Carte du déconfinement : du vert presque partout ? Comment la carte pourrait évoluer

CARTE CORONAVIRUS. Alors qu'Edouard Philippe révèlera très probablement la nouvelle carte du déconfinement ce jeudi en fin d'après-midi, voilà les dernières hypothèses.

10:44 - Pourquoi un passage quasi intégral en vert ? La nouvelle carte du déconfinement que l'on découvrira en fin d'après-midi devrait vraisemblablement être majoritairement recouverte de vert. Trois régions en rouge devraient basculer intégralement : les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Un basculement provoqué par deux éléments : le passage sous la barre des 6% du taux de patients Covid-19 dans les hôpitaux et le taux d'admission en réanimation, désormais inférieur à 60% de la capacité des hôpitaux.

Cette carte du déconfinement est en réalité une synthèse de trois catégories de critères : la dynamique de l'épidémie, qui classe les départements selon le niveau suspicion de coronavirus dans le total des visites quotidiennes aux urgences, les tensions dans les services de réanimation et la capacité des départements à tester et tracer les cas contacts. Dans les faits, l'immense majorité des interdictions du plan de déconfinement s'applique depuis le 11 mai aux départements rouges comme aux départements verts.

La Direction générale de la santé et Santé publique France ont établi trois ensembles de critères pour identifier les départements où le confinement doit prendre une forme plus stricte. Les conditions d'un maintient d'un confinement rigide ont été énoncé par le Premier ministre :

"soit que le taux de cas dans la population sur une période de sept jours reste élevé,

soit que les capacités hospitalières régionales en réanimation restent tendues,

soit que le système local de tests et de détection des chaînes de contamination ne soit pas suffisamment prêt."

"Ces trois indicateurs nous permettent de savoir si dans un département, le virus circule beaucoup ou peu et si nous sommes en mesures de circonscrire son évolution", avait précisé le ministre de la Santé Olivier Véran mercredi 29 avril, lors d'une séance de questions au gouvernement organisée à l'Assemblée nationale sur le plan proposé.

Cette carte "est le reflet de l'activité virale sur le territoire national", a fait savoir Olivier Véran en présentant le dispositif. "C'est un indicateur qui permet d'estimer la fréquence de circulation du virus département par département. Nous nous sommes appuyés sur un indicateur connu et maîtrisé : la part des patients qui s'adressent aux urgences pour une suspicion de coronavirus", a détaillé le ministre. Les départements en rouge sont ceux des dans lesquels les suspicions de coronavirus sont supérieures à 10% des cas reçus aux urgences. Dans les départements en orange, on est entre 6 et 10%. Enfin, les départements verts présentent un nombre de cas de suspicion inférieurs à 6%." Voici la carte du 7 mai :

Cette carte permet d'observer le niveau de saturation des services de réanimation. Il s'agit de constater le pourcentage de lits de réanimation occupés dans chaque département. Ainsi, ceux placés en rouge, et qui se trouvent tous dans un gros quart nord-est du pays, ont plus de 80% de leurs lits de réanimation occupés. Dans les départements coloriés en orange, qui se trouvent, eux, plutôt dans le quart sud-est de l'Hexagone, en plus de Mayotte, les lits de réanimation affichent un taux d'occupation compris entre 60 et 80%. Enfin, dans les départements verts, le taux d'occupation de ces lits qui accueillent les malades les plus graves est en-dessous de 60%. Voici la carte du 7 mai :

Le ministre de la Santé a présenté jeudi 7 mai une nouvelle carte de France par départements, présentant la couverture des besoins en tests, selon le plan du gouvernement. Selon le ministère de la Santé, tous les départements disposent du matériel nécessaire à la bonne mise en oeuvre des tests.

A ce stade, la carte du déconfinement procède par regroupement régionaux. Quatre régions sont "rouges" - Grand Est, Ile-de-France, Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté - ce qui représente un peu plus de 30 départements (32). En "vert", avec une menace moins élevée, on retrouve les 70 autres départements (69). Lors de la présentation de cette carte le 7 mai, le ministre de la Santé Olivier Véran a parlé d'une "photographie", d'un "panorama" de l'épidémie de croronavirus en France et justifié le choix de garder une cohérence régionale : "Pourquoi des régions et pas des départements ? Parce que nous faisons le choix de prendre en compte comme indicateur prioritaire le niveau de saturation, de tension des réanimations des hôpitaux et que cet indicateur - nous l'avons vu lors de la vague épidémique, dans les régions touchées - se conçoit à l'échelle régionale", a précisé le ministre.

Quelles sont donc les différences entre les départements rouges, où le virus circule encore dangereusement, et les départements verts, où il semble moins fort ? "Il y a un certain nombre d'obligations, une majorité d'obligations qui seront communes aux départements verts et aux départements rouges", a insisté mercredi 29 avril Edouard Philippe, devant les parlementaires. Concrètement, les mesures de distanciation sociale, la non-réouverture des cafés, des restaurants et des grands centres commerciaux au moins jusqu'au 2 juin concerneront bien tous les départements. "Il n'y a pas d'interdiction de franchissement de barrières administratives", entre des régions classées rouges et des régions classées vertes, a aussi précisé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner samedi 2 mai.

Pour l'heure, selon le premier ministre Edouard Philippe, "il n'y a pas deux France", les restrictions restant très proches entre les territoires "verts" et "rouges". Mais la donne pourrait changer à la fin mai et même "s'accentuer" a indiqué le chef du gouvernement. "Dans les départements qui resteront verts, c'est à dire qui auront contenu le virus, on pourra aller plus loin le 2 juin", a-t-il assuré. A l'inverse, dans les départements rouges, les mesures pourraient se durcir alors qu'on évoque désormais explicitement un "plan de reconfinement" prévu au cas où la France, ou quelques départements, feraient une grave rechute. A ce titre, les départements franciliens, où l'épidémie est encore très active pourraient donc être reconfinés.

Plus concrètement, alors qu'une autorisation des départs en vacances, en France uniquement, se profile en juillet et août, ces départs pourraient être restreints dans les départements encore rouges. Edouard Philippe, qui a pris la parole le 14 mai sur le thème du tourisme, a laissé entendre que ces vacances se feraient en effet "sous réserve de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions très localisées". Il en va de même pour la réouverture des cafés et restaurants, seuls commerces à ne pas avoir pu rouvrir le 11 mai. Ces derniers pourraient de nouveau accueillir des clients à partir du 2 juin, jour du déconfinement, mais uniquement "dans les départements verts", selon les propos du Premier ministre, toujours ce 14 mai. Une fois encore, cette réouverture sera dépendante de " l'évolution de l'épidémie".

Les départements rouges seraient donc d'abord "des départements qui sont sous surveillance vraiment encore plus étroite que le reste du territoire", a résumé Olivier Véran. "Il ne faut pas perdre de vue que si vous êtes dans un département qui est rouge au moment de la levée du confinement, si on a des alertes sur l'apparition de clusters [...] on sait que l'on peut être amené plus facilement à peut-être prendre des mesures de fermeture ou des mesures de restriction supplémentaires", a ajouté le ministre. Le Premier ministre a également indiqué que dans les départements "rouges", les élus locaux et les préfectures devront "trouver le bon rythme d'ouverture des écoles". Dans le cadre du plan de déconfinement, les autorités ont publié des précisions sur les activités de la vie quotidienne.

En ce qui concerne la vie sociale et les activités : les cinémas et théâtres, les grand musées, les plages et les lacs ou les salles de sports ne seront pas accessibles quel que soit le niveau de la circulation épidémique. En revanche les départements affichant un niveau faible de propagation pourront rouvrir les parcs et jardins contrairement aux départements où la circulation est importante.

En ce qui concerne les déplacements, quel que soit le niveau de la circulation épidémique, tous les départements autorisent les déplacements dans l'espace public à compter du 11 mai. De même pour le port du masque, il sera obligatoire dans les transports en commun dans toute la France.

En ce qui concerne les commerces : tous les départements pourront laisser leurs commerces et marchés rouvrir : seuls les centres commerciaux de plus de 40 000 m2, les bars, cafés et restaurants restent fermés.

En ce qui concerne les écoles et les crèches : si tous les lycées de France restent fermés, les crèches et les maternelles rouvriront leurs portes. En revanche, seuls les départements où la circulation épidémique est faible pourront rouvrir les collèges.

En ce qui concerne les transports : le plan de déconfinement prévoit notamment que les transports inter-régionaux et le trafic aérien ne seront possibles que pour des motifs impérieux ou professionnels dans tous les départements.

En ce qui concerne les activités sportives : tous les départements autorisent le sport individuel en extérieur depuis le 11 mai, contrairement aux sports collectifs.

La souplesse est de mise, y compris à l'intérieur d'un département rouge ou vert. Un maire peut par exemple s'opposer à la réouverture d'une école dans sa commune s'il n'a pas toutes les garanties sanitaires nécessaires, et ce que le département soir en vert ou en rouge.

La souplesse est aussi de mise sur les déplacements entre départements. Pour le ministre de la Santé, "il faut s'abstenir autant que possible de transiter d'un département "rouge" à un département "vert" pour éviter de transporter le virus dans des zones moins touchées". Mais le ministre assure que ces déplacements ne sont pas formellement interdits et dépendront surtout de la responsabilité de chacun. "Si vous habitez dans une zone de circulation active du virus, vous n'avez pas vocation à vous déplacer dans des zones dans lesquelles le virus ne circule pas puisque, par définition, c'est là que vous prenez le risque de faire diffuser le virus plus largement", a-t-il déclaré. Tout savoir sur le plan de déconfinement en France.

Pour les personnes situées dans les départements "verts", les nouvelles règles de déconfinement permettent de circuler plus librement, dans la limite de 100 km autour de son domicile. Pour se rendre compte de l'étendue de la zone qui vous est accessible depuis le 11 mai, vous avez plusieurs possibilités : si vous avez une destination en tête, vous pouvez utiliser Google Map et entrer le trajet, la plateforme calcule elle-même le nombre de kilomètres. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site "Carte-sortie-confinement.fr", qui permet de faire apparaître rapidement un cercle de 100 km de rayon depuis votre adresse. Il existe aussi des applications disponibles sur Google Play et Apple Store, notamment "Rayon : distance et moi".