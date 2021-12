"Covid à l'école : que faire quand un élève est positif ou cas contact ? Tests et protocole"

ECOLE ET COVID. Un nouveau dispositif a été mis en place dans les écoles fin novembre pour faire face au Covid-19, tout en gardant le maximum d'élèves dans les établissements. Le nouveau protocole met l'accent désormais sur des tests systématiques...

[Mis à jour le 1er novembre 2021 à 20h02] Ce lundi 29 novembre 2021 a marqué un tournant dans les mesures pour freiner la propagation du Covid à l'école en France. La fin de la fermeture automatique des classes de primaire au premier cas de Covid-19 détecté est désormais actée. "Notre boussole, ça reste la priorité d'une école ouverte", a martelé le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, le 25 novembre 2021, avant d'annoncer la modification du protocole dans les établissements scolaires.

Alors qu'auparavant, les classes de maternelle et primaire étaient systématiquement fermées pour une durée de sept jours dès qu'un cas positif était détecté, ce sont donc les tests de dépistages systématiques qui sont privilégiés aujourd'hui. Si un enfant est contaminé par le coronavirus, ses parents doivent en informer l'établissement. Il est alors mis à l'isolement durant dix jours et tous les autres élèves de la classe doivent être dépistés. Tous ceux ayant un résultat négatifs pourront immédiatement retourner en cours (refaire un test sept jours plus tard leur est toutefois conseillé). Les élèves positifs devront pour leur part rester à leur domicile pendant 10 jours à leur tour et se refaire tester avant le retour en classe (plus de précisions ici).

Le Conseil scientifique, dans un avis rendu dès le 19 avril et intitulé "Les autotests : une opportunité de santé publique", a mis en avant les tests de dépistage comme le meilleur outil de lutte contre la propagation du coronavirus à l'école. Les scientifiques estimaient dans ce rapport qu'un dépistage hebdomadaire chez 75 % des élèves était susceptible d'entraîner une réduction de 50% des contaminations. La stratégie de test a en conséquence considérablement évolué dans les écoles, le gouvernement se rangeant progressivement à l'avis des sages, notamment face à la puissance de la 5e vague à l'automne. Alors que les tests sont devenus payants pour tous les Français mi-octobre, ils restent par ailleurs gratuits en milieu scolaire pour les enfants et les adultes, a confirmé le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer dès le 13 septembre dans Le Parisien.

A compter du lundi 29 novembre, les tests "en aveugle" se sont donc tout d'abord généralisés dans les établissements scolaires pour traquer le Covid. Deux autotests par semaine sont censés être effectués en classe de 6e. Distribués au sein des collèges, ils doivent être réalisés en famille. Pour justifier cette mesure, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a mis en avant le "cas particulier" des enfants de moins de 12 ans, qui ne peuvent pas encore se faire vacciner en France, mais chez lesquels le virus circule actuellement de façon intense.

Depuis le 10 mai, l'organisation du dépistage par autotests dans les collèges et les lycées est par ailleurs décidée à l'échelle de chaque établissement. Un lieu dédié est choisi à l'intérieur du bâtiment puis, classe par classe, les élèves viennent pratiquer leur autotest, sur le temps scolaire, sous la supervision d'un personnel médical, de médiateurs ou de volontaires. Plus d'un millier de médiateurs a par ailleurs été recruté pour aider au dépistage.

Au printemps 2021, ont également été mis en place des tests salivaires dans les écoles élémentaires. L'objectif du gouvernement à la rentrée était de réaliser 600 000 tests salivaires, comme précisé par Jean-Michel Blanquer sur RTL le 27 août. Objectif affiché par le gouvernement : "avoir la vie la plus normale pour les enfants". Le nombre de tests salivaires réalisé en réalité dans les écoles cet automne s'élevait à 205 000 la semaine du 5 octobre, selon L'Etudiant.fr. Une nouvelle impulsion a été donnée par le gouvernement fin novembre. Un protocole pour organiser des séances d'autotests est en ligne sur le site du ministère de l'Education nationale.

Le protocole à suivre si un cas de coronavirus est avéré dans une classe est disponible sur le site du ministère de l'Education. Il prévoit plusieurs procédures à suivre pour les chefs d'établissements à l'école primaire, mais aussi dans les collèges et les lycées. Les règles suivent un cheminement en trois à quatre étapes :

Si votre enfant est positif au coronavirus , vous devez prévenir l'école et ou l'accueil de loisirs si ce n'est pas encore fait et entamer un isolement pendant 10 jours.

, vous devez prévenir l'école et ou l'accueil de loisirs si ce n'est pas encore fait et entamer un isolement pendant 10 jours. Si votre enfant est cas contact , car dans la même classe qu'un autre enfant positif, l'établissement est en charge de vous en informer. La classe reste ouverte mais tous les enfants de la classe devront être testés dans un laboratoire ou une pharmacie (une attestation sur l'honneur des parents ou un certificat médical n'est pas accepté).

, car dans la même classe qu'un autre enfant positif, l'établissement est en charge de vous en informer. La classe reste ouverte mais tous les enfants de la classe devront être testés dans un laboratoire ou une pharmacie (une attestation sur l'honneur des parents ou un certificat médical n'est pas accepté). Si votre enfant cas contact est déclaré négatif au Covid-19 à l'issue de ce test, il pourra faire son retour en classe immédiatement, en présentant le résultat de son dépistage. Un nouveau tests est fortement conseillé après 7 jours, mais pas obligatoire.

à l'issue de ce test, il pourra faire son retour en classe immédiatement, en présentant le résultat de son dépistage. Un nouveau tests est fortement conseillé après 7 jours, mais pas obligatoire. Si votre enfant cas contact est à son tour déclaré positif au Covid-19, il doit lui aussi rester isolé à domicile pendant 10 jours. Si son état le permet, il peut également poursuivre ses apprentissages à la maison. Un nouveau test sera nécessaire pour retourner en classe.

Enfin, si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas réaliser de test Covid pour votre enfant cas contact, celui-ci devra alors rester isolé 7 jours à domicile, comme dans le précédent protocole et pourra poursuivre ses apprentissages à la maison. Il pourra retourner en classe à J+7 après son dernier contact avec l'élève infecté... et ce, sans avoir obligatoirement besoin de fournir de résultat négatif à un test.

PCR, antigénique, salivaire... Quels tests sont acceptés pour le retour à l'école ?

Pour les enfants cas contact, sont acceptés les tests PCR nasopharyngés et salivaires réalisés en laboratoire, mais aussi tests antigéniques réalisés en pharmacie. Les autotests ne sont a contrario pas valides dans ce cadre. S'ils sont gratuits pour les enfants, ces tests doivent être réalisés sous la responsabilité des parents. Ce sont eux qui doivent prendre rendez-vous ou se rendre avec leur enfant au sein d'un laboratoire en ville, ou dans une pharmacie.

Les parents doivent aussi assurer la garde de leur enfant à domicile dans l'attente du résultat du dépistage (au terme, parfois, d'une attente de plus de 24 heures en fonction du type de test et des laboratoires). Trouver une solution de garde sera donc nécessaire pour les élèves cas contact, mais pas nécessairement une semaine, plutôt un à deux jours si les enfants concernés s'avèrent négatifs au Covid-19.

A noter également : des équipes mobiles de laboratoire sont en capacité de se rendre au sein de l'établissement sous 24 à 48 heures. Leur mission : identifier d'éventuels cas de Covid. Attention, les personnels scolaires sont non-concernés par ce dépistage massif, et la réouverture de la classe est autorisée dès le lendemain, même si seuls un ou deux élèves disposent d'un test négatif. Les tests antigéniques, par exemple, nécessitent en effet, beaucoup moins de temps pour être réalisés en pharmacie, par rapport à la démarche de test en laboratoire.

Quel est le protocole sanitaire dans les écoles pour lutter contre le Covid ?

Depuis la mi-novembre, le protocole sanitaire contre le Covid-19 à l'école, établi par le ministère de l'Education nationale, est maintenu au niveau 2 dans l'ensemble des départements (voir de détail des règles dans le tableau ci-dessous). Le ministère de l'Education avait décliné quatre niveaux de mesures à l'été 2021, selon l'intensité de circulation du virus. Jusqu'au 4 octobre dernier, le niveau 1 s'appliquait dans les départements où le taux d'incidence était sous les 50 pour 100 000 habitants depuis au moins cinq jours.

Protocole sanitaire contre le Covid dans les écoles (version à jour). © Ministère de l'Education nationale

Le port du masque est-il obligatoire à l'école ?

Le port du masque est à nouveau obligatoire dans l'ensemble des écoles primaires, collèges et lycées, autrement dit pour tous les enfants et ados à partir de 6 ans, depuis le 15 novembre. Jusqu'à cette annonce, les élèves de primaire avaient pu tomber le masque dans 40 départements (39 en France hexagonale). A noter que la mesure de la fin du masque obligatoire ne s'était pas appliquée aux enseignants, qui devaient le conserver au sein de l'établissement. Pour ce qui est des sorties scolaires, "un décret rend à nouveau obligatoire le port du masque partout en intérieur" à compter du 26 novembre, dans les lieux réceptionnant du public, y compris dans les lieux où le passe sanitaire est réclamé.

Quel est le niveau de circulation du Covid à l'école en France ?

Voici les taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000) mesurés sur la dernière semaine glissante par niveau scolaire. Les chiffres ci-dessous sont établis par Santé publique France et extraits du site Data.gouv. Si le dépistage automatique désormais en vigueur à l'école augmente évidemment l'ampleur des chiffres, ces derniers établissent toutefois que le virus circule largement dans les écoles, au moins autant qu'en population générale :

Combien de classes et d'écoles sont fermées pour Covid ?

Combien de classes sont actuellement fermées pour cause de Covid en France ? Selon le dernier bilan hebdomadaire du ministère de l'Education, publié le 26 novembre, on comptait 8890 classes fermées au jeudi 25 novembre à 13h, contre 4048 dans le précédent bilan hebdomadaire. Elles représentaient 1,70% des 527 200 classes que compte le pays, contre 0,8% lors du précédent point. Du côté des structures scolaires (publiques et privées sous contrat), le ministère dénombrait 74 fermetures complètes (contre 28 dans le précédent bilan), sur 59 650 établissements scolaires au total, soit une proportion de 0,12% (0,05% dans le précédent bilan). 73 écoles, 1 collège et aucun lycée étaient fermés.

Le dernier point de situation hebdomadaire du ministère de l'Education livre également :