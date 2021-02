Test salivaire : école, pharmacie... Dans quel cadre est-il utilisé ?

TEST COVID - Face à la menace des variants, plus contagieux, les écoles seront mobilisées au retour des vacances scolaires pour déployer une campagne de tests salivaires, afin de détecter les cas de Covid-19 auprès des plus jeunes. Mais comment fonctionnent ces tests salivaires ? On vous explique tout dans notre article dédié.

[Mis à jour le 19 février 2021 à 15h19] Si la circulation du virus semble stagner à un "plateau haut", le risque des variants fait craindre une reprise épidémique en France. Ces mutations, plus contagieuses, représentent un défi pour les autorités de santé, d'autant que ces nouvelles souches semblent impacter avec plus d'insistance certains départements, notamment le Nord et les Alpes-Maritimes. Si la fermeture des écoles n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, il est désormais question de faciliter le dépistage par tests salivaires dans les établissements scolaires, dès la rentrée. Ce test, moins invasif qu'un prélèvement naso-pharyngé, reste soumis à l'accord préalable des parents, sur la base du volontariat. Pour l'heure, les enfants sont prioritaires pour ces tests, afin de pouvoir les dépister plus facilement et ainsi, permettre aux écoles de rester ouvertes le plus longtemps possible. Mais soumis à des dépistages réguliers, les personnels soignants seront également concernés par ces tests salivaires. Souci : ces dépistages restent 3 à 11% moins efficaces que les PCR classiques, avec prélèvements à travers le nez.

La Haute autorité de santé (HAS) a donné son feu vert à cette méthode par la salive, le 11 février, pour les personnes asymptomatiques, ainsi que les cas contact, si le prélèvement via PCR était "difficile ou impossible". Jusqu'à présent, cette méthode de dépistage salivaire était réservée aux personnes présentant des symptômes. Ce test, efficace à 85%, consiste à laisser les patients réaliser par eux-mêmes le prélèvement, sous le contrôle d'un médecin. Il suffit de cracher dans un tube ou, dans le cas des enfants qui ne sauraient pas cracher, de prélever le volume salivaire sous sa langue. Les tests pourront également être réalisés à domicile, chez soi. "Il vous suffira d'aller chercher le matériel nécessaire à l'auto-prélèvement au sein d'un laboratoire de biologie médicale : le tube, la petite lingette qui vous permettra de décontaminer l'extérieur du tube une fois que vous aurez fait le prélèvement et puis la petite enveloppe pour mettre le tube dedans pour pouvoir ensuite le ramener au laboratoire", a détaillé Cédric Carbonneil, chef du service d'évaluation des actes professionnels à la Haute autorité de santé, auprès de France Info. Comme pour les PCR, les laboratoires donnent le résultat au bout de 24 à 48 heures. En revanche, ces tests ne pourront pas être réalisés en pharmacie. Pour rappel, le prélèvement doit être réalisé 30 minutes après la dernière prise de boisson, d'aliments, de cigarette / e-cigarette, d'un brossage des dents ou d'un rinçage bucco-dentaire.

Dès ce lundi 22 février, jusqu'au 28, une campagne de détection massive sera organisée par l'État à Saint-Étienne, au sein de douze centres dédiés. Objectif : 20 000 tests salivaires. Les résultats, disponibles en 15 minutes, seront complétés par un contrôle PCR dans un laboratoire du centre hospitalier de Saint-Étienne, ainsi qu'une recherche systématique de variants dans le cas d'un résultat positif. Déjà à Charleville-Mézières, une campagne avait été déployée dans cinq écoles le 16 février, avec succès auprès des parents d'élèves : 80% des parents ont souhaité voir leurs enfants dépister lors de la première demi-journée, soit 187 enfants sur 236 élèves de maternelle et primaire de l'école de Flandre, relate France Bleu. Début février, Olivier Véran annonçait son intention de "multiplier les opérations collectives de dépistage notamment en direction des établissements scolaires". Le ministre de la Santé affirmait alors attendre le feu vert de la Haute autorité de santé pour lancer cette campagne dans les écoles, ce qui est désormais chose faite. "Nous déploierons ces techniques pour qu'au retour des vacances scolaires, nous puissions réaliser plusieurs centaines de milliers de tests par prélèvements salivaires", avait-il annoncé.

Comment fonctionnent les tests salivaires ? C'est très simple : il suffit de déposer de la salive dans un tube conçu à cet effet, à domicile ou bien dans un site de dépistage. Il est impératif d'attendre une demi-heure après avoir mangé, bu ou fumé, pour ne pas altérer la qualité du dépistage. Le résultat est disponible en 3 ou 4 heures, après examen dans un laboratoire où le tube doit être déposé dans la journée. Il faudra tout de même attendre dans la majorité des cas 24h pour obtenir l'analyse du laboratoire. L'efficacité des tests a été évalué à 85% (un peu moins donc que les tests nasopharyngés (92%).

Ce que dit la Haute autorité de santé sur les tests salivaires

Dans son avis, la Haute autorité de santé indique être "désormais favorable à la prise en charge des tests RT-PCR sur prélèvement salivaire dans deux nouvelles indications :