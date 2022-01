"Autotest : comment s'en procurer gratuitement ou à bas prix ?"

AUTOTEST COVID. Afin de soutenir le protocole sanitaire à l'école, Jean-Michel Blanquer a annoncé que le personnel éducatif peut se procurer dix autotests gratuits par mois. Pour les autres, notamment pour les parents d'élèves, où s'approvisionner en autotests ? Où sont-ils le moins cher ?

Nouvelle modalité concernant les autotests, qui sont décidément au cœur des changements de protocoles sanitaires en ce début d'année 2022. Ce mercredi 26 janvier, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, a indiqué sur BFMTV/RMC que dix autotests par mois seraient désormais pris en charge par la Sécurité sociale : ils seront donc livrés gratuitement par les pharmacies sur présentation d'une pièce d'identité et d'une attestation nominative remise par l'employeur. Les personnels éducatifs pourront récupérer les autotests à compter du 1er février et jusqu'au mois de mars inclus. Un arrêté publié au Journal officiel ce 22 janvier confirme cette disposition, indiquant que sont concernés les "personnels exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés". En outre, l'arrêté précise que seront remis trois autotests aux élèves déclarés cas contacts à l'école, au collège ou au lycée et ce, quel que soit leur statut vaccinal.

Quid des autres ? Avec les nombreux protocoles sanitaires à l'école et la prolifération du variant Omicron, les autotests ont été pris d'assaut. Notamment utilisés pour tester les enfants, dans un contexte où le coronavirus circule beaucoup à l'école, comment se fournir en autotests à moindre coût ? Si les pharmacies et les grandes surfaces sont les deux endroits où l'on peut trouver des autotests à la vente, les officines sont les seules à pouvoir fournir les autotests gratuitement dans le cadre des mesures de dépistage du Covid-19. En dehors de ces cas, les autotests restent payants et sont affichés à des tarifs différents dans chaque enseigne, en moyenne les grandes surfaces pratiquent des prix plus avantageux. Outre la question du lieu où se fournir en autotests, beaucoup s'interrogent sur la manière de réaliser un autotest (surtout chez l'enfant), ou encore sur la fiabilité de ces modes de dépistages. Toutes les réponses ci-dessous.

Disponibles en pharmacie depuis leur mise en service à la mi-avril 2021, les autotests sont d'ordinaire exclusivement vendus dans les officines. La donne à changer à l'occasion de la prolifération du variant Omicron et des fêtes de fin d'années pour lesquelles de nombreux Français ont souhaité se dépister avant les retrouvailles familiales, depuis la fin décembre et jusqu'au 31 janvier, des autotests sont en ventes des les grandes surfaces comme Carrefour ou Leclerc.

Non, même via la pharmacie en ligne, les autotests ne sont pas encore disponible pour un achat sur internet, comme l'indique le ministère de la Santé. Si vous voulez acquérir un autotest à l'heure actuelle, il faudra sortir de chez vous pour s'adresser à votre pharmacien, sa vente étant interdite aux personnes de moins de 15 ans.

Pour qui l'autotest est-il gratuit ?

Depuis le 3 janvier 2022, la réalisation d'autotests fait partie du protocole de dépistage et en conséquence il peut être fourni gratuitement par les pharmacies dans deux conditions :

Aux personnes avec un schéma vaccinal complet et cas contact. Après avoir réalisé un test PCR négatif, ces personnes doivent se soumettre à un autotest à J+2 et J+4 du dernier contact avec le malade. L'Assurance maladie précise sur son site : "Le résultat du test RT-PCR ou du test antigénique doit être présenté pour se faire délivrer en officine les autotests préconisés ".

Les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas vaccinés. Toujours en rapport avec le protocole sanitaire et les mesures mises en place dans les milieux scolaires, les enfants doivent eux aussi effectuer des autotests si sont cas contact d'un de leur camarade de classe et que leur test PCR s'est révélé négatif. "Quand la famille fera le premier test, elle recevra en pharmacie deux autotests gratuits, pour que les élèves se testent à nouveau à la maison à J + 2 et à J + 4" a assuré Jean-Michel Blanquer dans le Parisien à ce sujet.

Certains corps de métiers peuvent recevoir gratuitement des autotests en pharmacie sur la présentation d'un justificatif professionnel, cela concerne notamment les personnes qui travaillent auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

En dehors des cas contacts mineurs de moins de 12 ans et des adultes vaccinés, les autotests sont payants en pharmacie comme dans les grandes surfaces. Dans les premières, les autotests sont vendus à des tarifs fixés par un décret paru au Journal Officiel le 11 avril 2021. Le ministère des Solidarités et de la Santé indiquait alors que prix "ne peu(t) excéder, par test et toutes taxes comprises, 5,2 euros". Si ce tarif est appliqué dans les pharmacies, les grandes surfaces proposent les autotests a des prix nettement plus bas. Lelcerc vend les autotests à 1,24€ l'unité et entre 5 et 6,20€ la boite de cinq.

La réponse est oui mais pas pour tout le monde. En effet, sont seulement remboursés les salariés de services à domicile ou de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap et les accueillants familiaux. Pour en bénéficier, ces derniers doivent présenter une pièce d'identité, ainsi qu'un justificatif attestant de leur statut professionnel. Pour le reste de la population, le remboursement n'est pas effectif, le ministère de la Santé expliquant que les tests PCR et antigéniques en laboratoire, pharmacie etc... Sont déjà couverts.

Assez simple sur le papier, l'autotest peut donc se réaliser seul à la maison. Pour cela, il suffit d'aller à la surface du nez, et non au fond du naso-pharynx comme pour le test antigénique, voici les étapes :

Enfoncer l'écouvillon à la verticale sur 2 à 3 cm

Basculer l'écouvillon et l'introduire un peu plus jusqu'à une légère résistance

Réaliser un mouvement de rotation sans forcer et enfoncer pendant quelques secondes

Essorer l'écouvillon dans la solution durant 10 secondes

Visser la tétine compte gouttes sur le tube

Verser quatre gouttes dans le puits de la cassette

Patienter 10 à 15 minutes

Si deux bandes colorées apparaissent au niveau des marqueurs C et T, alors le test est positif

Si une bande n'apparaît que dans la zone C, le test est négatif

Le test est invalide si aucune bande n'apparaît au niveau de la zone C

Enfin, il faut jeter les articles du kit dans un sac plastique pour éviter toute contamination. Fermer le sac et le placer dans un deuxième sac plastique. Jeter le tout dans sa poubelle habituelle. Se laver les mains après la manipulation.

Le ministère de la Santé explique également que l'autotest comporte un intérêt s'il est effectué régulièrement (1 à 2 fois par semaine). Sachez que lorsqu'ils remettent un kit, les pharmaciens sont obligés de vous transmettre le guide d'utilisation élaboré par le ministère de la Santé.

Pour les parents d'élèves, la réalisation d'autotest sur leurs enfants est ou va devenir monnaie courante. La méthode pour réussir le prélèvement dans les nez de l'enfant est la même, seulement si enfoncer un coton-tige dans sa propre narine semble accessible à tout le monde, le faire pour un autre individu peut être plus stressant. Le ministère des Solidarités et de la Santé a partagé le guide de l'utilisation de l'autotest nasal chez l'enfant sur son site, le document détaille toutes les étapes pour dépister un enfant correctement. Rassurez-vous, la manipulation ne représente aucun risque et ne provoque aucune douleur car l'écouvillon n'est pas enfoncé trop profondément.

Lavez et désinfectez vos mains en plus de celles de l'enfant. Préparez une surface plane, propre et désinfectée pour déposer le matériel.

Enfoncez l'écouvillon horizontalement et délicatement dans une narine sur 2 à 3 cm, sans forcer et jusqu'à sentir une légère résistance.

Faites deux ou trois rotations puis maintenez l'écouvillon en place pendant cinq secondes.

Les manipulations pour l'analyse et la lecture des résultats sont toujours précisées sur la notice du produit. Dans la plupart des cas, la méthode à suivre et celle exposée précédemment. Prenez soin de lire la notice qui accompagne l'autotest avant de vous lancer. Pour dépister l'enfant correctement, rassurez-le, la personne testée comme celle qui réalise le test doivent rester calmes. Les pharmaciens conseillent d'exposer et d'expliquer aux enfants tous les mouvements qui vont être faits pour les préparer. Préférez aussi réaliser le test lorsque l'enfant est assis, cette position facilite le dépistage. Enfin, les professionnels de santé recommandent le port du masque pendant la réalisation du test pour éviter tout risque de contamination du matériel.

Les pharmaciens rappellent qu'ils sont en mesure de réaliser les autotests, aussi les personnes qui ne se sentent pas en mesure ou appréhendent de tester eux-mêmes leurs enfants peuvent se rendre en pharmacie. Le professionnel peut aussi vous montrer comme réaliser l'autotest.

Selon les données analysées par la Haute Autorité de santé, ces tests permettent de détecter la présence du Covid-19 chez 80% des personnes symptomatiques. En revanche, le ratio chuterait à environ 44% chez les asymptomatiques.

Le gouvernement a annoncé que l'autotest ne serait plus valable pour le pass sanitaire depuis le 15 octobre prochain. Jusqu'alors, il était en effet possible de présenter un autotest négatif pour obtenir le pass sanitaire, mais ce dispositif avait été "déployé temporairement au cours de l'été, afin d'accompagner l'extension de l'utilisation du passe sanitaire".

Sachez tout d'abord que la Haute Autorité de santé a demandé une sensibilité de plus de 80 % afin d'éviter au maximum les faux positif (1 % de chance, attention également aux faux négatif). En cas de test positif, vous devez impérativement prendre rendez-vous afin de réaliser un test PCR pour être comptabilisé dans les "statistiques", de voir si vous êtes porteur d'un variant mais également permettre un contact tracing qui est la véritable faille des autotests. Dans le cas où le test PCR confirme le résultat positif, vous devez vous isoler.

Que faire si vous êtes négatif avec un autotest ?

Si uniquement une bande colorée apparait dans la zone contrôle (C), votre test est négatif. La principale chose à faire est de ne surtout pas relâcher les gestes barrières et maintenir la distanciation sociale car la HAS alerte sur la possibilité d'avoir un faux négatif. Rappelons également qu'en cas de symptômes, il faut impérativement faire un test PCR

Depuis le 26 avril et la rentrée en présentiel des écoliers de primaire, les autotests sont devenus une nouvelle arme pour contrôler l'épidémie dans les écoles. Concrètement, "chaque personnel travaillant dans les établissements et les écoles" doit recevoir "deux autotests gratuits par semaine", qu'il officie en école, collège ou lycée. L'ensemble des lycéens est également concerné par les autotests (voir plus bas), mais pas les écoliers ou les collégiens. Si la Haute autorité de Santé les autorise désormais théoriquement pour les moins de 15 ans, le Conseil scientifique ne les recommande pas encore pour les moins de 11 ans.

Dans le Journal du Dimanche du 2 mai, le ministre de l'Education a notamment répondu à la question "Comment ces dépistages seront-ils organisés ?" : "Ce sera décidé à l'échelle de chaque établissement. On peut imaginer une approche assez simple : On choisit un lieu dédié à l'intérieur du lycée puis, classe par classe, les élèves viennent pratiquer leur autotest, sur le temps scolaire, sous la supervision d'un personnel médical, de médiateurs ou de volontaires. Nous avions déjà recruté 1 700 médiateurs pour aider au dépistage".

Sur la suite du processus, le membre du gouvernement a souligné : "Nous allons en livrer 60 millions en mai et juin". Les lycéens doivent voir les autotests arriver dans leurs établissements à partir du lundi 10 mai. Les jeunes de plus de 15 ans se verront ainsi proposer un autotest par semaine. Non-obligatoire, il ne pourra être réalisé qu'avec l'accord des familles.