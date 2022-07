Classement des universités 2022 : le palmarès mondial publié mi-août

CLASSEMENT FAC 2022. La nouvelle édition du classement mondial des universités de Shanghai doit être dévoilée le 15 juillet. Vous découvrirez alors le palmarès de nos facs françaises directement dans cette page. En attendant, consultez le classement mondial de Shanghai 2022 par disciplines.

[Mis à jour le 29 juillet 2022 à 15h35] Vous souhaitez découvrir le classement global de Shanghai 2022 (toutes disciplines confondues). Il vous faudra encore un peu de patience, puisque le palmarès mondial des universités délivré chaque année par l'université Jiao Tong depuis 2003 est dévoilé mi-août. Le classement de Shanghai s'appuie sur de nombreux critères (voir ici). En 2021, le classement mondial des universités était déjà positif pour la France avec Paris-Sarclay (Paris Sciences & Lettres) en pole position des établissements français du palmarès, au 13e rang général, devant la Sorbonne à la 35e place et l'Université PSL (Paris) à la 38e place.

Le classement thématique de Shanghai 2022, encourageant pour les facs françaises

En attendant le classement de Shanghai 2022, découvrez le classement des facultés du monde établi par l'université Jiao Tong en 2021, via le sommaire ci-dessus ! Ce classement qui fait partie des palmarès internationaux les plus scrutés au monde a été dévoilé un petit mois avant le classement global de Shanghai. Il s'agit du prestigieux classement thématique de Shanghai, qui répertorie les meilleures universités du monde selon des disciplines bien précises.

Chaque année, il permet aux établissements universitaires de la planète de se situer par rapport aux établissements d'enseignement d'excellence dans des domaines aussi variés que le génie mécanique ou l'océanographie. A chaque palmarès, la pression est grande pour les facultés tenantes du titre... Et cette fois, quelques changements sont observables ! Si l'on ignore pour l'heure le classement global, qui, l'an dernier, avait attribué la première place à la fameuse Université d'Harvard aux Etats-Unis pour la 18e fois consécutive, on en sait plus sur les positionnements par thématique. Et à ce jeu-là, la France a été bonne ! Les facultés du pays y réalisent une percée notable : cette année, la France comptabilise au total 664 p ositions, soit 3,5 % des occurrences dans ces classements. Parcourez cet article pour en savoir plus.

Le classement académique des universités mondiales (ARWU) est publié par l'Université de Jiao Tong de Shanghai en Chine. Depuis sa création en 2003, c'est toujours l'Université d'Harvard qui a occupé la première place. L'Université de Stanford et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) ne sont en général pas loin derrière. En 2019, Harvard arrivait ainsi de nouveau en tête devant Stanford et Cambridge au Royaume-Uni.

Les universités sont classées selon six critères :

le nombre de prix Nobel et médailles Fields parmi les anciens élèves et parmi les professeurs

le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline

le nombre de publications dans les revues scientifiques Nature et Science

le nombre de chercheurs répertoriés dans le Science Citation Index-Expended (SCIE) et le Social Science Citation Index (SSCI)

la performance moyenne des professeurs.

Chaque année, le verdict du classement des universités de Shanghai, alias Shanghai Ranking, est dévoilé au milieu du mois d'août. Il faut donc attendre un peu pour connaître le résultat du classement des universités de Shanghai 2022. Le classement 2021 s'était montré sans grande surprise : le Top 10 des meilleures facs du monde était sensiblement le même que celui de l'an passé. Ainsi, la prestigieuse université américaine d'Harvard avait conservé sa première place, devant Stanford, également aux Etats-Unis et Cambridge, en Angleterre. Du côté des universités françaises, entrées au classements en 2020, Paris-Saclay, en 13e position en 2021, gagnait une place ; et PSL (L'université Paris Sciences & Lettres) rétrogradait a contrario de deux crans, en passant de la 36e à la 38e place. Ces universités étaient tout de même respectivement la 1e et la 3e à l'échelle nationale. La Sorbonne, à la 35e place mondiale (contre 39e l'an dernier) et en 2e position au niveau hexagonal, complétait le Top 3. Elle était la 3e fac française en 2020.

Les 10 meilleures universités du monde (en 2021) :

Rang Etablissement 1 Université d'Harvard 2 Université de Stanford 3 Université de Cambridge 4 Massachusetts Institute of Technology 5 Université Berkeley de Californie 6 Université de Princeton 7 Université d'Oxford 8 Université Columbia 9 California Institute of Technology 10 Université de Chicago

Les universités françaises dans le Top 200 (en 2021) :

Rang Etablissement 13 Université Paris-Saclay (Paris Sciences & Lettres) 35 Université de la Sorbonne 38 Université PSL (Paris) 73 Université de Paris 101-150 Aix-Marseille Université 101-150 Université de Grenoble-Alpes 101-150 Université de Strasbourg 151-200 Université de Montpellier

Les 10 meilleures universités du monde (en 2020) :

Rang Etablissement 1 Université d'Harvard 2 Université de Stanford 3 Université de Cambridge 4 Massachusetts Institute of Technology 5 Université Berkeley de Californie 6 Université de Princeton 7 Université Columbia 8 California Institute of Technology 9 Université d'Oxford 10 Université de Chicago

Les universités françaises dans le Top 200 (en 2020) :

Rang Etablissement 14 Université Paris-Saclay (Paris Sciences & Lettres) 36 Université PSL (Paris) 39 Université de la Sorbonne 65 Université de Paris 99 Université de Grenoble-Alpes 101-150 Université d'Aix-Marseille 101-150 Université de Strasbourg 151-200 Université de Montpellier

Les universités en tête du classement mondial les années précédentes :

Année Etablissement le mieux classé 2021 Université d'Harvard 2020 Université d'Harvard 2019 Université d'Harvard 2018 Université d'Harvard 2017 Université d'Harvard 2016 Université d'Harvard 2015 Université d'Harvard 2014 Université d'Harvard 2013 Université d'Harvard 2012 Université d'Harvard 2011 Université d'Harvard 2010 Université d'Harvard

Le classement thématique de Shanghai a été diffusé mi-juillet. Il est rendu public peu de temps avant le classement global de Shanghai, mi-août. Depuis 2017, l'Université chinoise Jiao Tong établit un palmarès mondial, qui a pour objet d'évaluer l'engagement des établissements d'enseignement supérieur dans leurs activités de recherche selon 54 disciplines scientifiques, elles-mêmes réparties en 5 domaines : Ingénierie, Sciences naturelles, Sciences de la vie, Sciences médicales, Sciences sociales. En outre, les meilleures universités mondiales sont classées pour chaque palmarès disciplinaire selon 6 critères pondérés : les résultats de la recherche (Q1), l'impact de la recherche (CNCI), la collaboration internationale (IC), la qualité de la recherche (Top) et les prix académiques internationaux (Award). Figurer en bonne position dans l'un de ces classements représente une marque de prestige et une garantie de crédibilité non négligeable pour les facs.

Les résultats sont prometteurs pour les établissements français de l'enseignement supérieur : ce classement thématique international, l'un des plus consultés au monde, nous place en très bonne position dans de nombreux domaines, ce qui a poussé la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau à se féliciter du succès rencontré par nos facs. Parmi les 85 établissements français classés dans les 54 thématiques que comprend le classement, 43 figurent dans au moins un TOP 100, soit deux de plus que l'an dernier. En outre, 19 établissements français figurent également dans les Tops 50 thématiques de ce classement. Mention spéciale pour l'Université Paris Saclay, qui est classée au total 27 fois dans différentes disciplines ! En deuxième position, on trouve la Sorbonne Université, classée dans 16 disciplines, puis l'Université Grenoble Alpes, dans 15 d'entre elles... Sans oublier l'Université de Montpellier, qui figure en bonne position dans 11 disciplines. Hormis la poignée de ces facs qui décrochent de belles places chaque année, la France peut se targuer d'avoir envoyé de nouvelles universités dans ce classement thématique. Au total, sept établissements français figurent dans les nouveaux arrivants : on citera l'Université de Caen en Océanographie, l'université de Reims Champagne Ardenne en Technologies médicales, les Universités Picardie Jules Verne et Littoral-Cote-d'Opale en Mathématiques.

Mais la grande prouesse de la France dans ce classement thématique est son installation durable dans les podiums des spécialisations scientifiques. 36 établissements français sont classés en mathématiques, soit 7,2% du nombre total d'institutions dans le palmarès ! Mieux encore : les Universités de Paris Saclay et de la Sorbonne Université occupent respectivement les 1e et 3e rangs, soit deux des trois places du podium. En outre, les universités françaises également 7,5% des places en Océanographie, 6,5% en Génie métallurgique, 6% en Sciences de la terre et Statistiques et 5,4% en Ecologie. Des résultats n'ont pas manqué de faire réagir le ministère de l'Enseignement et de la Recherche qui, par la voix de la nouvelle ministre Sylvie Retailleau, s'est félicitée de constater que le classement confortait "l'excellence des établissements de l'enseignement supérieur français". Sur le site du ministère, on peut même lire : '"Ces résultats confortent la politique d'investissement de l'État en recherche sur le temps long avec les centres d'excellence IDEX/ISITE et les programmes de France 2030 comme Excellences".

Le classement mondial des universités QS (QS World University Rankings) est publié chaque année par Quacquarelli Symonds, une société britannique qui revendique le plus grand réseau mondial d’information et de conseil sur l’éducation supérieure et le parcours professionnel. Dans le classement 2023, pour la douzième année consécutive, c'est le MIT ou Massachusetts Institute of Technology qui remporte la palme.

Ce classement se base sur six critères pondérés : la réputation académique (40%), la réputation auprès des recruteurs (10%), le ratio enseignants-étudiants (20%), le nombre de citations par enseignant-chercheur (20%), le ratio d’enseignants internationaux (5%) et celui d’étudiants internationaux (5%).

Le top 10 du classement 2023 :

Rang Etablissement 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2 University of Cambridge 3 Stanford University 4 University of Oxford 5 Harvard University = 6 California Institute of Technology = 6 Imperial College London 8 UCL (University College London) 9 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 10 University of Chicago

Le rang des universités françaises dans le classement 2023 :

Rang Etablissement 26 Université PSL (Paris Sciences & Lettres), Paris 48 Ecole Polytechnique, Palaiseau 60 Sorbonne, Paris 69 Université Paris-Saclay 111 Ecole Normale Supérieure de Lyon =174 Ecole des Ponts ParisTech

Les universités en tête du classement mondial les années précédentes :

Année Etablissement le mieux classé 2023 Massachusetts Institute of Technology 2022 Massachusetts Institute of Technology 2021 Massachusetts Institute of Technology 2020 Massachusetts Institute of Technology 2019 Massachusetts Institute of Technology 2018 Massachusetts Institute of Technology 2017 Massachusetts Institute of Technology 2016 Massachusetts Institute of Technology 2015 Massachusetts Institute of Technology 2014 Massachusetts Institute of Technology 2013 Massachusetts Institute of Technology 2012 Massachusetts Institute of Technology 2011 Université de Cambridge 2010 Université de Cambridge

Le magazine londonien Times Higher Education publie chaque année depuis 2004 un classement mondial des universités. Il le définit comme le seul à prendre en compte les principales missions de l'université que sont l'enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et le rayonnement international. Pour cela, 13 indicateurs pondérés sont utilisés, regroupés en cinq catégories : le cadre de travail (30%), le nombre et la portée des recherches (30%), l'influence de ces recherches (30%), la renommée à l'international des professeurs (7,5%), étudiants et chercheurs et les connexions avec les entreprises (2,5%). Comme dans les autres classements, ce sont souvent les universités américaines qui occupent le haut du tableau. La tendance indique toutefois qu'elles commencent à perdre de leur panache au profit des européennes. Ainsi, pour la première fois en 2015-2016, un établissement qui n'est pas anglo-saxon est apparu dans le top 10, l'école polytechnique de Zurich, en Suisse. Voici les universités françaises qui se sont frayé une place dans le fameux Top 200 du tout dernier classement (2022) :

Rang Etablissement 40 Université PSL (Paris Sciences et Lettres) =88 Sorbonne University 91 Ecole Polytechnique =117 Université Paris-Saclay 155 Université Paris Cité

Et voici les 10 meilleures universités du monde selon le Times Higher Education en 2022 :

Rang Etablissement 1 University of Oxford =2 California Institute of Technology =2 Harvard University 4 Stanford University =5 University of Cambridge =5 Massachusetts Institute of Technology 7 Princeton University 8 University of California, Berkeley 9 Yale University 10 University of Chicago

Les universités en tête du classement les années précédentes :

Année Etablissement 2021-2022 University of Oxford 2020-2021 University of Oxford 2019-2020 University of Oxford 2018-2019 University of Oxford 2017-2018 University of Oxford 2016-2017 University of Oxford 2015-2016 California Institute of Technology 2014-2015 California Institute of Technology 2013-2014 California Institute of Technology 2012-2013 California Institute of Technology 2011-2012 California Institute of Technology 2010-2011 Harvard University

Le classement du Center for World University Rankings (CWUR) est publié depuis 2012 par la King Abdulaziz University de Jeddah, en Arabie Saoudite. Il rassemble les 1 000 meilleures universités du monde selon huit critères, tels que le nombre de distinctions remportés par les étudiants, le nombre d'anciens étudiants ayant des postes de directeur ou l'importance des publications.

En 2022-2023, la tête du dernier classement en date est encore occupée par des universités américaines. L'université d'Harvard est classée première (depuis 2012), suivie du Massachusetts Institute of Technology et de Stanford. Ce sont ensuite des établissements britanniques qui complètent le top 5 : l'université de Cambridge et celle d'Oxford. La première université française du classement mondial est l'Université PSL, à la 19e place ; suivie de l'Université Paris-Saclay, à la 32e place ; de la Sorbonne, à la 38e place ; de l'université de Paris à la 42e place et de l'Institut Polytechnique de Paris à la 43e place.

Les 10 premières universités du classement 2022-2023 :

Rang Etablissement Pays 1 Harvard University Etats-Unis 2 Massachusetts Institute of Technology Etats-Unis 3 Stanford University Etats-Unis 4 University of Cambridge Royaume-Uni 5 University of Oxford Royaume-Uni 6 Princeton University Etats-Unis 7 University of Chicago Etats-Unis 8 Columbia University Etats-Unis 9 University of Pennsylvania Etats-Unis 10 California Institute of Technology Etats-Unis

Le rang du Top 10 des universités françaises dans le classement 2022-2023 :

Rang Etablissement 19 Université PSL 32 Université Paris-Saclay 38 Sorbonne Université 42 Université de Paris 43 Institut polytechnique de Paris 119 INSEAD Paris Diderot 141 Université de Strasbourg 147 Grenoble Alpes Université 158 Aix-Marseille Université 168 Université de Montpellier 191 Institut national du service public (ex-Ecole nationale d'administration)

Les universités en tête du classement mondial les années précédentes :

Année Etablissement le mieux classé 2022 Harvard University 2021 Harvard University 2020 Harvard University 2019 Harvard University 2018 Harvard University 2017 Harvard University 2016 Harvard University 2015 Harvard University

Deux classements internationaux sont particulièrement scrutés chaque année : le classement de Shanghai et le classement QS, établi par une société britannique. Le palmarès CWUR, publié par une université d'Arabie Saoudite, permet également de se faire une idée de la place des établissements français dans le monde. Parmi les universités systématiquement classées, on retrouve notamment l'université Pierre et Marie Curie (désormais intégrée à la Sorbonne université) et l'Ecole normale supérieure ou Polytechnique. Voici le rang des établissements français dans ces différents classements, dans la limite des 200 premiers établissements à l'échelle mondiale :

Classement de Shanghai (2021) :

Rang Etablissement 14 Université Paris-Sarclay 36 Université PSL (Paris Sciences & Lettres) 39 Université de la Sorbonne 65 Université de Paris 99 Université de Grenoble-Alpes 101-150 Université d'Aix-Marseille 101-150 Université de Strasbourg 151-200 Université de Montpellier

Classement QS (2022) :

Rang Etablissement 26 Université PSL (Paris Sciences & Lettres), Paris 48 Ecole Polytechnique, Palaiseau 60 Sorbonne, Paris 69 Université Paris-Saclay 111 Ecole Normale Supérieure de Lyon =174 Ecole des Ponts ParisTech

Classement Times Higher Education (2022) :

Rang Etablissement 40 Université PSL (Paris Sciences et Lettres) =88 Sorbonne University 91 Ecole Polytechnique =117 Université Paris-Saclay 155 Université Paris Cité

Classement CWUR (2022-2023) :

Rang Etablissement 19 Université PSL 32 Université Paris-Saclay 38 Sorbonne Université 42 Université de Paris 43 Institut polytechnique de Paris 119 INSEAD Paris Diderot 141 Université de Strasbourg 147 Grenoble Alpes Université 158 Aix-Marseille Université 168 Université de Montpellier 191 Institut national du service public (ex-Ecole nationale d'administration)

Université PSL (Paris Sciences & Lettres), Sorbonne Université, Paris Diderot, Ecole Normale Supérieure, Ecole polytechnique, CentraleSupélec, Paris-Saclay, Ecole Normale, Mines - ParisTech, mais aussi Ecole Normale Supérieure de Lyon ou universités de Strasbourg, Grenoble, Aix-Marseille... Les facs françaises sont nombreuses dans les grands classement internationaux, mais dans tous ces palmarès de facs, les établissements hexagonaux sont la plupart du temps classés loin derrière les Américains et les Britanniques, qui occupent une large partie du tableau.