Elastiques, filtres, tissus, rubans : la sélection d'articles pour faire son masque

Vous êtes prêt à vous lancer dans la fabrication maison de votre masque ? Encore faut-il avoir le bon matériel ! Voici notre shopping list spéciale des objets indispensables à avoir pour faire votre propre masque de protection contre le coronavirus.

Le confinement est terminé mais avec le déconfinement débuté ce 11 mai, débute une nouvelle phase où un objet se retrouve au centre de l'attention : le masque ! Si l'efficacité du port du masque n'est pas formellement démontré pour lutter contre le Covid-19, son port généralisé est conseillé pour limiter les risques de contamination et de diffusion du virus. Le masque est d'ailleurs désormais obligatoire dans les transports en commun. Pourquoi ne pas fabriquer votre propre masque en tissu ? L'appel lancé début avril a été bien suivi et vous êtes nombreux à chercher ou débuter la confection de masques directement à la maison. Ces masques maison doivent respecter certaines règles. Nous vous avons d'ailleurs proposé un article spécial, comprenant astuces, conseils, tutos vidéos et autres patrons aux normes références de l'Afnor (pour le consultez, cliquez ci-contre : comment fabriquer un masque ). Encore faut-il avoir le bon matériel. Si vous voulez réaliser un vrai masque en tissu, une machine à coudre sera indispensable mais vous devrez aussi avoir du tissu, si possible en coton, de la feutrine pour avoir une 2e couche suffisamment épaisse et des élastiques pour pouvoir enfiler votre masque. Voici une petite sélection de produits disponibles en ligne.

Machine à coudre surjeteuse Singer

Surjetteuse 4 fils 1300 pts/min

4 porte-cônes 2 aiguilles

2 boucleurs

Réglage longueur et largeur du point

Singer est une référence historique en matière de couture. Vous ignorez la différence entre surjetteuse et machine à coudre ? Sachez que la surjeteuse est plus poylvalente et bien plus performante sur les tissus fins et offre une plus grande rapidité d'exécution.