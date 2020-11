Test antigénique : du nouveau sur son déploiement en France, qui peut en bénéficier ?

TEST COVID - Avec les nouveaux tests salivaires ou antigéniques qui arrivent en France, il est possible de se faire tester en trente minutes et sans ordonnance en pharmacie. Les tests PCR restent à privilégier pour les personnes vulnérables. On fait le point sur les tests accessibles en France.

DERNIERE MINUTE - Lors d'une conférence de presse organisée le 12 novembre 2020, en fin de journée, le Premier ministre Jean Castex et son ministre de la Santé Olivier Véran ont fait le point sur le déploiement des tests antigéniques en France, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. "160 000 tests antigéniques ont été faits auprès de soignants dans les Ehpad de notre pays. Ces tests se déploient aussi dans les services d'urgence pour savoir si un patient est positif, dans les aéroports, dans les ports et à partir de la semaine prochaine dans les écoles à disposition du personnel enseignant mais également de l'ensemble du personnel", a indiqué le ministre de la Santé. Une commande supplémentaire de 20 millions de tests antigéniques a été passée, a ajouté Olivier Véran. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a indiqué, lors de la même conférence de presse, que 1,2 million de tests antigéniques seront déployés dans les établissements scolaires pour tester le personnel, la semaine du 16 novembre. "Les personnels de l'Education nationale sont également prioritaires pour les tests PCR", ajouté le ministre de l'Education nationale. Mais il n'y a pas que dans les établissements de santé, les écoles et les aéroports qu'on pourra passer ce genre de test. Les tests antigéniques seront aussi généralisés pour les particuliers dans certains cas précis : "Si vous êtes symptomatique, bon nombre de pharmaciens, mais aussi des médecins et d'infirmières libérales peuvent vous faire passer ces tests". Olivier Véran a indiqué qu'en une journée (le 11 novembre), 3000 Français avaient été ainsi diagnostiqués positifs avec ces nouveaux tests rapides, effectués par le personnel de santé en ville. "Si vous êtes asymptomatique mais cas contact, les recommandations de la Haute autorité de Santé sont que vous devez bénéficier d'un test PCR en laboratoire. Si vous n'êtes pas cas contact, vous pouvez être dépisté par un médecin libéral s'il l'accepte car il n'est pas obligé, s'il a de la place donc", a néanmoins précisé le ministre.

[Mise à jour du 5 novembre 2020 à 9h43] Dans le paysage des tests Covid-19 en France, c'est une nouveauté. Selon un arrêté datant du 26 octobre 2020 et mis en place quelques jours après, les pharmaciens, infirmiers libéraux et médecins de villes peuvent désormais effectuer des tests antigéniques, gratuits et sans ordonnance. Comme les tests PCR, cela nécessite un prélèvement naso-pharyngé en insérant un écouvillon dans les narines. Ce qui diffère, c'est la manière d'assurer la positivité au coronavirus : le test antigénique détecte la présence d'anticorps, tandis que le test PCR détecte l'ARN du virus. Le test antigénique est extrêmement rapide, puisque les résultats sont obtenus en moins de 30 minutes et facilement lisible : si une barre apparaît, le patient est négatif. S'il y a deux barres, il est positif au coronavirus. A l'inverse, les résultats d'un test PCR sont obtenus, en théorie, au bout de 24 à 48 heures.

Toutefois, il n'est pas conseillé à tout le monde d'effectuer le test antigénique, qui est moins fiable que le test PCR. Le test en pharmacie est à privilégier pour les personnes de moins de 65 ans, symptomatiques et qui ne présentent pas de facteurs à risques. Sa mise en place a pour but de désengorger les laboratoires. A l'inverse, les patients vulnérables doivent s'orienter vers les laboratoires pour effectuer leur test Covid. Il est également important de noter que tous les pharmaciens ne sont pas encore prêts à pratiquer des tests antigéniques dans leurs officines : cette nouvelle pratique nécessite que les professionnels soient formés, aient un local spécifique pour prélever les patients, mais aussi les ressources matérielles et humaines adaptées. Certaines officines demandent au patients de prendre rendez-vous, d'autres de venir spontanément. Il est donc nécessaire de se renseigner auprès de sa pharmacie pour savoir s'ils effectuent le test antigénique dans leurs locaux.

A noter qu'il existe d'autres tests Covid en France. Détecter le coronavirus est possible grâce à différents tests de dépistage, que ça soit le test virologique (ou PCR) ou sérologique. Certains sont faits par le biais de prises de sang, d'autres avec un écouvillon dans le nez. Il n'est pas forcément évident de s'y retrouver sachant que des tests ne sont pas accessibles à tout le monde. Voici le bilan détaillé de toutes les méthodes de dépistage possibles.

Ils permettent de déterminer si une personne est porteuse du Covid-19 au moment du dépistage. Le test est pratiqué par des laborantins, infirmiers, médecins au moyen d'un prélèvement par voie nasale ou salivaire. Ce test au coronavirus n'est pas le plus plaisant pour les patients puisque la personne habilitée va insérer un écouvillon, une sorte de long coton-tige, dans le nez afin d'y prélever des cellules nasales. Attention, ce test permet seulement de savoir si vous êtes porteur du Covid-19 au moment du test. Il n'y a pas besoin d'ordonnance pour effectuer ce test. Le résultat est obtenu en théorie entre 24 et 48 heures. Le délai peut être plus long en fonction de l'affluence, dans certains centres et certaines agglomérations.

Ces derniers permettent de rechercher si une personne a développé une réaction immunitaire après avoir été en contact avec le virus. Ces tests sont pratiqués au moyen de prises de sang traditionnelles ou de kits de prélèvements rapides. La liste des dispositifs jugés "fiables" est disponible sur le site du ministère de la Santé. Ils sont remboursés par la sécurité sociale lorsqu'ils entrent dans le cadre des indications définies par la Haute Autorité de Santé.

Il existe deux façons de réaliser ce test, par prise de sang ou par simple prélèvement d'une goutte de sang. Le premier nommé est un test ELISA et ne sera pas remboursé s'il n'est pas prescrit sur ordonnance, le résultat du test devra également attendre quelques heures. Le second s'appelle le test TROD. Ce dernier est réalisable dans votre pharmacie avec un prix non négligeable de 10 à 15 euros (pas remboursé). "C'est un test immunologique qui permet de détecter la réaction du corps à l'infection virale (...) S'il y a présence d'anticorps, ça va apparaître sur la plaque, il y aura un petit trait horizontal" qui confirmera la contamination, a expliqué à l'AFP le pharmacien Pierre Fritz installé à Strasbourg.

Comment fonctionnent-t-ils ? Grâce au prélèvement de quelques gouttes de salive, mélangées à un réactif, vous pouvez savoir si vous êtes positif au Covid-19. Au cours d'une conférence de presse en ligne ce vendredi 18 septembre, la Haute autorité de santé (HAS) a jugé fiable le recours aux tests salivaires de dépistage du Covid. Dominique Le Guludec, présidente du Collège de la Haute Autorité de Santé (HAS) a toutefois indiqué que ce test serait uniquement pour les personnes présentant des symptômes car avec ce test "on raterait plus de 75% " des infections en raison de performances insuffisantes" explique-t-elle. Pour l'heure, les tests salivaires ne sont pas pratiqués en laboratoire ou en officine.

Quels sont les essais sur les tests salivaires ?

Un essai baptisé "Covisal" a démarré fin juillet en Guyane afin de valider le fait que la salive soit un bon échantillon pour réaliser un test au Covid. Il consiste à prélever deux fois en prélevant du mucus dans le nez et en recueillant de la salive les personnes symptomatiques se présentant aux urgences du CHU de Cayenne pour suspicion de Covid-19.

Un second essai baptisé de son côté " Salicov " doit bientôt être lancé à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) avec pour objectif d'évaluer l'intérêt des prélèvements salivaires dans le cadre d'un dépistage. C'est dans ce protocole que des tests salivaires déjà autorisés aux Etats-Unis et ceux développés par d'autres chercheurs non homologués pourraient avoir une validation en France.

Enfin, un troisième essai "EasyCov" est également en cours d'investigation. Il s'agit d'un test salivaire rapide qui est développé par le CNRS et le CHU de Montpellier. Des résultats intermédiaires devraient être communiqués à la fin du mois de septembre. La technique de ce test salivaire consiste à chauffer le tube contenant la salive et des réactifs à 65 °C pour rendre lisible la signature génétique du virus. Il suffit d'une heure pour obtenir le résultat, contre plusieurs heures pour la RT-PCR : si c'est jaune c'est positif, si c'est orange c'est négatif. Le coût sera autour de 30 à 35 euros.

Un arrêté datant du 26 octobre permet aux pharmaciens, infirmiers libéraux et médecins de ville de pratiquer les tests antigéniques gratuitement et sans ordonnance. Un prélèvement naso-pharyngé (on insère un écouvillon dans les narines) est effectué, la solution est ensuite posée sur une plaquette. Au bout de 10 à 30 minutes, on obtient un résultat : s'il y a une barre, le test est négatif, s'il y en a deux, le test est positif. Les tests antigéniques sont toutefois moins fiables que les tests PCR. C'est pourquoi ils s'adressent en priorité aux personnes symptomatiques de moins de 65 ans qui ne présentent pas de facteurs à risques. Les patients vulnérables doivent de leur côté s'orienter vers les laboratoires pour effectuer un test Covid.

Lors de son interview télévisée datant du 14 octobre 2020, Emmanuel Macron a évoqué les auto-tests, des prélèvements salivaires à effectuer chez soi. "On continue à innover, pas qu'en France, partout dans le monde pour aller vers des autotests où, sur la base de votre salive, parfois de votre sang, vous pourrez vous autotester. On est habitués à le faire avec les tests de grossesse ou d'autres tests", a rappelé le président de la République. "Dès qu'on a un doute, on pourra se faire tester. On aura la réponse rapidement". Pour l'heure, ces tests ne sont pas encore disponibles en France.