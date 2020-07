"Acheter un masque : les meilleures offres, où en trouver sur le web ?"

ACHETER UN MASQUE CONTRE LE COVID-19 - Objets de la vie courante dans la France de l'après-confinement, le masque, qu'il soit jetable ou réutilisable, est bien l'accessoire de l'été, surtout depuis ce 20 juillet où il devient obligatoire dans les espaces publics clos. Prix en supermarchés, types de masques, offres du web... Retrouvez ici les dernières infos !

Meilleur masque jetable Meilleur Choix Masque chirurgical - Lot de 50 29,99 € 27,99 € VOIR LE PRODUIT sur Cdiscount Lot de 50 masques à usage unique 3 plis à fixation auriculaire

Deux couches extérieures Polypropylène non-tissé et une couche intérieure EN:14683:201

Dès que le masque est mouillé ou souillé, il est à jeter dans un sac en plastique puis dans une

poubelle si possible équipée d’un couvercle et munie d’un sac plastique. VOIR LE PRODUIT

Boîte de masques chirurgicaux jetables Masque facial en polypropylène 3 couches Jointown, paquet de 50 20,99 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Il s'agit d'un masque facial à usage général.

Ce masque n'est pas destiné à un usage médical et il n'a pas été prouvé qu'il réduisait la transmission des maladies.

Pack de 50 masques. Ces masques doivent être jetés après chaque utilisation.

Gardez le côté bleu à l'extérieur et la pince à nez sur le côté supérieur.

3 plis, avec une couche de filtration en polypropylène soufflé à l'état fondu. Remplacer ici par la description VOIR LE PRODUIT

Masque en tissu pour enfant Nuby Nuby Masque pour enfants - Fils- 10 pieces-4-12ans 12,99 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Trois couches de tissu pour protéger le nez et la bouche

Boucles souples pour un port facile

Pince-nez réglable

Avec blister refermable pour toujours les emporter avec vous VOIR LE PRODUIT

Masque lavable Lot de 20 Masques de protection lavables et réutilisables 50 fois pour les Enfants 24,28 € VOIR LE PRODUIT sur Cdiscount 20 Masques de protection lavables 50 fois

Testé et approuvé progressivement selon le protocole de la note d’information interministérielle du 29/03/2020, initialement pour 10 lavages, puis 20 lavages (testé le 2 juin 2020) 30 lavages (testé le 5 juin 2020) 50 lavages (testé le 18 juin 2020)I

Il est possible que le nombre de lavages indiqué sur l’emballage du produit ne soit pas à jour des derniers tests VOIR LE PRODUIT

Masque en tissu Protection Visage Tissu Lavable | Anti-Poussière Anti-Pollen | Confortable | Homme Femme | Livraison Rapide | Production Française (Noir) 7,20 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Masque grand public de catégorie 1 : Ce masque est destiné à un usage grand public. Il ne s’agit ni d’un dispositif médical, ni d’un équipement de protection individuelle. Il n’est pas destiné à un usage dans un environnement médical et il n'est pas prouvé qu'il réduise la transmission des maladies. Ces masques filtrent au moins 70 % des particules de 3 microns.

Masque 30 lavages : Ce masque grand public est lavable jusqu'à 20 fois en machine à 60° - cycle de 30 minutes minimum. Après séchage à l'air libre, vous pouvez repasser votre masque à une température d'environ 130°. Il est déconseillé de sécher votre masque au sèche-linge, de le laver à l'eau de javel ou à sec.

Masque grand public de catégorie 1 : Masques à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques.

Masque en coton Norme AFNOR : Le design du masque a été conçu selon la norme Afnor. Il se compose de deux couches 100% coton (180 g/m2) tout en offrant une bonne respérabilité. VOIR LE PRODUIT

A quel prix peut-on acheter un masque ?

Au moment de passer à la caisse, une question se pose : quel prix allez-vous payer et que représente-t-il ? De 50 centimes à plus de 5 euros, les écarts de prix peuvent en effet être très importants. Il convient tout d'abord de vérifier le type de masque proposé. Sachez tout d'abord que le prix variera forcément en fonction du caractère réutilisable ou non du masque. Certains masques promettent d'être lavables à de nombreuses reprises, d'autres non. Or un masque doit être lavé (ou remplacé s'il ne peut être lavé) après chaque utilisation. Par conséquent, pensez à calculer le prix d'usage du masque (prix divisé par le nombre de lavage possible). Un masque standard jetable sera peut-être moins cher à l'achat mais en acheter plusieurs non réutilisables ne sera pas forcément économique... ni écologique d'ailleurs.

Les prix diffèrent en fonction des modèles et des normes suivies. Privilégiez toujours un masque qui répond aux normes établies par l'Afnor, l'agence chargée de la certification et de la mise en place des normes via le logo NF. "La référence est la spécification Afnor, qui est le fruit d'un travail d'experts, sur la base des objectifs de protection fixés par les autorités sanitaires de filtrer au moins 70 % des particules de plus de 3 microns. Bien suivre ses recommandations permet d'assurer un bon niveau de filtration, y compris sur des masques faits unité par unité qui ne peuvent être testés en laboratoire", confirmait Agnès Pannier-Runacher aux Echos le 24 avril.

Le prix du masque peut donc nettement varier en fonction de sa spécificité mais aussi de sa résistance au lavage. Mieux vaut opter pour un masque lavable et réutilisable. Certains promettent d'être lavables au moins 5 fois, d'autres 15 mais cela peut monter à 30 cycles de lavage (30 minutes à 60 degrés) pour les plus performants... qui seront plus chers à l'achat mais pourront être vite amortis. "Un masque à 1,50 euro lavable 30 fois, c'est un masque qui revient à 5 centimes l'usage, rappelle Agnès Pannier-Runacher. Je pense que chaque consommateur sera assez vite en position de choisir ce qui lui convient le mieux. En fonction du rapport qualité/prix, de la durabilité, du confort ou du style."

Lors d'un point presse tenu le lundi 27 avril, la secrétaire d'Etat à l'Economie, Agnès Pannier-Runacher, avait annoncé la publication d'un document de référence sur la production de masques grand public en France, l'objectif étant d'arriver d'ici à l'automne à une production de 50 millions de masques chaque semaine en France. Le document du ministère de l'Economie comprend notamment les logos que devront impérativement comporter les emballages de ces masques pour être des "masques grand public" agréés. Vous pouvez les retrouver ci-dessous. Ces logos comprennent l'indication du nombre de lavages maximum autorisés pour qu'ils conservent leur efficacité et doivent figurer sur l'emballage. Ce logo garantit la qualité du masque acheté.

Quelles conditions d'utilisation ? Un masque est à usage unique et doit être rapidement remplacé

Les autorités sanitaires recommandent toujours de suivre des précautions d’hygiène, réunies sous le nom de "mesures barrières". Le port d’un masque y figure au même titre que le lavage régulier des mains ou l’utilisation d’un mouchoir à usage unique. Attention, retenez que dans tous les cas, un masque (qu'il soit chirurgical jetable ou réutilisable) est à usage unique et doit donc être remplacé après chaque utilisation d'une durée de trois à quatres heures. Les masques sont ainsi généralement vendus en lots (x5, x10, x25…).

