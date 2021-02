Test salivaire : est-ce efficace ? Dans quel cas sera-t-utilisé ?

TEST COVID - La Haute autorité de santé a donné son feu vert à l'utilisation de tests avec prélèvements salivaires, notamment dans les écoles. Le gouvernement avait exprimé sa volonté de déployer ces dépistages dès le retour des vacances scolaires. Comment fonctionnent ces tests salivaires ?

[Mis à jour le 12 février 2021 à 17h17] Les tests salivaires bientôt disponibles dans les Ehpad, les écoles et les universités ? La Haute autorité de santé a ouvert la voie à des dépistages collectifs à l'aide de prélèvements de salive, avec son avis favorable rendu le jeudi 11 février. L'utilisation de ces tests est recommandée "dans le cadre de dépistages ciblés à large échelle en particulier s'ils sont répétés régulièrement". Cela correspond donc aux écoles, aux universités, mais aussi aux personnels des établissements de santé et des Ehpad. La HAS cite notamment la possibilité de tester les patients très jeunes à l'aide de cette méthode, moins désagréable. Début février, Olivier Véran annonçait son intention de "multiplier les opérations collectives de dépistage notamment en direction des établissements scolaires". Le ministre de la Santé affirmait alors attendre le feu vert de la Haute autorité de santé pour lancer cette campagne dans les écoles. "Nous déploierons ces techniques pour qu'au retour des vacances scolaires, nous puissions réaliser plusieurs centaines de milliers de tests par prélèvements salivaires", avait-il annoncé. La HAS donne donc son accord et détaille la bonne utilisation de ces tests : "le prélèvement doit être réalisé 30 minutes après la dernière prise de boisson, d'aliments, de cigarette / e-cigarette, d'un brossage des dents ou d'un rinçage bucco-dentaire." Au-delà des dépistages collectifs et répétés, les tests RT-PCR salivaires sont recommandés "lorsque le prélèvement naso-pharyngé est difficile ou impossible". En effet, ces dépistages restent 3 à 11% moins efficaces que les PCR classiques, avec prélèvements à travers le nez. La HAS autorise donc l'utilisation des tests salivaires en "seconde intention", lorsque le prélèvement naso-pharyngé "n'est pas envisageable". À noter que les tests salivaires peuvent être réalisés "de manière assistée" ou en auto-prélèvement depuis son domicile. Pour le reste, la marche à suivre est la même que pour les PCR, c'est un laboratoire qui analyse le prélèvement et donne le résultat au bout de 24 à 48 heures. Les tests salivaires, comment ça marche ? Comment fonctionnent les tests salivaires ? C'est très simple : il suffit de déposer de la salive dans un tube conçu à cet effet, à domicile ou bien dans un site de dépistage. Il est impératif d'attendre une demi-heure après avoir mangé, bu ou fumé, pour ne pas altérer la qualité du dépistage. Le résultat est disponible en 3 ou 4 heures, après examen dans un laboratoire où le tube doit être déposé dans la journée. Il faudra tout de même attendre dans la majorité des cas 24h pour obtenir l'analyse du laboratoire. L'efficacité des tests a été évalué à 85% (un peu moins donc que les tests nasopharyngés (92%). Ce que dit la Haute autorité de santé sur les tests salivaires Dans son avis, la Haute autorité de santé indique être "désormais favorable à la prise en charge des tests RT-PCR sur prélèvement salivaire dans deux nouvelles indications : en seconde intention chez les personnes contact pour qui un prélèvement nasopharyngé n'est pas envisageable ;

en première intention dans le cadre de dépistages ciblés à large échelle en particulier s'ils sont répétés régulièrement : au sein d'écoles, d'universités, pour le personnel des établissements de santé, des EHPAD...

Un arrêté datant du 26 octobre 2020 permet aux pharmaciens, infirmiers libéraux et médecins de ville de pratiquer les tests antigéniques gratuitement et sans ordonnance. Un prélèvement naso-pharyngé (on insère un écouvillon dans les narines) est effectué, la solution est ensuite posée sur une plaquette. Au bout de 10 à 30 minutes, on obtient un résultat : s'il y a une barre, le test est négatif, s'il y en a deux, le test est positif.

Comme les tests PCR, les tests antigéniques nécessitent donc un prélèvement naso-pharyngé. Ce qui diffère, c'est la manière d'assurer la positivité au coronavirus : le test antigénique détecte la présence d'anticorps, tandis que le test PCR détecte l'ARN du virus. Les tests antigéniques sont toutefois moins fiables que les tests PCR. C'est pourquoi ils s'adressent en priorité aux personnes symptomatiques de moins de 65 ans qui ne présentent pas de facteurs à risques. Les patients vulnérables doivent de leur côté s'orienter vers les laboratoires pour effectuer un test Covid.

La mise en place du tests antigénique a pour but de désengorger les laboratoires. A l'inverse, les patients vulnérables doivent s'orienter vers les laboratoires pour effectuer leur test Covid. Il est également important de noter que tous les pharmaciens ne sont pas encore prêts à pratiquer des tests antigéniques dans leurs officines : cette nouvelle pratique nécessite que les professionnels soient formés, aient un local spécifique pour prélever les patients, mais aussi les ressources matérielles et humaines adaptées. Certaines officines demandent au patients de prendre rendez-vous, d'autres de venir spontanément. Il est donc nécessaire de se renseigner auprès de sa pharmacie pour savoir s'ils effectuent le test antigénique dans leurs locaux. Ces tests ont aussi été déployés dans les services d'urgence pour savoir si un patient est positif, dans les aéroports, dans les ports et dans les écoles, à disposition du personnel enseignant.

Ils permettent de déterminer si une personne est porteuse du Covid-19 au moment du dépistage. Le test est pratiqué par des laborantins, infirmiers, médecins au moyen d'un prélèvement par voie nasale ou salivaire. Ce test au coronavirus n'est pas le plus plaisant pour les patients puisque la personne habilitée va insérer un écouvillon, une sorte de long coton-tige, dans le nez afin d'y prélever des cellules nasales. Attention, ce test permet seulement de savoir si vous êtes porteur du Covid-19 au moment du test. Il n'y a pas besoin d'ordonnance pour effectuer ce test. Le résultat est obtenu en théorie entre 24 et 48 heures. Le délai peut être plus long en fonction de l'affluence, dans certains centres et certaines agglomérations.

Ces derniers permettent de rechercher si une personne a développé une réaction immunitaire après avoir été en contact avec le virus. Ces tests sont pratiqués au moyen de prises de sang traditionnelles ou de kits de prélèvements rapides. La liste des dispositifs jugés "fiables" est disponible sur le site du ministère de la Santé. Ils sont remboursés par la sécurité sociale lorsqu'ils entrent dans le cadre des indications définies par la Haute Autorité de Santé.

Il existe deux façons de réaliser ce test, par prise de sang ou par simple prélèvement d'une goutte de sang. Le premier nommé est un test ELISA et ne sera pas remboursé s'il n'est pas prescrit sur ordonnance, le résultat du test devra également attendre quelques heures. Le second s'appelle le test TROD. Ce dernier est réalisable dans votre pharmacie avec un prix non négligeable de 10 à 15 euros (pas remboursé). "C'est un test immunologique qui permet de détecter la réaction du corps à l'infection virale (...) S'il y a présence d'anticorps, ça va apparaître sur la plaque, il y aura un petit trait horizontal" qui confirmera la contamination, a expliqué à l'AFP le pharmacien Pierre Fritz installé à Strasbourg.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Lors de son interview télévisée datant du 14 octobre 2020, Emmanuel Macron a évoqué les auto-tests, des prélèvements salivaires à effectuer chez soi. "On continue à innover, pas qu'en France, partout dans le monde pour aller vers des autotests où, sur la base de votre salive, parfois de votre sang, vous pourrez vous autotester. Pour l'heure, ces tests ne sont pas encore disponibles en France. Le 10 février 2021, le ministre de la Santé Olivier Véran a d'ailleurs mis en garde contre ces tests : "La sensibilité de ces tests est de l'ordre de 11 % à 40 % pour les meilleurs d'entre eux, vous avez donc plus de chance de connaître la vérité si vous jetez une pièce en l'air."