositifs de pistage. Elle rappelle que ce type d'application pose des "questions inédites en termes de protection de la vie privée".

Auditionnée par le Sénat le mercredi 15 avril, la présidente de la Cnil, Marie-Laure Denis, avait déjà exhorté le gouvernement à rendre l'application "temporaire". "Il faut vraiment que sa durée n'excède pas la durée nécessaire au traitement de la crise sanitaire", a ainsi déclaré la présidente de la Cnil, évoquant aussi une "protection des données personnelles", "une suppression des données", la possibilité essentielle de pouvoir désinstaller l'appli et que le consentement soit "éclairé". "Le refus de télécharger l'application ne devra pas non plus réduire vos facultés de déplacement", avait-elle ajouté.

Une nouvelle audition de Marie-Laure Denis a eu lieu mardi 5 mai à l'Assemblée nationale. Elle a indiqué aux députés que la Cnil qu'elle dirige avait déjà commencé à décortiquer le projet StopCovid, et que la commission sera "particulièrement attentive à la durée de conservation des données" ainsi qu'à leur "pertinence". La présidente de la Cnil demande à ce que les données soient "supprimées dans un délai assez bref, bien avant la fin de l'épidémie". Elle se préoccupe aussi des brigades sanitaires qui sont déjà en place et travailleront en complément de l'application à la recherche des cas contacts. "Il faudra donner des consignes très claires aux enquêteurs sur ce qu'ils peuvent demander puis collecter", a-t-elle indiqué. La présence de "champs libres où ils mettraient des informations non nécessaires" dans les questionnaires devra être proscrite.

Face à toutes ces difficultés, la date de sortie de l'application StopCovid ne pouvait qu'être retardée. C'est ce qu'a finalement confirmé en creux Cédric O sur la plateforme Medium dimanche 3 mai comme sur BFMTV mardi 5 mai en annonçant une date de sortie le 2 juin, soit pour la deuxième phase du déconfinement. "On suit notre feuille de route. On espère avoir quelque chose pour le 2 juin", a ainsi indiqué le secrétaire d'Etat sur la chaîne d'info. Pour Cédric O, il faudra d'abord "faire en sorte que sur le terrain ça marche bien, ça notifie pas trop, c'est bien interconnecté avec l'ensemble du système sanitaire, mais aujourd'hui on peut se dire qu'on sera prêt pour le 2 juin".

Le secrétaire d'Etat affirmait pourtant début avril que son appli pourrait sortir "rapidement". "La task force est au travail depuis plusieurs jours pour développer un prototype, mais je ne peux pas vous dire s'il nous faudra trois ou six semaines pour le développer", avait indiqué le secrétaire d'Etat au Monde le 8 avril. Dans Les Echos le 1er avril, il estimait possible un développement "en une quinzaine de jours". Le temps de développement par une agence de l'Etat ou par un prestataire était évalué à une dizaine de jours. Ces délais très optimistes ont donc été revus à la hausse, Cédric O indiquant dès le vendredi 17 avril que StopCovid ne serait pas prête pour son examen devant le Parlement le 28. Un examen qui s'est finalement déroulé sans elle...

L'échéance du 11 mai, date de début du déconfinement, n'a pas non plus été tenue. Sur France info le lundi 20 avril, la Porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye avait pourtant indiqué que "l'idéal c'est que ce soit une application qui soit prête pour le 11 mai. "Je n'en ai pas la certitude, on travaille d'arrache-pied", ajoutait-elle. "L'objectif, c'est d'être prêts le 11 mai, mais c'est un défi", car "il y a encore plusieurs problèmes techniques à résoudre" et "nous ne ferons aucun compromis sur la sécurité", avait pour sa part ajouté Cédric O dans son entretien au Journal du Dimanche le 26 avril. Le délai sera donc assez largement dépassé.

Selon Les Echos, "plusieurs régions", impatientes, semblaient prêtes mi-avril à tester une autre application développée cette fois "par Orange et cinq autres groupes français". Orange, Capgemini et Dassault Système avaient en effet commencé à plancher sur une appli, qu'ils estimaient pouvoir lancer dès le 20 avril. Finalement, elles ont rallié le projet StopCovid depuis. Le même journal évoquait aussi un bracelet de tracking développé par une société spécialisée dans les réseaux de télécom bas débit, Sigfox. Le bracelet serait indépendant d'un smartphone et de la 5G. Une garantie en terme de récupération de données. Cette solution qui consisterait à "passer par des objets connectés qui ne dépendent pas d'Android ou d'iOs", a aussi été évoquée également par Aymeril Hoang. Mais il juge ce contournement "plus complexe, plus coûteux" et donc demandant "plus de temps".

Même son de cloche chez Cédric O qui y voit une solution pour ceux ne possédant pas de smartphone. Sur BFMTV le 5 mai le secrétaire d'Etat a même confié qu'"une partie de l'équipe est dédié à essayer de trouver une autre solution — par exemple, un boitier ou un bracelet qui permettraient de se passer des téléphones". Mais il prévenait : le développement d'une telle solution prendra plus de temps encore que celui de l'application StopCovid, " a minima des semaines supplémentaires ". L'usage des ultrasons dans une deuxième version de l'application est aussi sur la table selon le Journal du Net.

Reste une dernière question fondamentale : StopCovid sera-t-elle vraiment efficace dans la lutte contre une nouvelle vague épidémique de coronavirus ? Dans Le Monde le 8 avril, Cédric O appelait les Français à "se garder d'un fantasme opposé, celui de l'application magique qui permettrait de tout résoudre. Il y a une incertitude technologique, et ce n'est qu'une brique optionnelle dans une stratégie globale de déconfinement". Le président du Conseil scientifique en charge de conseiller le gouvernement sur le Covid-19 a lui aussi émis des réserves devant le Sénat dès le 15 avril. Jean-François Delfraissy estimait qu'il faudrait compléter l'app par des moyens humains de traçage et de surveillance de l'épidémie sur le terrain. "Les Coréens ont une brigade de 20 000 personnes pour traquer les contacts. Il y a de l'humain derrière le numérique. Mais ça, on ne l'a pas en France. Si on ne l'a pas, une app numérique ne marchera pas", indiquait le professeur, qui a depuis formulé une préconisation en ce sens.

Le Conseil scientifique a indiqué dans un avis rendu public samedi 25 avril qu'il était nécessaire que "des équipes mobiles de contact tracing et d'isolement" soient mises en place, "notamment pour cibler des populations isolées ou précaires ou en cas d'éclosion de foyers de transmission (clusters)". Ces équipes seraient "complémentaires des plateformes" comme StopCovid et "seraient coordonnées en lien direct avec celles-ci", écrivaient les spécialistes. "En appui de l'app, il faut une très large utilisation des tests pour les personnes ayant croisé un malade", ajoutait Jean-François Delfraissy. Cédric O a quand à lui indiqué dans le JJD le 26 avril que StopCovid serait bien un élément "du dispositif d'enquêtes sanitaires qui est au coeur du déconfinement, afin d'éviter que l'épidémie ne reparte". Ces brigades ont été confirmées par Edouard Philippe dans la présentation du plan de déconfinement le 28 avril et ont commencé à travailler le 11 mai.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La question du taux de pénétration de l'appli StopCovid est notamment posée. Si elle est basée sur le consentement ou le volontariat, elle pourrait être installée sur une portion réduite de téléphones, ce qui réduirait de fait son efficacité. La question des seniors est elle aussi posée. Alors qu'ils sont les plus susceptibles de développer des formes graves du coronavirus, ils sont aussi ceux qui sont les moins bien équipés en smartphones. La présidente de la Cnil Marie-Laure Denis chiffrait lors de son audition au Sénat mi-avril le taux d'équipement des plus de 70 ans à seulement 44%, contre 98% chez les 18-25 ans. Mais Cédric O minimise. Selon lui, dans les grandes zones urbaines où StopCovid sera la plus utile, le taux de pénétration est de 90%. Une étude de l'université d'Oxford, critiquée, mais abondamment citée dans les articles traitant de l'application, indique "qu'il faudrait qu'une application de ce type couvre 60% de la population pour être efficace". On en est encore très loin.