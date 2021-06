Résultat du BTS : consultez tous les résultats en temps réel

RESULTAT DU BTS 2021. Les résultats du BTS de cette année tombent au fil de l'eau jusqu'en septembre. Consultez-les en temps réel via notre moteur de recherche et renseignez-vous au passage, si besoin, sur la session exceptionnelle de rattrapage de juillet.

[Mis à jour le 30 juin 2021 à 11h36] A contrario des résultats du bac et du brevet, ils ne sont pas publiés en un jour ou en une semaine, mais en plusieurs mois... Les résultats du BTS tombent en ce moment-même et jusqu'en septembre. Une session exceptionnelle de rattrapage est par ailleurs prévue en juillet, et viendra grossir les résultats cet été, avant la session de septembre. Les épreuves de BTS ont cette année été maintenues en présentiel en mai, avec la part de stage et de contrôle continu prévue. De quoi faire s'élever de nombreuses plaintes chez les étudiants, qui venaient d'effectuer près d'une année de cours en ligne à cause de la crise sanitaire du Covid. Le gouvernement n'a pour autant pas changé d'avis sur la question.

Retrouvez les infos clés du BTS 2021 dans cette page, en naviguant via le sommaire ci-dessus. Au fil de la publication du résultat du BTS 2021, les listes d'admis au Brevet de technicien supérieur sont consultables gratuitement sur notre page, par académies et par villes.

Malgré la fronde étudiante du printemps (hashtag #BTS CONTROLE CONTINU, vidéo coup de gueule sur Facebook, pétition sur Twitter...) les épreuves de BTS (Brevet de technicien supérieur) ont été maintenues en présentiel dans leur intégralité en 2021, après près d'un an de cours en ligne. L'annonce a été faite par le gouvernement le 22 avril pour des épreuves au mois de mai. Une session de rattrapage exceptionnelle a en outre été prévue au mois de juillet pour ceux n'auraient pu passer le BTS en mai parce qu'ils étaient malades ou qui auraient échoué à cette épreuve.

Les résultats du BTS sont habituellement publiés à partir de la mi-juin à la mi-juillet. Consultez les derniers résultats du BTS par académie grâce à notre carte interactive ci-dessous, ou saisissez un nom et une ville pour affiner les listes d'admis, grâce à notre moteur de recherches ci-dessous.

Trouver le résultat au BTS d'un candidat

La présente publication de résultats ne présente pas de caractère de notification officielle. Les candidats sont invités à consulter les listes d'affichage officielles ou leurs relevés de notes. Ne figurent pas dans ces listes les personnes qui n'ont pas souhaité voir leur résultat publié. La ville indiquée correspond à celle de l'établissement d'origine du candidat. Source : Ministère de l'Education nationale

Dans un communiqué de presse datant du 16 avril, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont annoncé qu'ils ouvraient, à titre exceptionnel, une session de rattrapage pour l'année en cours. Destinée à l'ensemble des candidats n'ayant pu valider leur diplôme, celle-ci a lieu en juillet.

Communiqué de presse du ministère de l'Education daté du 29 avril. © Ministère de l'Education

Pour les candidats au BTS pour lesquels les modalités de scolarisation ne correspondent pas à la remise d'un livret scolaire ou d'un livret de formation, également appelés "candidats libres", la session est reportée au mois de septembre. Les candidats doivent alors passer les épreuves auxquelles ils étaient initialement inscrits pour la session de juin.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Management commercial, Négociation et digitalisation, Commerce international... Le résultat du BTS est chaque année connu au compte-gouttes par les candidats qui se sont lancés dans l'examen, visant principalement à entrer rapidement dans la vie active après le baccalauréat. Le Brevet de technicien supérieur, passé en deux ans par les étudiants après le bac, voit en effet sa conclusion arriver après une série d'épreuves, s'étalant généralement entre la mi-mai et le début du mois de juin, à des dates très hétéroclites selon les spécialités.